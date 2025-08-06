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Новини Візит Віткоффа до РФ
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Віткофф вже прибув до РФ, - російські ЗМІ

Стів Віткофф про окуповані території

Спецпредставник президента США Стів Віткофф, ймовірно, вже прибув до РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ.

Як зазначається, літак, яким користується Віткофф, приземлився в московському аеропорту Внуково. 

Більше подробиць на цю хвилину не відомо.

Також читайте: Віткофф поїде у РФ після Ізраїлю, - Трамп

Раніше ЗМІ повідомили, що спецпредставник президента США Стів Віткофф прибуде з візитом до Росії у середу, 6 серпня. У нього буде окрема зустріч з російським диктатором Володимиром Путіним. Пізніше Трамп анонсував зустріч його команди з росіянами.

Автор: 

росія (67050) Віткофф Стів (118)


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Топ коментарі
+8
Жопа Путіна в опасності від слюнявих засосів.
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06.08.2025 07:23 Відповісти
+5
Дно.
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06.08.2025 07:29 Відповісти
+3
Так це вже було.
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06.08.2025 07:32 Відповісти
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Жопа Путіна в опасності від слюнявих засосів.
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06.08.2025 07:23 Відповісти
літак збило кацапське пепео
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06.08.2025 07:24 Відповісти
Якбиж.
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06.08.2025 07:42 Відповісти
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06.08.2025 09:10 Відповісти
Дно.
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06.08.2025 07:29 Відповісти
Так це вже було.
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06.08.2025 07:32 Відповісти
Як бонус: масаж простати з з'їздом в гєлєнджик(
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06.08.2025 07:50 Відповісти
Хто кого перехитрить? Кому лукавий допоможе
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06.08.2025 08:10 Відповісти
це називається "дипломатія". не подобається? є інші способи. наприклад сходити в тцк і мобілізуватися, тоді дипломатія не потрібна буде.
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06.08.2025 08:10 Відповісти
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06.08.2025 08:22 Відповісти
це якийсь сюрреалізм, у другій світовій долю і напрямок війни вирішували президенти і прем'єри, а тут якесь жидокацапорієлтор преться щось там вирішувати і домовлятись, може й дійсно цей світ не вартий того, щоб його рятувати ...
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06.08.2025 08:59 Відповісти
А я ото дивуюся, чому в Харкові тривоги не лунають.
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06.08.2025 09:00 Відповісти
2 старих пердуни зустрінуться на хазі фюрера свинорейху ***** і будуть розказувати один одному скількох баб вони перетрахали.
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06.08.2025 09:00 Відповісти
На колінах стоїть певно з самого ранку поки його власник чемодани наповнить
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06.08.2025 09:07 Відповісти
Трамп прийме Пашиняна та Алієва у спробах підписати мирну угоду, - WP ...от чому Віткоф до кремля поїхав ,як відволікаючий момент , шоб ху* ло не заважало трампу ...
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06.08.2025 09:16 Відповісти
 
 