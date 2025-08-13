Трамп заявил, что для РФ будут "очень серьезные последствия", если Путин не согласится остановить войну после встречи на Аляске

Президент США Дональд Трамп заявил, что Россию будут ждать "очень серьезные последствия", если глава Кремля Владимир Путин откажется прекратить войну против Украины после встречи на Аляске 15 августа.

Об этом он сказал во время визита в Центр исполнительских искусств имени Джона Ф. Кеннеди, сообщает Цензор.НЕТ.

Журналисты спросили Трампа, будут ли последствия для России, если Путин не согласится прекратить войну в пятницу. На что глава Белого дома ответил:

"Последствия будут очень серьезными".

В то же время он не ответил на вопрос, будут ли это новые санкции или пошлины.

"Я не обязан это говорить", – сказал он.

Ранее сообщалось, что встреча президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина состоится 15 августа в американском штате Аляска.

