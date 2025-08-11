УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10920 відвідувачів онлайн
Новини Зустріч Трампа та Путіна
2 291 45

Трамп про зустріч з Путіним: Скажу йому, що потрібно покласти край цій війні

трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що його зустріч з диктатором Росії Володимиром Путіним на Алясці 15 серпня буде "попередньою".

Про це він сказав під час пресконференції, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Я хочу бачити завершення війни. Я хочу бачити найкращу угоду для обох сторін. У мене хороші стосунки з ним (Путіним, -ред.). Я думаю, я вірю, що він хоче покінчити з цим. Я вже кілька разів це казав, і я був розчарований, бо після чудової розмови з ним ракети обстрілювали Київ. Тож я збираюся поговорити з Путіним і скажу йому: ви повинні покласти край цій війні. Ви повинні її покласти край",- сказав глава Білого дому.

Також Трамп заявив, що його майбутні переговори з Путіним можуть бути "хорошими, але можуть бути й поганими".

"Я тут заради однієї цілі - завершити війну, яку розпочав хтось інший. Я ніколи не був частиною цієї складної війни", - сказав американський лідер.

Крім цього, Трамп заявив, що президент Володимир Зеленський не братиме участі на переговорах на Алясці в п'ятницю, 15 серпня.

Читайте також: Зустріч Трампа і Путіна не має вирішувати майбутнє України, - Європарламент

"Він не братиме у цьому участі", – сказав Трамп, відповідаючи на питання журналістів. 

Водночас він сказав, що наступна зустріч "буде із Зеленським і Путіним, або Зеленським, Путіним і ним".

"Я буду там, якщо їм потрібен. Але я хочу, щоб було організовано зустріч між двома лідерами", - заявив очільник США.

Раніше повідомлялося, що зустріч президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна відбудеться 15 серпня в американському штаті Аляска.

Читайте також: Рютте про майбутню зустріч Трампа і Путіна: Це буде перевірка готовності РФ припинити війну в Україні

Автор: 

путін володимир (24450) Трамп Дональд (6722)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+16
Просто старий ідіот. І ці два дідугана з прогресуючої деменції збираються вирішувати долю світу. Це просто жах
показати весь коментар
11.08.2025 19:07 Відповісти
+15
Трамп про зустріч з Путіним: Скажу йому, що потрібно покласти край цій війні

Я был убежден, что стоило бы Модесту Матвеевичу появиться здесь и заорать на упыря: «Вы это прекратите, товарищ Выбегалло!» - как упырь немедленно бы прекратил.

(А. и Б. Стругацкие, "Понедельник начинается в субботу")
показати весь коментар
11.08.2025 19:06 Відповісти
+12
показати весь коментар
11.08.2025 19:05 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Оце насипає - хороший хлопець - це вбивця - Трамп догадується?
показати весь коментар
11.08.2025 19:05 Відповісти
«Мене трохи стурбували слова Зеленського про те, що йому потрібне конституційне схвалення. Він отримав схвалення вступити у війну і вбивати всіх. Але йому потрібне схвалення, щоб обміняти території. Буде певний обмін територіями, я це знаю від Росії й від розмов з усіма, на благо України», - сказав Трамп.

цей девелопер-ріелтор з головою точно не дружить !

хай гуляє із своїм путіним мєлкім алясканським лєсом!

.
показати весь коментар
11.08.2025 19:31 Відповісти
показати весь коментар
11.08.2025 19:05 Відповісти
Яке він циркове училище закінчував???
показати весь коментар
11.08.2025 19:05 Відповісти
Він клоВан аматор але з великим досвідом.🤮
показати весь коментар
11.08.2025 19:13 Відповісти
Трамп про зустріч з Путіним: Скажу йому, що потрібно покласти край цій війні

Я был убежден, что стоило бы Модесту Матвеевичу появиться здесь и заорать на упыря: «Вы это прекратите, товарищ Выбегалло!» - как упырь немедленно бы прекратил.

