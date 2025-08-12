УКР
Новини Зустріч Трампа та Путіна
Чиновники Білого дому поспіхом готують зустріч Трампа та Путіна, низку питань ще не вирішено, - CNN

Про що сигналізує потенційна зустріч Трампа з Путіним

Наразі чиновники з адміністрації президента США Дональда Трампа спішно працюють над деталями його зустрічі з диктатором Володимиром Путіним.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це із посиланням на джерела в американському уряді повідомляє CNN.

Як зазначається, станом на понеділок місце проведення саміту ще не оголошено. Представники адміністрації лише прямують на Аляску, щоб визначити, де саме зустрінуться президент Сполучених Штатів та російський диктатор.

Інша група посадовців адміністрації, розповіли співрозмовники CNN, працює над уточненням контурів майбутньої дискусії двох лідерів, яка, на думку Трампа, може призвести до значного прогресу у припиненні російської війни в Україні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путін погодився на зустріч з Трампом, оскільки відчуває тиск з боку США, - Гегсет

"За чотири дні до цієї знакової зустрічі американські чиновники поспішають узгодити деталі саміту, враховуючи, що логістичні та геополітичні питання все ще залишаються невирішеними", - додає телеканал.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп, коментуючи мирну угоду між Україною та РФ, заявив, що відбудеться обмін територіями.

Раніше повідомлялося, що зустріч президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна відбудеться 15 серпня в американському штаті Аляска.

Зелена паскуда, яка здала ворогу уже 25% історичних територій України, розказує, що ніяких поступок територіями бути не може??? Хто б йому вірив, цьому виродку, який розміновував прикордонні території і відводив війська у 2019 році. .І який відвів війська з Маріуполя, Херсона, з Гостомиля перед повномсштабним вторгненням, прекрасно знаючи що буде.... Ця гнида підло бреше, говорить одне робить інше..Зеля злочинець, місце якому за гратами. Довічно. За жахливі злочини проти України. За смерті сотень тисяч українців. За корупцію.За провальну мобілізацію. За розкрадання в МО.. За постійну брехню. За злодійство. За договорняки з рашкою За те, що поліз в крісло президента, люто ненавидячи цю країну ...Її Віру, Армію Мову. Її народ ..
12.08.2025 08:44 Відповісти
Сьогоднішня ситуація до болю нагадує ситуацію 40-41 років.
Багато хто думає, що у Німеччини були якісь опрацьовані геніальні плани. Історики, вивчивши документи німецького Генштабу, беруться за голову. Маса сирої, примітивної писанини. Але те саме і було і в радянському Генштабі, хоча, зрозуміло, відкрито там на порядок менше. Але якість цих "планів" бачимо за результатами 41-42 років.
Як військовий і державний "геній" Гітлер дорівнював Сталіну, а Сталін дорівнює Гітлеру.
Проте схльоснулися і наробили такого, що й сьогодні, через 85 років, ще не всі наслідки тієї війни ліквідовані.
І ось знову, два тупі дилетанти збираються вирішувати долю світу...
12.08.2025 08:42 Відповісти
Я вам відкрию "таємницю", що американці такі самі люди, як і всі інші народи світу.
Розкладка звичайна і дуже проста - 0,001% геніїв, 5% розумних людей та 95% звичайних, пасивних середняків.
Просто система, закладена засновниками 250 років тому, виявилася дуже вдалою і заохочувала просування найрозумніших і найенергійніших людей нагору. І таким чином збудували ту Америку, яку ми всі знаємо та пам'ятаємо. Але десь, починаючи з 70-80-х, це скасували через те, що якщо нагору виходять розумні та енергійні, то це ображає тупих та лінивих, тому перших треба пригальмувати, а других підштовхнути. І таким чином отримали сьогоднішню Америку, жалюгідну копію самої себе, минулої
12.08.2025 09:05 Відповісти
Нах йому ше якісь консультації - Трампа прокачав Орбан
12.08.2025 08:28 Відповісти
До пуйла у Трампа буде тільки одне питання:
- Володья, зачем вы на Киев паехали по грунтовке?
12.08.2025 08:42 Відповісти
І забуксували в Бучі і Ірпіню
12.08.2025 08:47 Відповісти
Трампу готують нову колоду карт, щоб грати в підкидного з ****** на Алясці.

