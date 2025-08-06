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Уиткофф уже прибыл в РФ, - российские СМИ
Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф, вероятно, уже прибыл в РФ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.
Как отмечается, самолет, которым пользуется Уиткофф, приземлился в московском аэропорту Внуково.
Больше подробностей на эту минуту не известно.
Ранее СМИ сообщили, что спецпредставитель президента США Стив Уиткофф прибудет с визитом в Россию в среду, 6 августа. У него будет отдельная встреча с российским диктатором Владимиром Путиным. Позже Трамп анонсировал встречу его команды с россиянами.
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