(А. и Б. Стругацкие, "Понедельник начинается в субботу")
показати весь коментар
11.08.2025 19:06 Відповісти
І вислухає про першопричини рюріків з печенегами
показати весь коментар
11.08.2025 19:06 Відповісти
Ну тепер зрозуміло - Трам просто хоче зазирнути в очі (ну або в зад) }{уйла моржового, і тоді все буде як треба. Без цього ніяк...
показати весь коментар
11.08.2025 19:06 Відповісти
тот случай когда ВЕРА превращает человека в идиота
показати весь коментар
11.08.2025 19:06 Відповісти
Один раз віддавши Гітлеру Судетську область вже поклали край війні, і через рік-два воювати вже були змушені Франція і Британія.
Більше Європа такої помилки не допустить - тепер російська піхота буде роками сточуватись в селах Донбасу і не розпочне Третю світову атакою на НАТО.
показати весь коментар
11.08.2025 19:07 Відповісти
....аби тільки Трамп не винайшов з хйлоугоди щось вигідніше ДЛЯ СЕБЕ особисто, ніж підняття економіки США розвитком військової потуги для продажу Європи для захисту себе в Україні.
показати весь коментар
11.08.2025 19:15 Відповісти
Просто старий ідіот. І ці два дідугана з прогресуючої деменції збираються вирішувати долю світу. Це просто жах
показати весь коментар
11.08.2025 19:07 Відповісти
Обмін українськими територіями, а це ж як, вони нам відгризені кусочки Сумської, Харківської ми їм "ЇХ"Крим, Запоріжжя, Донецьку ,Луганську, Херсонську...???! А стаття поляків про пропозицію щодо перемир'я і якщо ж це правда, то напевно купили "миротворців" з тельбухами на віка, щоб жирувала їх рідня століттями, от сдєлка так сдєлка, діл так діл?? Точно, що вперше в Історії? От не повезло ж Гітлеру, що тоді не було таких "голубів"-стерв'ятників миру, відмиротворили б земельки по уральські гори, з Францією, Балканами , Островами, що б захотіли то і мали..? Зараз у Світі почнеться пруха для агресорів, загарбай території, введи її"юридично"в свою конституцію, порушивши всі міжнародні закони, людські і Божі, яке там ООН і бігом з баблом, корисними копалинами до бариг-"мародерів- миротворців" ----прокатіт...?! +Господи Боже ж Ти наш , спаси і помилуй нас грішних! Якщо мати таких друзів -союзників, то навіщо тоді вороги?
показати весь коментар
11.08.2025 20:11 Відповісти
Путин послушается и война прекратится. Гениально!
показати весь коментар
11.08.2025 19:10 Відповісти
https://t.me/officialeurosolidarity/16774 Петро Порошенко:
Цей тиждень може стати одним із вирішальних у питанні війни і миру.
15 серпня, на Алясці говоритимуть про війну росії проти України та можливе припинення вогню. І саме зараз надзвичайно важливо нагадати: ми - не об'єкт торгу, ми - самостійна, суверенна держава, яка заплатила найвищу ціну за своє право бути вільною.
Пріоритет команди «Європейської Солідарності» залишається незмінним - перемога України і максимальна підтримка Збройних Сил. Але ми також розуміємо: гармати можуть замовкнути лише тоді, коли починають говорити дипломати. І дипломатія - це ще один фронт, де треба вміти перемагати.
По-перше, ми підтримуємо повне й безумовне припинення вогню по наявній лінії зіткнення. Переговори потребують тиші. Якщо ж це неможливо негайно - розглядаємо проміжний, менш бажаний варіант: припинення вогню у повітрі та на морі, але із гарантованим найкоротшим, дуже стислим переходом до режиму повної тиші.
По-друге, припинення вогню не може обумовлюватися втратою територій. Україна не торгує своїми землями. Тоді то не «угода про мир», а небезпечний прецедент, якщо хтось пробує силою перекроїти кордони. Наші кордони закріплені Конституцією і є міжнародно визнані.
По-третє, принцип «нічого про Україну без України», запроваджений нашою командою - непорушний. Це означає нашу обов'язкову присутність за будь-яким столом переговорів. Ніхто не має права вирішувати нашу долю за нашою спиною, і будь-які рішення, що стосуються українського суверенітету, територіальної цілісності та безпеки, мають ухвалюватися лише за участі України.
Так само «нічого про безпеку Європи без Європи». Україна - частина європейської системи безпеки. Доля континенту не може вирішуватися в переговорах між двома державами, якими б впливовими вони не були, без нашого голосу, без голосу наших європейських партнерів.
По-четверте, щоб уникнути помилок минулого, українська делегація має бути підсилена найкращими дипломатами й фахівцями, які користуються довірою українського суспільства та наших партнерів. Потрібно зняти штучні обмеження на парламентську дипломатію, щоб у розмові з Конгресом, Адміністрацією США, бізнесом і громадськістю Америки звучав потужний і єдиний український голос.
