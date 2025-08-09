Трамп о мирном соглашении между Украиной и РФ: Состоится обмен территориями
Президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность возвращения, а также обмена части оккупированных территорий Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
"Вы смотрите на территорию, за которую воевали три с половиной года, где погибло много русских, много украинцев. Так что мы смотрим на это, но на самом деле мы хотим вернуть часть территорий и поменять их местами. Это сложно. На самом деле все не так просто. Это очень сложно. Но мы собираемся переключиться, достичь некоторых изменений. Произойдет обмен территориями на обоюдное благо", - сказал он.
Трамп заявил, что Зеленский должен быть готов "подписать что-то", чтобы урегулировать войну в Украине:
"Мы очень тесно сотрудничаем. Справедливости ради надо сказать, что президент Зеленский получает все, что ему нужно - если только мы чего-то добьемся".
Звісно, з втратами для себе, але втрати є і в нас, а воювати щось раптово, стало мало бажаючих...
Це і є прагматичність - в житті частро приходиться обирати між двох бід, а не між добрим і поганим
Пуйло в житті не віддасть сухопутний коридор у Крим.
***** готовий віддати пару сіл у Сумський області та у Харківський областях.
Але з нас вимагають півмільйонну агломерацію Слов'янськ, Краматорськ, ітд. у Донецькій області.
Сухопутний коридор, мабуть, так, не віддасть. Але там теж наші люди, що в Запоріжжі, що в Херсоні
І вони ще не в окупаціі.
Поганий вибір, безумовно
Всіх бажаючих можна евакуювати.
Але треба і не забувати, що в тому ж "часику" куча "ждунів", які живуть під КАБами, і чекають приходу "своїх". Суто, особиста думка, такі є скрізь, але саме там їх суттєво більше
Про це можна забути.
Сволота оживилася.
Відбитися життєво важливо, так. Але без сирка та верховного міндіча!!!
А от штурмувати лінію суровікіна 2.0 не можно ні в якому разі!!!! Мирняк порозбігається... Окрім ухилянтів та не рішучих і не свідомих, тоді ВСІ будуть волати - а чого наші діти мають вмирати п'ятий/шостий/четвертий рік підряд за міл'ярди міндіча і за рост бангладеш-діаспори..
Все это кажется чем то нереальным, но таковы теперь реалии, право силы первично и сбросило маску цивилизованности. Так что хватить говорить про несправедливость, ее по большому счету никогда не было, международное право тоже опиралось на силу, в основном двух сверхдержав поделивших сферы влияния. Хочешь наказать гопника и забрать у него то что считаешь своим, стань сильным и попробуй забрать, а не ной обвиняя весь мир что он не делает это вместо тебя, у этого мира свои интересы, и хорошо что они отчасти совпали с нашими, иначе никто бы нам не помогал. Израиль в свое время сделал свои выводы, стал сильным и обзавелся еще боле сильным союзником, но для этого нужны многие годы и радикальные реформы, которые наша власть сама без принуждения не проведет.
Але треба, в майбутньому, не "пиляти бюджет на асфальті", а готуватись до чергової серії в нашому серіалі, що відбувається, ще, мабуть, з 1169 року
Сибір китайцям
ТРАМП , зроби рашку знову маленькою , і буде тобі памʼятник у віках
Де санкціі, маразматик ?
( Почитайте коменти до допису, де верещучка Шатломайстриня казала, що треба розеазувати як війна НЕ скоро завершиться)
Якщо постійно тільки негатив, без звершень і здобутків + військові втрати та ракетний терор, то сидіти на жопі рівно до кінця бажаючих буде ге більше 15 % від нинішнього населення
Ну проти танків дійсно можно побудувати
стіну з датчикамитри лінії рвів + міни та зубодракони. ( Все це спрацює за умови насичення СОУ дронами з ******** БЧ та Джавелінами) Ну і кілзону проти піхоти та міни і спостереження проти ДРГ.
А от проти дронів і ракет що побудувати ? Великі екрани для всеохоплення країни щоранковими і щовечірніми Гундосиками ?
Сподіваюсь, і ми зможемо, але це буде не просто
Интересно, а какие свои территории россия передаст Украине, чтобы получить взамен украинские?
Или Трамп отдаст Аляску лаптестану, взамен на захваченные земли Украины?
Где обмен?
