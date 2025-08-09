РУС
Новости
13 926 184

Трамп о мирном соглашении между Украиной и РФ: Состоится обмен территориями

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность возвращения, а также обмена части оккупированных территорий Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Вы смотрите на территорию, за которую воевали три с половиной года, где погибло много русских, много украинцев. Так что мы смотрим на это, но на самом деле мы хотим вернуть часть территорий и поменять их местами. Это сложно. На самом деле все не так просто. Это очень сложно. Но мы собираемся переключиться, достичь некоторых изменений. Произойдет обмен территориями на обоюдное благо", - сказал он.

Трамп заявил, что Зеленский должен быть готов "подписать что-то", чтобы урегулировать войну в Украине:

"Мы очень тесно сотрудничаем. Справедливости ради надо сказать, что президент Зеленский получает все, что ему нужно - если только мы чего-то добьемся".

Трамп Дональд (6168) переговоры с Россией (1247)


+39
Міняє українські території на українські території, але це все на користь пуйла.
Торгаш чужими територіями.

Цікаво, Зеля зовсім з глузду з'їде, щоб підписати цей вирок собі та Україні?
08.08.2025 23:55 Ответить
+30
Українські на українські?
08.08.2025 23:55 Ответить
+27
Україна не окуповувала кацапстан. Обмінювати немає чого. Ми кацапам нічого не винні. Який обмін???
08.08.2025 23:56 Ответить
обмін територіями? і які ми отримаєм? курськ? воронеж? білгород? стародуб? зелений клин?
09.08.2025 00:16 Ответить
Захоплених територій. Можливо, якби втримали Курську область, була б непогана розмінна карта. Але - як все у Зе - про..бали, через неготовність до оборони
09.08.2025 00:21 Ответить
Давайте чисто прагматично - можливо, краще поміняти частину Донецької області, на частину Херсонської, чи Запорізької ? Повернути собі Енергодар, та ЗАЕС? Замість вже зруйнованих сіл на Донеччині? Хоча б кв.км на кв.км. Бо, як не крути, кацапи кожен день гризуть по 10-20-30 км2
Звісно, з втратами для себе, але втрати є і в нас, а воювати щось раптово, стало мало бажаючих...
09.08.2025 00:19 Ответить
Давай чисто прагматично обмвняємо твоє ліве яйце на праву ногу.
09.08.2025 00:40 Ответить
Якщо і над тим і над тим зависне ніж хірурга, я, мабуть, віддам ліве яйце, бо праве лишиться ))
Це і є прагматичність - в житті частро приходиться обирати між двох бід, а не між добрим і поганим
09.08.2025 00:57 Ответить
цє для дурковатих лохів, які обрали зелену макаку з амбіціями *****
09.08.2025 08:15 Ответить
Мова про Запорізьку та Херсонську область категорично не йде.
Пуйло в житті не віддасть сухопутний коридор у Крим.
***** готовий віддати пару сіл у Сумський області та у Харківський областях.
Але з нас вимагають півмільйонну агломерацію Слов'янськ, Краматорськ, ітд. у Донецькій області.
09.08.2025 00:40 Ответить
Ну, 2 села площею 10 км2 не та монета, яку міняють на площу в 100 км2, чи не так?
Сухопутний коридор, мабуть, так, не віддасть. Але там теж наші люди, що в Запоріжжі, що в Херсоні
09.08.2025 00:58 Ответить
А в Краматорську чи Слов'янську не наші люди, яких ти хочеш здати по договорняку трампа і пуйла?
І вони ще не в окупаціі.
09.08.2025 01:03 Ответить
Так, це вибір між тим "кого ти обираєш - тата чи мати?"
Поганий вибір, безумовно
Всіх бажаючих можна евакуювати.
