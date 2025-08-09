Перед самітом Трампа і Путіна високопосадовці США, України і ЄС зустрінуться у Великій Британії, - ЗМІ

Українські, європейські та американські високопосадовці мають намір зустрітися цими вихідними у Сполученому Королівстві, щоб обговорити ситуацію щодо урегулювання війни в Україні перед запланованими переговорами Трампа і Путіна на Алясці.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише видання Axios із посиланням на три джерела.

Зазначається, що метою зустрічі є узгодження спільної позиції перед запланованою зустріччю президентів США та РФ. А сама ідея зустрічі виникла після кількох телефонних переговорів між посадовцями США, України та Європи.

"Україна та її союзники у НАТО стурбовані, що Трамп може прийняти пропозиції Путіна щодо припинення війни без урахування їхніх інтересів", - пише видання.

Наразі відомо, що Путін погодився припинити війну, якщо Україна відмовиться від контролю над Луганською та Донецькою областями, а також Кримом. Частина учасників переговорів також почула, що Путін міг би відмовитися від претензій на Херсонську і Запорізьку області.

Водночас українські чиновники зазначають, що не мають повної інформації про російську пропозицію і позицію США.

До речі, навіть якщо Зеленський погодиться на якісь територіальні поступки, то йому доведеться провести референдум, адже за Конституцією України території не можна віддавати без волевиявлення народу.

Нагадаємо, що зустріч президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна відбудеться 15 серпня в американському штаті Аляска.