Встреча Трампа, Зеленского и Путина может состояться в конце следующей недели, - CBS News

США работают над поиском места для встречи президента США Дональда Трампа, диктатора РФ Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом пишет CBS News со ссылкой на два источника, сообщает Цензор.НЕТ.

"Два источника, знакомые с переговорами, сообщили CBS News 12 августа, что США работают над местом для встречи Трампа, Путина и Зеленского уже в конце следующей недели", - сказано в сообщении.

Журналисты напомнили, что выступая перед журналистами в Белом доме в понедельник, 11 августа, Трамп выразил оптимизм по поводу того, что его встреча с Путиным будет "конструктивной", и сказал, что планирует организовать личную встречу с участием Путина и Зеленского.

"Следующая встреча будет между Зеленским и Путиным или Зеленским, Путиным и мной", - заявил тогда Трамп.

Ранее сообщалось, что встреча президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина состоится 15 августа в американском штате Аляска.