12.08.2025 08:30 Відповісти
Саме корисніше для всього світу буде організувати їм сходження на Мак-Кінлі в одній зв'язці.
12.08.2025 08:31 Відповісти
Чергове Шапіто, добре що без нас?
12.08.2025 08:32 Відповісти
Зустрінуться два старих пирдуна, один з них, дрібненький фюрер кацапського свигорейху *****, який з переляку паскудить в валізи і другий, рудий блазень Донні,який хворіє старечою деменцією.
Ну про що вони будуть балакати? Про жінок? Так в обох там давно все відсохло.
12.08.2025 08:35 Відповісти
Швидко тільки кролі запліднюються !
П.С.
Дорожні люки на Алясці вже заварюють !?
12.08.2025 08:37 Відповісти
12.08.2025 08:42 Відповісти
тобто?
варіант зникнення кацапського самоля десь над беринговим морем можливий?
від цього, всім буде тільки щастя.
а, кончений рудий фрік сто відсотків отримає свою прєлєсть нобелівську премію.
чи, як це так? у обами є, а у трампа нема....
12.08.2025 08:44 Відповісти
Курс літака слід ретельно прокладати... ні на що не натякаю...
"Вранці у понеділок, 11 серпня, Ключевський вулкан на Камчатці викинув стовп попелу на висоту 12 кілометрів. Про це повідомляє головне управління МНС Камчатського краю."
показати весь коментар
12.08.2025 09:46 Відповісти
Писали шо там є добрий ескімос - білку б"є в око - шоб шкурку не попортити
показати весь коментар
12.08.2025 08:44 Відповісти
Зелена паскуда, яка здала ворогу уже 25% історичних територій України, розказує, що ніяких поступок територіями бути не може??? Хто б йому вірив, цьому виродку, який розміновував прикордонні території і відводив війська у 2019 році. .І який відвів війська з Маріуполя, Херсона, з Гостомиля перед повномсштабним вторгненням, прекрасно знаючи що буде.... Ця гнида підло бреше, говорить одне робить інше..Зеля злочинець, місце якому за гратами. Довічно. За жахливі злочини проти України. За смерті сотень тисяч українців. За корупцію.За провальну мобілізацію. За розкрадання в МО.. За постійну брехню. За злодійство. За договорняки з рашкою За те, що поліз в крісло президента, люто ненавидячи цю країну ...Її Віру, Армію Мову. Її народ ..
12.08.2025 08:44 Відповісти
Не готувались? Невже думали, що кремлівський агент і справді відповість санкціями на невиконання ультиматуму?
12.08.2025 08:46 Відповісти
все-таки, американці - неперевершені дурні!
12.08.2025 08:51 Відповісти
12.08.2025 09:05 Відповісти
Ох, і даремно американці тягнуть ху"ло на Аляску. Потім ще зелені чоловічки там з'являться
показати весь коментар
12.08.2025 08:56 Відповісти
12.08.2025 09:05 Відповісти
Гарний пердольот)
Не вистачає потужного шлейфу газів позаду
12.08.2025 09:49 Відповісти
Санкції чомусь не планують.
12.08.2025 09:11 Відповісти
12.08.2025 09:20 Відповісти
Трамп ВІДДАСТЬ АЛЯСКУ РФ, т к це бувша російська земля
А Україні поверне усе вплоть до Кубані

Тобто кацапську Аляску обміняє на українську землю
12.08.2025 09:42 Відповісти
Підмиваються і готують столи, виродки продажні? Сша тікає з України так само як втекла із Афганістану і з інших країн яких називали союзниками. Позор америкосам!!!. Україна повинна анулювати угоду з корисними копалинами так як сша зрадили Україну
12.08.2025 10:04 Відповісти
Народ, після прочитання наступного тексту спічу трумпа (в перекладі Остапа Яриша):
"Я добре ладнаю із Зеленським, але я дуже, дуже категорично не погоджуюся з тим, що він зробив. Це війна, якої ніколи не мало бути. .... Мене турбує те, що Зеленський сказав: «Я маю отримати конституційне схвалення щодо територій». Він мав схвалення, щоб розпочати війну та всіх вбивати, але йому потрібне схвалення, щоб здійснити обмін територіями"
- дайте відповідь, чи є в трумпа поняття, що таке війна і мир, і що таке політика взагалі?

(https://www.ponomaroleg.com/utrennij-obzor-12-08-2025/ текст навів Олег Пономарь):
12.08.2025 10:07 Відповісти
 
 