РУС
Новости Встреча Трампа и Путина
2 736 45

Трамп о встрече с Путиным: Скажу ему, что нужно положить конец этой войне

трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что его встреча с диктатором России Владимиром Путиным на Аляске 15 августа будет "предварительной".

Об этом он сказал во время пресс-конференции, сообщает Цензор.НЕТ.

"Я хочу видеть завершение войны. Я хочу видеть наилучшую сделку для обеих сторон. У меня хорошие отношения с ним (Путиным. -Ред.). Я думаю, я верю, что он хочет покончить с этим. Я уже несколько раз это говорил, и я был разочарован, потому что после замечательного разговора с ним ракеты обстреливали Киев. Поэтому я собираюсь поговорить с Путиным и скажу ему: вы должны положить конец этой войне. Вы должны ей положить конец",- сказал глава Белого дома.

Также Трамп заявил, что его предстоящие переговоры с Путиным могут быть "хорошими, но могут быть и плохими".

"Я здесь ради одной цели – завершить войну, которую начал кто-то другой. Я никогда не был частью этой сложной войны", – сказал американский лидер.

Кроме этого, Трамп заявил, что президент Владимир Зеленский не будет участвовать в переговорах на Аляске в пятницу, 15 августа.

"Он не будет принимать в этом участия", – сказал Трамп, отвечая на вопросы журналистов.

путин владимир (31857) Трамп Дональд (6211)


+18
Просто старий ідіот. І ці два дідугана з прогресуючої деменції збираються вирішувати долю світу. Це просто жах
показать весь комментарий
11.08.2025 19:07
+17
Я был убежден, что стоило бы Модесту Матвеевичу появиться здесь и заорать на упыря: «Вы это прекратите, товарищ Выбегалло!» - как упырь немедленно бы прекратил.

(А. и Б. Стругацкие, "Понедельник начинается в субботу")
показать весь комментарий
11.08.2025 19:06
+15
показать весь комментарий
11.08.2025 19:05
Оце насипає - хороший хлопець - це вбивця - Трамп догадується?
показать весь комментарий
11.08.2025 19:05
«Мене трохи стурбували слова Зеленського про те, що йому потрібне конституційне схвалення. Він отримав схвалення вступити у війну і вбивати всіх. Але йому потрібне схвалення, щоб обміняти території. Буде певний обмін територіями, я це знаю від Росії й від розмов з усіма, на благо України», - сказав Трамп.

цей девелопер-ріелтор з головою точно не дружить !

хай гуляє із своїм путіним мєлкім алясканським лєсом!

.
показать весь комментарий
11.08.2025 19:31
показать весь комментарий
11.08.2025 19:05
Яке він циркове училище закінчував???
показать весь комментарий
11.08.2025 19:05
Він клоВан аматор але з великим досвідом.🤮
показать весь комментарий
11.08.2025 19:13
Я был убежден, что стоило бы Модесту Матвеевичу появиться здесь и заорать на упыря: «Вы это прекратите, товарищ Выбегалло!» - как упырь немедленно бы прекратил.

