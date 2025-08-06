Віткофф вже прибув до РФ, - російські ЗМІ

Спецпредставник президента США Стів Віткофф, ймовірно, вже прибув до РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ.

Як зазначається, літак, яким користується Віткофф, приземлився в московському аеропорту Внуково.

Більше подробиць на цю хвилину не відомо.

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Раніше ЗМІ повідомили, що спецпредставник президента США Стів Віткофф прибуде з візитом до Росії у середу, 6 серпня. У нього буде окрема зустріч з російським диктатором Володимиром Путіним. Пізніше Трамп анонсував зустріч його команди з росіянами.