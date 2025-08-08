РУС
Трамп и Путин готовы к встрече. Нужен прогресс для мира в Украине, - Рубио

Рубио считает, что Путин и Трамп готовы к встрече

Президент США Дональд Трамп готов встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным. В то же время между позициями России и Украины по достижению мира все еще существует "определенная пропасть".

Об этом государственный секретарь США Марко Рубио заявил в эфире телеканала EWTN, информирует Цензор.НЕТ.

"Надеюсь, что встреча состоится. И я думаю, что президент Трамп готов к ней. Думаю, Путин дал понять, что готов к ней. Очевидно, что встреча должна быть о чем-то. Нам нужно достичь какого-то прогресса, чтобы такая встреча была плодотворной и стоящей наших усилий", - подчеркнул чиновник.

Однако Рубио признал, что все еще существует "определенная пропасть и расхождение" между условиями мира, которые выдвигает Россия и тем, на что соглашается Украина, однако США пытаются исправить этот разрыв.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Встреча Трампа и Путина, предварительно, запланирована на следующую неделю, - Белый дом

"Впервые за весь процесс есть понимание, чего хочет Россия для урегулирования и прекращения войны с дипломатической точки зрения. Я не утверждаю, что то, что нужно России и то, что нужно Украине - одно и то же. Есть разница и здесь есть пропасть. Мы будем работать над этим вопросом даже сегодня, как только я уйду отсюда.

И вопрос для нас сейчас: сможем ли мы сблизить позиции украинской и российской сторон? Чтобы президент Трамп мог присоединиться к встрече и, возможно, завершить сделку. Очевидно, цель - полностью прекратить войну. Трудно обсуждать детали мира, когда вы все еще стреляете друг в друга.... Потому что я видел: что-то взрывается, и люди отходят от стола переговоров", - добавил Рубио.

Читайте также: Трамп лично спросил Мелони о возможности встречи с Путиным в Риме или Ватикане, - Sky News

переговоры (5106) путин владимир (31823) Трамп Дональд (6168) Рубио Марко (257)


Як же ви всі вже за@бали, миротворці грьобані! Ви, мразота, що, не бачите очевидного - росія - країна-агресор, вона напала, і мир водночас настане, коли агресор убереться з суверенної території України і виплатить контрибуцію за нечувані руйнування та жертви, які він вчинив!
08.08.2025 23:07
Мирний процес йде, Україна наближається до миру. Але на нас чекають важкі компроміси, кордонів 1991 року не буде, - Гетманцев.

Зелені гниди починають готувати громадську думку до капітуляції.
08.08.2025 23:10
Що потрібно рашці?
УСЯ Україна!
Тим дебілам скільки часу треба щоб ЦЕ зрозуміти?
Чергові два-три тиждня.
Які нікчеми зараз керують найпотужнішою країною у світі.
08.08.2025 23:02
90 % що буде "пшик"

.
08.08.2025 23:01
ЗАКІНЧИТЬ ВІЙНУ ЗА ОДИН ДЕНЬ.
08.08.2025 23:11
Прірва існує через слабкість адміністрації Трампа, через неспроможність проводити ефективну міжнародну політику, через нерозуміння Трампом принципів тиску на диктаторів!
08.08.2025 23:18
Що потрібно рашці?
УСЯ Україна!
Тим дебілам скільки часу треба щоб ЦЕ зрозуміти?
Чергові два-три тиждня.
Які нікчеми зараз керують найпотужнішою країною у світі.
08.08.2025 23:02
Невже могутній Трамп візьме пуйла за горло ?
08.08.2025 23:06
зазвичай президенти вже їдуть щось підписувати, а побалакати вони можуть по телефону....

