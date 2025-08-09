Перед саммитом Трампа и Путина высокопоставленные чиновники США, Украины и ЕС встретятся в Великобритании, - СМИ

Украинские, европейские и американские чиновники намерены встретиться в эти выходные в Соединенном Королевстве, чтобы обсудить ситуацию по урегулированию войны в Украине перед запланированными переговорами Трампа и Путина на Аляске.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет издание Axios со ссылкой на три источника.

Отмечается, что целью встречи является согласование общей позиции перед запланированной встречей президентов США и РФ. А сама идея встречи возникла после нескольких телефонных переговоров между чиновниками США, Украины и Европы.

"Украина и ее союзники в НАТО обеспокоены, что Трамп может принять предложения Путина о прекращении войны без учета их интересов", - пишет издание.

Известно, что Путин согласился прекратить войну, если Украина откажется от контроля над Луганской и Донецкой областями, а также Крымом. Часть участников переговоров также услышала, что Путин мог бы отказаться от претензий на Херсонскую и Запорожскую области.

В то же время украинские чиновники отмечают, что не имеют полной информации о российском предложении и позиции США.

Кстати, даже если Зеленский согласится на какие-то территориальные уступки, то ему придется провести референдум, ведь по Конституции Украины территории нельзя отдавать без волеизъявления народа.

Напомним, что встреча президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина состоится 15 августа в американском штате Аляска.