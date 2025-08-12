РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11471 посетитель онлайн
Новости Встреча Трампа и Путина
2 386 27

Чиновники Белого дома спешно готовят встречу Трампа и Путина, ряд вопросов еще не решен, - CNN

О чем сигнализирует потенциальная встреча Трампа с Путиным

Сейчас чиновники из администрации президента США Дональда Трампа спешно работают над деталями его встречи с диктатором Владимиром Путиным.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом со ссылкой на источники в американском правительстве сообщает CNN.

Как отмечается, по состоянию на понедельник место проведения саммита еще не объявлено. Представители администрации только направляются на Аляску, чтобы определить, где именно встретятся президент Соединенных Штатов и российский диктатор.

Другая группа должностных лиц администрации, рассказали собеседники CNN, работает над уточнением контуров будущей дискуссии двух лидеров, которая, по мнению Трампа, может привести к значительному прогрессу в прекращении российской войны в Украине.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путин согласился на встречу с Трампом, поскольку чувствует давление со стороны США, - Гегсет

"За четыре дня до этой знаковой встречи американские чиновники спешат согласовать детали саммита, учитывая, что логистические и геополитические вопросы все еще остаются нерешенными", - добавляет телеканал.

Напомним, президент США Дональд Трамп, комментируя мирное соглашение между Украиной и РФ, заявил, что состоится обмен территориями.

Ранее сообщалось, что встреча президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина состоится 15 августа в американском штате Аляска.

Автор: 

путин владимир (31857) Трамп Дональд (6211) Аляска (12)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+8
Зелена паскуда, яка здала ворогу уже 25% історичних територій України, розказує, що ніяких поступок територіями бути не може??? Хто б йому вірив, цьому виродку, який розміновував прикордонні території і відводив війська у 2019 році. .І який відвів війська з Маріуполя, Херсона, з Гостомиля перед повномсштабним вторгненням, прекрасно знаючи що буде.... Ця гнида підло бреше, говорить одне робить інше..Зеля злочинець, місце якому за гратами. Довічно. За жахливі злочини проти України. За смерті сотень тисяч українців. За корупцію.За провальну мобілізацію. За розкрадання в МО.. За постійну брехню. За злодійство. За договорняки з рашкою За те, що поліз в крісло президента, люто ненавидячи цю країну ...Її Віру, Армію Мову. Її народ ..
показать весь комментарий
12.08.2025 08:44 Ответить
+5
До пуйла у Трампа буде тільки одне питання:
- Володья, зачем вы на Киев паехали по грунтовке?
показать весь комментарий
12.08.2025 08:42 Ответить
+5
Сьогоднішня ситуація до болю нагадує ситуацію 40-41 років.
Багато хто думає, що у Німеччини були якісь опрацьовані геніальні плани. Історики, вивчивши документи німецького Генштабу, беруться за голову. Маса сирої, примітивної писанини. Але те саме і було і в радянському Генштабі, хоча, зрозуміло, відкрито там на порядок менше. Але якість цих "планів" бачимо за результатами 41-42 років.
Як військовий і державний "геній" Гітлер дорівнював Сталіну, а Сталін дорівнює Гітлеру.
Проте схльоснулися і наробили такого, що й сьогодні, через 85 років, ще не всі наслідки тієї війни ліквідовані.
І ось знову, два тупі дилетанти збираються вирішувати долю світу...
показать весь комментарий
12.08.2025 08:42 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Нах йому ше якісь консультації - Трампа прокачав Орбан
показать весь комментарий
12.08.2025 08:28 Ответить
До пуйла у Трампа буде тільки одне питання:
- Володья, зачем вы на Киев паехали по грунтовке?
показать весь комментарий
12.08.2025 08:42 Ответить
І забуксували в Бучі і Ірпіню
показать весь комментарий
12.08.2025 08:47 Ответить
Трампу готують нову колоду карт, щоб грати в підкидного з ****** на Алясці.

