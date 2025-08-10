Рютте про майбутню зустріч Трампа і Путіна: Це буде перевірка готовності РФ припинити війну в Україні
Генсекретар НАТО Марк Рютте заявив, що майбутня зустріч президента США Дональда Трампа та диктатора РФ Володимира Путіна на Алясці стане превіркою готовності Росії припинити війну в Україні.
Про це Рютте сказав в ефірі програми This Week на каналі ABC News, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Наступна п'ятниця буде важливою, тому що це буде перевірка Путіна, наскільки серйозно він налаштований на припинення цієї жахливої війни... Йтиметься про території. Звичайно, йтиметься про гарантії безпеки, але також про абсолютну необхідність визнати, що Україна сама визначає своє майбутнє, що Україна має бути суверенною державою, яка вирішує своє геополітичне майбутнє – звичайно, без обмежень щодо чисельності власних військ. А для НАТО – без обмежень щодо нашої присутності на східному фланзі", - розповів генсек Альянсу.
Рютте наголосив, що Трамп прагне покласти край війні і зупинити втрати людських життів.
"Питання буде полягати в тому, як рухатися далі після припинення вогню, включаючи те, що це означає з точки зору гарантій безпеки для України", - додав генсек Альянсу.
Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп, коментуючи мирну угоду між Україною та РФ, заявив, що відбудеться обмін територіями.
Раніше повідомлялося, що зустріч президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна відбудеться 15 серпня в американському штаті Аляска.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Далі що .. ?
Цікаво, кого українці оберуть на зміну Зеленському?
Мабуть, Єрмака або Мураєва...
ЄрмакаАрестовича в ***********!
Повна евакуація всіх хто за Україну важливіша ніж вологі мрії про каву в Криму. Обов'язкова умова - визволити всіх війсковополонених та заручників ( цивільних)
Звісно, без трампа у #уйла погано виходило, Байден дозволив стріляти західними ракетами по росії, але прийшов Трамп та - УВАГА!!! - запобіг Третій світовій війні, ЗАБРАВШИ В УКРАЇНИ ДОЗВІЛ ЗАСТОСОВУВАТИ ЗАХІДНІ РАКЕТИ ПО РОСІЇ!!!
Тобто, коли навіть єврейський алкаш он-вам-нє-дімон Медведєв не погрожував ядерним ударом після застосування Storm Shadow по Ростовській і Курській області, після захоплення частини Курської області на американській бронетехніці, світ, виявляється, був на межі ядерної війни! Прикиньте?! А прийшов Трамп і врятував
свого куміра володимира володимировича #уйла від поразкисвіт від Третьої світової війни!
Коли побачите трампіста - плюньте йому або їй в морду.
А до 8 серпня включно НЕ було ясно, що він терор і війну НЕ хоче припиняти ?
Пан генсек не розуміє настільки очевидних речей?
Дурним він не здається. Тоді на**я цей bullshit про перевірку "готовності до миру"?