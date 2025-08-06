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Новини Заяви Трампа
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Трамп сьогодні виступить із заявою в Овальному кабінеті, - Білий дім

Дональд Трамп

Сьогодні, 6 серпня 2025 року, близько 23:30 за київським часом президент США Дональд Трамп виступить із заявою в Овальному кабінеті.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив Білий дім в інформації про сьогоднішній графік глави держави.

Про що саме говоритиме Трамп, наразі не зазначається.

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Своєю чергою керівник американського бюро та кореспондент Білого дому Ріна Бхардвадж стверджує, що Трамп виступить із заявою з Овального кабінету завтра о 16:30 за місцевим часом.

Нагадаємо, спецпредставник президента США Стів Віткофф вже прибув до РФ. Напередодні Трамп анонсував зустріч його команди з росіянами.

Автор: 

США (23968) Трамп Дональд (6619)


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Топ коментарі
+9
"Я незадоволений. Подивимося,що буде далі"...Ну,і про погоду.
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06.08.2025 09:25 Відповісти
+5
Навіщо він нам, наш клоун ту саму xy@ню городить !
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06.08.2025 09:25 Відповісти
+4
Скажет что Володья классный мужик - только пока не определися какой именно Володья классный
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06.08.2025 09:49 Відповісти
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"Я незадоволений. Подивимося,що буде далі"...Ну,і про погоду.
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06.08.2025 09:25 Відповісти
Буде рижий розповідати як він кохає друга владіміра.
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06.08.2025 09:50 Відповісти
Навіщо він нам, наш клоун ту саму xy@ню городить !
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06.08.2025 09:25 Відповісти
Запілить відосік як і наш гундосик.
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06.08.2025 09:36 Відповісти
Заліпить.
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06.08.2025 09:58 Відповісти
Трамп скаже, шо треба ще продовжити термін до введення санкцій проти свинорейху до нового, 2027 року.
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06.08.2025 09:47 Відповісти
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06.08.2025 09:48 Відповісти
Скажет что Володья классный мужик - только пока не определися какой именно Володья классный
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06.08.2025 09:49 Відповісти
100500-тий раз буде чергове "сотрясениє воздусей"?
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06.08.2025 09:49 Відповісти
- Я устал, я ухожу...(с)
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06.08.2025 09:52 Відповісти
Я згоден прийняти капітуляцію України, щоб настав мир у світі...
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06.08.2025 09:56 Відповісти
"трамбон" виступить з черговим набором пустопорожньої куйні.з надутими щоками ,для придання цій пустопорожній своїй куйні ,більшої ваги.та уваги світової спільноти.На виході ,із цих порожніх слів буде однозначно те ж саме.що і його "закінчити війну за 24 години"
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06.08.2025 09:59 Відповісти
новий дедлайн встановить...
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06.08.2025 10:00 Відповісти
Це буде потужна заява
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06.08.2025 10:05 Відповісти
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06.08.2025 10:16 Відповісти
Наша надія тільки на Господа Бога
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06.08.2025 10:06 Відповісти
Слишком громко звучит, с ЗВЯВЛЕНИЕМ, выйдет старичок, попукает ротиком, на том те заявления и закончатся.
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06.08.2025 10:08 Відповісти
"я ухажу. я сдєлал всьо что мог. Проклятий Байден"
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06.08.2025 10:44 Відповісти
... проклятий Байден, он дал адеяла а я дал джавєліни. Єсліби прєзєдєнтом бил я етой вайни нєбилоби. Што ви гаварітє? Я прєзідєнт? Не может бить. Слєдующій...
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06.08.2025 11:28 Відповісти
Це Буде найпотужніше за саму потужність!
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06.08.2025 10:51 Відповісти
 
 