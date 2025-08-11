Трамп про зустріч з Путіним: Скажу йому, що потрібно покласти край цій війні

Президент США Дональд Трамп заявив, що його зустріч з диктатором Росії Володимиром Путіним на Алясці 15 серпня буде "попередньою".

Про це він сказав під час пресконференції, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Я хочу бачити завершення війни. Я хочу бачити найкращу угоду для обох сторін. У мене хороші стосунки з ним (Путіним, -ред.). Я думаю, я вірю, що він хоче покінчити з цим. Я вже кілька разів це казав, і я був розчарований, бо після чудової розмови з ним ракети обстрілювали Київ. Тож я збираюся поговорити з Путіним і скажу йому: ви повинні покласти край цій війні. Ви повинні її покласти край",- сказав глава Білого дому.

Також Трамп заявив, що його майбутні переговори з Путіним можуть бути "хорошими, але можуть бути й поганими".

"Я тут заради однієї цілі - завершити війну, яку розпочав хтось інший. Я ніколи не був частиною цієї складної війни", - сказав американський лідер.

Крім цього, Трамп заявив, що президент Володимир Зеленський не братиме участі на переговорах на Алясці в п'ятницю, 15 серпня.

"Він не братиме у цьому участі", – сказав Трамп, відповідаючи на питання журналістів.

Водночас він сказав, що наступна зустріч "буде із Зеленським і Путіним, або Зеленським, Путіним і ним".

"Я буду там, якщо їм потрібен. Але я хочу, щоб було організовано зустріч між двома лідерами", - заявив очільник США.

Раніше повідомлялося, що зустріч президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна відбудеться 15 серпня в американському штаті Аляска.

