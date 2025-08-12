УКР
Новини Зустріч Трампа та Путіна
Зустріч на Алясці має привести до припинення вогню в Україні, - глава МЗС Франції Барро

Очікування Франції від зустрічі Трампа та Путіна

Глава МЗС Франції Жан-Ноель Барро вважає, що зустріч Дональда Трампа та диктатора Путіна має привести до припинення вогню в Україні.

Про це він повідомив у соцмережі X, передає Цензор.НЕТ.

Міністр наголосив, що Франція підтримує Україну та прагне справедливого і тривалого миру.

"Саміт, який відбудеться на Алясці, має завершитися припиненням вогню, якого прагне президент Трамп, і на яке Україна погодилася 5 місяців тому. Саме на цій основі переговори нарешті можуть розпочатися", - наголосив Барро.

Очікування Франції від зустрічі Трампа та Путіна

Читайте: Чиновники Білого дому поспіхом готують зустріч Трампа та Путіна, низку питань ще не вирішено, - CNN

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп, коментуючи мирну угоду між Україною та РФ, заявив, що відбудеться обмін територіями.

Раніше повідомлялося, що зустріч президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна відбудеться 15 серпня в американському штаті Аляска.

Також читайте: "Аляска з Україною": жителі штату вийдуть на мітинг проти візиту Путіна

Автор: 

путін володимир Трамп Дональд Барро Жан-Ноель припинення вогню


Топ коментарі
+2
А якщо ні? От шо ви зробите? Знов буде низка потужних заяв і нічого?
показати весь коментар
12.08.2025 11:31 Відповісти
А якщо ні? От шо ви зробите? Знов буде низка потужних заяв і нічого?
показати весь коментар
12.08.2025 11:31 Відповісти
тоді Макрон вчергове зателефонує путіну щоб той його послав...
показати весь коментар
12.08.2025 11:33 Відповісти
Аляску віддадуть ***** взамен Донецька
показати весь коментар
12.08.2025 11:33 Відповісти
Твойо літцо , коли ти чуєш як твій шеф несе божевільну , феєричну маячню , але заперечити йому боїшся .
..
показати весь коментар
12.08.2025 11:35 Відповісти
Пора розказати світу як россія нищила корені народи Америки
Тобто росіяне знищіли абригенів Аляски клинкитів и алиутів . Мало того - охрестили у православних .
А потім за 7 млн продали американцям Аляску
ВВАЖАЮ, що Аляска має зробити протести проти приїзду президента ВБИВЦІ
показати весь коментар
12.08.2025 11:36 Відповісти
Барро ж слів на вітер не кидає?
показати весь коментар
12.08.2025 11:38 Відповісти
Кончене
показати весь коментар
12.08.2025 11:40 Відповісти
А чому не вважає, що має бути капітуляція росії й вихід на кордони 1991 року? Вже як вважати, то вважати.
показати весь коментар
12.08.2025 11:41 Відповісти
показати весь коментар
12.08.2025 11:42 Відповісти
показати весь коментар
12.08.2025 11:44 Відповісти
Чому пуйло нарешті згоден
на перемовини? - бо наші
добрі бпла знищують один
за другим військові об'єкти
на раші : склади,комплектуючі,
нпз...
показати весь коментар
12.08.2025 11:45 Відповісти
Не буде припинення вогню, та Аляска тільки для відтягування нових санкцій і обмеження допомоги Україні!!
показати весь коментар
12.08.2025 11:53 Відповісти
Навпаки. Пуйло зменшив інтенсивність обстрілів в рази перед Аляскою, накопичив шахедів та ракет і виплюне все це відразу після саміту
показати весь коментар
12.08.2025 11:54 Відповісти
Наївності європейців немає меж. А може хитрожопості .
показати весь коментар
12.08.2025 11:55 Відповісти
Ви вірите, що Пуйло зробить щось не в своїх інтересах??? Зупиняться удари по кацапським НПЗ, узаконять контроль над захопленими територіями, дадуть можливість сформувати ударні групи, і знімуть з Лаптєстану санкції. І не забудьте, про кацапський язик, як другий національний, і Кацапську церкву. В обмін на тимчасове припинення ударів.
показати весь коментар
12.08.2025 12:20 Відповісти
 
 