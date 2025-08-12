Путин согласился на встречу с Трампом, поскольку чувствует давление со стороны США, - Хегсет

Российский диктатор Владимир Путин согласился на переговоры с президентом США Дональдом Трампом, потому что чувствует давление со стороны Вашингтона.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью Fox News заявил министр обороны США Пит Хегсет.

Гегсет подчеркнул, что Трампу удалось создать условия для переговоров, чего не могли достичь его предшественники.

По его убеждению, Путин никогда не воспринимал всерьез предыдущего президента США Джо Байдена, и только решительные действия Трампа изменили условия и "правила игры", заставив российского лидера пойти на контакт.

"Он создал условия для возможного переговорного урегулирования, что было его целью с самого начала, на очень сложном поле боя. Я не думаю, что Владимир Путин согласился бы на встречу, если бы не почувствовал этого давления. И я думаю, что есть шанс", - подчеркнул Хегсет.

В то же время Хегсет признал, что во время переговоров могут быть обсуждены территориальные уступки.

"Могут быть обмены территориями, могут быть уступки. Никто не будет доволен, но если кто-то и может это сделать, то это будет президент Трамп", - отметил он.

На вопрос журналистов относительно его присутствия на встрече Трампа и Путина на Аляске, Гегсет ответил:

"Не знаю. Посмотрим, как будет выглядеть мой календарь. Возможно".