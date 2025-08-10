Германия надеется, что Зеленский будет привлечен к встрече Трампа и Путина, - Мерц

Германия ожидает, что президент Украины Владимир Зеленский посетит встречу между президентом США Дональдом Трампом и диктатором РФ Владимиром Путиным, которая запланирована на пятницу, 15 августа.

Об этом заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц в эфире телеканала ARD, передает DW, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы надеемся и предполагаем, что правительство Украины, что президент Зеленский будет привлечен к этой встрече", - заявил Мерц.

Он назвал неприемлемым то, когда "за спинами европейцев, за спинами украинцев обсуждаются или даже решаются территориальные вопросы между Россией и Америкой".

Также канцлер Германии рассказал, что в воскресенье, 10 августа, он проведет телефонный разговор с Трампом.

Мерц выразил надежду на то, что во время встречи удастся достичь прорыва, прежде всего относительно прекращения огня и мирных переговоров.

Ранее сообщалось, что встреча президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина состоится 15 августа в американском штате Аляска.

СМИ пишут, что президент Украины Владимир Зеленский может присоединиться к встрече американского лидера Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным, которая запланирована на 15 августа на Аляске.

