Путін погодився на зустріч з Трампом, оскільки відчуває тиск з боку США, - Гегсет

Російський диктатор Володимир Путін погодився на перемовини з президентом США Дональдом Трампом, бо відчуває тиск з боку Вашингтона.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю Fox News заявив міністр оборони США Піт Гегсет.

Гегсет підкреслив, що Трампу вдалося створити умови для переговорів, чого не могли досягти його попередники.

На його переконання, Путін ніколи не сприймав серйозно попереднього президента США Джо Байдена, і лише рішучі дії Трампа змінили умови та "правила гри", змусивши російського лідера піти на контакт.

"Він створив умови для можливого переговорного врегулювання, що було його метою з самого початку, на дуже складному полі бою. Я не думаю, що Володимир Путін погодився б на зустріч, якби не відчув цього тиску. І я думаю, що є шанс", - наголосив Гегсет.

Водночас Гегсет визнав, що під час переговорів можуть бути обговорені територіальні поступки.

"Можуть бути обміни територіями, можуть бути поступки. Ніхто не буде задоволений, але якщо хтось і може це зробити, то це буде президент Трамп", - зазначив він.

На питання журналістів щодо його присутності на зустрічі Трампа та Путіна на Алясці, Гегсет відповів:

"Не знаю. Подивимося, як буде виглядати мій календар. Можливо".