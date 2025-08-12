Зустріч на Алясці має привести до припинення вогню в Україні, - глава МЗС Франції Барро

Глава МЗС Франції Жан-Ноель Барро вважає, що зустріч Дональда Трампа та диктатора Путіна має привести до припинення вогню в Україні.

Про це він повідомив у соцмережі X

Міністр наголосив, що Франція підтримує Україну та прагне справедливого і тривалого миру.

"Саміт, який відбудеться на Алясці, має завершитися припиненням вогню, якого прагне президент Трамп, і на яке Україна погодилася 5 місяців тому. Саме на цій основі переговори нарешті можуть розпочатися", - наголосив Барро.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп, коментуючи мирну угоду між Україною та РФ, заявив, що відбудеться обмін територіями.

Раніше повідомлялося, що зустріч президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна відбудеться 15 серпня в американському штаті Аляска.

