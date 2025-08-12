Чиновники Белого дома спешно готовят встречу Трампа и Путина, ряд вопросов еще не решен, - CNN
Сейчас чиновники из администрации президента США Дональда Трампа спешно работают над деталями его встречи с диктатором Владимиром Путиным.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом со ссылкой на источники в американском правительстве сообщает CNN.
Как отмечается, по состоянию на понедельник место проведения саммита еще не объявлено. Представители администрации только направляются на Аляску, чтобы определить, где именно встретятся президент Соединенных Штатов и российский диктатор.
Другая группа должностных лиц администрации, рассказали собеседники CNN, работает над уточнением контуров будущей дискуссии двух лидеров, которая, по мнению Трампа, может привести к значительному прогрессу в прекращении российской войны в Украине.
"За четыре дня до этой знаковой встречи американские чиновники спешат согласовать детали саммита, учитывая, что логистические и геополитические вопросы все еще остаются нерешенными", - добавляет телеканал.
Напомним, президент США Дональд Трамп, комментируя мирное соглашение между Украиной и РФ, заявил, что состоится обмен территориями.
Ранее сообщалось, что встреча президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина состоится 15 августа в американском штате Аляска.
- Володья, зачем вы на Киев паехали по грунтовке?
Ну про що вони будуть балакати? Про жінок? Так в обох там давно все відсохло.
П.С.
Дорожні люки на Алясці вже заварюють !?
Багато хто думає, що у Німеччини були якісь опрацьовані геніальні плани. Історики, вивчивши документи німецького Генштабу, беруться за голову. Маса сирої, примітивної писанини. Але те саме і було і в радянському Генштабі, хоча, зрозуміло, відкрито там на порядок менше. Але якість цих "планів" бачимо за результатами 41-42 років.
Як військовий і державний "геній" Гітлер дорівнював Сталіну, а Сталін дорівнює Гітлеру.
Проте схльоснулися і наробили такого, що й сьогодні, через 85 років, ще не всі наслідки тієї війни ліквідовані.
І ось знову, два тупі дилетанти збираються вирішувати долю світу...
варіант зникнення кацапського самоля десь над беринговим морем можливий?
від цього, всім буде тільки щастя.
а, кончений рудий фрік сто відсотків отримає свою прєлєсть нобелівську премію.
чи, як це так? у обами є, а у трампа нема....
"Вранці у понеділок, 11 серпня, Ключевський вулкан на Камчатці викинув стовп попелу на висоту 12 кілометрів. Про це повідомляє головне управління МНС Камчатського краю."
Розкладка звичайна і дуже проста - 0,001% геніїв, 5% розумних людей та 95% звичайних, пасивних середняків.
Просто система, закладена засновниками 250 років тому, виявилася дуже вдалою і заохочувала просування найрозумніших і найенергійніших людей нагору. І таким чином збудували ту Америку, яку ми всі знаємо та пам'ятаємо. Але десь, починаючи з 70-80-х, це скасували через те, що якщо нагору виходять розумні та енергійні, то це ображає тупих та лінивих, тому перших треба пригальмувати, а других підштовхнути. І таким чином отримали сьогоднішню Америку, жалюгідну копію самої себе, минулої
Не вистачає потужного шлейфу газів позаду
А Україні поверне усе вплоть до Кубані
Тобто кацапську Аляску обміняє на українську землю
"Я добре ладнаю із Зеленським, але я дуже, дуже категорично не погоджуюся з тим, що він зробив. Це війна, якої ніколи не мало бути. .... Мене турбує те, що Зеленський сказав: «Я маю отримати конституційне схвалення щодо територій». Він мав схвалення, щоб розпочати війну та всіх вбивати, але йому потрібне схвалення, щоб здійснити обмін територіями"
- дайте відповідь, чи є в трумпа поняття, що таке війна і мир, і що таке політика взагалі?
(https://www.ponomaroleg.com/utrennij-obzor-12-08-2025/ текст навів Олег Пономарь):