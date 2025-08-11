Трамп о встрече с Путиным: Скажу ему, что нужно положить конец этой войне

Президент США Дональд Трамп заявил, что его встреча с диктатором России Владимиром Путиным на Аляске 15 августа будет "предварительной".

Об этом он сказал во время пресс-конференции, сообщает Цензор.НЕТ.

"Я хочу видеть завершение войны. Я хочу видеть наилучшую сделку для обеих сторон. У меня хорошие отношения с ним (Путиным. -Ред.). Я думаю, я верю, что он хочет покончить с этим. Я уже несколько раз это говорил, и я был разочарован, потому что после замечательного разговора с ним ракеты обстреливали Киев. Поэтому я собираюсь поговорить с Путиным и скажу ему: вы должны положить конец этой войне. Вы должны ей положить конец",- сказал глава Белого дома.

Также Трамп заявил, что его предстоящие переговоры с Путиным могут быть "хорошими, но могут быть и плохими".

"Я здесь ради одной цели – завершить войну, которую начал кто-то другой. Я никогда не был частью этой сложной войны", – сказал американский лидер.

Кроме этого, Трамп заявил, что президент Владимир Зеленский не будет участвовать в переговорах на Аляске в пятницу, 15 августа.

"Он не будет принимать в этом участия", – сказал Трамп, отвечая на вопросы журналистов.