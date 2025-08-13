РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10022 посетителя онлайн
Новости Прекращение войны Трамп о россии трамп о путине
1 976 26

Трамп заявил, что для РФ будут "очень серьезные последствия", если Путин не согласится остановить войну после встречи на Аляске

трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что Россию будут ждать "очень серьезные последствия", если глава Кремля Владимир Путин откажется прекратить войну против Украины после встречи на Аляске 15 августа.

Об этом он сказал во время визита в Центр исполнительских искусств имени Джона Ф. Кеннеди, сообщает Цензор.НЕТ.

Журналисты спросили Трампа, будут ли последствия для России, если Путин не согласится прекратить войну в пятницу. На что глава Белого дома ответил:

"Последствия будут очень серьезными".

В то же время он не ответил на вопрос, будут ли это новые санкции или пошлины.

"Я не обязан это говорить", – сказал он.

Ранее сообщалось, что встреча президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина состоится 15 августа в американском штате Аляска.

Читайте также: Встреча Трампа, Зеленского и Путина может состояться в конце следующей недели, - CBS News

Автор: 

путин владимир (31889) россия (96876) Трамп Дональд (6248)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+11
дасть нові пекельні 50 днів ?
показать весь комментарий
13.08.2025 19:48 Ответить
+7
Дайте рудому оселедця,може попустить на кілька годин..
показать весь комментарий
13.08.2025 19:49 Ответить
+5
Трамп человек слова - сказал и...забыл).
показать весь комментарий
13.08.2025 20:02 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Які саме? Невже Арктику сам розроблятиме?
показать весь комментарий
13.08.2025 19:48 Ответить
дасть нові пекельні 50 днів ?
показать весь комментарий
13.08.2025 19:48 Ответить
Дайте рудому оселедця,може попустить на кілька годин..
показать весь комментарий
13.08.2025 19:49 Ответить
Запросить прям до Білого дому в наступний раз?)
показать весь комментарий
13.08.2025 19:49 Ответить
погорожує віддати **** аляску в зад? )
показать весь комментарий
13.08.2025 19:51 Ответить
з.и. *****!!! ачепятка ((
показать весь комментарий
13.08.2025 19:53 Ответить
Диктатор одразу ж злякався до смерті

показать весь комментарий
13.08.2025 19:55 Ответить
Таким заявлением Трамп сотрясал воздух уже много раз, начиная с предвыборной компании.
А результат - пшик.
И смеющийся путин.
показать весь комментарий
13.08.2025 19:58 Ответить
Дєд...А тебе ще хоч хтось боїться?
показать весь комментарий
13.08.2025 20:01 Ответить
Трамп человек слова - сказал и...забыл).
показать весь комментарий
13.08.2025 20:02 Ответить
Вісім місяців серйозні наслідки..
І,до речі,іран послав трампа..ну ви зрозуміли,куди послав...
показать весь комментарий
13.08.2025 20:03 Ответить
Іран получив піздюлей. І ще отримае.
показать весь комментарий
13.08.2025 20:38 Ответить
"Обіцялася свиня гімна не їсти" /народна приказка/.
показать весь комментарий
13.08.2025 20:04 Ответить
Цікаво, а це вже остаточна заява про серйозні наслідки, чи ще буде много, много раз
показать весь комментарий
13.08.2025 20:09 Ответить
Він готовий погодитися, але якою ціною? Це навіть не Мінськ 3. Це капітуляція. Часткова, але все ж...🤭
показать весь комментарий
13.08.2025 20:10 Ответить
Шо опять?!
показать весь комментарий
13.08.2025 20:11 Ответить
Єдиним наслідком після відмови кремлемолі від припинення війни могли б бути дії на кшталт Ізраілю в Ірані... На запрошення уряду України авіація НАТО подавила ППО на окупованих територіях і потім пройшлись вздовж ЛБЗ декізка раз, а потім можливо продовжити переговори.
показать весь комментарий
13.08.2025 20:11 Ответить
Вже всі побачили які ти ввів санкції ,тому ніхто тобі вже не вірить.
показать весь комментарий
13.08.2025 20:16 Ответить
Він хрущева нагадує, тільки тапка в руках немає, той погрожував кузькіной матерью і цей туда же, але всі знають ціну його погроз, а ше він може різко забути про все шо наговорив!
показать весь комментарий
13.08.2025 20:31 Ответить
ты идиот !!!! погрозы Хрущева это вывод войск с румыние которое сша обосралось ,
показать весь комментарий
13.08.2025 20:47 Ответить
це ж було вже!
показать весь комментарий
13.08.2025 20:34 Ответить
40-ве попередження....
показать весь комментарий
13.08.2025 20:35 Ответить
Та да, ще та балаболка, можна не слухати , толку нуль.
показать весь комментарий
13.08.2025 20:35 Ответить
🤣 no comments!!!!!!!!!!!!
показать весь комментарий
13.08.2025 20:36 Ответить
бла-бла-бла-бла....бе ме мецугоне...
показать весь комментарий
13.08.2025 20:53 Ответить
Жодних наслідків не було й не буде. Доки риже при владі.
показать весь комментарий
13.08.2025 21:03 Ответить
 
 