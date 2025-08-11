"Аляска з Україною": жителі штату вийдуть на мітинг проти візиту Путіна
У четвер, 14 серпня, у Анкориджі, що в американському штаті Аляска, відбудеться мітинг проти присутності міжнародного воєнного злочинця, диктатора РФ Володимира Путіна.
Акцію анонсувала організація Stand Up Alaska у соцмережі фейсбук, повідомляє Цензор.НЕТ.
Акція пройде під гаслом "Аляска з Україною" і спрямована проти "присутності в нашому великому штаті" російського диктатора.
"Зі схвалення губернатора президент направив запрошення Володимиру Путіну, і ми тут, щоб надіслати чіткий сигнал як Дональду Трампу, так і Путіну: Аляска рішуче виступає проти авторитаризму", - сказано в заяві.
Раніше повідомлялося, що зустріч президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна відбудеться 15 серпня в американському штаті Аляска.
Трамп згодом повідомив, що президент України Володимир Зеленський не буде присутнім на його переговорах з диктатором РФ Володимиром Путіним, які заплановані на 15 серпня в Алясці.
На наш картонный Майдан пришли не десятки тысяч
Но его показали все телеканалы
А уж МИТИНГ против
Присутствия путина на АМЕРИКАНСКОЙ АЛЯСКЕ
Не покажет только ленивый . Или дебил
потому что колонизация северных земель была варварской, тяжёлой и
взаимоистребительной.
Там 16 лет шла война с клинкитами и алиутами. 16 лет деды воевали с племенами,
уничтожая эти племена, но во множестве замогились и сами.
‼️колоссальных жертв и огромных усилий стоило и насильственное крещение
местных народов.
‼️результатом всей этой долгой кровавой эпопии стала продажа этой драгоценной
кровью добытой аляскинской земли американцам
всего за 7 млн долларов.
‼️За 7 млн долларов. 5 долларов за
квадратный метр
7 млн в пересчёте на, ну вот, скажем так, современные реалии, это тоже
крохотная цифра, примерно 150 млн. Ну а
в реальности Аляска, разумеется, стоит триллионы.«
А потім за 7 млн продали американцям Аляску
ВВАЖАЮ, що Аляска має зробити протести проти приїзду президента ВБИВЦІ
ЦЕ МЕТОД КАЦАПІВ - нищіти усе .
...і переможуть *****!
Досі отямитися не можу.
Якщо Європа також це проковтне, ніякої європи більше не існує. Це збіговисько тупих, трусливих, недолугих імпотентів, яким можна плювати в їх розжирілі ряхи.
Так то ж негр! (с)
Що через невільничі ринки того ж Костянтинополя пройшло, можливо, сотні тисяч рабів (не говорячи про інші подібні ринки теж) -- "американці" не знають. Їх цьому в школах не вчили.