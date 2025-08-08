Білий дім веде рообту над зустріччю Трампа, Зеленського та Путіна, - ЗМІ

У Білому дому ведуть роботу над організацією зустрічі президента США Дональда Трампа, президента України Володимира Зеленського та російського диктатора Володимира Путіна.

Як передає Цензор.НЕТ, про це з посиланням на власні джерела пише Суспільне.

Співрозмовники в адміністрації Трампа повідомили виданню, що переговори можуть відбутися вже наступного тижня, однак місце проведення ще не визначено.

Речниця Білого дому Каролайн Лівітт підтвердила, що президент Трамп відкритий до зустрічей із лідерами обох країн.

"Як заявив президент Трамп учора, росіяни висловили бажання зустрітися з президентом Трампом, і президент відкритий для цієї зустрічі. Президент Трамп хотів би зустрітися як з президентом Путіним, так і з президентом Зеленським, бо він хоче, щоб ця жорстока війна закінчилася. Білий дім опрацьовує деталі цих потенційних зустрічей, і деталі будуть надані у відповідний час", - зазначила вона.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Трамп дав вказівку команді швидко готувати зустрічі з Путіним і Зеленським.