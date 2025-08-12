РУС
Путин согласился на встречу с Трампом, поскольку чувствует давление со стороны США, - Хегсет

гегсет

Российский диктатор Владимир Путин согласился на переговоры с президентом США Дональдом Трампом, потому что чувствует давление со стороны Вашингтона.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью Fox News заявил министр обороны США Пит Хегсет.

Гегсет подчеркнул, что Трампу удалось создать условия для переговоров, чего не могли достичь его предшественники.

По его убеждению, Путин никогда не воспринимал всерьез предыдущего президента США Джо Байдена, и только решительные действия Трампа изменили условия и "правила игры", заставив российского лидера пойти на контакт.

"Он создал условия для возможного переговорного урегулирования, что было его целью с самого начала, на очень сложном поле боя. Я не думаю, что Владимир Путин согласился бы на встречу, если бы не почувствовал этого давления. И я думаю, что есть шанс", - подчеркнул Хегсет.

В то же время Хегсет признал, что во время переговоров могут быть обсуждены территориальные уступки.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Трамп готовится к решающему дипломатическому этапу, чтобы принудить РФ к мирному соглашению, - The New York Post

"Могут быть обмены территориями, могут быть уступки. Никто не будет доволен, но если кто-то и может это сделать, то это будет президент Трамп", - отметил он.

На вопрос журналистов относительно его присутствия на встрече Трампа и Путина на Аляске, Гегсет ответил:

"Не знаю. Посмотрим, как будет выглядеть мой календарь. Возможно".

путин владимир Трамп Дональд Хегсет Пит


+13
клав він на рудого с прибором
показать весь комментарий
12.08.2025 07:28 Ответить
+11
Зусиллями рудого дегенерата й отаких його вірних гегсетівських шавок Сполучені Штати Америки являють собою простро жалюгідне видовище! І спринтерськими темпами перетворюються на відвертого союзника країни-агресора!
показать весь комментарий
12.08.2025 07:35 Ответить
+10
Та ні, погодився щоб розвести вас як дітей
показать весь комментарий
12.08.2025 07:29 Ответить
клав він на рудого с прибором
показать весь комментарий
12.08.2025 07:28 Ответить
Такий красивий мінстер, начебто п.дік.
показать весь комментарий
12.08.2025 08:19 Ответить
Ніякого фотошопу! 🤢
показать весь комментарий
12.08.2025 09:16 Ответить
Та ні, погодився щоб розвести вас як дітей
показать весь комментарий
12.08.2025 07:29 Ответить
час тягне шоб загарбати більше територій і нанести більше шкоди Україні
показать весь комментарий
12.08.2025 07:32 Ответить
Тромб вирішив продати Україну пітьмі в обмін на "угоду" по Арктиці!
Про це пишуть західні інсайдери.

