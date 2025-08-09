Ушаков о предстоящей встрече Трампа и Путина: "На Аляске пересекаются экономические интересы РФ и США"

Встреча президента США Дональда Трампа и диктатора РФ Владимира Путина пройдет на Аляске, поскольку там "пересекаются экономические интересы РФ и США".

Об этом заявил помощник Путина Юрий Ушаков, которого цитируют росСМИ, информирует Цензор.НЕТ.

"Россия и США - близкие соседи, поэтому вполне логично, что саммит лидеров состоится на Аляске. На Аляске и в Арктике пересекаются и экономические интересы наших стран, просматриваются перспективы реализации масштабных и взаимовыгодных проектов", - сказал чиновник Кремля.

Он добавил, что Путин и Трамп во время встречи на Аляске сосредоточатся на обсуждении вариантов достижения долгосрочного урегулирования войны в Украине.

Напомним, что встреча президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина состоится 15 августа в американском штате Аляска.