Але треба і не забувати, що в тому ж "часику" куча "ждунів", які живуть під КАБами, і чекають приходу "своїх". Суто, особиста думка, такі є скрізь, але саме там їх суттєво більше
09.08.2025 01:08 Ответить
Тому ніяких обмінів територій.
Про це можна забути.
09.08.2025 01:15 Ответить
На "донбасі" дох.. зрадників, тому він важливіше ніж про-український Херсон (область, Олешки, ті самі, наприклад)
09.08.2025 01:20 Ответить
в Києві не менше, повір
показать весь комментарий
В Києві це" понаєхавшиє",а не корінні кияни.
показать весь комментарий
мы всех твоих днр-лугандонцев выселим НА ХЕР после деокупации - точнее они сами ********
показать весь комментарий
Simeon Kukushkin #445513 кацап *** ТЕБЕ а не обмен земли
09.08.2025 07:41 Ответить
Simeon Kukushkin #445513 чисто прагматично ты прокладка путинская идешь накуй
09.08.2025 07:44 Ответить
А що Ви скажете про людей, які живуть у Краматорську і не хочуть до московії?
показать весь комментарий
09.08.2025 07:46 Ответить
Вову в попу цём
09.08.2025 00:27 Ответить
Цікаво це якими Сімферополь на Луганськ або Крим на Донбас чи може навпаки?
09.08.2025 00:31 Ответить
і це пише президент сша, гарант буд. меморандуму, що забрав нашу зброю і копалини??? хай горить у пеклі разом з путіним
09.08.2025 00:32 Ответить
Відбудеться обмін білими капцями перед тим, як ви подохнете в обіймах одне з одним.
09.08.2025 00:33 Ответить
Головне що не мінські договорнячкі, адже так? Невідомо чи взагалі вони до чогось прийдуть, але той хто кричав тоді про Мінськ як найбільшу зраду, хватався би тепер за нього наче це остання соломинка.
09.08.2025 00:33 Ответить
Скіко раптом набігло торгівців ненькою та співвітчизниками. Із заготовленими а як ні, то йди сам воюй!
Сволота оживилася.
09.08.2025 00:42 Ответить
это боты и шлюхи кремлевские
09.08.2025 07:46 Ответить
Прутень там чекає а не кордони 91.
Відбитися життєво важливо, так. Але без сирка та верховного міндіча!!!
А от штурмувати лінію суровікіна 2.0 не можно ні в якому разі!!!! Мирняк порозбігається... Окрім ухилянтів та не рішучих і не свідомих, тоді ВСІ будуть волати - а чого наші діти мають вмирати п'ятий/шостий/четвертий рік підряд за міл'ярди міндіча і за рост бангладеш-діаспори..
09.08.2025 02:37 Ответить
Andrey #609064 кацап епанный *** тебе а не украинской земли !
09.08.2025 07:45 Ответить
Все это кажется очередным кремлевским маневром что бы выиграть время, но допустим: не думаю что это Херсон, это нереально, что бы наши политики согласились такое подписать а военные оттуда ушли, Запорожье тоже вряд ли, значит незахваченные остатки Донецкой области, но на что... захваченного орками в Сумах и Харьковской области явно недостаточно.

Все это кажется чем то нереальным, но таковы теперь реалии, право силы первично и сбросило маску цивилизованности. Так что хватить говорить про несправедливость, ее по большому счету никогда не было, международное право тоже опиралось на силу, в основном двух сверхдержав поделивших сферы влияния. Хочешь наказать гопника и забрать у него то что считаешь своим, стань сильным и попробуй забрать, а не ной обвиняя весь мир что он не делает это вместо тебя, у этого мира свои интересы, и хорошо что они отчасти совпали с нашими, иначе никто бы нам не помогал. Израиль в свое время сделал свои выводы, стал сильным и обзавелся еще боле сильным союзником, но для этого нужны многие годы и радикальные реформы, которые наша власть сама без принуждения не проведет.