@ "The Spectator повідомляє, що угода рф та США щодо Арктики може завершити війну в Україні, оскільки Трамп може змусити Україну прийняти умови рф, щоб укласти з рф багатомільярдну економічну угоду щодо освоєння Арктики.
Вчора в закритих західних чатах, де справжні інсайдери публікують достовірну інформацію, були повідомлення про те, що угода по Арктиці знаходиться на стадії підписання, а значить Трамп зі свого боку повинен чимось поступитися рф."
показать весь комментарий
12.08.2025 07:31 Ответить
У США есть своя часть Арктики, им есть что делать и без рашки. Трамп просто позер и ********, ему нравится встречаться с диктаторами, это болезнь.
показать весь комментарий
12.08.2025 08:00 Ответить
Вочевидь, у Вас немає достатньої інформації, щоби робити такі висновки. А на припущеннях будувати якийсь аналіз чи прогноз - це означає самообманюватись.
Почитайте https://www.spectator.co.uk/article/could-the-arctic-be-key-to-ending-the-ukraine-war/ першоджерело.
показать весь комментарий
12.08.2025 08:14 Ответить
Мое предположение основано на поведении самого Трампа , это самый надежный источник
показать весь комментарий
12.08.2025 08:35 Ответить
Зусиллями рудого дегенерата й отаких його вірних гегсетівських шавок Сполучені Штати Америки являють собою простро жалюгідне видовище! І спринтерськими темпами перетворюються на відвертого союзника країни-агресора!
показать весь комментарий
12.08.2025 07:35 Ответить
)(уйло погодилось лише для того, щоб черговий раз довести залежність і нікчемність рудого гиндика. Драп копіює )(уйла. Згадайте його вологі наміри зробити Канаду черговим штатом, американським каналом і показати кузькіну мать Європі.
показать весь комментарий
12.08.2025 07:35 Ответить
А я считаю, шо там все полюбовно схвачено, бо шо те, шо другие побз.ехивают таукитайцев.
показать весь комментарий
12.08.2025 07:36 Ответить
Він відчув що США вже мокреньке і готове.
показать весь комментарий
12.08.2025 07:37 Ответить
З таким тиском путлєру ще жити й жити
показать весь комментарий
12.08.2025 07:39 Ответить
путн погодився на зустріч з Трампом, бо знайшов старого ЛОХа з деменцією. А, як представник пітерського ОЗУ, він такої нагоди втратити не може.
показать весь комментарий
12.08.2025 07:42 Ответить
Хай з деменцією, але й із Томагавками.
показать весь комментарий
12.08.2025 07:51 Ответить
А толку з тих Томагавків, якщо він їх за призначенням не вміє застосовувати?
показать весь комментарий
12.08.2025 08:05 Ответить
Він його не знайшов. Він його створив.
показать весь комментарий
12.08.2025 10:08 Ответить
про це йому розповів
собрат по-пляшці
дімон-алкаш??
показать весь комментарий
12.08.2025 07:50 Ответить
показать весь комментарий
12.08.2025 07:55 Ответить
А яка у цього хлопця освіта?
ху"ло погодився на зустріч, щоб показати, що він не в ізоляції,
потягнути час та відтермінувати санкції, яки грозив Трамп і про які забув,
навішати локшини на вуха Трампу та схилити його на свій бік.
А щодо тиску, то США навіть тарифи не ввели проти росії. Про який тиск можна казати? Тиск порожніми словами?
показать весь комментарий
12.08.2025 07:58 Ответить
Трам навколо себе зібрав весь непотреб накшталт нашого Зе, які ним крутять як циган сонцем, постійно принижуючі статус президента і його самого до рівня плінтуса.
Суцільний підступний непотріб який тішиться тим, що вдається витирати ноги об США, президента і історію цієї країни.
Вони вміло користуються не розумом, якого не мають, а тим, що Трамп любить лестощі, так само як наш Зе.
Оточення, що Зе, що Трампа пихаті розумово обмежені люди, кожен з яких себе вважають поводирями сліпих та слабких президентів.для них Трамп і Зе ляльки якими можна грати і навіть кидати в лайно.час від часу.
показать весь комментарий
12.08.2025 08:00 Ответить
Хтосб ще надіється допомогу від на США?
Забулося, як США "допомогли" афганцям? Чим ми кращі ?
Тим паче, що адміністрація дурнуватого трампушки вже заявила, що допомого Україні "фсе"!
показать весь комментарий
12.08.2025 08:07 Ответить
А самі афганці хотіли тієї допомоги? Мабуть тому афганська армія склала зброю після першої ж загрози з боку талібів...
Та частина населення, котра бажала жити в демократичній країні, була зовсім незначною і не мала ніякого впливу на події без прямої допомоги США.
Так що ситуації зовсім різні.
показать весь комментарий
12.08.2025 08:15 Ответить
Так, уряд Афганістану, зокрема президент Ашраф Гані, звертався до США з проханням про додаткову допомогу в умовах наступу талібів. Зокрема, уряд Гані просив про посилення авіаударів по позиціях талібів та збільшення постачання зброї.

У липні 2021 року, коли таліби активно просувалися по території Афганістану, президент Афганістану Ашраф Гані звернувся до США з проханням про продовження підтримки, зокрема, посилення авіаударів. Він наголошував на необхідності підтримки афганських сил безпеки, які боролися з талібами, і просив про збільшення поставок зброї та ***********. США, у свою чергу, обіцяли продовжувати підтримку, але наголошували на необхідності політичного врегулювання конфлікту.

