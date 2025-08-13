Зустріч Трампа, Зеленського та Путіна може відбутися наприкінці наступного тижня, - CBS News

США працюють над пошуком місця для зустрічі президента США Дональда Трампа, диктатора РФ Володимира Путіна та президента України Володимира Зеленського.

Про це пише CBS News з посиланням на два джерела, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Два джерела, знайомі з переговорами, повідомили CBS News 12 серпня, що США працюють над місцем для зустрічі Трампа, Путіна та Зеленського вже наприкінці наступного тижня", - сказано в повідомленні.

Журналісти нагадали, що виступаючи перед журналістами в Білому домі в понеділок, 11 серпня, Трамп висловив оптимізм щодо того, що його зустріч з Путіним буде "конструктивною", і сказав, що планує організувати особисту зустріч за участю Путіна та Зеленського.

"Наступна зустріч буде між Зеленським та Путіним або Зеленським, Путіним та мною",- заявив тоді Трамп.

Раніше повідомлялося, що зустріч президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна відбудеться 15 серпня в американському штаті Аляска.

