Трамп про мирну угоду між Україною та РФ: Відбудеться обмін територіями
Президент США Дональд Трамп заявив, що розглядає можливість повернення, а також обміну частини окупованих територій України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
"Ви дивитеся на територію, за яку воювали три з половиною роки, де загинуло багато росіян, багато українців. Так що ми дивимося на це, але насправді ми хочемо повернути частину територій і поміняти їх місцями. Це складно. Насправді все не так просто. Це дуже складно. Але ми збираємося переключитися, досягти деяких змін. Відбудеться обмін територіями на обопільне благо", - сказав він.
Трамп заявив, що Зеленський має бути готовий "підписати щось", щоб урегулювати війну в Україні:
"Ми дуже тісно співпрацюємо. Справедливості заради треба сказати, що президент Зеленський отримує все, що йому потрібно - якщо тільки ми чогось доб'ємося".
Сволота оживилася.
Все это кажется чем то нереальным, но таковы теперь реалии, право силы первично и сбросило маску цивилизованности. Так что хватить говорить про несправедливость, ее по большому счету никогда не было, международное право тоже опиралось на силу, в основном двух сверхдержав поделивших сферы влияния. Хочешь наказать гопника и забрать у него то что считаешь своим, стань сильным и попробуй забрать, а не ной обвиняя весь мир что он не делает это вместо тебя, у этого мира свои интересы, и хорошо что они отчасти совпали с нашими, иначе никто бы нам не помогал. Израиль в свое время сделал свои выводы, стал сильным и обзавелся еще боле сильным союзником, но для этого нужны многие годы и радикальные реформы, которые наша власть сама без принуждения не проведет.
Але треба, в майбутньому, не "пиляти бюджет на асфальті", а готуватись до чергової серії в нашому серіалі, що відбувається, ще, мабуть, з 1169 року
Сибір китайцям
ТРАМП , зроби рашку знову маленькою , і буде тобі памʼятник у віках
Де санкціі, маразматик ?
Сподіваюсь, і ми зможемо, але це буде не просто
Интересно, а какие свои территории россия передаст Украине, чтобы получить взамен украинские?
Или Трамп отдаст Аляску лаптестану, взамен на захваченные земли Украины?
Где обмен?
В т.ч. ЕрЗе клявся (обидва клялись, та й не тільки вони - а чи не всі слуги уродів) - мовляв, "мінська-3 не буде"...
Порівняємо.