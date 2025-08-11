УКР
"Аляска з Україною": жителі штату вийдуть на мітинг проти візиту Путіна

путін, трамп

У четвер, 14 серпня, у Анкориджі, що в американському штаті Аляска, відбудеться мітинг проти присутності міжнародного воєнного злочинця, диктатора РФ Володимира Путіна.

Акцію анонсувала організація Stand Up Alaska у соцмережі фейсбук, повідомляє Цензор.НЕТ.

Акція пройде під гаслом "Аляска з Україною" і спрямована проти "присутності в нашому великому штаті" російського диктатора.

"Зі схвалення губернатора президент направив запрошення Володимиру Путіну, і ми тут, щоб надіслати чіткий сигнал як Дональду Трампу, так і Путіну: Аляска рішуче виступає проти авторитаризму", - сказано в заяві.

протест

Раніше повідомлялося, що зустріч президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна відбудеться 15 серпня в американському штаті Аляска.

Трамп згодом повідомив, що президент України Володимир Зеленський не буде присутнім на його переговорах з диктатором РФ Володимиром Путіним, які заплановані на 15 серпня в Алясці.

Читайте також: Трамп про зустріч з Путіним: Скажу йому, що потрібно покласти край цій війні

"Позичив" у колеги-юзера з форуму; нехай він і зебіл... govtva, дякую.
12.08.2025 00:06 Відповісти
Якщо десь ще не насрано, то чекайте на Трампа.
11.08.2025 23:58 Відповісти
Невже хтось вірить, що саміт на Алясці створений аби "мирно" врегулювати агресію Росії проти України. І це попри те, що Трамп чітко публічно заявив, що вмиває руки і більше не збирається витрачатися на Україну, бо для США вигідніше співпрацювати з Росією, а тому саме це і стане головним завданням саміту - обговорення відносин між США та Росією, а не майбутнє України, на яку їм обом насрати
11.08.2025 23:58 Відповісти
Невже хтось вірить, що саміт на Алясці створений аби "мирно" врегулювати агресію Росії проти України. І це попри те, що Трамп чітко публічно заявив, що вмиває руки і більше не збирається витрачатися на Україну, бо для США вигідніше співпрацювати з Росією, а тому саме це і стане головним завданням саміту - обговорення відносин між США та Росією, а не майбутнє України, на яку їм обом насрати
11.08.2025 23:58 Відповісти
Якщо десь ще не насрано, то чекайте на Трампа.
11.08.2025 23:58 Відповісти
Якщо ви гадаєте, що путлер з нашим найпотужнішим ще не все обісрав, то це тому, що вам ще прямо на голову не прилетіло!
12.08.2025 00:42 Відповісти
Вас це може шокувати, але світ значно бльший за вашу буду. ))
12.08.2025 01:10 Відповісти
Багато вийде народу? чоловік сто у протрампівському штаті?
12.08.2025 00:00 Відповісти
Это как раз неважно
На наш картонный Майдан пришли не десятки тысяч
Но его показали все телеканалы
А уж МИТИНГ против
Присутствия путина на АМЕРИКАНСКОЙ АЛЯСКЕ
Не покажет только ленивый . Или дебил
12.08.2025 00:18 Відповісти
Звичайний пошук в гугл повідомляє, що найчисельніший мітинг, який коли небудь організовувала Stand Up Alaska, становив близько 2 тис. учасників. Потужно)))
12.08.2025 00:02 Відповісти
А що гугл каже про щільність населення в Алясці?
12.08.2025 00:10 Відповісти
Гугл каже, що 40% населення Аляски мешкає в Анкориджі, де й заплановано саміт
12.08.2025 00:20 Відповісти