показать весь комментарий
12.08.2025 08:30 Ответить
Саме корисніше для всього світу буде організувати їм сходження на Мак-Кінлі в одній зв'язці.
показать весь комментарий
12.08.2025 08:31 Ответить
Чергове Шапіто, добре що без нас?
показать весь комментарий
12.08.2025 08:32 Ответить
Зустрінуться два старих пирдуна, один з них, дрібненький фюрер кацапського свигорейху *****, який з переляку паскудить в валізи і другий, рудий блазень Донні,який хворіє старечою деменцією.
Ну про що вони будуть балакати? Про жінок? Так в обох там давно все відсохло.
показать весь комментарий
12.08.2025 08:35 Ответить
Швидко тільки кролі запліднюються !
П.С.
Дорожні люки на Алясці вже заварюють !?
показать весь комментарий
12.08.2025 08:37 Ответить
Сьогоднішня ситуація до болю нагадує ситуацію 40-41 років.
Багато хто думає, що у Німеччини були якісь опрацьовані геніальні плани. Історики, вивчивши документи німецького Генштабу, беруться за голову. Маса сирої, примітивної писанини. Але те саме і було і в радянському Генштабі, хоча, зрозуміло, відкрито там на порядок менше. Але якість цих "планів" бачимо за результатами 41-42 років.
Як військовий і державний "геній" Гітлер дорівнював Сталіну, а Сталін дорівнює Гітлеру.
Проте схльоснулися і наробили такого, що й сьогодні, через 85 років, ще не всі наслідки тієї війни ліквідовані.
І ось знову, два тупі дилетанти збираються вирішувати долю світу...
показать весь комментарий
12.08.2025 08:42 Ответить
тобто?
варіант зникнення кацапського самоля десь над беринговим морем можливий?
від цього, всім буде тільки щастя.
а, кончений рудий фрік сто відсотків отримає свою прєлєсть нобелівську премію.
чи, як це так? у обами є, а у трампа нема....
показать весь комментарий
12.08.2025 08:44 Ответить
Курс літака слід ретельно прокладати... ні на що не натякаю...
"Вранці у понеділок, 11 серпня, Ключевський вулкан на Камчатці викинув стовп попелу на висоту 12 кілометрів. Про це повідомляє головне управління МНС Камчатського краю."
показать весь комментарий
12.08.2025 09:46 Ответить
Писали шо там є добрий ескімос - білку б"є в око - шоб шкурку не попортити
показать весь комментарий
12.08.2025 08:44 Ответить
Зелена паскуда, яка здала ворогу уже 25% історичних територій України, розказує, що ніяких поступок територіями бути не може??? Хто б йому вірив, цьому виродку, який розміновував прикордонні території і відводив війська у 2019 році. .І який відвів війська з Маріуполя, Херсона, з Гостомиля перед повномсштабним вторгненням, прекрасно знаючи що буде.... Ця гнида підло бреше, говорить одне робить інше..Зеля злочинець, місце якому за гратами. Довічно. За жахливі злочини проти України. За смерті сотень тисяч українців. За корупцію.За провальну мобілізацію. За розкрадання в МО.. За постійну брехню. За злодійство. За договорняки з рашкою За те, що поліз в крісло президента, люто ненавидячи цю країну ...Її Віру, Армію Мову. Її народ ..
показать весь комментарий
12.08.2025 08:44 Ответить
Не готувались? Невже думали, що кремлівський агент і справді відповість санкціями на невиконання ультиматуму?
показать весь комментарий
12.08.2025 08:46 Ответить
все-таки, американці - неперевершені дурні!
показать весь комментарий
12.08.2025 08:51 Ответить
Я вам відкрию "таємницю", що американці такі самі люди, як і всі інші народи світу.
Розкладка звичайна і дуже проста - 0,001% геніїв, 5% розумних людей та 95% звичайних, пасивних середняків.
Просто система, закладена засновниками 250 років тому, виявилася дуже вдалою і заохочувала просування найрозумніших і найенергійніших людей нагору. І таким чином збудували ту Америку, яку ми всі знаємо та пам'ятаємо. Але десь, починаючи з 70-80-х, це скасували через те, що якщо нагору виходять розумні та енергійні, то це ображає тупих та лінивих, тому перших треба пригальмувати, а других підштовхнути. І таким чином отримали сьогоднішню Америку, жалюгідну копію самої себе, минулої
показать весь комментарий
12.08.2025 09:05 Ответить
Ох, і даремно американці тягнуть ху"ло на Аляску. Потім ще зелені чоловічки там з'являться
показать весь комментарий
12.08.2025 08:56 Ответить
показать весь комментарий
12.08.2025 09:05 Ответить
Гарний пердольот)
Не вистачає потужного шлейфу газів позаду
показать весь комментарий
12.08.2025 09:49 Ответить
Санкції чомусь не планують.
показать весь комментарий
12.08.2025 09:11 Ответить
показать весь комментарий
12.08.2025 09:20 Ответить
Трамп ВІДДАСТЬ АЛЯСКУ РФ, т к це бувша російська земля
А Україні поверне усе вплоть до Кубані

Тобто кацапську Аляску обміняє на українську землю
показать весь комментарий
12.08.2025 09:42 Ответить
Підмиваються і готують столи, виродки продажні? Сша тікає з України так само як втекла із Афганістану і з інших країн яких називали союзниками. Позор америкосам!!!. Україна повинна анулювати угоду з корисними копалинами так як сша зрадили Україну
показать весь комментарий
12.08.2025 10:04 Ответить
Народ, після прочитання наступного тексту спічу трумпа (в перекладі Остапа Яриша):
"Я добре ладнаю із Зеленським, але я дуже, дуже категорично не погоджуюся з тим, що він зробив. Це війна, якої ніколи не мало бути. .... Мене турбує те, що Зеленський сказав: «Я маю отримати конституційне схвалення щодо територій». Він мав схвалення, щоб розпочати війну та всіх вбивати, але йому потрібне схвалення, щоб здійснити обмін територіями"
- дайте відповідь, чи є в трумпа поняття, що таке війна і мир, і що таке політика взагалі?

(https://www.ponomaroleg.com/utrennij-obzor-12-08-2025/ текст навів Олег Пономарь):
показать весь комментарий
12.08.2025 10:07 Ответить
тепер ці два підари хочуть на лавочці посидіти потеревенити??
показать весь комментарий
12.08.2025 10:56 Ответить
Мировой полицейский пригласил террориста в гости... Отцы-основатели США в гробу переворачиваются
показать весь комментарий
12.08.2025 11:03 Ответить
Есть мнение, что лавные вопросы - северный морской путь в связи с потеплением и пошатнуть позиции Китая на рынке редких земель за счёт расийских месторождений.
показать весь комментарий
12.08.2025 11:49 Ответить
 
 