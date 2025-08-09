Ушаков про майбутню зустріч Трампа і Путіна: "На Алясці перетинаються економічні інтереси РФ і США"

Зустріч президента США Дональда Трампа та диктатора РФ Володимира Путіна пройде на Алясці, оскільки там "перетинаються економічні інтереси РФ і США".

Про це заявив помічник Путіна Юрій Ушаков, якого цитують росЗМІ, інформує Цензор.НЕТ.

"Росія та США - близькі сусіди, тож цілком логічно, що саміт лідерів відбудеться на Алясці. На Алясці та в Арктиці перетинаються й економічні інтереси наших країн, проглядаються перспективи реалізації масштабних та взаємовигідних проєктів", - сказав посадовець Кремля.

Він додав, що Путін і Трамп під час зустрічі на Алясці зосередяться на обговоренні варіантів досягнення довгострокового врегулювання війни в Україні.

Нагадаємо, що зустріч президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна відбудеться 15 серпня в американському штаті Аляска.

