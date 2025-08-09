РУС
Ушаков о предстоящей встрече Трампа и Путина: "На Аляске пересекаются экономические интересы РФ и США"

Встреча президента США Дональда Трампа и диктатора РФ Владимира Путина пройдет на Аляске, поскольку там "пересекаются экономические интересы РФ и США".

Об этом заявил помощник Путина Юрий Ушаков, которого цитируют росСМИ, информирует Цензор.НЕТ.

"Россия и США - близкие соседи, поэтому вполне логично, что саммит лидеров состоится на Аляске. На Аляске и в Арктике пересекаются и экономические интересы наших стран, просматриваются перспективы реализации масштабных и взаимовыгодных проектов", - сказал чиновник Кремля.

Он добавил, что Путин и Трамп во время встречи на Аляске сосредоточатся на обсуждении вариантов достижения долгосрочного урегулирования войны в Украине.

Напомним, что встреча президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина состоится 15 августа в американском штате Аляска.

Читайте также: Трамп заявил, что встретится с Путиным 15 августа на Аляске

путин владимир (31823) Трамп Дональд (6168) Аляска (9)


+16
Головне зараз , щоб Зеля не повівся на погрози трампа і ***** і не підписував ніякої капітуляції у вигляді відвода військ з Донецької області.
І хай там на Алясці ***** з трампом хоч сношаються у пориві любові, треба насрати на їх хотєлкі.
09.08.2025 02:29 Ответить
+14
Рашист, а тобі яка справа до нашої української землі?
Іди на свої болота і там квакай свому пуйлу про землю.
09.08.2025 02:26 Ответить
+13
Засадили Трумпу по самі гланди " ти нам ще за Аляску атвєтіш" позор Америці
09.08.2025 02:20 Ответить
На Алясці будут ділити нашу землю, тоді й Аляску туди незай впишуть!
09.08.2025 02:18 Ответить
Рашист, а тобі яка справа до нашої української землі?
Іди на свої болота і там квакай свому пуйлу про землю.
09.08.2025 02:26 Ответить
Я такий рашист як і ти кацап. А то що ти жартів не розумієш,то вже твої особисті проблеми. Але жарт був до Олени, а чому ти тут вилупився,то вже питання інше)
09.08.2025 02:56 Ответить
Ну ти даєш. 😁
На форумі можна і до Москви дійти, і Аляску ділити, і ядрьоними фугасками кидатися.

І пофіг, що завдяки кухонним Черчіллям в реалі ділять нас бо ми давно втратили суб'єктність.
09.08.2025 03:15 Ответить
Це ж коли ми втратили самостійність і де нас поділили?Ти за словами своїми слідкуй❤️🇺🇦❤️
показать весь комментарий
09.08.2025 08:18 Ответить
Не самостіцність, а суб'єктність. Хоча частково це пов'язано з самостійністю.

Політичну суб'єктність розглядають як здатність впливати на поведінку інших осіб, викликати певні зміни в політичних відносинах, готовність брати на себе відповідальність за наслідки своїх політичних дій.

Коли? Та вже роки 2-3.
А виліт ЗЄ з Білого дому цією зимою остаточно продемонстрував, що тепер Україна не суб'єкт, який впливає, а об'єкт, яким маніпулюють.
09.08.2025 10:18 Ответить
Бачу він в тебе всюди побував,ти в тому профі
показать весь комментарий
Відійди придурку від дзеркала
09.08.2025 08:03 Ответить
09.08.2025 02:32 Ответить
Засадили Трумпу по самі гланди " ти нам ще за Аляску атвєтіш" позор Америці
09.08.2025 02:20 Ответить
Американцям начхати що їхній президент-агент впливу кацапстану? Додемократилися.
показать весь комментарий
09.08.2025 02:25 Ответить
Головне зараз , щоб Зеля не повівся на погрози трампа і ***** і не підписував ніякої капітуляції у вигляді відвода військ з Донецької області.
І хай там на Алясці ***** з трампом хоч сношаються у пориві любові, треба насрати на їх хотєлкі.
09.08.2025 02:29 Ответить
Капітуляція - це акт здачі військових сил, органу влади або території ворогу в умовах війни, зазвичай супроводжується припиненням бойових дій. Вона може бути обумовлена військовою перевагою противника або бути результатом переговорів.

з капітуляції хотять зробити рашиського тузіка під назвою "обмін териториями"

ми будемо міняти своє на своє, якщо буйло не обмане, звісно....

.
09.08.2025 02:37 Ответить
всі зєльоні курви, які довели Україну до самого краю, мають бути засуджені до найвіщої міри покарання !!!!

.
09.08.2025 02:39 Ответить
А хто порадив Зе звільнити Залужного та 16 генералів ? Мабуть Ермак.
показать весь комментарий
09.08.2025 02:49 Ответить
Не паплюжьте честь Залужного і 16 боевих генералів, салага

ШОТОТУТНЕТАК

Реєстрація: 04 квітня 2025
09.08.2025 06:14 Ответить
А єрмаку хто? мабуть патрушев?
09.08.2025 10:06 Ответить
Вислів, "якщо не обмане" тут недоречне... Згадаєш мої слова: як тільки Росія відновить наступальні потужності, і буде здатна до масованого наступу - вона обов"язково вчинить якусь провокацію, звинуватить Україну у зриві домовленостей, і відновить наступ... Про це Дудаєв казав прямо, ще під час І Чеченської війни... За що потім Чечня і поплатилася...
09.08.2025 07:02 Ответить
Сподівюсь на той момент зелена тварина вже буде в бігах.
09.08.2025 10:09 Ответить
Там вже буде ціле "стадо" "зелених тварин"... ". Самі хитрі та "чутливі на п"яту точку", рвонуть "за бугор" відразу після оголошення "перемир"я... Бо прекрасно розумітимуть, що "Блазню" подальше правління "не світить"... Іти на вибори, "проїбавши" війну, наважиться тільки повний довбойоб... А без його прикриття вся "зелена піраміда", посиплеться, як картковий будиночок... І тоді головне, для опозиції - підхопить вчасно владні важелі - поки не посипалася уся держава... Так що їй вже зараз треба починать підбір кандидатів до Кабміну та силових структур...
09.08.2025 10:31 Ответить
Ну от...
поки міндіч гробить економіку і СОУ, трумпіс продає аляску з її великими ресурсами..
У кого там є віра в санкції ???? А

