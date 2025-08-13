УКР
Новини Зустріч Трампа, Зеленського та Путіна
Зустріч Трампа, Зеленського та Путіна може відбутися наприкінці наступного тижня, - CBS News

США працюють над пошуком місця для зустрічі президента США Дональда Трампа, диктатора РФ Володимира Путіна та президента України Володимира Зеленського.

Про це пише CBS News з посиланням на два джерела, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Два джерела, знайомі з переговорами, повідомили CBS News 12 серпня, що США працюють над місцем для зустрічі Трампа, Путіна та Зеленського вже наприкінці наступного тижня", - сказано в повідомленні.

Журналісти нагадали, що виступаючи перед журналістами в Білому домі в понеділок, 11 серпня, Трамп висловив оптимізм щодо того, що його зустріч з Путіним буде "конструктивною", і сказав, що планує організувати особисту зустріч за участю Путіна та Зеленського.

"Наступна зустріч буде між Зеленським та Путіним або Зеленським, Путіним та мною",- заявив тоді Трамп.

Раніше повідомлялося, що зустріч президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна відбудеться 15 серпня в американському штаті Аляска.

Читайте також: Білий дім веде роботу над зустріччю Трампа, Зеленського та Путіна, - ЗМІ

Зеленський Володимир (25085) путін володимир (24483) Трамп Дональд (6760)
Будуть зупиняти війну?
показати весь коментар
13.08.2025 18:30 Відповісти
На Марсі! Терміново виводити Маска з абстиненції!!
показати весь коментар
13.08.2025 18:41 Відповісти
24 серпня.
показати весь коментар
13.08.2025 18:45 Відповісти
А можна їх Всіх десь Космос Відправити і Хай там Зустрічаються та Спілкуються.
показати весь коментар
13.08.2025 19:14 Відповісти
Надеюсь в Гааге
показати весь коментар
13.08.2025 19:32 Відповісти
 
 