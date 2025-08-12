Чиновники Білого дому поспіхом готують зустріч Трампа та Путіна, низку питань ще не вирішено, - CNN

Наразі чиновники з адміністрації президента США Дональда Трампа спішно працюють над деталями його зустрічі з диктатором Володимиром Путіним.

Як зазначається, станом на понеділок місце проведення саміту ще не оголошено. Представники адміністрації лише прямують на Аляску, щоб визначити, де саме зустрінуться президент Сполучених Штатів та російський диктатор.

Інша група посадовців адміністрації, розповіли співрозмовники CNN, працює над уточненням контурів майбутньої дискусії двох лідерів, яка, на думку Трампа, може призвести до значного прогресу у припиненні російської війни в Україні.

"За чотири дні до цієї знакової зустрічі американські чиновники поспішають узгодити деталі саміту, враховуючи, що логістичні та геополітичні питання все ще залишаються невирішеними", - додає телеканал.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп, коментуючи мирну угоду між Україною та РФ, заявив, що відбудеться обмін територіями.

Раніше повідомлялося, що зустріч президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна відбудеться 15 серпня в американському штаті Аляска.