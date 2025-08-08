Белый дом ведет работу над встречей Трампа, Зеленского и Путина, - СМИ
В Белом доме ведут работу над организацией встречи президента США Дональда Трампа, президента Украины Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом со ссылкой на свои источники пишет Суспільне.
Собеседники в администрации Трампа сообщили изданию, что переговоры могут состояться уже на следующей неделе, однако место проведения еще не определено.
Пресс-секретарь Белого дома Каролайн Ливитт подтвердила, что президент Трамп открыт к встречам с лидерами обеих стран.
"Как заявил президент Трамп вчера, россияне выразили желание встретиться с президентом Трампом, и президент открыт для этой встречи. Президент Трамп хотел бы встретиться как с президентом Путиным, так и с президентом Зеленским, потому что он хочет, чтобы эта жестокая война закончилась. Белый дом прорабатывает детали этих потенциальных встреч, и детали будут предоставлены в соответствующее время", - отметила она.
Ранее СМИ сообщали, что Трамп дал указание команде быстро готовить встречи с Путиным и Зеленским.
- російська державна? - нафіг
- проросійська влада? - нафіг
- визначення юридичне окупації? - нафіг
Навіть якщо слуги захочуть А ВОНА ТОЧНО ХОЧУТЬ - так це не Москва - їм жопки порвуть і за менше.
І ШО ДАЛІ????
З Фашизмом як в РФ є єдиний спосіб боротьби - фізичне знищення носіїв. 8 млн втратила Німеччина з 60 млн. З 140 млн РФ має втратити хоча б 18-20 млн
ні мені НЕ В КАЙФ жити в ці часи, але жодного іншого варіанту неіснує
Добровольці 2022 закінчуються, так що...
Y четвер польське видання Onet опублікувало можливі пропозиції Вашингтона Кремлю.
Видання не називає джерела цієї інформації, але стверджує, що дізналось зміст американської "вигідної" пропозиції щодо України, яку Путіну представив у Москві спецпосланець Трампа Віткофф.
Автор цієї статті - колишній дипломат у Росії та повірений у справах Польщі в Білорусі.
Польське видання стверджує, що до пропозицій США входять:
перемир'я в Україні, але не мир;фактичне визнання окупованих Росією територій шляхом відкладення цього питання на 49 або 99 років;скасування більшості санкцій, накладених на Росію, і, в довгостроковій перспективі, повернення до енергетичного співробітництва, тобто імпорту російського газу і нафти.
Як зауважує видання, цей пакет пропозицій не містить гарантій, що НАТО не розширюватиметься, чого послідовно вимагали росіяни.
Москва також не отримала жодних обіцянок, що військова підтримка України буде припинена. Однак, як повідомляється, останній пункт є начебто прийнятним для росіян.
Послідовна позиція України полягає в тому, що жодна частина української території не може бути предметом торгу чи поступок.
Ось так і бачу як Трамп віддає Росії преміальний ринок Європи, які США нарешті під себе забирають. В інших регіонах їх нафта по суті і не потрібна. Індія і Китай за великого бажання, яке буде стимулюватися США ударами по потилиці та інших чутливих місцях, можна знайти в інших країнах світу.
Ще пару таких "достовірних новин" і в Україні з'явиться новий мем як "польське радіо".
https://www.facebook.com/taras.zahorodniy?__cft__[0]=AZUEv7pncEFcKCspcm_Z2e2pY4vj338jwyrfuHvZ5IwqggCskuutV9qogiiD7PH8m9coiNVX3LgDm03sFU5_mc54EnPCYJhooF4gR934KqbDZFyX49tbndwJkqDmGm_JRp2YW0IyMP_2GjnvMW5zBHYZwsGxxJQwunaVRr6XDnVgZ25VDAd_NIsVhGy5LSN7a80&__tn__=-UC%2CP-R Тарас Загородний
Ніякої "павутини" і не дай Боже заходу в якусь Бєлгородщину....