09.08.2025 00:35 Ответить
Начеб то є кусок російської території але я вже не вірю що там є ВСУ. Суцільна міндіч-ХУЦПА а не влада!!
09.08.2025 02:41 Ответить
А сутність в тому, що раша не зупиниться, поки не захвате всю Україну. Не силою так хитрістю і подкупом.
показать весь комментарий
09.08.2025 00:38 Ответить
Але ідіоти того не хочуть знати.
09.08.2025 00:43 Ответить
Цим планам, завдяки простим українцям, їх самопожертві, вдалося перешкодити
Але треба, в майбутньому, не "пиляти бюджет на асфальті", а готуватись до чергової серії в нашому серіалі, що відбувається, ще, мабуть, з 1169 року
09.08.2025 01:02 Ответить
valeriy svan *** твоим кацапам ни хрена они не захватят
09.08.2025 07:48 Ответить
Україні Кубань віддадуть ? Сочі віддадуть туркам ? Кенигсберг віддадуть Літві ?
Сибір китайцям
ТРАМП , зроби рашку знову маленькою , і буде тобі памʼятник у віках
09.08.2025 00:40 Ответить
Вже біжить робити.
09.08.2025 00:44 Ответить
Тобто пошматувати Україну як чехословакію перед другою світовою ? Трамп - ти дурак?
Де санкціі, маразматик ?
09.08.2025 00:53 Ответить
Это как когда-то мой начальник рассказывал мне, что такое обмен мнениями. Это когда ты приходишь к начальству со свои мнением, а выходишь от него с мнением начальника... )) в общем так и есть. Мы вступили в войну с территорией 600 тис. км, а после обмены териториями выходим с 480..,,)) ну ничего, ещё Украины хватит на 4 таких обмена..
09.08.2025 00:55 Ответить
Ну тут є н'юанс ...
( Почитайте коменти до допису, де верещучка Шатломайстриня казала, що треба розеазувати як війна НЕ скоро завершиться)
Якщо постійно тільки негатив, без звершень і здобутків + військові втрати та ракетний терор, то сидіти на жопі рівно до кінця бажаючих буде ге більше 15 % від нинішнього населення
09.08.2025 02:21 Ответить
ПНХ тварь
09.08.2025 00:56 Ответить
Вот диагноз профессионала:https://www.youtube.com/watch?v=IYtVFNhDdVo
09.08.2025 01:01 Ответить
Якщо хоч якась частина території України залишиться під контролем кацапів, то вони її використають, як наступний плацдарм для повторної агресії через 2-3 роки. Задайте Сечею. А ще будуть зруйновані Гельсінська домовленності, що буде ще одним кроком до початку третьої світової війни.
09.08.2025 01:05 Ответить
2-3 РОКИ? Та за цей час можна і ядерну зброю виготовити і армію гарно озброїти і забор бетонний з кацапстаном побудувати.
09.08.2025 02:11 Ответить
Забор ??
Ну проти танків дійсно можно побудувати стіну з датчиками три лінії рвів + міни та зубодракони. ( Все це спрацює за умови насичення СОУ дронами з ******** БЧ та Джавелінами) Ну і кілзону проти піхоти та міни і спостереження проти ДРГ.
А от проти дронів і ракет що побудувати ? Великі екрани для всеохоплення країни щоранковими і щовечірніми Гундосиками ?
09.08.2025 02:26 Ответить
Проти дронів і ракет існує ППО, якщо б дійсно захотіти, то можна і дронів-перехоплювачів наробити в достатній кількості, а також і систем по типу залізних куполів, це ж все реально. Ну і своїх ракет треба мати стільки, щоб ворог потім подумав "тану на....**" по них запускати ракети,бо прилетить не менше.
09.08.2025 03:07 Ответить
Забор? З золотих унітазів міндичів? А будівельниками, бува, не кошові будуть?
