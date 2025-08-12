УКР
Новини Відносини Трампа та Путіна
831 24

Путін погодився на зустріч з Трампом, оскільки відчуває тиск з боку США, - Гегсет

гегсет

Російський диктатор Володимир Путін погодився на перемовини з президентом США Дональдом Трампом, бо відчуває тиск з боку Вашингтона.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю Fox News заявив міністр оборони США Піт Гегсет.

Гегсет підкреслив, що Трампу вдалося створити умови для переговорів, чого не могли досягти його попередники.

На його переконання, Путін ніколи не сприймав серйозно попереднього президента США Джо Байдена, і лише рішучі дії Трампа змінили умови та "правила гри", змусивши російського лідера піти на контакт.

"Він створив умови для можливого переговорного врегулювання, що було його метою з самого початку, на дуже складному полі бою. Я не думаю, що Володимир Путін погодився б на зустріч, якби не відчув цього тиску. І я думаю, що є шанс", - наголосив Гегсет.

Водночас Гегсет визнав, що під час переговорів можуть бути обговорені територіальні поступки.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Трамп готується до вирішального дипломатичного етапу, щоб змусити РФ до мирної угоди, - The New York Post

"Можуть бути обміни територіями, можуть бути поступки. Ніхто не буде задоволений, але якщо хтось і може це зробити, то це буде президент Трамп", - зазначив він.

На питання журналістів щодо його присутності на зустрічі Трампа та Путіна на Алясці, Гегсет відповів:

"Не знаю. Подивимося, як буде виглядати мій календар. Можливо".

Автор: 

путін володимир (24450) Трамп Дональд (6722) Гегсет Піт (90)


+4
Зусиллями рудого дегенерата й отаких його вірних гегсетівських шавок Сполучені Штати Америки являють собою простро жалюгідне видовище! І спринтерськими темпами перетворюються на відвертого союзника країни-агресора!
показати весь коментар
12.08.2025 07:35 Відповісти
+3
)(уйло погодилось лише для того, щоб черговий раз довести залежність і нікчемність рудого гиндика. Драп копіює )(уйла. Згадайте його вологі наміри зробити Канаду черговим штатом, американським каналом і показати кузькіну мать Європі.
показати весь коментар
12.08.2025 07:35 Відповісти
+2
клав він на рудого с прибором
показати весь коментар
12.08.2025 07:28 Відповісти
Такий красивий мінстер, начебто п.дік.
показати весь коментар
12.08.2025 08:19 Відповісти
Та ні, погодився щоб розвести вас як дітей
показати весь коментар
12.08.2025 07:29 Відповісти
час тягне шоб загарбати більше територій і нанести більше шкоди Україні
показати весь коментар
12.08.2025 07:32 Відповісти
Тромб вирішив продати Україну пітьмі в обмін на "угоду" по Арктиці!
Про це пишуть західні інсайдери.

@ "The Spectator повідомляє, що угода рф та США щодо Арктики може завершити війну в Україні, оскільки Трамп може змусити Україну прийняти умови рф, щоб укласти з рф багатомільярдну економічну угоду щодо освоєння Арктики.
Вчора в закритих західних чатах, де справжні інсайдери публікують достовірну інформацію, були повідомлення про те, що угода по Арктиці знаходиться на стадії підписання, а значить Трамп зі свого боку повинен чимось поступитися рф."
показати весь коментар
12.08.2025 07:31 Відповісти
У США есть своя часть Арктики, им есть что делать и без рашки. Трамп просто позер и ********, ему нравится встречаться с диктаторами, это болезнь.
показати весь коментар
12.08.2025 08:00 Відповісти
Вочевидь, у Вас немає достатньої інформації, щоби робити такі висновки. А на припущеннях будувати якийсь аналіз чи прогноз - це означає самообманюватись.
Почитайте https://www.spectator.co.uk/article/could-the-arctic-be-key-to-ending-the-ukraine-war/ першоджерело.
показати весь коментар
12.08.2025 08:14 Відповісти
А я считаю, шо там все полюбовно схвачено, бо шо те, шо другие побз.ехивают таукитайцев.
показати весь коментар
12.08.2025 07:36 Відповісти
Він відчув що США вже мокреньке і готове.
показати весь коментар
12.08.2025 07:37 Відповісти
З таким тиском путлєру ще жити й жити
показати весь коментар
12.08.2025 07:39 Відповісти
путн погодився на зустріч з Трампом, бо знайшов старого ЛОХа з деменцією. А, як представник пітерського ОЗУ, він такої нагоди втратити не може.
показати весь коментар
12.08.2025 07:42 Відповісти
Хай з деменцією, але й із Томагавками.
показати весь коментар
12.08.2025 07:51 Відповісти
А толку з тих Томагавків, якщо він їх за призначенням не вміє застосовувати?
показати весь коментар
12.08.2025 08:05 Відповісти
про це йому розповів
собрат по-пляшці
дімон-алкаш??
показати весь коментар
12.08.2025 07:50 Відповісти
показати весь коментар
12.08.2025 07:55 Відповісти
А яка у цього хлопця освіта?
ху"ло погодився на зустріч, щоб показати, що він не в ізоляції,
потягнути час та відтермінувати санкції, яки грозив Трамп і про які забув,
навішати локшини на вуха Трампу та схилити його на свій бік.
А щодо тиску, то США навіть тарифи не ввели проти росії. Про який тиск можна казати? Тиск порожніми словами?
показати весь коментар
12.08.2025 07:58 Відповісти
Трам навколо себе зібрав весь непотреб накшталт нашого Зе, які ним крутять як циган сонцем, постійно принижуючі статус президента і його самого до рівня плінтуса.
Суцільний підступний непотріб який тішиться тим, що вдається витирати ноги об США, президента і історію цієї країни.
Вони вміло користуються не розумом, якого не мають, а тим, що Трамп любить лестощі, так само як наш Зе.
Оточення, що Зе, що Трампа пихаті розумово обмежені люди, кожен з яких себе вважають поводирями сліпих та слабких президентів.для них Трамп і Зе ляльки якими можна грати і навіть кидати в лайно.час від часу.
показати весь коментар
12.08.2025 08:00 Відповісти
Хтосб ще надіється допомогу від на США?
Забулося, як США "допомогли" афганцям? Чим ми кращі ?
Тим паче, що адміністрація дурнуватого трампушки вже заявила, що допомого Україні "фсе"!
показати весь коментар
12.08.2025 08:07 Відповісти
А самі афганці хотіли тієї допомоги? Мабуть тому афганська армія склала зброю після першої ж загрози з боку талібів...
Та частина населення, котра бажала жити в демократичній країні, була зовсім незначною і не мала ніякого впливу на події без прямої допомоги США.
Так що ситуації зовсім різні.
показати весь коментар
12.08.2025 08:15 Відповісти
В Штатах дурні при владі....
показати весь коментар
12.08.2025 08:13 Відповісти
Якщо тиск США на рашу відчувається,то навіщо зустрічатися з воєнним злочинцем путей?Тиснути треба і далі поки не зламається❤️🇺🇦❤️
показати весь коментар
12.08.2025 08:18 Відповісти
 
 