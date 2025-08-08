Трамп про мирну угоду між Україною та РФ: Відбудеться обмін територіями

Президент США Дональд Трамп заявив, що розглядає можливість повернення, а також обміну частини окупованих територій України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Ви дивитеся на територію, за яку воювали три з половиною роки, де загинуло багато росіян, багато українців. Так що ми дивимося на це, але насправді ми хочемо повернути частину територій і поміняти їх місцями. Це складно. Насправді все не так просто. Це дуже складно. Але ми збираємося переключитися, досягти деяких змін. Відбудеться обмін територіями на обопільне благо", - сказав він.

Трамп заявив, що Зеленський має бути готовий "підписати щось", щоб урегулювати війну в Україні:

"Ми дуже тісно співпрацюємо. Справедливості заради треба сказати, що президент Зеленський отримує все, що йому потрібно - якщо тільки ми чогось доб'ємося".

Читайте: Трамп та Путін готові до зустрічі. Потрібен прогрес для миру в Україні, - Рубіо