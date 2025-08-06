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Новости Визит Уиткоффа в рф
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Уиткофф уже прибыл в РФ, - российские СМИ

Стив Виткофф об оккупированных территориях

Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф, вероятно, уже прибыл в РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.

Как отмечается, самолет, которым пользуется Уиткофф, приземлился в московском аэропорту Внуково.

Больше подробностей на эту минуту не известно.

Также читайте: Уиткофф поедет в РФ после Израиля, - Трамп

Ранее СМИ сообщили, что спецпредставитель президента США Стив Уиткофф прибудет с визитом в Россию в среду, 6 августа. У него будет отдельная встреча с российским диктатором Владимиром Путиным. Позже Трамп анонсировал встречу его команды с россиянами.

Автор: 

россия (96798) Стив Уиткофф (113)


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Топ комментарии
+10
Жопа Путіна в опасності від слюнявих засосів.
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06.08.2025 07:23 Ответить
+5
Дно.
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06.08.2025 07:29 Ответить
+4
Так це вже було.
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06.08.2025 07:32 Ответить
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Жопа Путіна в опасності від слюнявих засосів.
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06.08.2025 07:23 Ответить
літак збило кацапське пепео
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06.08.2025 07:24 Ответить
Якбиж.
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06.08.2025 07:42 Ответить
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06.08.2025 09:10 Ответить
Дно.
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06.08.2025 07:29 Ответить
Так це вже було.
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06.08.2025 07:32 Ответить
Як бонус: масаж простати з з'їздом в гєлєнджик(
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06.08.2025 07:50 Ответить
Хто кого перехитрить? Кому лукавий допоможе
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06.08.2025 08:10 Ответить
це називається "дипломатія". не подобається? є інші способи. наприклад сходити в тцк і мобілізуватися, тоді дипломатія не потрібна буде.
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06.08.2025 08:10 Ответить
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06.08.2025 08:22 Ответить
це якийсь сюрреалізм, у другій світовій долю і напрямок війни вирішували президенти і прем'єри, а тут якесь жидокацапорієлтор преться щось там вирішувати і домовлятись, може й дійсно цей світ не вартий того, щоб його рятувати ...
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06.08.2025 08:59 Ответить
А я ото дивуюся, чому в Харкові тривоги не лунають.
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06.08.2025 09:00 Ответить
2 старих пердуни зустрінуться на хазі фюрера свинорейху ***** і будуть розказувати один одному скількох баб вони перетрахали.
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06.08.2025 09:00 Ответить
На колінах стоїть певно з самого ранку поки його власник чемодани наповнить
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06.08.2025 09:07 Ответить
Трамп прийме Пашиняна та Алієва у спробах підписати мирну угоду, - WP ...от чому Віткоф до кремля поїхав ,як відволікаючий момент , шоб ху* ло не заважало трампу ...
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06.08.2025 09:16 Ответить
 
 