(А. и Б. Стругацкие, "Понедельник начинается в субботу")
показать весь комментарий
11.08.2025 19:06
І вислухає про першопричини рюріків з печенегами
показать весь комментарий
11.08.2025 19:06
Ну тепер зрозуміло - Трам просто хоче зазирнути в очі (ну або в зад) }{уйла моржового, і тоді все буде як треба. Без цього ніяк...
показать весь комментарий
11.08.2025 19:06
тот случай когда ВЕРА превращает человека в идиота
показать весь комментарий
11.08.2025 19:06
Один раз віддавши Гітлеру Судетську область вже поклали край війні, і через рік-два воювати вже були змушені Франція і Британія.
Більше Європа такої помилки не допустить - тепер російська піхота буде роками сточуватись в селах Донбасу і не розпочне Третю світову атакою на НАТО.
показать весь комментарий
11.08.2025 19:07
....аби тільки Трамп не винайшов з хйлоугоди щось вигідніше ДЛЯ СЕБЕ особисто, ніж підняття економіки США розвитком військової потуги для продажу Європи для захисту себе в Україні.
показать весь комментарий
11.08.2025 19:15
показать весь комментарий
11.08.2025 19:07
Обмін українськими територіями, а це ж як, вони нам відгризені кусочки Сумської, Харківської ми їм "ЇХ"Крим, Запоріжжя, Донецьку ,Луганську, Херсонську...???! А стаття поляків про пропозицію щодо перемир'я і якщо ж це правда, то напевно купили "миротворців" з тельбухами на віка, щоб жирувала їх рідня століттями, от сдєлка так сдєлка, діл так діл?? Точно, що вперше в Історії? От не повезло ж Гітлеру, що тоді не було таких "голубів"-стерв'ятників миру, відмиротворили б земельки по уральські гори, з Францією, Балканами , Островами, що б захотіли то і мали..? Зараз у Світі почнеться пруха для агресорів, загарбай території, введи її"юридично"в свою конституцію, порушивши всі міжнародні закони, людські і Божі, яке там ООН і бігом з баблом, корисними копалинами до бариг-"мародерів- миротворців" ----прокатіт...?! +Господи Боже ж Ти наш , спаси і помилуй нас грішних! Якщо мати таких друзів -союзників, то навіщо тоді вороги?
показать весь комментарий
11.08.2025 20:11
Путин послушается и война прекратится. Гениально!
показать весь комментарий
11.08.2025 19:10
https://t.me/officialeurosolidarity/16774 Петро Порошенко:
Цей тиждень може стати одним із вирішальних у питанні війни і миру.
15 серпня, на Алясці говоритимуть про війну росії проти України та можливе припинення вогню. І саме зараз надзвичайно важливо нагадати: ми - не об'єкт торгу, ми - самостійна, суверенна держава, яка заплатила найвищу ціну за своє право бути вільною.
Пріоритет команди «Європейської Солідарності» залишається незмінним - перемога України і максимальна підтримка Збройних Сил. Але ми також розуміємо: гармати можуть замовкнути лише тоді, коли починають говорити дипломати. І дипломатія - це ще один фронт, де треба вміти перемагати.
По-перше, ми підтримуємо повне й безумовне припинення вогню по наявній лінії зіткнення. Переговори потребують тиші. Якщо ж це неможливо негайно - розглядаємо проміжний, менш бажаний варіант: припинення вогню у повітрі та на морі, але із гарантованим найкоротшим, дуже стислим переходом до режиму повної тиші.
По-друге, припинення вогню не може обумовлюватися втратою територій. Україна не торгує своїми землями. Тоді то не «угода про мир», а небезпечний прецедент, якщо хтось пробує силою перекроїти кордони. Наші кордони закріплені Конституцією і є міжнародно визнані.
По-третє, принцип «нічого про Україну без України», запроваджений нашою командою - непорушний. Це означає нашу обов'язкову присутність за будь-яким столом переговорів. Ніхто не має права вирішувати нашу долю за нашою спиною, і будь-які рішення, що стосуються українського суверенітету, територіальної цілісності та безпеки, мають ухвалюватися лише за участі України.
Так само «нічого про безпеку Європи без Європи». Україна - частина європейської системи безпеки. Доля континенту не може вирішуватися в переговорах між двома державами, якими б впливовими вони не були, без нашого голосу, без голосу наших європейських партнерів.
По-четверте, щоб уникнути помилок минулого, українська делегація має бути підсилена найкращими дипломатами й фахівцями, які користуються довірою українського суспільства та наших партнерів. Потрібно зняти штучні обмеження на парламентську дипломатію, щоб у розмові з Конгресом, Адміністрацією США, бізнесом і громадськістю Америки звучав потужний і єдиний український голос.
По-п'яте, чим складніші й болючіші рішення, тим більше влада зобов'язана чесно говорити з суспільством. Директиви на переговори мають бути обговорені в парламенті, хоча би з лідерами фракцій, а не ухвалюватися в тиші кабінетів. Єдність народжується не в умовах переслідувань опозиції, журналістів чи активістів, а в умовах довіри та прозорості.
Українці мають право знати правду - про ситуацію на фронті, про стан мобілізації, про економіку, оборонне виробництво і міжнародну підтримку. Правду - а не заспокійливі пропагандистські відеороликиєдиного марафону.
Тому вкотре закликаю створити коаліцію національної єдності в парламенті. Замість пересування ліжок, сформувати уряд національного порятунку. Він має діяти швидко: перекрити корупційні схеми, припинити мародерство і марнотратство. Спрямувати кожну гривню на фронт і безпосередньо бригадам, в тому числі і кошти ПДФО. Будувати фортифікації на фронті та укриття в тилу. Впроваджувати НАТОвські стандарти захисту життя солдатів. Перевести економіку на воєнні рейки.
Ми повинні виконати умови, які відкриють двері до повної фінансової підтримки від партнерів - завершити судову реформу, очистити прокуратуру. Перезавантажити ДБР, назавжди позбавившись «портновщини».
Рішення, які прийматимуться найближчим часом, визначатимуть долю не лише України, а й майбутнє всієї системи міжнародної безпеки. Ми готові говорити. Але говорити так, щоб світ почув: Україна не зламається, не продасть свій суверенітет і ніколи не проміняє свободу.
І як би не називалося місце зустрічі - Париж чи Лондон, Аляска чи навіть Антарктида - ми там волею народу, який воює, щоб перемогти. Вирішення викликів глобальної стабільності починається з України. Поки триває російська війна проти України, неможливо уявити повернення до глобального миру, безпеки й стабільності.
показать весь комментарий
11.08.2025 19:11
Краснову це все по цимбалах
показать весь комментарий
11.08.2025 19:35
Читаю пряму мову Тампона і розумію ,що воно слабоумний ,аморальний дегенерат а можливо ще і педофіл.Американській нарід виявився ще ''мудріший''ніж український.Суцільний треш.🤮
показать весь комментарий
11.08.2025 19:11
Поц!!!
показать весь комментарий
11.08.2025 19:11
Трамп: вы должны...
царь: нет
Трамп: ну нет так нет, чудесная беседа
царь: еще бы, до следующего раза
показать весь комментарий
11.08.2025 19:11
Ой тримайте мене всі ! Хочуть в очі путлєра глянути… виберіть їх тай усім показуйте! Ми би теж глянули десь в мавзолєї чи кундст- камері
показать весь комментарий
11.08.2025 19:37
ГЕНІАЛЬНО!
А він покладе на тебе та сша.
показать весь комментарий
11.08.2025 19:12
Відсмокчеш його вялий стручок, старий маразматик...
показать весь комментарий
11.08.2025 19:12
У такому віці склероз та деменція - то є звичайна річ.
показать весь комментарий
11.08.2025 19:14
так-але коли така людина керує наймогутнішою країною світу це величезна проблема не тільки для самої цієї країни а й для усього світу...
показать весь комментарий
11.08.2025 19:18
Щодо наймогутнішої - я б вже давненько засумнівався - жодної виграної, або виправданої війни з "Бурі в пустелі".
І Брєжнєв спокійно 18 років керував також "найпотужнішою" державою - і нічого.
показать весь комментарий
11.08.2025 19:30
Так таки шоу планується провести на Алясці. Маю сумніви, що путлєр туди погодиться вирушити.
показать весь комментарий
11.08.2025 19:16
показать весь комментарий
11.08.2025 19:54
ага))))) путлєр злякається і зразу погодиться на твої умови. Ох і дурень!
показать весь комментарий
11.08.2025 19:17
Балодьєнка, о май гад, тібя ми умаляім. (с) із спільного хору Трампа і Венса.
показать весь комментарий
11.08.2025 19:18
И пол года переговоров! Что на Что Покласть! Край, или не совсем край! И вообще, если у тебя уже нет края что класть?
показать весь комментарий
11.08.2025 19:18
бред сумашедшего
показать весь комментарий
11.08.2025 19:19
Простий, як двері.
показать весь комментарий
11.08.2025 19:20
Просто та геніально....блд! Як раніше до цього ніхто не думався?
показать весь комментарий
11.08.2025 19:21
Мій шестирічний внук розумніший...
показать весь комментарий
11.08.2025 19:24
"Я тут заради однієї цілі - завершити війну, яку розпочав хтось інший."

