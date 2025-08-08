Трамп и Путин готовы к встрече. Нужен прогресс для мира в Украине, - Рубио
Президент США Дональд Трамп готов встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным. В то же время между позициями России и Украины по достижению мира все еще существует "определенная пропасть".
Об этом государственный секретарь США Марко Рубио заявил в эфире телеканала EWTN, информирует Цензор.НЕТ.
"Надеюсь, что встреча состоится. И я думаю, что президент Трамп готов к ней. Думаю, Путин дал понять, что готов к ней. Очевидно, что встреча должна быть о чем-то. Нам нужно достичь какого-то прогресса, чтобы такая встреча была плодотворной и стоящей наших усилий", - подчеркнул чиновник.
Однако Рубио признал, что все еще существует "определенная пропасть и расхождение" между условиями мира, которые выдвигает Россия и тем, на что соглашается Украина, однако США пытаются исправить этот разрыв.
"Впервые за весь процесс есть понимание, чего хочет Россия для урегулирования и прекращения войны с дипломатической точки зрения. Я не утверждаю, что то, что нужно России и то, что нужно Украине - одно и то же. Есть разница и здесь есть пропасть. Мы будем работать над этим вопросом даже сегодня, как только я уйду отсюда.
И вопрос для нас сейчас: сможем ли мы сблизить позиции украинской и российской сторон? Чтобы президент Трамп мог присоединиться к встрече и, возможно, завершить сделку. Очевидно, цель - полностью прекратить войну. Трудно обсуждать детали мира, когда вы все еще стреляете друг в друга.... Потому что я видел: что-то взрывается, и люди отходят от стола переговоров", - добавил Рубио.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
.
УСЯ Україна!
Тим дебілам скільки часу треба щоб ЦЕ зрозуміти?
Чергові два-три тиждня.
Які нікчеми зараз керують найпотужнішою країною у світі.
В данному випадку не зрозуміло навіщо зустрічатися, щоб вести переговори ?
виткоффа можно уволить так как его поездки ни к чему не привели
Зелені гниди починають готувати громадську думку до капітуляції.
(c) Данило Гетьманцев
Висновок: білий дім, а також всі керівні посади у ЦРУ, населяють ідіоти.
Дуже сумно уявити, куди йдуть Сполучені Штати з таким керівництвом.
Трампу пофиг как и на каких условиях закончить войну, оно думает только о себе.
Ясен пень. Путя озвучит свои хотелки, рыжий поймёт, что Владимир не спит, не ест, о мире думает, и будет душить Зелю на Путины условия.