трумпель навпаки, робить офіційне визнання росіі як "законослухняної споавжньої держави" . Бізнеспартнер а не ізгой
09.08.2025 02:30 Ответить
Кривавий бізнес-партнер , весь у крові і стоя на мильонах трупів тисне руку президенту США
Ось який малюнок треба намалювати
09.08.2025 02:47 Ответить
ого ,часом консерватори США не такі самі , які готові віддати Аляску кремлю , як зеленські слуги в Україні , які теж з кремлем , мають спільні інтереси ,та здають Україну московії ?...такі ця тріїся 🤠💀🤡 клованів ,замутили геополітичний дерібан , тільки хай не забувають ,шо китай до заду підладнався ...
09.08.2025 02:32 Ответить
Тобто « ЗАМОРОЗКА» війни , тобто третя світова відкладається до вручення Трампу нобілівки , а потім хоть потоп
09.08.2025 02:45 Ответить
Розвʼязуй війни, вбивай, грабуй, захоплюй і тебе запросять робити бізнес, ділити світ. «Добра» наука від США.
09.08.2025 02:56 Ответить
Зате як обіцяли нам наші партнери що ніяких переговорів без України. ***** таки свого добилося нінакрок не поступившись.
09.08.2025 02:56 Ответить
Замість санкцій, Тампон зробить міжнародного злочинця ***** своїм партнером. Позор Трампу!!! Жалко не можна написати на американських ресурсах все що про Тампона думаєш, бо все зразу ж видаляють і банять. Закінчилась в сша свобода слова і демократія. Так як я і казав що в сша настала диктатура
09.08.2025 03:01 Ответить
Типу тут не так
09.08.2025 06:08 Ответить
А що буде, якщо ***** з Аляски не повернеться? 😁
09.08.2025 02:56 Ответить
Хоть би ху@ла там з'ів білий ведмідь 😂
09.08.2025 04:21 Ответить
Який сором - усі країни відмовились прийняти кривавого вбивцю і Трамп підставив йому свою країну США.
Який сором для країни
09.08.2025 06:08 Ответить
Понеслась мрія ідіотів
09.08.2025 03:51 Ответить
З урахуванням нижче опублікованого про "мирні" плани Чубчика скажу так - оце і є піндосія у всій її красі.
09.08.2025 05:34 Ответить
Тоб то, сша черговий раз пробивають дно та покривають себе позором. Чому? А тому шо на плешивого щур'онка видан межнародний ордер на арешт і сша його не виконають. Тому незабаром, саміми сша будуть підтиратися ВСІ.
09.08.2025 05:46 Ответить
В Ізраїлі є дуже "патріотичні" ортодокси,які запекло охороняють віру, до нестями ******* Ізраїль,оскаженілої призивають ІНШИХ ізраільтян воювати з ....ворогами АЛЕ САМІ НІКОЛИ не йшли та НЕ йдуть воювати ні у жодному разі,як і їх діти....що визиває купу питань у суспільстві самого Ізраілю....Коли закликаєш до чогось будь готовий і сам до цього! Легко пи....ти про війну,сидячі у теплому туалеті з черговими чиіпсами та пивом від закрипу....
09.08.2025 06:19 Ответить
У пуйла в валізці краще і беспечніше. Виродки.
09.08.2025 06:25 Ответить
Всі путіноїди Америки приїдуть на Аляску, і на зустрічі вимагатимуть приєднати Аляску назад до рашки.
Оце було б прикольно.
09.08.2025 06:53 Ответить
- Отдавай-ка землицу Алясочку
- Отдавай-ка родимую взад )))
09.08.2025 07:04 Ответить
Все?Сколько Украины квартал отдаст путину?
09.08.2025 07:17 Ответить
А трампушка и ***** троли еще те, Аляска которую царь раши когда-то продал Америке . Трамп ты готов слушать лекцию о том что царь не имел прав разбазаривать казенные земли и надо бы вернуть в родную говень
09.08.2025 07:19 Ответить
Не дай Боже Зеленський поведеться на хитрість тромбо-xyйла. Тоді його судитиме український народ за державну зраду. І суд і вирок відбудуться дуже швидко.

09.08.2025 07:40 Ответить
Поки буде готуватися те світове порно,американські змі точно,і мосткалі так само, витягнуть історію Аляски))Ото буде сміху)Я вже уявляю ,як ***** на Аляскі покладає квіти до могили нєізвєстному рускаму чукчі)))
09.08.2025 08:05 Ответить
Рудий орангутанг навіть не віддуплився, чому зустріч на Алясці.
кагебешний щур вміє не тільки вербувати, а ще й тролити.
09.08.2025 10:16 Ответить
Кацапам віддадуть Аляску за повернення Україні окупованих територій ?
09.08.2025 08:48 Ответить
Такі Да, якщо заради нобелівської премії миру Доні.
09.08.2025 09:11 Ответить
Буде обмін - Аляску на Крим.
09.08.2025 10:17 Ответить
 
 