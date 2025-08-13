РУС
Новости Встреча Трампа, Зеленского и путина
1 521 8

Встреча Трампа, Зеленского и Путина может состояться в конце следующей недели, - CBS News

трамп, зеленский, путин

США работают над поиском места для встречи президента США Дональда Трампа, диктатора РФ Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом пишет CBS News со ссылкой на два источника, сообщает Цензор.НЕТ.

"Два источника, знакомые с переговорами, сообщили CBS News 12 августа, что США работают над местом для встречи Трампа, Путина и Зеленского уже в конце следующей недели", - сказано в сообщении.

Журналисты напомнили, что выступая перед журналистами в Белом доме в понедельник, 11 августа, Трамп выразил оптимизм по поводу того, что его встреча с Путиным будет "конструктивной", и сказал, что планирует организовать личную встречу с участием Путина и Зеленского.

"Следующая встреча будет между Зеленским и Путиным или Зеленским, Путиным и мной", - заявил тогда Трамп.

Ранее сообщалось, что встреча президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина состоится 15 августа в американском штате Аляска.

Зеленский Владимир (21549) путин владимир (31889) Трамп Дональд (6248)
Будуть зупиняти війну?
13.08.2025 18:30 Ответить
На Марсі! Терміново виводити Маска з абстиненції!!
13.08.2025 18:41 Ответить
24 серпня.
13.08.2025 18:45 Ответить
А можна їх Всіх десь Космос Відправити і Хай там Зустрічаються та Спілкуються.
13.08.2025 19:14 Ответить
Надеюсь в Гааге
13.08.2025 19:32 Ответить
 
 