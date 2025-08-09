3 072 39
Зеленский может присоединиться к встрече Трампа и Путина на Аляске, - СМИ
Президент Украины Владимир Зеленский может присоединиться к встрече американского лидера Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным, которая запланирована на 15 августа на Аляске.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает CBS News.
Один высокопоставленный чиновник Белого дома сообщил, что организация саммита, который должен состояться в следующую пятницу, еще продолжается. По его словам, существует вероятность, что президент Украины Владимир Зеленский в той или иной форме может принять участие в мероприятии.
Напомним, встреча президента США Дональда Трампа и диктатора РФ Владимира Путина пройдет на Аляске, поскольку там "пересекаются экономические интересы РФ и США".
Тоді як Україну змусять:
- відмовитися від важливого фортечного поясу;
- перейти на невигідні позиції;
- терміново залучати інвестиції для будівництва нової оборони.
За оцінками ISW: росія ймовірніше порушить будь-яку майбутню мирну угоду.
обравши скомороха, україна зробила суїцид.
звісно, тоді це не так виглядало, але скрізь час все стало на свої міста.
зе!гніда, котрого фсб руками ворюги коломойського, завершила чергову спробу україни бути незалежною державою.
грушевський винниченко петлюра ..... не дадуть збрехати.
сьогодні ми підпишемо капітуляцію імені трампа/зеленського/путіна.
завтра відміна воєнного стану та демобілізація.
післязавтра майдан вибори.
після післязавтра україну залишать всі хто тільки зможе.
років через десять, черговий кацапський сцарь маршем пройде україну, бо захищати буде нікому.
чемберлен/гітлер ..... на дадуть збрехати.
відкривається скриня пандори. тепер кожний, хто сильніший і захоче, може нападати вбивати відбирати. ласкаво просимо, диктатори всіх окрасів.
китай не дасть збрехати.
Хлопцю дадуть посидіьи у куточку і послухати, що там дяді вирішують?
Ані Трамп, ані ***** не сприймають ЗЄ, як вагому фігуру, з якою треба рахуватися.
Там де двоє досвідчених проти одного слабака - результат відомий наперед!