Ндааа.... и кто же это может быть, этот другой....
показать весь комментарий
11.08.2025 19:25
Я хочу видеть наилучшую сделку для обеих сторон.

Сделку. Для обеих сторон. ****, он ё@нутый урод.
показать весь комментарий
11.08.2025 19:27
Ідіот. Тьху.
показать весь комментарий
11.08.2025 19:30
І пуло тобі це сказало як тільки так зразу буде кінець війни...
Трамп працює, як впихнути Україні мир пуйла...
Трамп вже давно отримав інформацію від РФ, на яких умовах пуйло готовий завершити війну. Росія підготувала "план розподілу" України на три частини і передала Трампу. Джерело: https://censor.net/ua/n3521003
показать весь комментарий
11.08.2025 19:30
Краснов, ти лише можеш відсосати у Пуйла.
показать весь комментарий
11.08.2025 19:31
Це вкотре він йому скаже. А ***** вкотре розповість про ушємлєніє рузГава насілєнія, ісконно рузГіє зємлі та про пєчєньєгоФ?
показать весь комментарий
11.08.2025 19:32
И дашь ему еще сколько недель, псина?
показать весь комментарий
11.08.2025 19:36
Потужно! Історично! Так раз, і Пуйла з ніг, і вщент!
показать весь комментарий
11.08.2025 19:46
А ведь был шанс. Но стрелок забыл сделать поправку на ветер и промахнулся на 10 сантиметров. Вот так один неудачный выстрел смог пустит весь мир коту под хвост. Учитесь стрелять ребята. (
показать весь комментарий
11.08.2025 20:07
Якій він дурень, але він не зрадники як наші останні президенти !
показать весь комментарий
11.08.2025 20:31
 
 