09.08.2025 07:23 Ответить
Як на мене, єдиним плюсом такого розвитку подій є можливість легально провести вибори і викинути зелених покидьків з влади. Потім провести підготовку (постачання зброї ніхто не відміняв), і новий Президент завжди може сказати, що попередні домовленості прийняті з порушенням Конституції (а це так і є), і відібрати свої землі назад у слушний момент. Цілком робоча стратегія. Азербайджан так і зробив. Якщо росія плює на підписані домовленості, то це не означає, що Україна повинна сліпо дотримуватись кожної букви.
09.08.2025 01:06 Ответить
Азербайджан готувався до цього десятиліттями...
Сподіваюсь, і ми зможемо, але це буде не просто
09.08.2025 01:10 Ответить
все так, але в процесі після виборів і підготовки повернення своїх територій буде перевішана вся зелена шобла з головною ЕрЗе. І вони це прекрасно знають. Тому виборів вони не допустять.
09.08.2025 01:32 Ответить
Відбудеться обмін територіями
----------------------------------------------------
Интересно, а какие свои территории россия передаст Украине, чтобы получить взамен украинские?
Или Трамп отдаст Аляску лаптестану, взамен на захваченные земли Украины?
Где обмен?
09.08.2025 01:16 Ответить
Тримаємо карман ширше
Можливо Кенігсберг дасть ( щоб ПНР.івцям обміняти на припинення МІФу "валинская різня"™ ) а може Аляску подарує спочатку впише до прканстітуціі а потім подарує, щоб Трампон вознегавидів ОП
09.08.2025 02:17 Ответить
Посилайте кацапів найюх поки не пізно. На слідуючий тиждень ситуація почне мінятись на корить України, не спішіть бо хто спішить той людей смішить. Вам потрібно ще чуток витримки, ви вже більше витримали, то витримайте ще трохи. віддадуть кацапи ВСІ захоплені території з Кримом і бвльше того, Побачите. Кацапстан розвалиться, перестане існувати.
09.08.2025 01:19 Ответить
Судячи з твого прапорця,ти в то не віриш. Щоб розказувати можна почекати чи не можна,треба жити в Україні ,бажано десь на Харківщині,або Сумщині. Приїзжай
09.08.2025 01:27 Ответить
Справа не в вірі, якщо я щось пишу то маю інфу з якрї робою висновки.
09.08.2025 01:41 Ответить
"На слідуючий тиждень ситуація почне мінятись на корить України, не спішіть" Навіть Абдрестович давав 2-3 тижні, а тут прям такий точний прогноз)) Ну тоді як мінімум маєш приїхати, вкласти гроші в нерухомість десь на Харківщині за безцінок, а за тиждень продаси вже дорого) Лахфак,не дякуй
09.08.2025 01:52 Ответить
Коди Смарт кацап ты конченный у тебя какой флажок падло русняве
09.08.2025 07:50 Ответить
Ти диви яка нагла свинособака, воно і хрюкає і гавкає,мови не знає, типовий "ждун" "Водкі нєт,иди нахрен отсюда"
09.08.2025 08:01 Ответить
Порівняємо з мінськими протоколами, про які кричали "зрада".
В т.ч. ЕрЗе клявся (обидва клялись, та й не тільки вони - а чи не всі слуги уродів) - мовляв, "мінська-3 не буде"...
Порівняємо.
09.08.2025 01:23 Ответить
Він ще сцяв у "мізки" елозторату що вони б померли але не пустили б рашистів у Крим
09.08.2025 02:14 Ответить
Выражаясь словами путяры - первопричины конфликта не устранены. Первопричиной являются имперские амбиции россиян. А это значит, что любой документ, который будет подписан, что бы в нём не содержалось, просто подписывается Украиной для того, чтобы переждать этого американского президента. Как только в Белый Дом придёт более вменяемый человек, нам снова дадут деньги и оружие и война возобновится.
