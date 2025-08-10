РУС
Рютте о предстоящей встрече Трампа и Путина: Это будет проверка готовности РФ прекратить войну в Украине

рютте

Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что предстоящая встреча президента США Дональда Трампа и диктатора РФ Владимира Путина на Аляске станет проверкой готовности России прекратить войну в Украине.

Об этом Рютте сказал в эфире программы This Week на канале ABC News, сообщает Цензор.НЕТ.

"Следующая пятница будет важной, потому что это будет проверка Путина, насколько серьезно он настроен на прекращение этой ужасной войны... Речь будет идти о территориях. Конечно, речь будет идти о гарантиях безопасности, но также об абсолютной необходимости признать, что Украина сама определяет свое будущее, что Украина должна быть суверенным государством, которое решает свое геополитическое будущее - конечно, без ограничений по численности собственных войск. А для НАТО - без ограничений по нашему присутствию на восточном фланге", - рассказал генсек Альянса.

Рютте подчеркнул, что Трамп стремится положить конец войне и остановить потери человеческих жизней.

Читайте также: Лидеры Европы опасаются, что Трамп и Путин заключат сделку, которую потом попытаются навязать Украине, - NYT

"Вопрос будет заключаться в том, как двигаться дальше после прекращения огня, включая то, что это означает с точки зрения гарантий безопасности для Украины", - добавил генсек Альянса.

Напомним, что президент США Дональд Трамп, комментируя мирное соглашение между Украиной и РФ, заявил, что произойдет обмен территориями.

Ранее сообщалось, что встреча президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина состоится 15 августа в американском штате Аляска.

Читайте также: Германия надеется, что Зеленский будет привлечен к встрече Трампа и Путина, - Мерц

+3
Можна не чекати 5 днів до "перевірки" - ***** не хоче припиняти війну !
Далі що .. ?
10.08.2025 21:24 Ответить
+3
Пішов ***** кожен зепідар, хто хоче наших людей в окупації залишити!
10.08.2025 21:29 Ответить
+2
3.5 года полномасштабной войны для "проверки" не хватило. Выражаем озабоченность.
10.08.2025 21:30 Ответить
Можна не чекати 5 днів до "перевірки" - ***** не хоче припиняти війну !
Далі що .. ?
10.08.2025 21:24 Ответить
А нічого бо НАТО все влаштовує... доки війна не у них...
10.08.2025 21:32 Ответить
Українці обрали 9 активістів до Антикорупційної експертної групи при PlayCity. Голосування проходило в «Дії», участь в опитуванні взяли 57 176 людей. Активісти стежитимуть за прозорістю ухвалення рішень та представлятимуть інтереси суспільства в реформі сфери грального бізнесу.
10.08.2025 21:33 Ответить
Самий сок Я б його даже в президенти вибрав.
10.08.2025 21:34 Ответить
Боже, який п**дець...
Цікаво, кого українці оберуть на зміну Зеленському?
Мабуть, Єрмака або Мураєва...
10.08.2025 21:42 Ответить
У ЗЄлпідора є іменне місце у центральній синагозі Києва, - рабин ЗСУ Давид Мільман
10.08.2025 21:56 Ответить
Єрмака Арестовича в ***********!
10.08.2025 21:48 Ответить
Припинити вони завжди згодні ,усього то дрібниці для цього хочуть капітуляції України
10.08.2025 21:27 Ответить
Ше один заблукавший в світах
10.08.2025 21:27 Ответить
Накачали як земленського безпідставним незламізмом і потужністю?
10.08.2025 21:31 Ответить
Пішов ***** кожен зепідар, хто хоче наших людей в окупації залишити!
10.08.2025 21:29 Ответить
І я так вважаю!
Повна евакуація всіх хто за Україну важливіша ніж вологі мрії про каву в Криму. Обов'язкова умова - визволити всіх війсковополонених та заручників ( цивільних)
10.08.2025 21:45 Ответить
3.5 года полномасштабной войны для "проверки" не хватило. Выражаем озабоченность.
10.08.2025 21:30 Ответить
Потужну озабочєность. У письмовому вигляді...
10.08.2025 21:46 Ответить
Це буде 148-ма перевірка готовнсті параші закінчити війну...
10.08.2025 21:31 Ответить
Скоріше б імпічмент....
10.08.2025 21:39 Ответить
Pust govorit no nenado delat ustupki kacapam ,svoji uslovija nado stavit ,ugrozaja sto vediot sankciji ne tolko im, no i im druzjam ,sto i obecal zdelat Tramp
10.08.2025 21:39 Ответить
Що, #уйло всіх знову переграв? Достатньо було записати в свою гівняну конституцію всю Херсонську, Запорізьку області, і зараз західні імпотенти вважають поступкою, що #уйло погодиться відібрати в України лише те, що фактично контролює!!! Бо він взагалі о*уїв і вимагає Україну забратися з неокупованих частин чотирьох українських областей!!!

Звісно, без трампа у #уйла погано виходило, Байден дозволив стріляти західними ракетами по росії, але прийшов Трамп та - УВАГА!!! - запобіг Третій світовій війні, ЗАБРАВШИ В УКРАЇНИ ДОЗВІЛ ЗАСТОСОВУВАТИ ЗАХІДНІ РАКЕТИ ПО РОСІЇ!!!
Тобто, коли навіть єврейський алкаш он-вам-нє-дімон Медведєв не погрожував ядерним ударом після застосування Storm Shadow по Ростовській і Курській області, після захоплення частини Курської області на американській бронетехніці, світ, виявляється, був на межі ядерної війни! Прикиньте?! А прийшов Трамп і врятував свого куміра володимира володимировича #уйла від поразки світ від Третьої світової війни!

Коли побачите трампіста - плюньте йому або їй в морду.
10.08.2025 21:40 Ответить
Мля....
А до 8 серпня включно НЕ було ясно, що він терор і війну НЕ хоче припиняти ?
10.08.2025 21:42 Ответить
не буде ніякої зустрічі.
10.08.2025 21:44 Ответить
Який обмін територіями?! Хіба що трамп віддасть Аляску за Донбас! І взагалі, хто дав право трампу вирішувати, що робити з нашими територіями?!
10.08.2025 21:53 Ответить
Ай да Рютте ай да маладца- підкинув заспокійливу пілюлю-підказку Трампу , й далі він її прийматиме вже на відлік 50 днів6 ну тих що кінчаються на початку вересня...
10.08.2025 21:57 Ответить
А якщо вона не пройде перевірку (а вона її не пройде), що робитимуть партнери?
10.08.2025 22:11 Ответить
 
 