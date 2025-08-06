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Новости Заявления Трампа
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Трамп сегодня выступит с заявлением в Овальном кабинете, - Белый дом

Дональд Трамп

Сегодня, 6 августа 2025 года, около 23:30 по киевскому времени президент США Дональд Трамп выступит с заявлением в Овальном кабинете.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил Белый дом в информации о сегодняшнем графике главы государства.

О чем именно будет говорить Трамп, пока не указывается.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский провел разговор с Трампом: обсудили прекращение войны, санкции против России, оборонное сотрудничество

Напомним, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф уже прибыл в РФ. Накануне Трамп анонсировал встречу его команды с россиянами.

Автор: 

США (27642) Трамп Дональд (6120)


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Топ комментарии
+4
"Я незадоволений. Подивимося,що буде далі"...Ну,і про погоду.
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06.08.2025 09:25 Ответить
+3
Навіщо він нам, наш клоун ту саму xy@ню городить !
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06.08.2025 09:25 Ответить
+2
Скажет что Володья классный мужик - только пока не определися какой именно Володья классный
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06.08.2025 09:49 Ответить
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"Я незадоволений. Подивимося,що буде далі"...Ну,і про погоду.
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06.08.2025 09:25 Ответить
Буде рижий розповідати як він кохає друга владіміра.
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06.08.2025 09:50 Ответить
це твої вологі мрії, кацапе, але такого не буде.
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06.08.2025 10:03 Ответить
Ти мудак, чи розумово відсталий?
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06.08.2025 10:10 Ответить
ні те, ні інше. а ти?
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06.08.2025 10:13 Ответить
Навіщо він нам, наш клоун ту саму xy@ню городить !
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06.08.2025 09:25 Ответить
Запілить відосік як і наш гундосик.
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06.08.2025 09:36 Ответить
Заліпить.
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06.08.2025 09:58 Ответить
Трамп скаже, шо треба ще продовжити термін до введення санкцій проти свинорейху до нового, 2027 року.
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06.08.2025 09:47 Ответить
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06.08.2025 09:48 Ответить
Скажет что Володья классный мужик - только пока не определися какой именно Володья классный
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06.08.2025 09:49 Ответить
100500-тий раз буде чергове "сотрясениє воздусей"?
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06.08.2025 09:49 Ответить
- Я устал, я ухожу...(с)
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06.08.2025 09:52 Ответить
Я згоден прийняти капітуляцію України, щоб настав мир у світі...
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06.08.2025 09:56 Ответить
"трамбон" виступить з черговим набором пустопорожньої куйні.з надутими щоками ,для придання цій пустопорожній своїй куйні ,більшої ваги.та уваги світової спільноти.На виході ,із цих порожніх слів буде однозначно те ж саме.що і його "закінчити війну за 24 години"
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06.08.2025 09:59 Ответить
новий дедлайн встановить...
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06.08.2025 10:00 Ответить
Це буде потужна заява
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06.08.2025 10:05 Ответить
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06.08.2025 10:16 Ответить
Наша надія тільки на Господа Бога
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06.08.2025 10:06 Ответить
Слишком громко звучит, с ЗВЯВЛЕНИЕМ, выйдет старичок, попукает ротиком, на том те заявления и закончатся.
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06.08.2025 10:08 Ответить
 
 