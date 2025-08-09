Ушаков про майбутню зустріч Трампа і Путіна: "На Алясці перетинаються економічні інтереси РФ і США"
Зустріч президента США Дональда Трампа та диктатора РФ Володимира Путіна пройде на Алясці, оскільки там "перетинаються економічні інтереси РФ і США".
Про це заявив помічник Путіна Юрій Ушаков, якого цитують росЗМІ, інформує Цензор.НЕТ.
"Росія та США - близькі сусіди, тож цілком логічно, що саміт лідерів відбудеться на Алясці. На Алясці та в Арктиці перетинаються й економічні інтереси наших країн, проглядаються перспективи реалізації масштабних та взаємовигідних проєктів", - сказав посадовець Кремля.
Він додав, що Путін і Трамп під час зустрічі на Алясці зосередяться на обговоренні варіантів досягнення довгострокового врегулювання війни в Україні.
Нагадаємо, що зустріч президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна відбудеться 15 серпня в американському штаті Аляска.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Іди на свої болота і там квакай свому пуйлу про землю.
І хай там на Алясці ***** з трампом хоч сношаються у пориві любові, треба насрати на їх хотєлкі.
з капітуляції хотять зробити рашиського тузіка під назвою "обмін териториями"
ми будемо міняти своє на своє, якщо буйло не обмане, звісно....
.
.
поки міндіч гробить економіку і СОУ, трумпіс продає аляску з її великими ресурсами..
У кого там є віра в санкції ???? А
трумпель навпаки, робить офіційне визнання росіі як "законослухняної споавжньої держави" . Бізнеспартнер а не ізгой
Ось який малюнок треба намалювати