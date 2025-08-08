УКР
Трамп та Путін готові до зустрічі. Потрібен прогрес для миру в Україні, - Рубіо

Рубіо вважає, що Путін та Трамп готові до зустрічі

Президент США Дональд Трамп готовий зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним. Водночас між позиціями Росії та України щодо досягнення миру все ще існує "певна прірва".

Про це державний секретар США Марко Рубіо заявив в етері телеканалу EWTN, інформує Цензор.НЕТ.

"Сподіваюся, що зустріч відбудеться. І я думаю, що президент Трамп готовий до неї. Думаю, Путін дав зрозуміти, що готовий до неї. Очевидно, що зустріч повинна бути про щось. Нам потрібно досягнути якогось прогресу, щоб така зустріч була плідною та вартою наших зусиль", - наголосив посадовець.

Однак Рубіо визнав, що все ще існує "певна прірва та розбіжність" між умовами миру, які висуває Росія та тим, на що погоджується Україна, проте США намагаються виправити цей розрив.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зустріч Трампа і Путіна, попередньо, запланована на наступний тиждень, - Білий дім

"Вперше за весь процес є розуміння, чого хоче Росія для урегулювання та припинення війни з дипломатичного погляду. Я не стверджую, що те, що потрібно Росії й те, що потрібно Україні –– одне й те ж. Є різниця й тут є прірва. Ми будемо працювати над цим питанням навіть сьогодні, щойно я піду звідси.

І питання для нас зараз: чи зможемо ми зблизити позиції української та російської сторін? Щоб президент Трамп міг долучитися до зустрічі й, можливо, завершити угоду. Очевидно, мета –– повністю припинити війну. Важко обговорювати деталі миру, коли ви все ще стріляєте один в одного.... Бо я бачив: щось вибухає, і люди відходять від столу переговорів", - додав Рубіо.

Читайте також: Трамп особисто запитав Мелоні щодо можливості зустрічі з Путіним у Римі або Ватикані, - Sky News

Як же ви всі вже за@бали, миротворці грьобані! Ви, мразота, що, не бачите очевидного - росія - країна-агресор, вона напала, і мир водночас настане, коли агресор убереться з суверенної території України і виплатить контрибуцію за нечувані руйнування та жертви, які він вчинив!
08.08.2025 23:07 Відповісти
Мирний процес йде, Україна наближається до миру. Але на нас чекають важкі компроміси, кордонів 1991 року не буде, - Гетманцев.

Зелені гниди починають готувати громадську думку до капітуляції.
08.08.2025 23:10 Відповісти
Що потрібно рашці?
УСЯ Україна!
Тим дебілам скільки часу треба щоб ЦЕ зрозуміти?
Чергові два-три тиждня.
Які нікчеми зараз керують найпотужнішою країною у світі.
08.08.2025 23:02 Відповісти
90 % що буде "пшик"

08.08.2025 23:01 Відповісти
ЗАКІНЧИТЬ ВІЙНУ ЗА ОДИН ДЕНЬ.
08.08.2025 23:11 Відповісти
Прірва існує через слабкість адміністрації Трампа, через неспроможність проводити ефективну міжнародну політику, через нерозуміння Трампом принципів тиску на диктаторів!
08.08.2025 23:18 Відповісти
Що потрібно рашці?
УСЯ Україна!
Тим дебілам скільки часу треба щоб ЦЕ зрозуміти?
Чергові два-три тиждня.
Які нікчеми зараз керують найпотужнішою країною у світі.
08.08.2025 23:02 Відповісти
Невже могутній Трамп візьме пуйла за горло ?
08.08.2025 23:06 Відповісти
зазвичай президенти вже їдуть щось підписувати, а побалакати вони можуть по телефону....

