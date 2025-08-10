УКР
Рютте про майбутню зустріч Трампа і Путіна: Це буде перевірка готовності РФ припинити війну в Україні

Генсекретар НАТО Марк Рютте заявив, що майбутня зустріч президента США Дональда Трампа та диктатора РФ Володимира Путіна на Алясці стане превіркою готовності Росії припинити війну в Україні.

Про це Рютте сказав в ефірі програми This Week на каналі ABC News, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Наступна п'ятниця буде важливою, тому що це буде перевірка Путіна, наскільки серйозно він налаштований на припинення цієї жахливої війни...  Йтиметься про території. Звичайно, йтиметься про гарантії безпеки, але також про абсолютну необхідність визнати, що Україна сама визначає своє майбутнє, що Україна має бути суверенною державою, яка вирішує своє геополітичне майбутнє – звичайно, без обмежень щодо чисельності власних військ. А для НАТО – без обмежень щодо нашої присутності на східному фланзі", - розповів генсек Альянсу.

Рютте наголосив, що Трамп прагне покласти край війні і зупинити втрати людських життів.

Читайте також: Лідери Європи побоюються, що Трамп і Путін укладуть угоду, яку потім спробують нав’язати Україні, - NYT

"Питання буде полягати в тому, як рухатися далі після припинення вогню, включаючи те, що це означає з точки зору гарантій безпеки для України", - додав генсек Альянсу.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп, коментуючи мирну угоду між Україною та РФ, заявив, що відбудеться обмін територіями.

Раніше повідомлялося, що зустріч президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна відбудеться 15 серпня в американському штаті Аляска.

Читайте також: Німеччина сподівається, що Зеленський буде залучений до зустрічі Трампа й Путіна, - Мерц

НАТО (6713) путін володимир (24438) Рютте Марк (488) Трамп Дональд (6709)


+5
Можна не чекати 5 днів до "перевірки" - ***** не хоче припиняти війну !
Далі що .. ?
показати весь коментар
10.08.2025 21:24 Відповісти
+3
Пішов ***** кожен зепідар, хто хоче наших людей в окупації залишити!
показати весь коментар
10.08.2025 21:29 Відповісти
+3
Це буде 148-ма перевірка готовнсті параші закінчити війну...
показати весь коментар
10.08.2025 21:31 Відповісти
Можна не чекати 5 днів до "перевірки" - ***** не хоче припиняти війну !
Далі що .. ?
показати весь коментар
10.08.2025 21:24 Відповісти
А нічого бо НАТО все влаштовує... доки війна не у них...
показати весь коментар
10.08.2025 21:32 Відповісти
Українці обрали 9 активістів до Антикорупційної експертної групи при PlayCity. Голосування проходило в «Дії», участь в опитуванні взяли 57 176 людей. Активісти стежитимуть за прозорістю ухвалення рішень та представлятимуть інтереси суспільства в реформі сфери грального бізнесу.
показати весь коментар
10.08.2025 21:33 Відповісти
Самий сок Я б його даже в президенти вибрав.
показати весь коментар
10.08.2025 21:34 Відповісти
Боже, який п**дець...
Цікаво, кого українці оберуть на зміну Зеленському?
Мабуть, Єрмака або Мураєва...
показати весь коментар
10.08.2025 21:42 Відповісти
У ЗЄлпідора є іменне місце у центральній синагозі Києва, - рабин ЗСУ Давид Мільман
показати весь коментар
10.08.2025 21:56 Відповісти
Єрмака Арестовича в ***********!
показати весь коментар
10.08.2025 21:48 Відповісти
Припинити вони завжди згодні ,усього то дрібниці для цього хочуть капітуляції України
показати весь коментар
10.08.2025 21:27 Відповісти
Ше один заблукавший в світах
показати весь коментар
10.08.2025 21:27 Відповісти
Накачали як земленського безпідставним незламізмом і потужністю?
показати весь коментар
10.08.2025 21:31 Відповісти
Пішов ***** кожен зепідар, хто хоче наших людей в окупації залишити!
показати весь коментар
10.08.2025 21:29 Відповісти
І я так вважаю!
Повна евакуація всіх хто за Україну важливіша ніж вологі мрії про каву в Криму. Обов'язкова умова - визволити всіх війсковополонених та заручників ( цивільних)
показати весь коментар
10.08.2025 21:45 Відповісти
3.5 года полномасштабной войны для "проверки" не хватило. Выражаем озабоченность.
показати весь коментар
10.08.2025 21:30 Відповісти
Потужну озабочєность. У письмовому вигляді...
показати весь коментар
10.08.2025 21:46 Відповісти
Це буде 148-ма перевірка готовнсті параші закінчити війну...
показати весь коментар
10.08.2025 21:31 Відповісти
Скоріше б імпічмент....
показати весь коментар
10.08.2025 21:39 Відповісти
Pust govorit no nenado delat ustupki kacapam ,svoji uslovija nado stavit ,ugrozaja sto vediot sankciji ne tolko im, no i im druzjam ,sto i obecal zdelat Tramp
показати весь коментар
10.08.2025 21:39 Відповісти
Що, #уйло всіх знову переграв? Достатньо було записати в свою гівняну конституцію всю Херсонську, Запорізьку області, і зараз західні імпотенти вважають поступкою, що #уйло погодиться відібрати в України лише те, що фактично контролює!!! Бо він взагалі о*уїв і вимагає Україну забратися з неокупованих частин чотирьох українських областей!!!

