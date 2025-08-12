Путін погодився на зустріч з Трампом, оскільки відчуває тиск з боку США, - Гегсет
Російський диктатор Володимир Путін погодився на перемовини з президентом США Дональдом Трампом, бо відчуває тиск з боку Вашингтона.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю Fox News заявив міністр оборони США Піт Гегсет.
Гегсет підкреслив, що Трампу вдалося створити умови для переговорів, чого не могли досягти його попередники.
На його переконання, Путін ніколи не сприймав серйозно попереднього президента США Джо Байдена, і лише рішучі дії Трампа змінили умови та "правила гри", змусивши російського лідера піти на контакт.
"Він створив умови для можливого переговорного врегулювання, що було його метою з самого початку, на дуже складному полі бою. Я не думаю, що Володимир Путін погодився б на зустріч, якби не відчув цього тиску. І я думаю, що є шанс", - наголосив Гегсет.
Водночас Гегсет визнав, що під час переговорів можуть бути обговорені територіальні поступки.
"Можуть бути обміни територіями, можуть бути поступки. Ніхто не буде задоволений, але якщо хтось і може це зробити, то це буде президент Трамп", - зазначив він.
На питання журналістів щодо його присутності на зустрічі Трампа та Путіна на Алясці, Гегсет відповів:
"Не знаю. Подивимося, як буде виглядати мій календар. Можливо".
Про це пишуть західні інсайдери.
@ "The Spectator повідомляє, що угода рф та США щодо Арктики може завершити війну в Україні, оскільки Трамп може змусити Україну прийняти умови рф, щоб укласти з рф багатомільярдну економічну угоду щодо освоєння Арктики.
Вчора в закритих західних чатах, де справжні інсайдери публікують достовірну інформацію, були повідомлення про те, що угода по Арктиці знаходиться на стадії підписання, а значить Трамп зі свого боку повинен чимось поступитися рф."
Почитайте https://www.spectator.co.uk/article/could-the-arctic-be-key-to-ending-the-ukraine-war/ першоджерело.
собрат по-пляшці
дімон-алкаш??
ху"ло погодився на зустріч, щоб показати, що він не в ізоляції,
потягнути час та відтермінувати санкції, яки грозив Трамп і про які забув,
навішати локшини на вуха Трампу та схилити його на свій бік.
А щодо тиску, то США навіть тарифи не ввели проти росії. Про який тиск можна казати? Тиск порожніми словами?
Суцільний підступний непотріб який тішиться тим, що вдається витирати ноги об США, президента і історію цієї країни.
Вони вміло користуються не розумом, якого не мають, а тим, що Трамп любить лестощі, так само як наш Зе.
Оточення, що Зе, що Трампа пихаті розумово обмежені люди, кожен з яких себе вважають поводирями сліпих та слабких президентів.для них Трамп і Зе ляльки якими можна грати і навіть кидати в лайно.час від часу.
Забулося, як США "допомогли" афганцям? Чим ми кращі ?
Тим паче, що адміністрація дурнуватого трампушки вже заявила, що допомого Україні "фсе"!
Та частина населення, котра бажала жити в демократичній країні, була зовсім незначною і не мала ніякого впливу на події без прямої допомоги США.
Так що ситуації зовсім різні.