В данному випадку не зрозуміло навіщо зустрічатися, щоб вести переговори ?
08.08.2025 23:08 Відповісти
не візьме за горло, бо він в нього закоханий.
08.08.2025 23:11 Відповісти
короче поедут вести переговоры целуясь в засос .... А не подписывать уже готовые решения

виткоффа можно уволить так как его поездки ни к чему не привели
08.08.2025 23:06 Відповісти
А хто ж буде грати з Трампом у гольф?
08.08.2025 23:12 Відповісти
08.08.2025 23:07 Відповісти
голос волаючого в пустелі
08.08.2025 23:13 Відповісти
На якому напрямку воюєш за кордони 91-го?
показати весь коментар
Рашист, тут бояру не падають, ти помилився сайтом, бігом на свої болота.
показати весь коментар
"Я б ще запропонував як опцію розпустити нах нашу богодільню [...] перетворюючи нас на генератор протилежних рішень з одночасним поїданням гівна"

(c) Данило Гетьманцев
08.08.2025 23:38 Відповісти
CBS News: Президент России Владимир Путин вручил Уиткоффу награду, которую тот должен был передать высокопоставленному сотруднику ЦРУ, чей сын погиб в Украине, сражаясь на стороне российских сил, сообщили источники, знакомые с ситуацией. (c)
08.08.2025 23:11 Відповісти
>> Вперше за весь процес є розуміння, чого хоче рассосіся для урегулювання та припинення війни з дипломатичного погляду

Висновок: білий дім, а також всі керівні посади у ЦРУ, населяють ідіоти.

Дуже сумно уявити, куди йдуть Сполучені Штати з таким керівництвом.
08.08.2025 23:12 Відповісти
особливо путіну потрібен прогрес для миру якісь вони дурні, всі ж розуміють що вони зустрічатимуться для чогось іншого
08.08.2025 23:12 Відповісти
Короче все *****, давай сначала. Это если вкратце по ситуации))
08.08.2025 23:12 Відповісти
трампу похер на Украину и на расею, оно хочет быть миротворцем.

Трампу пофиг как и на каких условиях закончить войну, оно думает только о себе.
08.08.2025 23:12 Відповісти
На москву Трамп давить не может и не хочет, поэтому условия "мирного соглашения" будут тяжелыми для Украины. Скоро узнаем насколько.
08.08.2025 23:17 Відповісти
"Отдайте половину Украины русне, а в перспективе и всю Украину - и тогда наступит мир. С израилем мы это уже сделали дав ему отгеноцидить всех неевреев. Сработает и с путиным" - Рубио.
08.08.2025 23:20 Відповісти
вже раз було намагання витягнути путлєра на переговори у Турцію. Нікуди він не полетить. Він затягує час і гуртує навколо себе союзників -
08.08.2025 23:24 Відповісти
Нельзя Украине идти на какие-то либо переговоры нельзя отдавать территорию, потому что если россия получит все эти области тогда лет через 7 или 8 она снова нападет на Украину даже если не Путин будет призидентом россии, даже если будет другой призидент в России, он скажет чем я хуже путина я тоже хочу завоевать территорию , станет выбор на кого напасть на Казахстан нельзя там китай и Турция, на страны Балтии тоже нельзя там нато , на Беларусь нельзя это союзник , а вот на Украину можно недавно её победили территорию забрали почему бы ещё раз не напасть, если сейчас отдать территорию то это подписаться на следующию войну лет через 7 или 8 , тогда будут воевать ваши дети и внуки уже
08.08.2025 23:25 Відповісти
Щоб росія більше ніколи не почала нову війну проти України - треба щоб поточна війна проти росії тривала вічно 👍
08.08.2025 23:28 Відповісти
Ху,,рубіо,хто має забезпечити прогрес до миру,тварина ти ****...а!!!!?
08.08.2025 23:25 Відповісти
Путин дал понять, что готов к ней. Очевидно, что встреча должна быть о чем-то.

Ясен пень. Путя озвучит свои хотелки, рыжий поймёт, что Владимир не спит, не ест, о мире думает, и будет душить Зелю на Путины условия.
08.08.2025 23:27 Відповісти
Хіба ***** запропонує щось нове?((Він виставить те ж саме,але подастьце так Трампону Биздоболовичу,що той закричить "евріка" і з цим наїде на Зе,і тут ні костюм від італійських кравців,ні контракт по рідкоземельних металах,ні контрак на закупівлю американської зброї не допоможуть проти натиску самодура рудого(А що було б ,якби Зе публічно сказав рудому ,що він його на діку бачив разом з ******?
08.08.2025 23:27 Відповісти
 
 