Якщо до 12.00 четверга Трамп не отримає від України згоди на капітуляцію, путлєру їхати на Аляску немає ніякого сенсу. Там не буде про що говорити : ні щодо війни, ні щодо економічних взаємин рф-сша, ні щодо зняття санкцій. Ба більше, путлєр взагалі не налаштований перетинати Беренгову протоку. За сприятливих для мацькви обставин на зустріч з Трампом може вирушити лялька у шатах путлєра.
12.08.2025 00:06 Відповісти
12.08.2025 00:59 Відповісти
« Забавно, что на Аляске действительно все очень основательно полито кацапськой кровью,
потому что колонизация северных земель была варварской, тяжёлой и
взаимоистребительной.
Там 16 лет шла война с клинкитами и алиутами. 16 лет деды воевали с племенами,
уничтожая эти племена, но во множестве замогились и сами.
‼️колоссальных жертв и огромных усилий стоило и насильственное крещение
местных народов.
‼️результатом всей этой долгой кровавой эпопии стала продажа этой драгоценной
кровью добытой аляскинской земли американцам
всего за 7 млн долларов.
‼️За 7 млн долларов. 5 долларов за
квадратный метр
7 млн в пересчёте на, ну вот, скажем так, современные реалии, это тоже
крохотная цифра, примерно 150 млн. Ну а
в реальности Аляска, разумеется, стоит триллионы.«
12.08.2025 00:06 Відповісти
Тобто росіяне знищіли абригенів Аляски клинкитів и алиутів . Мало того - охрестили у православних .
А потім за 7 млн продали американцям Аляску
ВВАЖАЮ, що Аляска має зробити протести проти приїзду президента ВБИВЦІ
12.08.2025 00:09 Відповісти
В Афганістані в 1980-х совєти теж програли війну, як українські ********* пишуть "ганебно, от тільки замовчують, що радянські втрати становили 15 тис. загиблих, тоді як афганські - 2,5 мільйона з 13 мільйонів тогочасного їх населення, тобто було вбито кожного пятого афганця
12.08.2025 00:13 Відповісти
Так там нищіли цілими аулами з вертолетів і літаків - і дітей і жинок і стариків .
ЦЕ МЕТОД КАЦАПІВ - нищіти усе .
12.08.2025 00:25 Відповісти
"Позичив" у колеги-юзера з форуму; нехай він і зебіл... govtva, дякую.
12.08.2025 00:06 Відповісти
Щось ви Свободу ненавидите, а методи як у них
12.08.2025 00:11 Відповісти
👏
12.08.2025 00:37 Відповісти
жителі штату вийдуть на мітинг проти візиту Путіна
...і переможуть *****!
12.08.2025 00:22 Відповісти
- А гдє мой чємоданчік? Ай, нєсітє скорєй! Два!!!
12.08.2025 00:24 Відповісти
ця стілка для ху* ла ,на легалізацію , але можливо хтось і додумається зробити мальчіка з ленінградської підворотні , "хорошим рускім " ?!...
12.08.2025 00:40 Відповісти
Може бути що завгодно. Цей ідіот у Вашингтоні армію збирається застосовувати для 'наведення порядку'. Боюсь в Штатах скоро таки будуть 'темні часи', за виразом Байдена. Пацієнти дурдому до добра не доведуть ні в Америці, ні у світі.
12.08.2025 00:45 Відповісти
якщо американці не вийдуть з мітингами (і не лише на алясці) проти збожеволівшого трампа, цієї нації більше не існує. За якогось тухлого негра, тоді піднялася вся країна. Тут їх президент запрошує міжнародного злочинця собі додому - і всі мовчать...Я вже не кажу, що він, я гарант суверинітету і тер. цілісності зібрався тиснути, щоб ми віддали не захоплені території.
Досі отямитися не можу.

Якщо Європа також це проковтне, ніякої європи більше не існує. Це збіговисько тупих, трусливих, недолугих імпотентів, яким можна плювати в їх розжирілі ряхи.
12.08.2025 00:52 Відповісти
12.08.2025 01:09 Відповісти
>> За якогось тухлого негра...

Так то ж негр! (с)

Що через невільничі ринки того ж Костянтинополя пройшло, можливо, сотні тисяч рабів (не говорячи про інші подібні ринки теж) -- "американці" не знають. Їх цьому в школах не вчили.
12.08.2025 01:12 Відповісти
 
 