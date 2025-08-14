Трамп чітко заявив, що домагатиметься безумовного припинення вогню від Путіна, - глава МЗС Франції Барро

Глава МЗС Франції Жан-Ноель Барро переконує, що президент США Дональд Трамп домагатиметься безумовного припинення вогню від диктатора Володимира Путіна.

Про це він повідомив у соцмережі за підсумками вчорашніх онлайн-перемовин Трампа з європейськими лідерами та президентом України Володимиром Зеленським.

"Трамп чітко дав зрозуміти, що він домагатиметься безумовного припинення вогню від Володимира Путіна, що територіальні переговори відбудуться лише у присутності Володимира Зеленського на пізнішій зустрічі", - зазначив Барро.

За його словами, Сполучені Штати зроблять свій внесок у гарантії безпеки, розроблені коаліцією охочих на чолі з Францією, Великою Британією та Німеччиною.

Раніше Барро повідомляв, що зустріч на Алясці має привести до припинення вогню в Україні.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп, коментуючи мирну угоду між Україною та РФ, заявив, що відбудеться обмін територіями.

Раніше повідомлялося, що зустріч президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна відбудеться 15 серпня в американському штаті Аляска.

Сам Трамп напередодні заявив, що для РФ будуть "дуже серйозні наслідки", якщо Путін не погодиться зупинити війну після зустрічі на Алясці.