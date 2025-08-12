Чиновники Білого дому поспіхом готують зустріч Трампа та Путіна, низку питань ще не вирішено, - CNN
Наразі чиновники з адміністрації президента США Дональда Трампа спішно працюють над деталями його зустрічі з диктатором Володимиром Путіним.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це із посиланням на джерела в американському уряді повідомляє CNN.
Як зазначається, станом на понеділок місце проведення саміту ще не оголошено. Представники адміністрації лише прямують на Аляску, щоб визначити, де саме зустрінуться президент Сполучених Штатів та російський диктатор.
Інша група посадовців адміністрації, розповіли співрозмовники CNN, працює над уточненням контурів майбутньої дискусії двох лідерів, яка, на думку Трампа, може призвести до значного прогресу у припиненні російської війни в Україні.
"За чотири дні до цієї знакової зустрічі американські чиновники поспішають узгодити деталі саміту, враховуючи, що логістичні та геополітичні питання все ще залишаються невирішеними", - додає телеканал.
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп, коментуючи мирну угоду між Україною та РФ, заявив, що відбудеться обмін територіями.
Раніше повідомлялося, що зустріч президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна відбудеться 15 серпня в американському штаті Аляска.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
- Володья, зачем вы на Киев паехали по грунтовке?
Ну про що вони будуть балакати? Про жінок? Так в обох там давно все відсохло.
П.С.
Дорожні люки на Алясці вже заварюють !?
Багато хто думає, що у Німеччини були якісь опрацьовані геніальні плани. Історики, вивчивши документи німецького Генштабу, беруться за голову. Маса сирої, примітивної писанини. Але те саме і було і в радянському Генштабі, хоча, зрозуміло, відкрито там на порядок менше. Але якість цих "планів" бачимо за результатами 41-42 років.
Як військовий і державний "геній" Гітлер дорівнював Сталіну, а Сталін дорівнює Гітлеру.
Проте схльоснулися і наробили такого, що й сьогодні, через 85 років, ще не всі наслідки тієї війни ліквідовані.
І ось знову, два тупі дилетанти збираються вирішувати долю світу...
варіант зникнення кацапського самоля десь над беринговим морем можливий?
від цього, всім буде тільки щастя.
а, кончений рудий фрік сто відсотків отримає свою прєлєсть нобелівську премію.
чи, як це так? у обами є, а у трампа нема....
"Вранці у понеділок, 11 серпня, Ключевський вулкан на Камчатці викинув стовп попелу на висоту 12 кілометрів. Про це повідомляє головне управління МНС Камчатського краю."
Розкладка звичайна і дуже проста - 0,001% геніїв, 5% розумних людей та 95% звичайних, пасивних середняків.
Просто система, закладена засновниками 250 років тому, виявилася дуже вдалою і заохочувала просування найрозумніших і найенергійніших людей нагору. І таким чином збудували ту Америку, яку ми всі знаємо та пам'ятаємо. Але десь, починаючи з 70-80-х, це скасували через те, що якщо нагору виходять розумні та енергійні, то це ображає тупих та лінивих, тому перших треба пригальмувати, а других підштовхнути. І таким чином отримали сьогоднішню Америку, жалюгідну копію самої себе, минулої
Не вистачає потужного шлейфу газів позаду
А Україні поверне усе вплоть до Кубані
Тобто кацапську Аляску обміняє на українську землю
"Я добре ладнаю із Зеленським, але я дуже, дуже категорично не погоджуюся з тим, що він зробив. Це війна, якої ніколи не мало бути. .... Мене турбує те, що Зеленський сказав: «Я маю отримати конституційне схвалення щодо територій». Він мав схвалення, щоб розпочати війну та всіх вбивати, але йому потрібне схвалення, щоб здійснити обмін територіями"
- дайте відповідь, чи є в трумпа поняття, що таке війна і мир, і що таке політика взагалі?
(https://www.ponomaroleg.com/utrennij-obzor-12-08-2025/ текст навів Олег Пономарь):