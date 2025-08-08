Трамп та Путін готові до зустрічі. Потрібен прогрес для миру в Україні, - Рубіо

Президент США Дональд Трамп готовий зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним. Водночас між позиціями Росії та України щодо досягнення миру все ще існує "певна прірва".

Про це державний секретар США Марко Рубіо заявив в етері телеканалу EWTN, інформує Цензор.НЕТ.

"Сподіваюся, що зустріч відбудеться. І я думаю, що президент Трамп готовий до неї. Думаю, Путін дав зрозуміти, що готовий до неї. Очевидно, що зустріч повинна бути про щось. Нам потрібно досягнути якогось прогресу, щоб така зустріч була плідною та вартою наших зусиль", - наголосив посадовець.

Однак Рубіо визнав, що все ще існує "певна прірва та розбіжність" між умовами миру, які висуває Росія та тим, на що погоджується Україна, проте США намагаються виправити цей розрив.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зустріч Трампа і Путіна, попередньо, запланована на наступний тиждень, - Білий дім

"Вперше за весь процес є розуміння, чого хоче Росія для урегулювання та припинення війни з дипломатичного погляду. Я не стверджую, що те, що потрібно Росії й те, що потрібно Україні –– одне й те ж. Є різниця й тут є прірва. Ми будемо працювати над цим питанням навіть сьогодні, щойно я піду звідси.

І питання для нас зараз: чи зможемо ми зблизити позиції української та російської сторін? Щоб президент Трамп міг долучитися до зустрічі й, можливо, завершити угоду. Очевидно, мета –– повністю припинити війну. Важко обговорювати деталі миру, коли ви все ще стріляєте один в одного.... Бо я бачив: щось вибухає, і люди відходять від столу переговорів", - додав Рубіо.

Читайте також: Трамп особисто запитав Мелоні щодо можливості зустрічі з Путіним у Римі або Ватикані, - Sky News