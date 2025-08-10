Рютте про майбутню зустріч Трампа і Путіна: Це буде перевірка готовності РФ припинити війну в Україні

Генсекретар НАТО Марк Рютте заявив, що майбутня зустріч президента США Дональда Трампа та диктатора РФ Володимира Путіна на Алясці стане превіркою готовності Росії припинити війну в Україні.

Про це Рютте сказав в ефірі програми This Week на каналі ABC News.

"Наступна п'ятниця буде важливою, тому що це буде перевірка Путіна, наскільки серйозно він налаштований на припинення цієї жахливої війни... Йтиметься про території. Звичайно, йтиметься про гарантії безпеки, але також про абсолютну необхідність визнати, що Україна сама визначає своє майбутнє, що Україна має бути суверенною державою, яка вирішує своє геополітичне майбутнє – звичайно, без обмежень щодо чисельності власних військ. А для НАТО – без обмежень щодо нашої присутності на східному фланзі", - розповів генсек Альянсу.

Рютте наголосив, що Трамп прагне покласти край війні і зупинити втрати людських життів.

"Питання буде полягати в тому, як рухатися далі після припинення вогню, включаючи те, що це означає з точки зору гарантій безпеки для України", - додав генсек Альянсу.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп, коментуючи мирну угоду між Україною та РФ, заявив, що відбудеться обмін територіями.

Раніше повідомлялося, що зустріч президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна відбудеться 15 серпня в американському штаті Аляска.

