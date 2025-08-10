Германия надеется, что Зеленский будет привлечен к встрече Трампа и Путина, - Мерц
Германия ожидает, что президент Украины Владимир Зеленский посетит встречу между президентом США Дональдом Трампом и диктатором РФ Владимиром Путиным, которая запланирована на пятницу, 15 августа.
Об этом заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц в эфире телеканала ARD, передает DW, информирует Цензор.НЕТ.
"Мы надеемся и предполагаем, что правительство Украины, что президент Зеленский будет привлечен к этой встрече", - заявил Мерц.
Он назвал неприемлемым то, когда "за спинами европейцев, за спинами украинцев обсуждаются или даже решаются территориальные вопросы между Россией и Америкой".
Также канцлер Германии рассказал, что в воскресенье, 10 августа, он проведет телефонный разговор с Трампом.
Мерц выразил надежду на то, что во время встречи удастся достичь прорыва, прежде всего относительно прекращения огня и мирных переговоров.
Ранее сообщалось, что встреча президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина состоится 15 августа в американском штате Аляска.
СМИ пишут, что президент Украины Владимир Зеленский может присоединиться к встрече американского лидера Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным, которая запланирована на 15 августа на Аляске.
Після того як були взяті Судети вся Чехословаччина взята за пару місяців без бою - бо нема укріплень.
заводи Чехословаччини починають виробляти танки - до 30% танків вироблено там
також грузовики, транспорт і стрілкову зброю
потім падає Польща - Англія і Франція все ще мовчать хоча і уже обʼявили війну
Потім падає Бенілюкс
Потім Франція,
Потім Англія в блокаді і на межі голоду
.....а потім США змушене втрутитись і робити 4 роки на війну і жити по картковій системі бо якби пала Англія то з її верфями десант в США був би питанням часу
Рівно через 100 років МАГА і Венс ідеї яких тримаються на нацизмі думають провернути той же фокус що з Судетами - віддати укріплення і промисловість.
1. представители чехословацкой делегации подписали готовый документ.
2. Чехословакия была окружена странами, участвовавшими в мюнхенском сговоре (очень скоро поляки прочувствовали карму в действии)
3. Население Чехословакии, в 1938 году - основном сельское (большинство образованных - этнические немцы) и насчитывало менее 15 млн. человек.
4. Ещё несколько десятков важных отличий, в том числе, - Германия даже в 1938 году - это не рф в любом году.
і ви йому продовжили каденцію..