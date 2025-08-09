УКР
Перед самітом Трампа і Путіна високопосадовці США, України і ЄС зустрінуться у Великій Британії, - ЗМІ

Перший транш британської позики надійде в Україну наступного тижня

Українські, європейські та американські високопосадовці мають намір зустрітися цими вихідними у Сполученому Королівстві, щоб обговорити ситуацію щодо урегулювання війни в Україні перед запланованими переговорами  Трампа і Путіна на Алясці.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише видання Axios із посиланням на три джерела.

Зазначається,  що метою зустрічі  є узгодження спільної позиції перед запланованою зустріччю президентів США та РФ. А сама ідея зустрічі виникла після кількох телефонних переговорів між посадовцями США, України та Європи.

"Україна та її союзники у НАТО стурбовані, що Трамп може прийняти пропозиції Путіна щодо припинення війни без урахування їхніх інтересів", - пише видання.

Наразі відомо, що Путін погодився припинити війну, якщо Україна відмовиться від контролю над Луганською та Донецькою областями, а також Кримом. Частина учасників переговорів також почула, що Путін міг би відмовитися від претензій на Херсонську і Запорізьку області.

Водночас українські чиновники зазначають, що не мають повної інформації про російську пропозицію і позицію США.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ушаков про майбутню зустріч Трампа і Путіна: "На Алясці перетинаються економічні інтереси РФ і США"

До речі, навіть якщо Зеленський погодиться на якісь територіальні поступки, то йому доведеться провести референдум, адже за Конституцією України території не можна віддавати без волевиявлення народу.

Нагадаємо, що зустріч президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна відбудеться 15 серпня в американському штаті Аляска.

Шо вони будуть обговорювати - так зустріч для блізіру - Трамп вже все порішав
показати весь коментар
09.08.2025 08:00 Відповісти
Порішав? Воно не може вирішити в яку штанину яку ногу зранку запхати.
показати весь коментар
09.08.2025 08:09 Відповісти
Так - але за ним військова сила - Європа в рот йому заглядає
показати весь коментар
09.08.2025 08:16 Відповісти
На жаль, у зеленого банкрота нема козирів. Ні ракет, ні Суджі, один лише потужний просир всюди, куди він сунув своє потужноє рило. РФ не змінить свою Конституцію, де їх Херсон та Запоріжжя. Як вони їх поміняють.... Хрена, Донбас та Крим легалізують, а потім попруть далі.
показати весь коментар
09.08.2025 08:00 Відповісти
Він сам і є козир в руках у ...
показати весь коментар
09.08.2025 08:03 Відповісти
Злягання Паркінсона з Альцгеймером тепер називають самітом.
показати весь коментар
09.08.2025 08:01 Відповісти
Чуб хоче слави миротворця. але якою ціною? ціною торгів українськими територіями. українські території обмінювати на українські території. слати нах Чуба із такими миротворчими умовами. та ще й зганьбити його на весь світ за те, що перед ху йлом танцює. Аляску не хоче він віддати в обмін на мир в Україні? Третьою Світовою він лякає. лякати так може тільки агент краснов. війна в Карабасі закінчилася і без жодного впдиву Чуба. ту угоду айзербайджанці і так підписали би з вірменами в ОАЕ, вони вже там зустрічались навіть. і тут Чуб раптом виступив миротіорцем, зібрав вершки. ну так і війна за Карабах закінчилася справделиво, Азербайджан відновив свої законні міжнародно визнані території згідно Статуту ООН. а що зараз пропонує нам Чуб? без бою віддати кацапам 33% неокупованої Донецької області? Чубче, за таку ху йню тобі ніхто не дасть Нобеля. за таке ти швидше в шнобеля отримаєш, ніж Нобеля.
показати весь коментар
09.08.2025 08:07 Відповісти
Світ конче них підарасів. Америкоси та буржую(всі без винятку)вигадували цих монстрів тепер вони миротворці, дійство тільки починається . Китайосі поставили всіх незламних,охочих,рішучих,могучих,рудих,зелених іт.д. раком. Велика подяка.
показати весь коментар
09.08.2025 08:10 Відповісти
Треба називати речі своїми іменами. Якщо трампон хоче капітуляції України -нехай так прямо і каже. Досить вже цих танців з бубнами навколо рудого недоумка.
показати весь коментар
09.08.2025 08:12 Відповісти
 
 