По-п'яте, чим складніші й болючіші рішення, тим більше влада зобов'язана чесно говорити з суспільством. Директиви на переговори мають бути обговорені в парламенті, хоча би з лідерами фракцій, а не ухвалюватися в тиші кабінетів. Єдність народжується не в умовах переслідувань опозиції, журналістів чи активістів, а в умовах довіри та прозорості.
Українці мають право знати правду - про ситуацію на фронті, про стан мобілізації, про економіку, оборонне виробництво і міжнародну підтримку. Правду - а не заспокійливі пропагандистські відеороликиєдиного марафону.
Тому вкотре закликаю створити коаліцію національної єдності в парламенті. Замість пересування ліжок, сформувати уряд національного порятунку. Він має діяти швидко: перекрити корупційні схеми, припинити мародерство і марнотратство. Спрямувати кожну гривню на фронт і безпосередньо бригадам, в тому числі і кошти ПДФО. Будувати фортифікації на фронті та укриття в тилу. Впроваджувати НАТОвські стандарти захисту життя солдатів. Перевести економіку на воєнні рейки.
Ми повинні виконати умови, які відкриють двері до повної фінансової підтримки від партнерів - завершити судову реформу, очистити прокуратуру. Перезавантажити ДБР, назавжди позбавившись «портновщини».
Рішення, які прийматимуться найближчим часом, визначатимуть долю не лише України, а й майбутнє всієї системи міжнародної безпеки. Ми готові говорити. Але говорити так, щоб світ почув: Україна не зламається, не продасть свій суверенітет і ніколи не проміняє свободу.
І як би не називалося місце зустрічі - Париж чи Лондон, Аляска чи навіть Антарктида - ми там волею народу, який воює, щоб перемогти. Вирішення викликів глобальної стабільності починається з України. Поки триває російська війна проти України, неможливо уявити повернення до глобального миру, безпеки й стабільності.
показати весь коментар
11.08.2025 19:11 Відповісти
Краснову це все по цимбалах
показати весь коментар
11.08.2025 19:35 Відповісти
Читаю пряму мову Тампона і розумію ,що воно слабоумний ,аморальний дегенерат а можливо ще і педофіл.Американській нарід виявився ще ''мудріший''ніж український.Суцільний треш.🤮
показати весь коментар
11.08.2025 19:11 Відповісти
Поц!!!
показати весь коментар
11.08.2025 19:11 Відповісти
Трамп: вы должны...
царь: нет
Трамп: ну нет так нет, чудесная беседа
царь: еще бы, до следующего раза
показати весь коментар
11.08.2025 19:11 Відповісти
Ой тримайте мене всі ! Хочуть в очі путлєра глянути… виберіть їх тай усім показуйте! Ми би теж глянули десь в мавзолєї чи кундст- камері
показати весь коментар
11.08.2025 19:37 Відповісти
ГЕНІАЛЬНО!
А він покладе на тебе та сша.
показати весь коментар
11.08.2025 19:12 Відповісти
Відсмокчеш його вялий стручок, старий маразматик...
показати весь коментар
11.08.2025 19:12 Відповісти
У такому віці склероз та деменція - то є звичайна річ.
показати весь коментар
11.08.2025 19:14 Відповісти
так-але коли така людина керує наймогутнішою країною світу це величезна проблема не тільки для самої цієї країни а й для усього світу...
показати весь коментар
11.08.2025 19:18 Відповісти
Щодо наймогутнішої - я б вже давненько засумнівався - жодної виграної, або виправданої війни з "Бурі в пустелі".
І Брєжнєв спокійно 18 років керував також "найпотужнішою" державою - і нічого.
показати весь коментар
11.08.2025 19:30 Відповісти
Так таки шоу планується провести на Алясці. Маю сумніви, що путлєр туди погодиться вирушити.
показати весь коментар
11.08.2025 19:16 Відповісти
показати весь коментар
11.08.2025 19:54 Відповісти
ага))))) путлєр злякається і зразу погодиться на твої умови. Ох і дурень!
показати весь коментар
11.08.2025 19:17 Відповісти
Балодьєнка, о май гад, тібя ми умаляім. (с) із спільного хору Трампа і Венса.
показати весь коментар
11.08.2025 19:18 Відповісти
И пол года переговоров! Что на Что Покласть! Край, или не совсем край! И вообще, если у тебя уже нет края что класть?
показати весь коментар
11.08.2025 19:18 Відповісти
бред сумашедшего
показати весь коментар
11.08.2025 19:19 Відповісти
Простий, як двері.
показати весь коментар
11.08.2025 19:20 Відповісти
Просто та геніально....блд! Як раніше до цього ніхто не думався?
показати весь коментар
11.08.2025 19:21 Відповісти
Мій шестирічний внук розумніший...
показати весь коментар
11.08.2025 19:24 Відповісти
"Я тут заради однієї цілі - завершити війну, яку розпочав хтось інший."

