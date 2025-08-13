Трамп заявив, що для РФ будуть "дуже серйозні наслідки", якщо Путін не погодиться зупинити війну після зустрічі на Алясці

Президент США Дональд Трамп заявив, що Росію чекатимуть "дуже серйозні наслідки", якщо глава Кремля Володимир Путін відмовиться припинити війну проти України після зустрічі на Алясці 15 серпня.

Про це він сказав під час візиту до Центру виконавських мистецтв імені Джона Ф. Кеннеді, повідомляє Цензор.НЕТ.

Журналісти запитали Трампа, чи будуть наслідки для Росії, якщо Путін не погодиться припинити війну в п'ятницю. На що глава Білого дому відповів:

"Наслідки будуть дуже серйозними".

Водночас він не відповів на запитання, чи це будуть нові санкції або мита.

"Я не зобов'язаний це говорити", - сказав він.

Раніше повідомлялося, що зустріч президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна відбудеться 15 серпня в американському штаті Аляска.

