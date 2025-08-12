Путин согласился на встречу с Трампом, поскольку чувствует давление со стороны США, - Хегсет
Российский диктатор Владимир Путин согласился на переговоры с президентом США Дональдом Трампом, потому что чувствует давление со стороны Вашингтона.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью Fox News заявил министр обороны США Пит Хегсет.
Гегсет подчеркнул, что Трампу удалось создать условия для переговоров, чего не могли достичь его предшественники.
По его убеждению, Путин никогда не воспринимал всерьез предыдущего президента США Джо Байдена, и только решительные действия Трампа изменили условия и "правила игры", заставив российского лидера пойти на контакт.
"Он создал условия для возможного переговорного урегулирования, что было его целью с самого начала, на очень сложном поле боя. Я не думаю, что Владимир Путин согласился бы на встречу, если бы не почувствовал этого давления. И я думаю, что есть шанс", - подчеркнул Хегсет.
В то же время Хегсет признал, что во время переговоров могут быть обсуждены территориальные уступки.
"Могут быть обмены территориями, могут быть уступки. Никто не будет доволен, но если кто-то и может это сделать, то это будет президент Трамп", - отметил он.
На вопрос журналистов относительно его присутствия на встрече Трампа и Путина на Аляске, Гегсет ответил:
"Не знаю. Посмотрим, как будет выглядеть мой календарь. Возможно".
Про це пишуть західні інсайдери.
@ "The Spectator повідомляє, що угода рф та США щодо Арктики може завершити війну в Україні, оскільки Трамп може змусити Україну прийняти умови рф, щоб укласти з рф багатомільярдну економічну угоду щодо освоєння Арктики.
Вчора в закритих західних чатах, де справжні інсайдери публікують достовірну інформацію, були повідомлення про те, що угода по Арктиці знаходиться на стадії підписання, а значить Трамп зі свого боку повинен чимось поступитися рф."
Почитайте https://www.spectator.co.uk/article/could-the-arctic-be-key-to-ending-the-ukraine-war/ першоджерело.
собрат по-пляшці
дімон-алкаш??
ху"ло погодився на зустріч, щоб показати, що він не в ізоляції,
потягнути час та відтермінувати санкції, яки грозив Трамп і про які забув,
навішати локшини на вуха Трампу та схилити його на свій бік.
А щодо тиску, то США навіть тарифи не ввели проти росії. Про який тиск можна казати? Тиск порожніми словами?
Суцільний підступний непотріб який тішиться тим, що вдається витирати ноги об США, президента і історію цієї країни.
Вони вміло користуються не розумом, якого не мають, а тим, що Трамп любить лестощі, так само як наш Зе.
Оточення, що Зе, що Трампа пихаті розумово обмежені люди, кожен з яких себе вважають поводирями сліпих та слабких президентів.для них Трамп і Зе ляльки якими можна грати і навіть кидати в лайно.час від часу.
Забулося, як США "допомогли" афганцям? Чим ми кращі ?
Тим паче, що адміністрація дурнуватого трампушки вже заявила, що допомого Україні "фсе"!
Та частина населення, котра бажала жити в демократичній країні, була зовсім незначною і не мала ніякого впливу на події без прямої допомоги США.
Так що ситуації зовсім різні.
У липні 2021 року, коли таліби активно просувалися по території Афганістану, президент Афганістану Ашраф Гані звернувся до США з проханням про продовження підтримки, зокрема, посилення авіаударів. Він наголошував на необхідності підтримки афганських сил безпеки, які боролися з талібами, і просив про збільшення поставок зброї та ***********. США, у свою чергу, обіцяли продовжувати підтримку, але наголошували на необхідності політичного врегулювання конфлікту.
Крім того, уряд Афганістану звертався до США з проханням про допомогу в евакуації афганців, які співпрацювали з міжнародними силами, зокрема, про пришвидшення видачі спеціальних імміграційних віз (SIV).
Перед нами розігрується спектакль, сценарій якого був написаний в кремлі.