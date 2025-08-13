УКР
Трамп заявив, що для РФ будуть "дуже серйозні наслідки", якщо Путін не погодиться зупинити війну після зустрічі на Алясці

Президент США Дональд Трамп заявив, що Росію чекатимуть "дуже серйозні наслідки", якщо глава Кремля Володимир Путін відмовиться припинити війну проти України після зустрічі на Алясці 15 серпня.

Про це він сказав під час візиту до Центру виконавських мистецтв імені Джона Ф. Кеннеді, повідомляє Цензор.НЕТ.

Журналісти запитали Трампа, чи будуть наслідки для Росії, якщо Путін не погодиться припинити війну в п'ятницю. На що глава Білого дому відповів:

"Наслідки будуть дуже серйозними".

Водночас він не відповів на запитання, чи це будуть нові санкції або мита.

"Я не зобов'язаний це говорити", - сказав він. 

Раніше повідомлялося, що зустріч президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна відбудеться 15 серпня в американському штаті Аляска.

Читайте також: Якщо ціни на енергоносії знизяться, Путін припинить вбивати людей в Україні, - Трамп

путін володимир (24483) росія (67182) Трамп Дональд (6760)
Топ коментарі
+6
дасть нові пекельні 50 днів ?
показати весь коментар
13.08.2025 19:48 Відповісти
+4
Дайте рудому оселедця,може попустить на кілька годин..
показати весь коментар
13.08.2025 19:49 Відповісти
+2
погорожує віддати **** аляску в зад? )
показати весь коментар
13.08.2025 19:51 Відповісти
Які саме? Невже Арктику сам розроблятиме?
показати весь коментар
13.08.2025 19:48 Відповісти
дасть нові пекельні 50 днів ?
показати весь коментар
13.08.2025 19:48 Відповісти
Дайте рудому оселедця,може попустить на кілька годин..
показати весь коментар
13.08.2025 19:49 Відповісти
Запросить прям до Білого дому в наступний раз?)
показати весь коментар
13.08.2025 19:49 Відповісти
погорожує віддати **** аляску в зад? )
показати весь коментар
13.08.2025 19:51 Відповісти
з.и. *****!!! ачепятка ((
показати весь коментар
13.08.2025 19:53 Відповісти
Диктатор одразу ж злякався до смерті

показати весь коментар
13.08.2025 19:55 Відповісти
Таким заявлением Трамп сотрясал воздух уже много раз, начиная с предвыборной компании.
А результат - пшик.
И смеющийся путин.
показати весь коментар
13.08.2025 19:58 Відповісти
Дєд...А тебе ще хоч хтось боїться?
показати весь коментар
13.08.2025 20:01 Відповісти
Трамп человек слова - сказал и...забыл).
показати весь коментар
13.08.2025 20:02 Відповісти
Вісім місяців серйозні наслідки..
І,до речі,іран послав трампа..ну ви зрозуміли,куди послав...
показати весь коментар
13.08.2025 20:03 Відповісти
"Обіцялася свиня гімна не їсти" /народна приказка/.
показати весь коментар
13.08.2025 20:04 Відповісти
Цікаво, а це вже остаточна заява про серйозні наслідки, чи ще буде много, много раз
показати весь коментар
13.08.2025 20:09 Відповісти
Він готовий погодитися, але якою ціною? Це навіть не Мінськ 3. Це капітуляція. Часткова, але все ж...🤭
показати весь коментар
13.08.2025 20:10 Відповісти
Шо опять?!
показати весь коментар
13.08.2025 20:11 Відповісти
Єдиним наслідком після відмови кремлемолі від припинення війни могли б бути дії на кшталт Ізраілю в Ірані... На запрошення уряду України авіація НАТО подавила ППО на окупованих територіях і потім пройшлись вздовж ЛБЗ декізка раз, а потім можливо продовжити переговори.
показати весь коментар
13.08.2025 20:11 Відповісти
Вже всі побачили які ти ввів санкції ,тому ніхто тобі вже не вірить.
показати весь коментар
13.08.2025 20:16 Відповісти
Він хрущева нагадує, тільки тапка в руках немає, той погрожував кузькіной матерью і цей туда же, але всі знають ціну його погроз, а ше він може різко забути про все шо наговорив!
показати весь коментар
13.08.2025 20:31 Відповісти
 
 