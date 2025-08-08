УКР
Трамп про мирну угоду між Україною та РФ: Відбудеться обмін територіями

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що розглядає можливість повернення, а також обміну частини окупованих територій України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Ви дивитеся на територію, за яку воювали три з половиною роки, де загинуло багато росіян, багато українців. Так що ми дивимося на це, але насправді ми хочемо повернути частину територій і поміняти їх місцями. Це складно. Насправді все не так просто. Це дуже складно. Але ми збираємося переключитися, досягти деяких змін. Відбудеться обмін територіями на обопільне благо", - сказав він.

Трамп заявив, що Зеленський має бути готовий "підписати щось", щоб урегулювати війну в Україні:

"Ми дуже тісно співпрацюємо. Справедливості заради треба сказати, що президент Зеленський отримує все, що йому потрібно - якщо тільки ми чогось доб'ємося".

Автор: 

Трамп Дональд (6676) переговори з Росією (1363)


Топ коментарі
+28
Міняє українські території на українські території, але це все на користь пуйла.
Торгаш чужими територіями.

Цікаво, Зеля зовсім з глузду з'їде, щоб підписати цей вирок собі та Україні?
показати весь коментар
08.08.2025 23:55 Відповісти
+22
Україна не окуповувала кацапстан. Обмінювати немає чого. Ми кацапам нічого не винні. Який обмін???
показати весь коментар
08.08.2025 23:56 Відповісти
+19
Українські на українські?
показати весь коментар
08.08.2025 23:55 Відповісти
Головне що не мінські договорнячкі, адже так? Невідомо чи взагалі вони до чогось прийдуть, але той хто кричав тоді про Мінськ як найбільшу зраду, хватався би тепер за нього наче це остання соломинка.
показати весь коментар
09.08.2025 00:33 Відповісти
Красивая игра слов. По факту это обмен территорий на мир. По нынешней динамике войны ожидаемо. Другой вопрос какие будут гарантии этого мира и будут ли вообще. Если какие-то буду - не самый худший вариант. Сырник с Зелей уже так навоевали, что других вариантов все равно не будет. Если только не считать шизофренической мечты о кордонах 91го года, особенно от тех кто все 3 года воюет до последнего украинца в интернете и в тв студиях.
показати весь коментар
09.08.2025 00:35 Відповісти
Скіко раптом набігло торгівців ненькою та співвітчизниками. Із заготовленими а як ні, то йди сам воюй!
Сволота оживилася.
показати весь коментар
09.08.2025 00:42 Відповісти
Все это кажется очередным кремлевским маневром что бы выиграть время, но допустим: не думаю что это Херсон, это нереально, что бы наши политики согласились такое подписать а военные оттуда ушли, Запорожье тоже вряд ли, значит незахваченные остатки Донецкой области, но на что... захваченного орками в Сумах и Харьковской области явно недостаточно.

Все это кажется чем то нереальным, но таковы теперь реалии, право силы первично и сбросило маску цивилизованности. Так что хватить говорить про несправедливость, ее по большому счету никогда не было, международное право тоже опиралось на силу, в основном двух сверхдержав поделивших сферы влияния. Хочешь наказать гопника и забрать у него то что считаешь своим, стань сильным и попробуй забрать, а не ной обвиняя весь мир что он не делает это вместо тебя, у этого мира свои интересы, и хорошо что они отчасти совпали с нашими, иначе никто бы нам не помогал. Израиль в свое время сделал свои выводы, стал сильным и обзавелся еще боле сильным союзником, но для этого нужны многие годы и радикальные реформы, которые наша власть сама без принуждения не проведет.
показати весь коментар
09.08.2025 00:35 Відповісти
А сутність в тому, що раша не зупиниться, поки не захвате всю Україну. Не силою так хитрістю і подкупом.
показати весь коментар
09.08.2025 00:38 Відповісти
Але ідіоти того не хочуть знати.
показати весь коментар
09.08.2025 00:43 Відповісти
Цим планам, завдяки простим українцям, їх самопожертві, вдалося перешкодити
Але треба, в майбутньому, не "пиляти бюджет на асфальті", а готуватись до чергової серії в нашому серіалі, що відбувається, ще, мабуть, з 1169 року
показати весь коментар
09.08.2025 01:02 Відповісти
Україні Кубань віддадуть ? Сочі віддадуть туркам ? Кенигсберг віддадуть Літві ?
Сибір китайцям
ТРАМП , зроби рашку знову маленькою , і буде тобі памʼятник у віках
показати весь коментар
09.08.2025 00:40 Відповісти
Вже біжить робити.
показати весь коментар
09.08.2025 00:44 Відповісти
Тобто пошматувати Україну як чехословакію перед другою світовою ? Трамп - ти дурак?
Де санкціі, маразматик ?
показати весь коментар
09.08.2025 00:53 Відповісти
Это как когда-то мой начальник рассказывал мне, что такое обмен мнениями. Это когда ты приходишь к начальству со свои мнением, а выходишь от него с мнением начальника... )) в общем так и есть. Мы вступили в войну с территорией 600 тис. км, а после обмены териториями выходим с 480..,,)) ну ничего, ещё Украины хватит на 4 таких обмена..
показати весь коментар
09.08.2025 00:55 Відповісти
ПНХ тварь
показати весь коментар
09.08.2025 00:56 Відповісти
Вот диагноз профессионала:https://www.youtube.com/watch?v=IYtVFNhDdVo
показати весь коментар
09.08.2025 01:01 Відповісти
Якщо хоч якась частина території України залишиться під контролем кацапів, то вони її використають, як наступний плацдарм для повторної агресії через 2-3 роки. Задайте Сечею. А ще будуть зруйновані Гельсінська домовленності, що буде ще одним кроком до початку третьої світової війни.
показати весь коментар
09.08.2025 01:05 Відповісти
Як на мене, єдиним плюсом такого розвитку подій є можливість легально провести вибори і викинути зелених покидьків з влади. Потім провести підготовку (постачання зброї ніхто не відміняв), і новий Президент завжди може сказати, що попередні домовленості прийняті з порушенням Конституції (а це так і є), і відібрати свої землі назад у слушний момент. Цілком робоча стратегія. Азербайджан так і зробив. Якщо росія плює на підписані домовленості, то це не означає, що Україна повинна сліпо дотримуватись кожної букви.
показати весь коментар
09.08.2025 01:06 Відповісти
Азербайджан готувався до цього десятиліттями...
Сподіваюсь, і ми зможемо, але це буде не просто
показати весь коментар
09.08.2025 01:10 Відповісти
Відбудеться обмін територіями
----------------------------------------------------
Интересно, а какие свои территории россия передаст Украине, чтобы получить взамен украинские?
Или Трамп отдаст Аляску лаптестану, взамен на захваченные земли Украины?
Где обмен?
показати весь коментар
09.08.2025 01:16 Відповісти
Посилайте кацапів найюх поки не пізно. На слідуючий тиждень ситуація почне мінятись на корить України, не спішіть бо хто спішить той людей смішить. Вам потрібно ще чуток витримки, ви вже більше витримали, то витримайте ще трохи. віддадуть кацапи ВСІ захоплені території з Кримом і бвльше того, Побачите. Кацапстан розвалиться, перестане існувати.
показати весь коментар
09.08.2025 01:19 Відповісти
Порівняємо з мінськими протоколами, про які кричали "зрада".
В т.ч. ЕрЗе клявся (обидва клялись, та й не тільки вони - а чи не всі слуги уродів) - мовляв, "мінська-3 не буде"...
Порівняємо.
показати весь коментар
09.08.2025 01:23 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 