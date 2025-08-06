Трамп готується до вирішального дипломатичного етапу, щоб змусити РФ до мирної угоди, - The New York Post

Наразі у Білому домі готуються до вирішального дипломатичного етапу, щоб змусити Росію укласти мирну угоду з Україною.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The New York Post.

За даними видання, спеціальний посланник Білого дому Стів Віткофф має зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним. За інформацією джерел, обізнаних з підготовкою переговорів, Віткоффу було рекомендовано зайняти жорсткішу позицію щодо Москви.

Президент США Дональд Трамп наразі не озвучив остаточних рішень щодо потенційного посилення санкційного тиску.

"Завтра у нас зустріч з Росією. Подивимося, що буде. Тоді ми й ухвалимо рішення", - заявив Трамп напередодні журналістам.

Також видання нагадує, що в Білому домі відбулося кілька засідань команди нацбезпеки, що координує політику США щодо війни в Україні.

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За словами джерел, у фокусі - можливі варіанти впливу на Росію, зокрема запровадження вторинних санкцій або економічний тиск на партнерів Москви, які продовжують купувати російську нафту.

Попри жорстку риторику Трампа, у Вашингтоні не виключають можливість досягнення домовленості з Кремлем.

Джерела видання наголошують, США наполягають на укладанні угоди, яка дозволить зупинити бойові дії на умовах, прийнятних для Києва.

Як повідомлялося, спецпредставник президента США Стів Віткофф вже прибув до РФ. Напередодні Трамп анонсував зустріч його команди з росіянами.

Раніше у Держдепі заявили, що Трамп не задоволений Путіним та Росією, але розраховує на дипломатичне рішення. Нагадаємо, Трамп скоротив дедлайн Росії для завершення війни проти України до 10 днів, починаючи від 29 липня.