Звісно, без трампа у #уйла погано виходило, Байден дозволив стріляти західними ракетами по росії, але прийшов Трамп та - УВАГА!!! - запобіг Третій світовій війні, ЗАБРАВШИ В УКРАЇНИ ДОЗВІЛ ЗАСТОСОВУВАТИ ЗАХІДНІ РАКЕТИ ПО РОСІЇ!!!
Тобто, коли навіть єврейський алкаш он-вам-нє-дімон Медведєв не погрожував ядерним ударом після застосування Storm Shadow по Ростовській і Курській області, після захоплення частини Курської області на американській бронетехніці, світ, виявляється, був на межі ядерної війни! Прикиньте?! А прийшов Трамп і врятував свого куміра володимира володимировича #уйла від поразки світ від Третьої світової війни!

Коли побачите трампіста - плюньте йому або їй в морду.
показати весь коментар
10.08.2025 21:40 Відповісти
Мля....
А до 8 серпня включно НЕ було ясно, що він терор і війну НЕ хоче припиняти ?
показати весь коментар
10.08.2025 21:42 Відповісти
не буде ніякої зустрічі.
показати весь коментар
10.08.2025 21:44 Відповісти
Який обмін територіями?! Хіба що трамп віддасть Аляску за Донбас! І взагалі, хто дав право трампу вирішувати, що робити з нашими територіями?!
показати весь коментар
10.08.2025 21:53 Відповісти
Ай да Рютте ай да маладца- підкинув заспокійливу пілюлю-підказку Трампу , й далі він її прийматиме вже на відлік 50 днів6 ну тих що кінчаються на початку вересня...
показати весь коментар
10.08.2025 21:57 Відповісти
А якщо вона не пройде перевірку (а вона її не пройде), що робитимуть партнери?
показати весь коментар
10.08.2025 22:11 Відповісти
Скільки вже можна перевіряти ???
показати весь коментар
10.08.2025 22:17 Відповісти
Можете не паритись перевірками. Не готовий. Йому всю Україну хочеться.
показати весь коментар
10.08.2025 22:20 Відповісти
Член секти "віддайте #уйлу 5 областей, інакше він піде на Київ"?
показати весь коментар
10.08.2025 22:41 Відповісти
Взагалі-то, це буде перший (чи вже другий, бо перший був взимку-навесні) крок до легітимізації міжнародного терориста №1. Як "країни", так і її очільника *****.

Пан генсек не розуміє настільки очевидних речей?

Дурним він не здається. Тоді на**я цей bullshit про перевірку "готовності до миру"?
показати весь коментар
10.08.2025 22:20 Відповісти
Встреча на Аляске - пустышка! Она ничего не даст. Пуйло как воевал так и будет воевать. Встреча больше нужна кремлю чтобы путин набирал международные очки и зарабатывал репутацию хорошего доброго президента стремящегося к миру. В этом ему активно помогает полковник кгб краснов.
показати весь коментар
10.08.2025 22:32 Відповісти
ЩО ЗНОВУ???Та Ви плять лицемірні і брехливі прорашистські шнурки вже досить таки надоїли черговою куйнею по відношенні до України і її народу....перевіряючі.Вашу мать....скажений рашистський кровожерливий пес.якого пора давно усипити щодня сіє смерть в Україні,а світові аферисти знову будуть перевіряти....
показати весь коментар
10.08.2025 22:49 Відповісти
If ***** ever creeps into your heart and starts shaking your faith in the absolute perfection of Donald Trump's every decision, all you have to do is ask Trump's faithful disciple Rutte: he will immediately dispel any *****, restore your faith, and make you love Donald Trump even more. In fact, there is no greater love than Mark Rutte's love for Donald Trump, and Rutte is happy to share this love with everyone.
показати весь коментар
10.08.2025 22:55 Відповісти
 
 