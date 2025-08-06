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Новости Отношения Трампа и Путина слабость
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Трамп готовится к решающему дипломатическому этапу, чтобы принудить РФ к мирному соглашению, - The New York Post

трамп

В Белом доме готовятся к решающему дипломатическому этапу, чтобы заставить Россию заключить мирное соглашение с Украиной.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The New York Post.

По данным издания, специальный посланник Белого дома Стив Уиткофф должен встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным. По информации источников, знакомых с подготовкой переговоров, Уиткоффу было рекомендовано занять более жесткую позицию в отношении Москвы.

Президент США Дональд Трамп пока не озвучил окончательных решений относительно потенциального усиления санкционного давления.

"Завтра у нас встреча с Россией. Посмотрим, что будет. Тогда мы и примем решение", - заявил Трамп накануне журналистам.

Также издание напоминает, что в Белом доме состоялось несколько заседаний команды нацбезопасности, координирующей политику США в отношении войны в Украине.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп сегодня выступит с заявлением в Овальном кабинете, - Белый дом

По словам источников, в фокусе - возможные варианты воздействия на Россию, в частности - введение вторичных санкций или экономическое давление на партнеров Москвы, которые продолжают покупать российскую нефть.

Несмотря на жесткую риторику Трампа, в Вашингтоне не исключают возможность достижения договоренности с Кремлем.

Источники издания отмечают, США настаивают на заключении соглашения, которое позволит остановить боевые действия на условиях, приемлемых для Киева.

Как сообщалось, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф уже прибыл в РФ. Накануне Трамп анонсировал встречу его команды с россиянами.

Ранее в Госдепе заявили, что Трамп не доволен Путиным и Россией, но рассчитывает на дипломатическое решение. Напомним, Трамп сократил дедлайн России для завершения войны против Украины до 10 дней, начиная с 29 июля.

Автор: 

россия (96798) санкции (11737) Трамп Дональд (6120)


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Топ комментарии
+7
Це вже найвирішальніший етап, чи в загашнику ще з десяток?
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06.08.2025 11:08 Ответить
+3
Локшини на вуха навішають...і поїде Віткофф нахєр
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06.08.2025 11:12 Ответить
+2
Зовсім не факт, що Трамп введе санкції після настання свого дедлайну путіну в пʼятницю щодо завершення війни в Україні - джерела https://nypost.com/2025/08/05/us-news/trump-envoy-witkoff-urged-to-take-tough-approach-with-putin-in-make-or-break-meeting-to-end-ukraine-war-before-sanctions/ New York Post

Джерело зазначило, що адміністрація США «продовжує шукати угоди як найкращий варіант розвитку подій».
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06.08.2025 11:21 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Та він родився готовий...
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06.08.2025 11:04 Ответить
Це вже найвирішальніший етап, чи в загашнику ще з десяток?
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06.08.2025 11:08 Ответить
Вирішальний етап був у 2019 році, коли до влади прийшогв Найвєлічайший Герой Всесвіту в Україні, то навіщо Вам той Трамп?
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06.08.2025 11:49 Ответить
Буде висер = 0
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06.08.2025 12:21 Ответить
политика всегда должна подпирать оружием....
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06.08.2025 11:10 Ответить
Локшини на вуха навішають...і поїде Віткофф нахєр
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06.08.2025 11:12 Ответить
Стєпан Вітьков просто лишній раз відвідає істарічіскую родіну і привезе ***** портрет з заглушки від томагавку.
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06.08.2025 11:12 Ответить
рудий , припиняй вже мусолить
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06.08.2025 11:13 Ответить
"А мама казала…": не змусить
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06.08.2025 11:15 Ответить
рудий доні, любиш базікати, який ти геніальний, базікай!
хочеш дати ще 10 днів? твоє право балабола.
але, зброя в україну повинна йти постійно в великих об'ємах!
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06.08.2025 11:20 Ответить
Зовсім не факт, що Трамп введе санкції після настання свого дедлайну путіну в пʼятницю щодо завершення війни в Україні - джерела https://nypost.com/2025/08/05/us-news/trump-envoy-witkoff-urged-to-take-tough-approach-with-putin-in-make-or-break-meeting-to-end-ukraine-war-before-sanctions/ New York Post

Джерело зазначило, що адміністрація США «продовжує шукати угоди як найкращий варіант розвитку подій».
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06.08.2025 11:21 Ответить
«Можливі» варіанти..
тиск на партнерів? Вони вас нах послали)
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06.08.2025 11:26 Ответить
Де можна переглянути зміст цієї "угоди*? 😡
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06.08.2025 11:29 Ответить
Трампу похер, на каких условиях этот мир будет заключён (ну. не потребует же он от пути откатится к 91-году), поэтому ничего хорошего ждать не надо. Мир сейчас - эта навсегда утрата территорий и беспрерывно нависающий геморрой. Это будет такое же перемирие. как было на Донбассе, когда одна сторона стреляла в своё удовольствие...
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06.08.2025 11:34 Ответить
На кубиках,якими Донні грається.
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06.08.2025 11:35 Ответить
Тампон хоче зробити фінальний засос в очко *****?
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06.08.2025 11:35 Ответить
"Змусити до мирної угоди" - це щось типу "ми скинули дві атомні бомби й скинем ще, або миріться", або "буде як з Дрезденом і Гамбургом, тому миріться". А оце все - просто спектакль, в першу чергу для українців.
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06.08.2025 11:44 Ответить
чого не розуміє трамп, то того, що для кремлівського людожера Україна це їжа, він тужиться , щось говоре вигадує, як Кук, перед аборігенами, а путін в цей час думає як зїсти трампа з луком або з папрікою, і поки дональд цього не зрозуміє, результат усіх його потуг буде гучний вихід газів з дупи
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06.08.2025 11:48 Ответить
На полі для гольфу.
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06.08.2025 11:59 Ответить
Прилизався, причесався,
В білі штАні вбрався,
Як побачив (дівчиноньку) х.ла,
На порозі всрався.
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06.08.2025 12:34 Ответить
 
 