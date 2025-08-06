Трамп сегодня выступит с заявлением в Овальном кабинете, - Белый дом

Сегодня, 6 августа 2025 года, около 23:30 по киевскому времени президент США Дональд Трамп выступит с заявлением в Овальном кабинете.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил Белый дом в информации о сегодняшнем графике главы государства.

О чем именно будет говорить Трамп, пока не указывается.

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Напомним, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф уже прибыл в РФ. Накануне Трамп анонсировал встречу его команды с россиянами.