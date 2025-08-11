"Аляска з Україною": жителі штату вийдуть на мітинг проти візиту Путіна

У четвер, 14 серпня, у Анкориджі, що в американському штаті Аляска, відбудеться мітинг проти присутності міжнародного воєнного злочинця, диктатора РФ Володимира Путіна.

Акцію анонсувала організація Stand Up Alaska у соцмережі фейсбук, повідомляє Цензор.НЕТ.

Акція пройде під гаслом "Аляска з Україною" і спрямована проти "присутності в нашому великому штаті" російського диктатора.

"Зі схвалення губернатора президент направив запрошення Володимиру Путіну, і ми тут, щоб надіслати чіткий сигнал як Дональду Трампу, так і Путіну: Аляска рішуче виступає проти авторитаризму", - сказано в заяві.

Раніше повідомлялося, що зустріч президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна відбудеться 15 серпня в американському штаті Аляска.

Трамп згодом повідомив, що президент України Володимир Зеленський не буде присутнім на його переговорах з диктатором РФ Володимиром Путіним, які заплановані на 15 серпня в Алясці.

