Новости
Зеленский может присоединиться к встрече Трампа и Путина на Аляске, - СМИ

трамп,путин

Президент Украины Владимир Зеленский может присоединиться к встрече американского лидера Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным, которая запланирована на 15 августа на Аляске.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает CBS News.

Один высокопоставленный чиновник Белого дома сообщил, что организация саммита, который должен состояться в следующую пятницу, еще продолжается. По его словам, существует вероятность, что президент Украины Владимир Зеленский в той или иной форме может принять участие в мероприятии.

Напомним, встреча президента США Дональда Трампа и диктатора РФ Владимира Путина пройдет на Аляске, поскольку там "пересекаются экономические интересы РФ и США".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Перед саммитом Трампа и Путина высокопоставленные чиновники США, Украины и ЕС встретятся в Великобритании, - СМИ

Автор: 

Зеленский Владимир путин владимир Трамп Дональд


