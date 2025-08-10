Рютте о предстоящей встрече Трампа и Путина: Это будет проверка готовности РФ прекратить войну в Украине

Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что предстоящая встреча президента США Дональда Трампа и диктатора РФ Владимира Путина на Аляске станет проверкой готовности России прекратить войну в Украине.

Об этом Рютте сказал в эфире программы This Week на канале ABC News, сообщает Цензор.НЕТ.

"Следующая пятница будет важной, потому что это будет проверка Путина, насколько серьезно он настроен на прекращение этой ужасной войны... Речь будет идти о территориях. Конечно, речь будет идти о гарантиях безопасности, но также об абсолютной необходимости признать, что Украина сама определяет свое будущее, что Украина должна быть суверенным государством, которое решает свое геополитическое будущее - конечно, без ограничений по численности собственных войск. А для НАТО - без ограничений по нашему присутствию на восточном фланге", - рассказал генсек Альянса.

Рютте подчеркнул, что Трамп стремится положить конец войне и остановить потери человеческих жизней.

"Вопрос будет заключаться в том, как двигаться дальше после прекращения огня, включая то, что это означает с точки зрения гарантий безопасности для Украины", - добавил генсек Альянса.

Напомним, что президент США Дональд Трамп, комментируя мирное соглашение между Украиной и РФ, заявил, что произойдет обмен территориями.

Ранее сообщалось, что встреча президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина состоится 15 августа в американском штате Аляска.

