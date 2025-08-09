РУС
Новости Встреча Трампа и Путина
Перед саммитом Трампа и Путина высокопоставленные чиновники США, Украины и ЕС встретятся в Великобритании, - СМИ

Первый транш британского займа поступит в Украину на следующей неделе

Украинские, европейские и американские чиновники намерены встретиться в эти выходные в Соединенном Королевстве, чтобы обсудить ситуацию по урегулированию войны в Украине перед запланированными переговорами Трампа и Путина на Аляске.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет издание Axios со ссылкой на три источника.

Отмечается, что целью встречи является согласование общей позиции перед запланированной встречей президентов США и РФ. А сама идея встречи возникла после нескольких телефонных переговоров между чиновниками США, Украины и Европы.

"Украина и ее союзники в НАТО обеспокоены, что Трамп может принять предложения Путина о прекращении войны без учета их интересов", - пишет издание.

Известно, что Путин согласился прекратить войну, если Украина откажется от контроля над Луганской и Донецкой областями, а также Крымом. Часть участников переговоров также услышала, что Путин мог бы отказаться от претензий на Херсонскую и Запорожскую области.

В то же время украинские чиновники отмечают, что не имеют полной информации о российском предложении и позиции США.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Ушаков о предстоящей встрече Трампа и Путина: "На Аляске пересекаются экономические интересы РФ и США"

Кстати, даже если Зеленский согласится на какие-то территориальные уступки, то ему придется провести референдум, ведь по Конституции Украины территории нельзя отдавать без волеизъявления народа.

Напомним, что встреча президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина состоится 15 августа в американском штате Аляска.

Топ комментарии
+4
На жаль, у зеленого банкрота нема козирів. Ні ракет, ні Суджі, один лише потужний просир всюди, куди він сунув своє потужноє рило. РФ не змінить свою Конституцію, де їх Херсон та Запоріжжя. Як вони їх поміняють.... Хрена, Донбас та Крим легалізують, а потім попруть далі.
показать весь комментарий
09.08.2025 08:00 Ответить
+2
Чуб хоче слави миротворця. але якою ціною? ціною торгів українськими територіями. українські території обмінювати на українські території. слати нах Чуба із такими миротворчими умовами. та ще й зганьбити його на весь світ за те, що перед ху йлом танцює. Аляску не хоче він віддати в обмін на мир в Україні? Третьою Світовою він лякає. лякати так може тільки агент краснов. війна в Карабасі закінчилася і без жодного впдиву Чуба. ту угоду айзербайджанці і так підписали би з вірменами в ОАЕ, вони вже там зустрічались навіть. і тут Чуб раптом виступив миротіорцем, зібрав вершки. ну так і війна за Карабах закінчилася справделиво, Азербайджан відновив свої законні міжнародно визнані території згідно Статуту ООН. а що зараз пропонує нам Чуб? без бою віддати кацапам 33% неокупованої Донецької області? Чубче, за таку ху йню тобі ніхто не дасть Нобеля. за таке ти швидше в шнобеля отримаєш, ніж Нобеля.
показать весь комментарий
09.08.2025 08:07 Ответить
+2
Треба називати речі своїми іменами. Якщо трампон хоче капітуляції України -нехай так прямо і каже. Досить вже цих танців з бубнами навколо рудого недоумка.
показать весь комментарий
09.08.2025 08:12 Ответить
Шо вони будуть обговорювати - так зустріч для блізіру - Трамп вже все порішав
показать весь комментарий
09.08.2025 08:00 Ответить
Порішав? Воно не може вирішити в яку штанину яку ногу зранку запхати.
показать весь комментарий
09.08.2025 08:09 Ответить
Так - але за ним військова сила - Європа в рот йому заглядає
показать весь комментарий
09.08.2025 08:16 Ответить
На жаль, у зеленого банкрота нема козирів. Ні ракет, ні Суджі, один лише потужний просир всюди, куди він сунув своє потужноє рило. РФ не змінить свою Конституцію, де їх Херсон та Запоріжжя. Як вони їх поміняють.... Хрена, Донбас та Крим легалізують, а потім попруть далі.
показать весь комментарий
09.08.2025 08:00 Ответить
Він сам і є козир в руках у ...
показать весь комментарий
09.08.2025 08:03 Ответить
Злягання Паркінсона з Альцгеймером тепер називають самітом.
показать весь комментарий
09.08.2025 08:01 Ответить
Чуб хоче слави миротворця. але якою ціною? ціною торгів українськими територіями. українські території обмінювати на українські території. слати нах Чуба із такими миротворчими умовами. та ще й зганьбити його на весь світ за те, що перед ху йлом танцює. Аляску не хоче він віддати в обмін на мир в Україні? Третьою Світовою він лякає. лякати так може тільки агент краснов. війна в Карабасі закінчилася і без жодного впдиву Чуба. ту угоду айзербайджанці і так підписали би з вірменами в ОАЕ, вони вже там зустрічались навіть. і тут Чуб раптом виступив миротіорцем, зібрав вершки. ну так і війна за Карабах закінчилася справделиво, Азербайджан відновив свої законні міжнародно визнані території згідно Статуту ООН. а що зараз пропонує нам Чуб? без бою віддати кацапам 33% неокупованої Донецької області? Чубче, за таку ху йню тобі ніхто не дасть Нобеля. за таке ти швидше в шнобеля отримаєш, ніж Нобеля.
показать весь комментарий
09.08.2025 08:07 Ответить
Світ конче них підарасів. Америкоси та буржую(всі без винятку)вигадували цих монстрів тепер вони миротворці, дійство тільки починається . Китайосі поставили всіх незламних,охочих,рішучих,могучих,рудих,зелених іт.д. раком. Велика подяка.
показать весь комментарий
09.08.2025 08:10 Ответить
Треба називати речі своїми іменами. Якщо трампон хоче капітуляції України -нехай так прямо і каже. Досить вже цих танців з бубнами навколо рудого недоумка.
показать весь комментарий
09.08.2025 08:12 Ответить
Вгадайте, хто буде від України...

А після того, як Єрмак повернеться з фотосесії, дивуйтеся, що інтереси України мляво відстоювали Британія та ЄС, а не Україна.
показать весь комментарий
09.08.2025 10:28 Ответить
 
 