Не будет с русскими долговременного мира, пока Украине не вернут ВСЮ оккупированную территорию, ВСЕХ угнанных в рф наших людей, не возместят ВСЕ убытки. Будет вторая серия войны, третья, четвёртая . . . пока кто-то один не прекратит своё существование (что более вероятно для россии, как искусственного образования) либо стороны не вернутся к статусу-кво по состоянию на 2013 год (в смысле границ) и согласятся, что так правильно.
09.08.2025 01:37 Ответить
Старий потасканий бабник, ділок - банкрот ще чужими територіями буде торгувати? Як там міжнародне право, здохло? На Алясці ведмеді білі і інші тварі є, вони наче недоїдають, так що...
09.08.2025 01:44 Ответить
Тобто?????
Українські на Українські?
Типу село під Енергодаром ( умовне) на залишки цілої області? ( Покровськ і все оце)... ?
Чи Українські території обміняють на табличку на пам'ять "суджа" і вагон землі
09.08.2025 02:13 Ответить
Які території цей старий підор хоче "повернути" путіну? Ми що, окупували якісь російські території?
09.08.2025 02:15 Ответить
У суботу, 09 серпня, у Великій Британії https://t.me/znua_live/213679 відбудеться зустріч високопосадовців зі США, України та кількох європейських країн, щоб спробувати виробити спільну позицію напередодні запланованої зустрічі Трампа з путіним.
Хм, ну якщо США - то будуть ламати?
09.08.2025 02:30 Ответить
Х-ло гра тонко - вимога залишити Донецьку область - це майже контрольний постріл для політичного майбутнього Зеленського.
"Не мытьем, так катанием" - хоче помститися та поставити свого посіпаку!
09.08.2025 02:32 Ответить
1) Не своє - не жалко. 2) Якщо нема фарби - то чому б не пофарбувати гівном? Ніхто ж не заважає. 3) Ну завтра гівно відвалиться, але з тим вже будуть розбиратися інші. Після нас хоч потоп.
Дуже діяльний, справжній активіст - усім насолить і усе здасть, тільки щоб доказати теорему Коуза про корів і фермера, яку Коуз написав без Трампа, не знаючи що знайдеться Трамп, який побудує світову політику на цій теоремі.
09.08.2025 03:28 Ответить
Якщо Трамп поведеться, і потім почне давити на Зеленського і Україну - то вийде, що путін знов всіх переграв.
09.08.2025 04:40 Ответить
Трамп повинен карати террориста і вбивцю путіна і росію за вбивства мирних українців і окупацію української землі, а він карає Україну, примушує Зеленського віддавати путіну українські землі. Де від Трампа обіцяні санкції проти росії?
09.08.2025 06:18 Ответить
трамп и есть агент и холуй террориста
09.08.2025 07:52 Ответить
Обміняєшся, рудятина - Меланкою та Аляскою!
09.08.2025 06:38 Ответить
Заклики про війну до останнього типу "Вперед,орли....а я за вами"......"патріоти" ...Київ переповнений "патріотами"...ресторації роблять 3 плани....елітні авто вже на дахах скоро почнуть паркувати...."біжинці" скуповують нерухомість кварталами...Від війни поховалися,ТЦК бьють та ухиляються...АЛЕ закликають воювати!! Цікаве життя "патріотів"...Чи то з окопів коменти???
09.08.2025 06:39 Ответить
Віталій #584752 кацап зеленомордый иди уже сдавайся - там тебя ахмат ждет помиеть и ишак
09.08.2025 07:54 Ответить
Перемога ЗЕбілів капітулянтів! На переговорах з америкосами російська сторона
зажадала повного виведення ЗСУ з Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.
