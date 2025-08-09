Трамп о мирном соглашении между Украиной и РФ: Состоится обмен территориями

Президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность возвращения, а также обмена части оккупированных территорий Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Вы смотрите на территорию, за которую воевали три с половиной года, где погибло много русских, много украинцев. Так что мы смотрим на это, но на самом деле мы хотим вернуть часть территорий и поменять их местами. Это сложно. На самом деле все не так просто. Это очень сложно. Но мы собираемся переключиться, достичь некоторых изменений. Произойдет обмен территориями на обоюдное благо", - сказал он.

Трамп заявил, что Зеленский должен быть готов "подписать что-то", чтобы урегулировать войну в Украине:

"Мы очень тесно сотрудничаем. Справедливости ради надо сказать, что президент Зеленский получает все, что ему нужно - если только мы чего-то добьемся".

Читайте: Трамп и Путин готовы к встрече. Нужен прогресс для мира в Украине, - Рубио