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Новини Відносини Трампа та Путіна
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Трамп готується до вирішального дипломатичного етапу, щоб змусити РФ до мирної угоди, - The New York Post

трамп

Наразі у Білому домі готуються до вирішального дипломатичного етапу, щоб змусити Росію укласти мирну угоду з Україною.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The New York Post.

За даними видання, спеціальний посланник Білого дому Стів Віткофф має зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним. За інформацією джерел, обізнаних з підготовкою переговорів, Віткоффу було рекомендовано зайняти жорсткішу позицію щодо Москви.

Президент США Дональд Трамп наразі не озвучив остаточних рішень щодо потенційного посилення санкційного тиску.

"Завтра у нас зустріч з Росією. Подивимося, що буде. Тоді ми й ухвалимо рішення", - заявив Трамп напередодні журналістам.

Також видання нагадує, що в Білому домі відбулося кілька засідань команди нацбезпеки, що координує політику США щодо війни в Україні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп сьогодні виступить із заявою в Овальному кабінеті, - Білий дім

За словами джерел, у фокусі - можливі варіанти впливу на Росію, зокрема запровадження вторинних санкцій або економічний тиск на партнерів Москви, які продовжують купувати російську нафту.

Попри жорстку риторику Трампа, у Вашингтоні не виключають можливість досягнення домовленості з Кремлем.

Джерела видання наголошують, США наполягають на укладанні угоди, яка дозволить зупинити бойові дії на умовах, прийнятних для Києва.

Як повідомлялося, спецпредставник президента США Стів Віткофф вже прибув до РФ. Напередодні Трамп анонсував зустріч його команди з росіянами.

Раніше у Держдепі заявили, що Трамп не задоволений Путіним та Росією, але розраховує на дипломатичне рішення. Нагадаємо, Трамп скоротив дедлайн Росії для завершення війни проти України до 10 днів, починаючи від 29 липня.

Автор: 

росія (67050) санкції (12517) Трамп Дональд (6619)


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Топ коментарі
+7
Це вже найвирішальніший етап, чи в загашнику ще з десяток?
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06.08.2025 11:08 Відповісти
+3
Локшини на вуха навішають...і поїде Віткофф нахєр
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06.08.2025 11:12 Відповісти
+2
Зовсім не факт, що Трамп введе санкції після настання свого дедлайну путіну в пʼятницю щодо завершення війни в Україні - джерела https://nypost.com/2025/08/05/us-news/trump-envoy-witkoff-urged-to-take-tough-approach-with-putin-in-make-or-break-meeting-to-end-ukraine-war-before-sanctions/ New York Post

Джерело зазначило, що адміністрація США «продовжує шукати угоди як найкращий варіант розвитку подій».
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06.08.2025 11:21 Відповісти
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Та він родився готовий...
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06.08.2025 11:04 Відповісти
Це вже найвирішальніший етап, чи в загашнику ще з десяток?
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06.08.2025 11:08 Відповісти
Вирішальний етап був у 2019 році, коли до влади прийшогв Найвєлічайший Герой Всесвіту в Україні, то навіщо Вам той Трамп?
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06.08.2025 11:49 Відповісти
Буде висер = 0
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06.08.2025 12:21 Відповісти
политика всегда должна подпирать оружием....
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06.08.2025 11:10 Відповісти
Локшини на вуха навішають...і поїде Віткофф нахєр
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06.08.2025 11:12 Відповісти
Стєпан Вітьков просто лишній раз відвідає істарічіскую родіну і привезе ***** портрет з заглушки від томагавку.
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06.08.2025 11:12 Відповісти
рудий , припиняй вже мусолить
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06.08.2025 11:13 Відповісти
"А мама казала…": не змусить
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06.08.2025 11:15 Відповісти
рудий доні, любиш базікати, який ти геніальний, базікай!
хочеш дати ще 10 днів? твоє право балабола.
але, зброя в україну повинна йти постійно в великих об'ємах!
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06.08.2025 11:20 Відповісти
Зовсім не факт, що Трамп введе санкції після настання свого дедлайну путіну в пʼятницю щодо завершення війни в Україні - джерела https://nypost.com/2025/08/05/us-news/trump-envoy-witkoff-urged-to-take-tough-approach-with-putin-in-make-or-break-meeting-to-end-ukraine-war-before-sanctions/ New York Post

Джерело зазначило, що адміністрація США «продовжує шукати угоди як найкращий варіант розвитку подій».
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06.08.2025 11:21 Відповісти
«Можливі» варіанти..
тиск на партнерів? Вони вас нах послали)
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06.08.2025 11:26 Відповісти
Де можна переглянути зміст цієї "угоди*? 😡
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06.08.2025 11:29 Відповісти
Трампу похер, на каких условиях этот мир будет заключён (ну. не потребует же он от пути откатится к 91-году), поэтому ничего хорошего ждать не надо. Мир сейчас - эта навсегда утрата территорий и беспрерывно нависающий геморрой. Это будет такое же перемирие. как было на Донбассе, когда одна сторона стреляла в своё удовольствие...
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06.08.2025 11:34 Відповісти
На кубиках,якими Донні грається.
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06.08.2025 11:35 Відповісти
Тампон хоче зробити фінальний засос в очко *****?
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06.08.2025 11:35 Відповісти
"Змусити до мирної угоди" - це щось типу "ми скинули дві атомні бомби й скинем ще, або миріться", або "буде як з Дрезденом і Гамбургом, тому миріться". А оце все - просто спектакль, в першу чергу для українців.
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06.08.2025 11:44 Відповісти
чого не розуміє трамп, то того, що для кремлівського людожера Україна це їжа, він тужиться , щось говоре вигадує, як Кук, перед аборігенами, а путін в цей час думає як зїсти трампа з луком або з папрікою, і поки дональд цього не зрозуміє, результат усіх його потуг буде гучний вихід газів з дупи
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06.08.2025 11:48 Відповісти
На полі для гольфу.
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06.08.2025 11:59 Відповісти
Прилизався, причесався,
В білі штАні вбрався,
Як побачив (дівчиноньку) х.ла,
На порозі всрався.
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06.08.2025 12:34 Відповісти
 
 