Ндааа.... и кто же это может быть, этот другой....
показати весь коментар
11.08.2025 19:25 Відповісти
Я хочу видеть наилучшую сделку для обеих сторон.

Сделку. Для обеих сторон. ****, он ё@нутый урод.
показати весь коментар
11.08.2025 19:27 Відповісти
Ідіот. Тьху.
показати весь коментар
11.08.2025 19:30 Відповісти
І пуло тобі це сказало як тільки так зразу буде кінець війни...
Трамп працює, як впихнути Україні мир пуйла...
Трамп вже давно отримав інформацію від РФ, на яких умовах пуйло готовий завершити війну. Росія підготувала "план розподілу" України на три частини і передала Трампу. Джерело: https://censor.net/ua/n3521003
показати весь коментар
11.08.2025 19:30 Відповісти
Краснов, ти лише можеш відсосати у Пуйла.
показати весь коментар
11.08.2025 19:31 Відповісти
Це вкотре він йому скаже. А ***** вкотре розповість про ушємлєніє рузГава насілєнія, ісконно рузГіє зємлі та про пєчєньєгоФ?
показати весь коментар
11.08.2025 19:32 Відповісти
И дашь ему еще сколько недель, псина?
показати весь коментар
11.08.2025 19:36 Відповісти
Потужно! Історично! Так раз, і Пуйла з ніг, і вщент!
показати весь коментар
11.08.2025 19:46 Відповісти
А ведь был шанс. Но стрелок забыл сделать поправку на ветер и промахнулся на 10 сантиметров. Вот так один неудачный выстрел смог пустит весь мир коту под хвост. Учитесь стрелять ребята. (
показати весь коментар
11.08.2025 20:07 Відповісти
Якій він дурень, але він не зрадники як наші останні президенти !
показати весь коментар
11.08.2025 20:31 Відповісти
 
 