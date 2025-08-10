РУС
Новости Встреча Трампа и Путина
631 25

Германия надеется, что Зеленский будет привлечен к встрече Трампа и Путина, - Мерц

Мерц

Германия ожидает, что президент Украины Владимир Зеленский посетит встречу между президентом США Дональдом Трампом и диктатором РФ Владимиром Путиным, которая запланирована на пятницу, 15 августа.

Об этом заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц в эфире телеканала ARD, передает DW, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы надеемся и предполагаем, что правительство Украины, что президент Зеленский будет привлечен к этой встрече", - заявил Мерц.

Он назвал неприемлемым то, когда "за спинами европейцев, за спинами украинцев обсуждаются или даже решаются территориальные вопросы между Россией и Америкой".

Также канцлер Германии рассказал, что в воскресенье, 10 августа, он проведет телефонный разговор с Трампом.

Мерц выразил надежду на то, что во время встречи удастся достичь прорыва, прежде всего относительно прекращения огня и мирных переговоров.

Ранее сообщалось, что встреча президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина состоится 15 августа в американском штате Аляска.

СМИ пишут, что президент Украины Владимир Зеленский может присоединиться к встрече американского лидера Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным, которая запланирована на 15 августа на Аляске.

Зеленский Владимир путин владимир Трамп Дональд Фридрих Мерц


+3
Й сам крутезний до нещодавно Мерц якось десь в тіні...
10.08.2025 18:48 Ответить
+3
Рятувати Трампу обличчя, звісно путін не піде на компроміси і тоді весь негатив рудий перекине на Україну.
10.08.2025 18:49 Ответить
+2
1938 рік Англія і Німеччина домовились що Чехословаччина виведе свої війська з Судетів де доречі були укріплення і багато промисловості. В той час лідер Чехословаччини сидить в коридорі і йому лише донесли всю позицію.

Після того як були взяті Судети вся Чехословаччина взята за пару місяців без бою - бо нема укріплень.

заводи Чехословаччини починають виробляти танки - до 30% танків вироблено там

також грузовики, транспорт і стрілкову зброю

потім падає Польща - Англія і Франція все ще мовчать хоча і уже обʼявили війну

Потім падає Бенілюкс

Потім Франція,

Потім Англія в блокаді і на межі голоду

.....а потім США змушене втрутитись і робити 4 роки на війну і жити по картковій системі бо якби пала Англія то з її верфями десант в США був би питанням часу

Рівно через 100 років МАГА і Венс ідеї яких тримаються на нацизмі думають провернути той же фокус що з Судетами - віддати укріплення і промисловість.
10.08.2025 18:40 Ответить
10.08.2025 18:40 Ответить
Вы забываете:
1. представители чехословацкой делегации подписали готовый документ.
2. Чехословакия была окружена странами, участвовавшими в мюнхенском сговоре (очень скоро поляки прочувствовали карму в действии)
3. Население Чехословакии, в 1938 году - основном сельское (большинство образованных - этнические немцы) и насчитывало менее 15 млн. человек.
4. Ещё несколько десятков важных отличий, в том числе, - Германия даже в 1938 году - это не рф в любом году.
10.08.2025 19:14 Ответить
Навiщо, ця пуста балаканина нi про що може пройти i без нього
10.08.2025 18:41 Ответить
Велика Німеччина просить милостині в рижих п.дорів. Бісмарк перевернувся б в гробу.
10.08.2025 18:46 Ответить
А смысл ? ***** будет рассказывать про половцев и печенегов ? чтобы ***** отдали области Украины, что там ущемляют узкоизЫчных и прочее
10.08.2025 18:41 Ответить
Точно так. Тим паче Зелька не печенег, ні русіч, та навіть не вікінг.
10.08.2025 18:56 Ответить
Расскажет америкосам, как козломордые отвоевали Аляску у злобных алеутов и потом подарили штатам за 3 бакса.
10.08.2025 19:14 Ответить
і якось зникли всі базари за тауруси Україні...
10.08.2025 18:46 Ответить
Й сам крутезний до нещодавно Мерц якось десь в тіні...
10.08.2025 18:48 Ответить
Рішається доля України і хто буде рішати? - Зеля вбивця і розводящий
10.08.2025 18:46 Ответить
хлопці, от тут вже нема на кого кивати - ви його відбулабили
і ви йому продовжили каденцію..
10.08.2025 18:52 Ответить
здається назріває " Оман 2 ", тільки результати будуть ще страшніші !! .. і чій літак паде жертвою на цей раз ..
10.08.2025 18:54 Ответить
Не сци, кацап, все буде Україна !!
10.08.2025 19:31 Ответить
В цих танцях нічого немає окрім легітимізації путіні і через це війна перейде в якусь тягучу, напівзамерзлу фазу, коли Захід перестає серйозно допомагати і втручатись. Зеленського якщо й запросять, то буде як варіант Чехії (коли вялікіє міра сєго домовлялись, а чешський представник чекав у коридорі і після змови інших його ніяково запросили до зали),Брати участь у змові двох злочинців небезпечно для самого існування 7ашої країни. Тим більше на підозрілій території. Це закінчиться сумно.
10.08.2025 18:48 Ответить
Рятувати Трампу обличчя, звісно путін не піде на компроміси і тоді весь негатив рудий перекине на Україну.
10.08.2025 18:49 Ответить
Так ви ж нічого для перемовин і не робили. Тільки воюйте воюйте воюйте,а коли вдруг перемовини то за спинами европейців. Ай яй яй мама міа
10.08.2025 18:50 Ответить
Що це дасть?Хуйло скине пару квадратних кілометрів?(((Зустріч вже виглядає примарною навіть двох дідуганів((Дідугани хочуть Україну покласти в позу Грузії : території анексувати,поставити своїх в український уряд.((((((((((((((
10.08.2025 18:53 Ответить
ВІЙНА НЕ ЗАКІНЧИТЬСЯ ДО ТИХ ПІР ПОКИ СВІТОВА СПІЛЬНОТА ХОРОМ НЕ СКАЖЕ КУЙЛУ-"ЗАБИРАЙ СВОЇХ ВБИВЦЬ І ЗБРОЮ З УКРАЇНИ"
10.08.2025 18:54 Ответить
10.08.2025 18:58 Ответить
На піаніні бринчати
10.08.2025 19:00 Ответить
х-ло прилетит на Аляску - сомнительно.
10.08.2025 19:08 Ответить
цирк крокує планетою
10.08.2025 19:10 Ответить
Зелю, якщо і позвуть, то щоб посидіти в приймальні, поки кореша будуть домовлятись. Позорисько буде, ще те !!
10.08.2025 19:27 Ответить
Не допусти, Боже. Воно й так дурне, а на Алясці ще й інстинкт самозбереження відморозить і підпише все що підеропіндоси підсунуть.
10.08.2025 19:29 Ответить
Мерц хоче, щоб Зеленський опинився у пастці Трампона і Х-уйла, зустріч цих двох тарганів для України не має ніякого позитивного наративу, зустрічаються злочинець і божевільний, нехай і обговорюють суто свої справи, що стосується позиції України на агресію Москоащини, то вона відома їм обом, і приїзд Зеленського її не змінив би, тому їхати туди не треба.
10.08.2025 19:31 Ответить
 
 