"У конституції росії немає механізму для виходу регіонів зі складу Росії. Нам потрібні всі
ці області" )(уйло. А на питання про Українську Конституцію та її статтю - 2. Суверенітет
України поширюється на всю її територію. Територія України у межах існуючої межі ЦІЛІСТНА
та НЕДОТОРКАНА!. УКРАЇНА - унітарна суверенна держава, адміністративно-територіальними одиницями першого рівня якої є 24 області, 1 українська автономна республіка (АР Крим) та2 міста, які мають особливий статус: Київ та Севастополь. Області та автономна республіка розділені на 490 районів та 176 міст обласного та республіканського підпорядкування. Так російська сторона за допомогою Трампа вимагає повного знищення її заміни на зовсім нову колоніальну прокацапську Конституцію таку яку вони шакали підкажуть українцям.
09.08.2025 06:58 Ответить
Невже трамп відасть Аляску пуйлу, а пуйло Україні усе що було в нас до 2014 року?
09.08.2025 06:59 Ответить
Отдай Аляску, курскую область, а Украине - Крым.
09.08.2025 07:21 Ответить
Півроку пройшло - а воз і нині там.
09.08.2025 07:27 Ответить
Ніхто нічого не обмінюватиме - зупинення бойових дій по фактичній лінії фронту.
09.08.2025 07:29 Ответить
"Відбудеться обмін територіями"

Трамп хочет разменять Аляску ?
Про ультиматум пуйлу до 8 сентября в Белом Доме уже забыли ?
09.08.2025 07:35 Ответить
Ой - невже рашисти нам Кубань повернуть???
09.08.2025 07:47 Ответить
Упс!!! Трамп віддає Аляску пукану !!!!
09.08.2025 08:04 Ответить
все обсуждают какие они незламные и ничего не отдадут. Вы же понимаете что Украина живет только за счет запада? И если они уже прикинули калькулятором что дешевле для них будет поступить именно так то так они и сделают? Но розовые пони чтото обсуждают, доказывают, ругаются
09.08.2025 08:05 Ответить
А що втратила і що придбає паРаша після такого мирного договору ЗЕ
(капітуляції) України? А нічого, одразу з неї скасують санкції.І вона
приєднає до складу своєї ********* понад 125 000 кв. км. вже не
тимчасово окупованих українських територій .А це ( золота курортна
зона, величезні території чорнозему. Тисячокілометрове узбережжя
Азовського та Чорного морів. Просто гігантські поклади рідкісних
металів, величезні родовище вугілля, заліза, калійної і кухонної солі..
.та багато іншого. А що втратить паРаша, а нічого критичного, втратила знищених сотні тисяч кацапів, так вона тільки підчистила своїх: ЗЕКІВ, заразних, алкоголіків, ідіотів, наркоманів, бомжів...а таких у личаковій добра половина населення (статистика) Та і баби кацапки ще народжують такого непотребу, ідіотів-рабів для наступної війни. Так що фашистський кремль він тільки на 100% за злочинний договір
мир- капітуляція України..
09.08.2025 08:08 Ответить
А що (назавжди) втратить Україна, а все те що загарбала паРаша.
І в першу чергу українців на окупованих територіях які всі будуть
знищенні, депортовані, асимільовані. І Україна (точно назавжди)
втратила святе свою територіальну цілісність і частково суверенітет.Турчинов втратив Крим. І його переговорами дипломатично не заберемо ніколи в житті. Порошенко втратив Крим і третину Донбасу, мирно, дипломатично не заберемо ніколи. Зеленський назавжди втратив Кримі майже весь Донбас, більшу частину Запорізької, Херсонської і частину Харківської областей. А тепер це знищення територіальної цілісності (більше 120 000 кв км) і суверенітет цим миром -капітуляцією у Зеленського цей злочин подають як Велику Перемогу. А цей злочинний договір підходить тільки паРаші, щоб Україна військовим шляхом навіть в майбутньому не змогла повернути свою рідну землю. А невизнання нами того, що наша земля окупована кацапами, це не має і не матиме жодних наслідків. Цим невизнанням українську землю не повернути ніколи в житті!
09.08.2025 08:12 Ответить
