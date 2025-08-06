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Трамп сьогодні виступить із заявою в Овальному кабінеті, - Білий дім
Сьогодні, 6 серпня 2025 року, близько 23:30 за київським часом президент США Дональд Трамп виступить із заявою в Овальному кабінеті.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив Білий дім в інформації про сьогоднішній графік глави держави.
Про що саме говоритиме Трамп, наразі не зазначається.
Своєю чергою керівник американського бюро та кореспондент Білого дому Ріна Бхардвадж стверджує, що Трамп виступить із заявою з Овального кабінету завтра о 16:30 за місцевим часом.
Нагадаємо, спецпредставник президента США Стів Віткофф вже прибув до РФ. Напередодні Трамп анонсував зустріч його команди з росіянами.
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