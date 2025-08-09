УКР
Новини Зустріч Трампа та Путіна
Ушаков про майбутню зустріч Трампа і Путіна: "На Алясці перетинаються економічні інтереси РФ і США"

Зустріч президента США Дональда Трампа та диктатора РФ Володимира Путіна пройде на Алясці, оскільки там "перетинаються економічні інтереси РФ і США".

Про це заявив помічник Путіна Юрій Ушаков, якого цитують росЗМІ, інформує Цензор.НЕТ.

"Росія та США - близькі сусіди, тож цілком логічно, що саміт лідерів відбудеться на Алясці. На Алясці та в Арктиці перетинаються й економічні інтереси наших країн, проглядаються перспективи реалізації масштабних та взаємовигідних проєктів", - сказав посадовець Кремля.

Він додав, що Путін і Трамп під час зустрічі на Алясці зосередяться на обговоренні варіантів досягнення довгострокового врегулювання війни в Україні.

Нагадаємо, що зустріч президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна відбудеться 15 серпня в американському штаті Аляска.

Трамп заявив, що зустрінеться з Путіним 15 серпня на Алясці

путін володимир Трамп Дональд Аляска


+7
Головне зараз , щоб Зеля не повівся на погрози трампа і ***** і не підписував ніякої капітуляції у вигляді відвода військ з Донецької області.
І хай там на Алясці ***** з трампом хоч сношаються у пориві любові, треба насрати на їх хотєлкі.
09.08.2025 02:29 Відповісти
+6
Рашист, а тобі яка справа до нашої української землі?
Іди на свої болота і там квакай свому пуйлу про землю.
09.08.2025 02:26 Відповісти
+5
Засадили Трумпу по самі гланди " ти нам ще за Аляску атвєтіш" позор Америці
09.08.2025 02:20 Відповісти
На Алясці будут ділити нашу землю, тоді й Аляску туди незай впишуть!
09.08.2025 02:18 Відповісти
Я звичайно вибачаюся, але точно вашу землю ділити будуть? Скільки у вас теї землі є? Може навіть маєте право власності на неї? Приватизували хоча б? І Аляску хочете вписати туди ж? А у вас грошей вистачить на цілу Аляску?
09.08.2025 02:22 Відповісти
Рашист, а тобі яка справа до нашої української землі?
Іди на свої болота і там квакай свому пуйлу про землю.
09.08.2025 02:26 Відповісти
Я такий рашист як і ти кацап. А то що ти жартів не розумієш,то вже твої особисті проблеми. Але жарт був до Олени, а чому ти тут вилупився,то вже питання інше)
09.08.2025 02:56 Відповісти
09.08.2025 02:32 Відповісти
Засадили Трумпу по самі гланди " ти нам ще за Аляску атвєтіш" позор Америці
09.08.2025 02:20 Відповісти
Американцям начхати що їхній президент-агент впливу кацапстану? Додемократилися.
09.08.2025 02:25 Відповісти
Головне зараз , щоб Зеля не повівся на погрози трампа і ***** і не підписував ніякої капітуляції у вигляді відвода військ з Донецької області.
І хай там на Алясці ***** з трампом хоч сношаються у пориві любові, треба насрати на їх хотєлкі.
09.08.2025 02:29 Відповісти
Капітуляція - це акт здачі військових сил, органу влади або території ворогу в умовах війни, зазвичай супроводжується припиненням бойових дій. Вона може бути обумовлена військовою перевагою противника або бути результатом переговорів.

з капітуляції хотять зробити рашиського тузіка під назвою "обмін териториями"

ми будемо міняти своє на своє, якщо буйло не обмане, звісно....

.
09.08.2025 02:37 Відповісти
всі зєльоні курви, які довели Україну до самого краю, мають бути засуджені до найвіщої міри покарання !!!!

.
09.08.2025 02:39 Відповісти
А хто порадив Зе звільнити Залужного та 16 генералів ? Мабуть Ермак.
09.08.2025 02:49 Відповісти
Ну от...
поки міндіч гробить економіку і СОУ, трумпіс продає аляску з її великими ресурсами..
У кого там є віра в санкції ???? А

трумпель навпаки, робить офіційне визнання росіі як "законослухняної споавжньої держави" . Бізнеспартнер а не ізгой
09.08.2025 02:30 Відповісти
Кривавий бізнес-партнер , весь у крові і стоя на мильонах трупів тисне руку президенту США
Ось який малюнок треба намалювати
09.08.2025 02:47 Відповісти
ого ,часом консерватори США не такі самі , які готові віддати Аляску кремлю , як зеленські слуги в Україні , які теж з кремлем , мають спільні інтереси ,та здають Україну московії ?...такі ця тріїся 🤠💀🤡 клованів ,замутили геополітичний дерібан , тільки хай не забувають ,шо китай до заду підладнався ...
09.08.2025 02:32 Відповісти
Тобто « ЗАМОРОЗКА» війни , тобто третя світова відкладається до вручення Трампу нобілівки , а потім хоть потоп
09.08.2025 02:45 Відповісти
Розвʼязуй війни, вбивай, грабуй, захоплюй і тебе запросять робити бізнес, ділити світ. «Добра» наука від США.
09.08.2025 02:56 Відповісти
Зате як обіцяли нам наші партнери що ніяких переговорів без України. ***** таки свого добилося нінакрок не поступившись.
09.08.2025 02:56 Відповісти
Замість санкцій, Тампон зробить міжнародного злочинця ***** своїм партнером. Позор Трампу!!! Жалко не можна написати на американських ресурсах все що про Тампона думаєш, бо все зразу ж видаляють і банять. Закінчилась в сша свобода слова і демократія. Так як я і казав що в сша настала диктатура
09.08.2025 03:01 Відповісти
А що буде, якщо ***** з Аляски не повернеться? 😁
09.08.2025 02:56 Відповісти
 
 