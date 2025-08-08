Белый дом ведет работу над встречей Трампа, Зеленского и Путина, - СМИ

В Белом доме ведут работу над организацией встречи президента США Дональда Трампа, президента Украины Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом со ссылкой на свои источники пишет Суспільне.

Собеседники в администрации Трампа сообщили изданию, что переговоры могут состояться уже на следующей неделе, однако место проведения еще не определено.

Пресс-секретарь Белого дома Каролайн Ливитт подтвердила, что президент Трамп открыт к встречам с лидерами обеих стран.

"Как заявил президент Трамп вчера, россияне выразили желание встретиться с президентом Трампом, и президент открыт для этой встречи. Президент Трамп хотел бы встретиться как с президентом Путиным, так и с президентом Зеленским, потому что он хочет, чтобы эта жестокая война закончилась. Белый дом прорабатывает детали этих потенциальных встреч, и детали будут предоставлены в соответствующее время", - отметила она.

Ранее СМИ сообщали, что Трамп дал указание команде быстро готовить встречи с Путиным и Зеленским.