Крім того, уряд Афганістану звертався до США з проханням про допомогу в евакуації афганців, які співпрацювали з міжнародними силами, зокрема, про пришвидшення видачі спеціальних імміграційних віз (SIV).
показать весь комментарий
12.08.2025 08:43 Ответить
Ви лише підтвердили те, що я написав. Демократію в Афганістані ніхто (за мізерним виключенням) не хотів захищати. Нічого спільного з українським народом.
показать весь комментарий
12.08.2025 08:50 Ответить
Я писав не про форми правління в державах і патріотичності того чи іншого народу, а про надійність американських обіцянок та допомоги.
показать весь комментарий
12.08.2025 09:03 Ответить
Щодо "надійності" американських обіцянок я з вами цілком погоджусь.
показать весь комментарий
12.08.2025 09:18 Ответить
В Штатах дурні при владі....
показать весь комментарий
12.08.2025 08:13 Ответить
Як і в Україні. Але на самій верхівці влади агенти кремля. Дурних вони вже підбирали по ступеню відданості.
показать весь комментарий
12.08.2025 10:15 Ответить
Якщо тиск США на рашу відчувається,то навіщо зустрічатися з воєнним злочинцем путей?Тиснути треба і далі поки не зламається❤️🇺🇦❤️
показать весь комментарий
12.08.2025 08:18 Ответить
Який тиск? Шо воно верзе ця напомажена алкоголична істота?
показать весь комментарий
12.08.2025 08:30 Ответить
показать весь комментарий
12.08.2025 10:00 Ответить
Піндоси забрали надра, а тепер зливають Україну. Європа мовчить. Через два роки будем з кацапами Європу підкорювати...
показать весь комментарий
12.08.2025 08:35 Ответить
Совсем не так, ***** видит что Трамп тупорылый дегенерат, которого он на мизинцах разведёт как лоха...
показать весь комментарий
12.08.2025 08:47 Ответить
Тиск на жопу від язика трампа ху..ло відчуває.
показать весь комментарий
12.08.2025 08:54 Ответить
напомаджене чучело ."не видавай бажане ,за реальне.Трамбон виконує вказівки куйла ,по припиненню війни на умовах куйла з окупацією частини української території.
показать весь комментарий
12.08.2025 09:06 Ответить
Трамп спасає фейс хутина
показать весь комментарий
12.08.2025 10:02 Ответить
гасет наркоман і алкоголик тупий недосвідчений мудак
показать весь комментарий
12.08.2025 09:08 Ответить
Питання, хто його оточує - масса агентів ФСБ . Уявляю як вони зараз ФОТКАЮТЬ документи у Пентагоні і секретні карти . Мабуть прямому кабінеті напомаженого дурака
показать весь комментарий
12.08.2025 10:04 Ответить
Це дуже смішно (насправді не дуже). Це Геґсет так тисне?
показать весь комментарий
12.08.2025 09:14 Ответить
Вражає холуйство придворних Трампа, схоже цього рудого самозакоханого бовдура будуть величати "сонцеликим". Але найгірше те, що в цьому оточенні зібралися противники не демократів як партії, а самої демократії. Той самий Піт Хегсет називає демократію "лівацтвом".
показать весь комментарий
12.08.2025 09:18 Ответить
Міньєт він відчуває і тиск в яйцях від дій *************
показать весь комментарий
12.08.2025 09:37 Ответить
Кончені америкоси. ***** погодився бо Тампон віддає цому Україну без бою ще й знімає всі санкції. Чому б ***** не погоджуватися? ***** про таке даже не мріяв і навряд чи добився в цього. Рашисти вже радіють і відкупають акції Газпрому чекаючи відновлення рашистської економіки
показать весь комментарий
12.08.2025 09:54 Ответить
Царь соізволілі зустрітися з холопом.
показать весь комментарий
12.08.2025 10:25 Ответить
Путін погодився, бо бачить, шо Трамп - лох, і його треба брати, поки теплий!
показать весь комментарий
12.08.2025 10:09 Ответить
показать весь комментарий
12.08.2025 10:18 Ответить
Якщо уявити собі те, що трамп (зеленський теж), свого часу був завербований КГБ-ФСБ і в їхніх архівах лежать товстенні теки з компроматом, то зрозуміти те, що вони (трампон та зе) роблять з Україною, буде набагато простіше.
Перед нами розігрується спектакль, сценарій якого був написаний в кремлі.
показать весь комментарий
12.08.2025 10:23 Ответить
просто йому трампон давно не блоуджобив, тому і погодився
показать весь комментарий
12.08.2025 11:00 Ответить
Наївні лохи. ***** їх розведе.
показать весь комментарий
12.08.2025 11:06 Ответить
Це правда. Але причина зустрічі - залапшити Трампа, і відтягнути час.
показать весь комментарий
12.08.2025 11:09 Ответить
Блин, какой дешёвый мусор он себе в команду набрал
показать весь комментарий
12.08.2025 11:09 Ответить
 
 