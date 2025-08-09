Зеленський може долучитися до зустрічі Трампа і Путіна на Алясці, - ЗМІ

Президент України Володимир Зеленський може долучитися до зустрічі американського лідера Дональда Трампа із російським диктатором Володимиром Путіним, яка запланована на 15 серпня на Алясці.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє CBS News.

Один високопоставлений чиновник Білого дому повідомив, що організація саміту, який має відбутися наступної п’ятниці, ще триває. За його словами, існує ймовірність, що президент України Володимир Зеленський у тій чи іншій формі може взяти участь у заході.

Нагадаємо, зустріч президента США Дональда Трампа та диктатора РФ Володимира Путіна пройде на Алясці, оскільки там "перетинаються економічні інтереси РФ і США".