Можливо Кенігсберг дасть ( щоб ПНР.івцям обміняти на припинення МІФу "валинская різня"™ ) а може Аляску подарує спочатку впише до
прканстітуціі а потім подарує, щоб Трампон вознегавидів ОП
В т.ч. ЕрЗе клявся (обидва клялись, та й не тільки вони - а чи не всі слуги уродів) - мовляв, "мінська-3 не буде"...
Порівняємо.
Не будет с русскими долговременного мира, пока Украине не вернут ВСЮ оккупированную территорию, ВСЕХ угнанных в рф наших людей, не возместят ВСЕ убытки. Будет вторая серия войны, третья, четвёртая . . . пока кто-то один не прекратит своё существование (что более вероятно для россии, как искусственного образования) либо стороны не вернутся к статусу-кво по состоянию на 2013 год (в смысле границ) и согласятся, что так правильно.
Українські на Українські?
Типу село під Енергодаром ( умовне) на залишки цілої області? ( Покровськ і все оце)... ?
Чи Українські території обміняють на табличку на пам'ять "суджа" і вагон землі
Хм, ну якщо США - то будуть ламати?
"Не мытьем, так катанием" - хоче помститися та поставити свого посіпаку!
Дуже діяльний, справжній активіст - усім насолить і усе здасть, тільки щоб доказати теорему Коуза про корів і фермера, яку Коуз написав без Трампа, не знаючи що знайдеться Трамп, який побудує світову політику на цій теоремі.
зажадала повного виведення ЗСУ з Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.
"У конституції росії немає механізму для виходу регіонів зі складу Росії. Нам потрібні всі
ці області" )(уйло. А на питання про Українську Конституцію та її статтю - 2. Суверенітет
України поширюється на всю її територію. Територія України у межах існуючої межі ЦІЛІСТНА
та НЕДОТОРКАНА!. УКРАЇНА - унітарна суверенна держава, адміністративно-територіальними одиницями першого рівня якої є 24 області, 1 українська автономна республіка (АР Крим) та2 міста, які мають особливий статус: Київ та Севастополь. Області та автономна республіка розділені на 490 районів та 176 міст обласного та республіканського підпорядкування. Так російська сторона за допомогою Трампа вимагає повного знищення її заміни на зовсім нову колоніальну прокацапську Конституцію таку яку вони шакали підкажуть українцям.
Трамп хочет разменять Аляску ?
Про ультиматум пуйлу до 8 сентября в Белом Доме уже забыли ?
(капітуляції) України? А нічого, одразу з неї скасують санкції.І вона
приєднає до складу своєї ********* понад 125 000 кв. км. вже не
тимчасово окупованих українських територій .А це ( золота курортна
зона, величезні території чорнозему. Тисячокілометрове узбережжя
Азовського та Чорного морів. Просто гігантські поклади рідкісних
металів, величезні родовище вугілля, заліза, калійної і кухонної солі..
.та багато іншого. А що втратить паРаша, а нічого критичного, втратила знищених сотні тисяч кацапів, так вона тільки підчистила своїх: ЗЕКІВ, заразних, алкоголіків, ідіотів, наркоманів, бомжів...а таких у личаковій добра половина населення (статистика) Та і баби кацапки ще народжують такого непотребу, ідіотів-рабів для наступної війни. Так що фашистський кремль він тільки на 100% за злочинний договір
мир- капітуляція України..
І в першу чергу українців на окупованих територіях які всі будуть
знищенні, депортовані, асимільовані. І Україна (точно назавжди)
втратила святе свою територіальну цілісність і частково суверенітет.Турчинов втратив Крим. І його переговорами дипломатично не заберемо ніколи в житті. Порошенко втратив Крим і третину Донбасу, мирно, дипломатично не заберемо ніколи. Зеленський назавжди втратив Кримі майже весь Донбас, більшу частину Запорізької, Херсонської і частину Харківської областей. А тепер це знищення територіальної цілісності (більше 120 000 кв км) і суверенітет цим миром -капітуляцією у Зеленського цей злочин подають як Велику Перемогу. А цей злочинний договір підходить тільки паРаші, щоб Україна військовим шляхом навіть в майбутньому не змогла повернути свою рідну землю. А невизнання нами того, що наша земля окупована кацапами, це не має і не матиме жодних наслідків. Цим невизнанням українську землю не повернути ніколи в житті!