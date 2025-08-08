УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5597 відвідувачів онлайн
Новини Зустріч Трампа, Зеленського та Путіна
364 4

Білий дім веде рообту над зустріччю Трампа, Зеленського та Путіна, - ЗМІ

Білий дім готує зустріч Трампа, Зеленського та Путіна

У Білому дому ведуть роботу над організацією зустрічі  президента США Дональда Трампа, президента України Володимира Зеленського та російського диктатора Володимира Путіна.

Як передає Цензор.НЕТ, про це з посиланням на власні джерела пише Суспільне.

Співрозмовники в адміністрації Трампа повідомили виданню, що переговори можуть відбутися вже наступного тижня, однак місце проведення ще не визначено.

Речниця Білого дому Каролайн Лівітт підтвердила, що президент Трамп відкритий до зустрічей із лідерами обох країн.

"Як заявив президент Трамп учора, росіяни висловили бажання зустрітися з президентом Трампом, і президент відкритий для цієї зустрічі. Президент Трамп хотів би зустрітися як з президентом Путіним, так і з президентом Зеленським, бо він хоче, щоб ця жорстока війна закінчилася. Білий дім опрацьовує деталі цих потенційних зустрічей, і деталі будуть надані у відповідний час", - зазначила вона.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": РФ та США погодили домовленість про зустріч Путіна і Трампа найближчими днями, - Ушаков

Раніше ЗМІ повідомляли, що Трамп дав вказівку команді швидко готувати зустрічі з Путіним і Зеленським.

Автор: 

Зеленський Володимир (25009) путін володимир (24404) Трамп Дональд (6661)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Марна трата часу
показати весь коментар
08.08.2025 02:00 Відповісти
Запросіть туди ще Ердогана. Буде набагато легше домовитися!
показати весь коментар
08.08.2025 02:05 Відповісти
І Аятоллу також 😁
показати весь коментар
08.08.2025 02:43 Відповісти
А відповідальним за все шоу буде «Квартал 95» 😁
показати весь коментар
08.08.2025 02:42 Відповісти
 
 