Трамп готовится к решающему дипломатическому этапу, чтобы принудить РФ к мирному соглашению, - The New York Post
В Белом доме готовятся к решающему дипломатическому этапу, чтобы заставить Россию заключить мирное соглашение с Украиной.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The New York Post.
По данным издания, специальный посланник Белого дома Стив Уиткофф должен встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным. По информации источников, знакомых с подготовкой переговоров, Уиткоффу было рекомендовано занять более жесткую позицию в отношении Москвы.
Президент США Дональд Трамп пока не озвучил окончательных решений относительно потенциального усиления санкционного давления.
"Завтра у нас встреча с Россией. Посмотрим, что будет. Тогда мы и примем решение", - заявил Трамп накануне журналистам.
Также издание напоминает, что в Белом доме состоялось несколько заседаний команды нацбезопасности, координирующей политику США в отношении войны в Украине.
По словам источников, в фокусе - возможные варианты воздействия на Россию, в частности - введение вторичных санкций или экономическое давление на партнеров Москвы, которые продолжают покупать российскую нефть.
Несмотря на жесткую риторику Трампа, в Вашингтоне не исключают возможность достижения договоренности с Кремлем.
Источники издания отмечают, США настаивают на заключении соглашения, которое позволит остановить боевые действия на условиях, приемлемых для Киева.
Как сообщалось, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф уже прибыл в РФ. Накануне Трамп анонсировал встречу его команды с россиянами.
Ранее в Госдепе заявили, что Трамп не доволен Путиным и Россией, но рассчитывает на дипломатическое решение. Напомним, Трамп сократил дедлайн России для завершения войны против Украины до 10 дней, начиная с 29 июля.
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хочеш дати ще 10 днів? твоє право балабола.
але, зброя в україну повинна йти постійно в великих об'ємах!
Джерело зазначило, що адміністрація США «продовжує шукати угоди як найкращий варіант розвитку подій».
тиск на партнерів? Вони вас нах послали)
В білі штАні вбрався,
Як побачив (дівчиноньку) х.ла,
На порозі всрався.