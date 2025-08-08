Трамп и Путин готовы к встрече. Нужен прогресс для мира в Украине, - Рубио

Президент США Дональд Трамп готов встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным. В то же время между позициями России и Украины по достижению мира все еще существует "определенная пропасть".

Об этом государственный секретарь США Марко Рубио заявил в эфире телеканала EWTN, информирует Цензор.НЕТ.

"Надеюсь, что встреча состоится. И я думаю, что президент Трамп готов к ней. Думаю, Путин дал понять, что готов к ней. Очевидно, что встреча должна быть о чем-то. Нам нужно достичь какого-то прогресса, чтобы такая встреча была плодотворной и стоящей наших усилий", - подчеркнул чиновник.

Однако Рубио признал, что все еще существует "определенная пропасть и расхождение" между условиями мира, которые выдвигает Россия и тем, на что соглашается Украина, однако США пытаются исправить этот разрыв.

"Впервые за весь процесс есть понимание, чего хочет Россия для урегулирования и прекращения войны с дипломатической точки зрения. Я не утверждаю, что то, что нужно России и то, что нужно Украине - одно и то же. Есть разница и здесь есть пропасть. Мы будем работать над этим вопросом даже сегодня, как только я уйду отсюда.

И вопрос для нас сейчас: сможем ли мы сблизить позиции украинской и российской сторон? Чтобы президент Трамп мог присоединиться к встрече и, возможно, завершить сделку. Очевидно, цель - полностью прекратить войну. Трудно обсуждать детали мира, когда вы все еще стреляете друг в друга.... Потому что я видел: что-то взрывается, и люди отходят от стола переговоров", - добавил Рубио.

