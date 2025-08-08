РУС
Встреча Трампа, Зеленского и путина
2 327 22

Белый дом ведет работу над встречей Трампа, Зеленского и Путина, - СМИ

Белый дом готовит встречу Трампа, Зеленского и Путина

В Белом доме ведут работу над организацией встречи президента США Дональда Трампа, президента Украины Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом со ссылкой на свои источники пишет Суспільне.

Собеседники в администрации Трампа сообщили изданию, что переговоры могут состояться уже на следующей неделе, однако место проведения еще не определено.

Пресс-секретарь Белого дома Каролайн Ливитт подтвердила, что президент Трамп открыт к встречам с лидерами обеих стран.

"Как заявил президент Трамп вчера, россияне выразили желание встретиться с президентом Трампом, и президент открыт для этой встречи. Президент Трамп хотел бы встретиться как с президентом Путиным, так и с президентом Зеленским, потому что он хочет, чтобы эта жестокая война закончилась. Белый дом прорабатывает детали этих потенциальных встреч, и детали будут предоставлены в соответствующее время", - отметила она.

Ранее СМИ сообщали, что Трамп дал указание команде быстро готовить встречи с Путиным и Зеленским.

Автор: 

Зеленский Владимир (21478) путин владимир (31811) Трамп Дональд (6153)


Топ комментарии
+9
Додайте до цієї гоп-компанії ще губернатора Аляски, на випадок питання територіальних поступок.
показать весь комментарий
08.08.2025 03:24 Ответить
+6
А відповідальним за все шоу буде «Квартал 95» 😁
показать весь комментарий
08.08.2025 02:42 Ответить
+4
Марна трата часу
показать весь комментарий
08.08.2025 02:00 Ответить
Запросіть туди ще Ердогана. Буде набагато легше домовитися!
показать весь комментарий
08.08.2025 02:05 Ответить
І Аятоллу також 😁
показать весь комментарий
08.08.2025 02:43 Ответить
НУ БУДЕ ЗУСТРІЧ і шо далі?

- російська державна? - нафіг
- проросійська влада? - нафіг
- визначення юридичне окупації? - нафіг

Навіть якщо слуги захочуть А ВОНА ТОЧНО ХОЧУТЬ - так це не Москва - їм жопки порвуть і за менше.

І ШО ДАЛІ????
З Фашизмом як в РФ є єдиний спосіб боротьби - фізичне знищення носіїв. 8 млн втратила Німеччина з 60 млн. З 140 млн РФ має втратити хоча б 18-20 млн

ні мені НЕ В КАЙФ жити в ці часи, але жодного іншого варіанту неіснує
показать весь комментарий
08.08.2025 04:32 Ответить
І хто знищуватиме? Весь світ бачить як українські чоловіки рвуться захищати свою землю. Так рвуться, що аж верещать, коли їх в бусик затягують.
Добровольці 2022 закінчуються, так що...
показать весь комментарий
08.08.2025 06:15 Ответить
Скажи, а чого особисто ти чекаєш від приходу росіян? Гадаєш, станеш багатше жити?
показать весь комментарий
08.08.2025 07:15 Ответить
Не тринди, тролляка.
показать весь комментарий
08.08.2025 07:22 Ответить
BBC

Y четвер польське видання Onet опублікувало можливі пропозиції Вашингтона Кремлю.

Видання не називає джерела цієї інформації, але стверджує, що дізналось зміст американської "вигідної" пропозиції щодо України, яку Путіну представив у Москві спецпосланець Трампа Віткофф.

Автор цієї статті - колишній дипломат у Росії та повірений у справах Польщі в Білорусі.

Польське видання стверджує, що до пропозицій США входять:

перемир'я в Україні, але не мир;фактичне визнання окупованих Росією територій шляхом відкладення цього питання на 49 або 99 років;скасування більшості санкцій, накладених на Росію, і, в довгостроковій перспективі, повернення до енергетичного співробітництва, тобто імпорту російського газу і нафти.

Як зауважує видання, цей пакет пропозицій не містить гарантій, що НАТО не розширюватиметься, чого послідовно вимагали росіяни.

Москва також не отримала жодних обіцянок, що військова підтримка України буде припинена. Однак, як повідомляється, останній пункт є начебто прийнятним для росіян.

Послідовна позиція України полягає в тому, що жодна частина української території не може бути предметом торгу чи поступок.
показать весь комментарий
08.08.2025 05:32 Ответить
В історії зі зливом через польське радіо ONET "пропозиції від США Росії" мене особливо насмішив пункт "зняття більшості санкцій проти РФ та поступове відновлення енергетичної співпраці, включно з імпортом російських нафти й газу". "Штірліц нікогда так нє бил блізок к провалу".

Ось так і бачу як Трамп віддає Росії преміальний ринок Європи, які США нарешті під себе забирають. В інших регіонах їх нафта по суті і не потрібна. Індія і Китай за великого бажання, яке буде стимулюватися США ударами по потилиці та інших чутливих місцях, можна знайти в інших країнах світу.

Ще пару таких "достовірних новин" і в Україні з'явиться новий мем як "польське радіо".

https://www.facebook.com/taras.zahorodniy?__cft__[0]=AZUEv7pncEFcKCspcm_Z2e2pY4vj338jwyrfuHvZ5IwqggCskuutV9qogiiD7PH8m9coiNVX3LgDm03sFU5_mc54EnPCYJhooF4gR934KqbDZFyX49tbndwJkqDmGm_JRp2YW0IyMP_2GjnvMW5zBHYZwsGxxJQwunaVRr6XDnVgZ25VDAd_NIsVhGy5LSN7a80&__tn__=-UC%2CP-R Тарас Загородний
показать весь комментарий
08.08.2025 06:52 Ответить
Ішак не зацікавлений в ніяких домовленостях, бо це загрожує його існуванню у владі з перспективою опинитись на нарах. Усе його кукурікання про мир і т п. - гра на публіку, оскільки ***** теж не потрібні, на даному етапі, жодні домовленості. Скоріш за все з цього руля не вийде ...
показать весь комментарий
08.08.2025 06:31 Ответить
Спочатку "жахливі санкції",а потім переговори..Піндоси роблять навпаки і заохочують свинособак до подальшого геноциду українців..
показать весь комментарий
08.08.2025 06:36 Ответить
Можна звісно ж сміятися але мої джерела в розвідці повідомляють, що Зелю дуже попросили не утнути нічого поки йде цей процес примирення....
Ніякої "павутини" і не дай Боже заходу в якусь Бєлгородщину....
показать весь комментарий
08.08.2025 06:52 Ответить
показать весь комментарий
08.08.2025 07:01 Ответить
Один заглядає, другий веде... Шапіто...
показать весь комментарий
08.08.2025 07:00 Ответить
Особисто я зовсім не довіряю здібностям Зе, навпаки, переживаю, щоб він щось не утворив не на користь України, бо такі всі очікування, що поїде Зе, для мене це як він поїде нападаючим в збірній України по футболу- що у футболі нуль, що у міжнародній політиці.
показать весь комментарий
08.08.2025 07:22 Ответить
Что от этой встречи ждёт Зеленский, какой такой справедливый и долгий мир с россией он хочет достичь?
показать весь комментарий
08.08.2025 08:53 Ответить
 
 