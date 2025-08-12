Чиновники Белого дома спешно готовят встречу Трампа и Путина, ряд вопросов еще не решен, - CNN

Сейчас чиновники из администрации президента США Дональда Трампа спешно работают над деталями его встречи с диктатором Владимиром Путиным.

об этом со ссылкой на источники в американском правительстве сообщает CNN.

Как отмечается, по состоянию на понедельник место проведения саммита еще не объявлено. Представители администрации только направляются на Аляску, чтобы определить, где именно встретятся президент Соединенных Штатов и российский диктатор.

Другая группа должностных лиц администрации, рассказали собеседники CNN, работает над уточнением контуров будущей дискуссии двух лидеров, которая, по мнению Трампа, может привести к значительному прогрессу в прекращении российской войны в Украине.

"За четыре дня до этой знаковой встречи американские чиновники спешат согласовать детали саммита, учитывая, что логистические и геополитические вопросы все еще остаются нерешенными", - добавляет телеканал.

Напомним, президент США Дональд Трамп, комментируя мирное соглашение между Украиной и РФ, заявил, что состоится обмен территориями.

Ранее сообщалось, что встреча президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина состоится 15 августа в американском штате Аляска.