В данному випадку не зрозуміло навіщо зустрічатися, щоб вести переговори ?
08.08.2025 23:08
не візьме за горло, бо він в нього закоханий.
08.08.2025 23:11
короче поедут вести переговоры целуясь в засос .... А не подписывать уже готовые решения

виткоффа можно уволить так как его поездки ни к чему не привели
08.08.2025 23:06
А хто ж буде грати з Трампом у гольф?
08.08.2025 23:12
08.08.2025 23:07
голос волаючого в пустелі
08.08.2025 23:13
На якому напрямку воюєш за кордони 91-го?
показать весь комментарий
08.08.2025 23:20
Рашист, тут бояру не падають, ти помилився сайтом, бігом на свої болота.
показать весь комментарий
"Я б ще запропонував як опцію розпустити нах нашу богодільню [...] перетворюючи нас на генератор протилежних рішень з одночасним поїданням гівна"

(c) Данило Гетьманцев
08.08.2025 23:38
CBS News: Президент России Владимир Путин вручил Уиткоффу награду, которую тот должен был передать высокопоставленному сотруднику ЦРУ, чей сын погиб в Украине, сражаясь на стороне российских сил, сообщили источники, знакомые с ситуацией. (c)
08.08.2025 23:11
>> Вперше за весь процес є розуміння, чого хоче рассосіся для урегулювання та припинення війни з дипломатичного погляду

Висновок: білий дім, а також всі керівні посади у ЦРУ, населяють ідіоти.

Дуже сумно уявити, куди йдуть Сполучені Штати з таким керівництвом.
08.08.2025 23:12
особливо путіну потрібен прогрес для миру якісь вони дурні, всі ж розуміють що вони зустрічатимуться для чогось іншого
08.08.2025 23:12
Короче все *****, давай сначала. Это если вкратце по ситуации))
08.08.2025 23:12
трампу похер на Украину и на расею, оно хочет быть миротворцем.

Трампу пофиг как и на каких условиях закончить войну, оно думает только о себе.
08.08.2025 23:12
На москву Трамп давить не может и не хочет, поэтому условия "мирного соглашения" будут тяжелыми для Украины. Скоро узнаем насколько.
08.08.2025 23:17
"Отдайте половину Украины русне, а в перспективе и всю Украину - и тогда наступит мир. С израилем мы это уже сделали дав ему отгеноцидить всех неевреев. Сработает и с путиным" - Рубио.
08.08.2025 23:20
вже раз було намагання витягнути путлєра на переговори у Турцію. Нікуди він не полетить. Він затягує час і гуртує навколо себе союзників -
08.08.2025 23:24
Нельзя Украине идти на какие-то либо переговоры нельзя отдавать территорию, потому что если россия получит все эти области тогда лет через 7 или 8 она снова нападет на Украину даже если не Путин будет призидентом россии, даже если будет другой призидент в России, он скажет чем я хуже путина я тоже хочу завоевать территорию , станет выбор на кого напасть на Казахстан нельзя там китай и Турция, на страны Балтии тоже нельзя там нато , на Беларусь нельзя это союзник , а вот на Украину можно недавно её победили территорию забрали почему бы ещё раз не напасть, если сейчас отдать территорию то это подписаться на следующию войну лет через 7 или 8 , тогда будут воевать ваши дети и внуки уже
08.08.2025 23:25
Щоб росія більше ніколи не почала нову війну проти України - треба щоб поточна війна проти росії тривала вічно 👍
08.08.2025 23:28
Ху,,рубіо,хто має забезпечити прогрес до миру,тварина ти ****...а!!!!?
08.08.2025 23:25
Путин дал понять, что готов к ней. Очевидно, что встреча должна быть о чем-то.

Ясен пень. Путя озвучит свои хотелки, рыжий поймёт, что Владимир не спит, не ест, о мире думает, и будет душить Зелю на Путины условия.
08.08.2025 23:27
Хіба ***** запропонує щось нове?((Він виставить те ж саме,але подастьце так Трампону Биздоболовичу,що той закричить "евріка" і з цим наїде на Зе,і тут ні костюм від італійських кравців,ні контракт по рідкоземельних металах,ні контрак на закупівлю американської зброї не допоможуть проти натиску самодура рудого(А що було б ,якби Зе публічно сказав рудому ,що він його на діку бачив разом з ******?
08.08.2025 23:27
 
 