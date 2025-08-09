Ушаков о предстоящей встрече Трампа и Путина: "На Аляске пересекаются экономические интересы РФ и США"
Встреча президента США Дональда Трампа и диктатора РФ Владимира Путина пройдет на Аляске, поскольку там "пересекаются экономические интересы РФ и США".
Об этом заявил помощник Путина Юрий Ушаков, которого цитируют росСМИ, информирует Цензор.НЕТ.
"Россия и США - близкие соседи, поэтому вполне логично, что саммит лидеров состоится на Аляске. На Аляске и в Арктике пересекаются и экономические интересы наших стран, просматриваются перспективы реализации масштабных и взаимовыгодных проектов", - сказал чиновник Кремля.
Он добавил, что Путин и Трамп во время встречи на Аляске сосредоточатся на обсуждении вариантов достижения долгосрочного урегулирования войны в Украине.
Напомним, что встреча президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина состоится 15 августа в американском штате Аляска.
Іди на свої болота і там квакай свому пуйлу про землю.
На форумі можна і до Москви дійти, і Аляску ділити, і ядрьоними фугасками кидатися.
І пофіг, що завдяки кухонним Черчіллям в реалі ділять нас бо ми давно втратили суб'єктність.
Політичну суб'єктність розглядають як здатність впливати на поведінку інших осіб, викликати певні зміни в політичних відносинах, готовність брати на себе відповідальність за наслідки своїх політичних дій.
Коли? Та вже роки 2-3.
А виліт ЗЄ з Білого дому цією зимою остаточно продемонстрував, що тепер Україна не суб'єкт, який впливає, а об'єкт, яким маніпулюють.
І хай там на Алясці ***** з трампом хоч сношаються у пориві любові, треба насрати на їх хотєлкі.
з капітуляції хотять зробити рашиського тузіка під назвою "обмін териториями"
ми будемо міняти своє на своє, якщо буйло не обмане, звісно....
.
.
ШОТОТУТНЕТАК
Реєстрація: 04 квітня 2025
поки міндіч гробить економіку і СОУ, трумпіс продає аляску з її великими ресурсами..
У кого там є віра в санкції ???? А
трумпель навпаки, робить офіційне визнання росіі як "законослухняної споавжньої держави" . Бізнеспартнер а не ізгой
Ось який малюнок треба намалювати
Який сором для країни
Оце було б прикольно.
- Отдавай-ка родимую взад )))
кагебешний щур вміє не тільки вербувати, а ще й тролити.