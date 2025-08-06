Трамп сьогодні виступить із заявою в Овальному кабінеті, - Білий дім

Сьогодні, 6 серпня 2025 року, близько 23:30 за київським часом президент США Дональд Трамп виступить із заявою в Овальному кабінеті.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив Білий дім в інформації про сьогоднішній графік глави держави.

Про що саме говоритиме Трамп, наразі не зазначається.

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Своєю чергою керівник американського бюро та кореспондент Білого дому Ріна Бхардвадж стверджує, що Трамп виступить із заявою з Овального кабінету завтра о 16:30 за місцевим часом.

Нагадаємо, спецпредставник президента США Стів Віткофф вже прибув до РФ. Напередодні Трамп анонсував зустріч його команди з росіянами.