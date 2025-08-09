УКР
Зустріч Трампа та Путіна
Зеленський може долучитися до зустрічі Трампа і Путіна на Алясці, - ЗМІ

Президент України Володимир Зеленський може долучитися до зустрічі американського лідера Дональда Трампа із російським диктатором Володимиром Путіним, яка запланована на 15 серпня на Алясці.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє CBS News.

Один високопоставлений чиновник Білого дому повідомив, що організація саміту, який має відбутися наступної п’ятниці, ще триває. За його словами, існує ймовірність, що президент України Володимир Зеленський у тій чи іншій формі може взяти участь у заході.

Нагадаємо, зустріч президента США Дональда Трампа та диктатора РФ Володимира Путіна пройде на Алясці, оскільки там "перетинаються економічні інтереси РФ і США".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Перед самітом Трампа і Путіна високопосадовці США, України і ЄС зустрінуться у Великій Британії, - ЗМІ

+4
❗️Якщо Україна віддасть Донбас, доведеться відмовитися й від «поясу фортець», що стримував РФ 11 років, - згідно з аналізом ISW, ЗС рф просунуться на 82 км на захід

Тоді як Україну змусять:
- відмовитися від важливого фортечного поясу;
- перейти на невигідні позиції;
- терміново залучати інвестиції для будівництва нової оборони.

За оцінками ISW: росія ймовірніше порушить будь-яку майбутню мирну угоду.
показати весь коментар
09.08.2025 08:15 Відповісти
+3
Краще б він до кобзона долучився недороблений мафіозі...
показати весь коментар
09.08.2025 08:13 Відповісти
+3
Зіграє їм хєром на роялі і запише для зебіляток потужний відносин гундосик
показати весь коментар
09.08.2025 08:28 Відповісти
Отсель до сель, зелений бакрот, все віддаєшь. Чого ж ти не обстрілював Москву?
показати весь коментар
09.08.2025 08:10 Відповісти
Не їдь, ти шось підпишешь, а тебе потім два рюріки-педофіли схоплять та віддадуть злим чеченам.
показати весь коментар
09.08.2025 08:12 Відповісти
Два німецьких міністра гордо сповіщали, що наприкінці липня ЗСУ отримають можливість бити по параші далекобійними ракетами. І тиша. Запісяв зєля?
показати весь коментар
09.08.2025 08:34 Відповісти
Краще б він до кобзона долучився недороблений мафіозі...
показати весь коментар
09.08.2025 08:13 Відповісти
❗️Якщо Україна віддасть Донбас, доведеться відмовитися й від «поясу фортець», що стримував РФ 11 років, - згідно з аналізом ISW, ЗС рф просунуться на 82 км на захід

Тоді як Україну змусять:
- відмовитися від важливого фортечного поясу;
- перейти на невигідні позиції;
- терміново залучати інвестиції для будівництва нової оборони.

За оцінками ISW: росія ймовірніше порушить будь-яку майбутню мирну угоду.
показати весь коментар
09.08.2025 08:15 Відповісти
ЗАЛУЧАТ ЩОБ ДОВЕСТИ ВИМОГИ ЯКІ ЙОМУ НАЛЕЖЕ ВИКОНАТИ
показати весь коментар
09.08.2025 08:18 Відповісти
Тижневий пи₴діж з кожного утюга забезпечений. Який накуй,саміт? Яка Аляска? Сюрреалізм.
показати весь коментар
09.08.2025 08:21 Відповісти
Це повний провал Зелі і його дипломатії ,знову трамп показав хто він ,витягує злочинця терориста з ізоляції.
показати весь коментар
09.08.2025 08:22 Відповісти
цікаво ,щоб ти диванний дипломат зробив рудому дебілу ?
показати весь коментар
09.08.2025 09:19 Відповісти
Може долучитися в ролі провідного шоумена разом з 96 кварталом для розваги високопоставлених осіб на вечірці після офіційного саміту.
показати весь коментар
09.08.2025 08:26 Відповісти
За рахунок України хочуть порішати - Трамп жеж казав шо в України немає карт - несхотів серйозно допомогти зброєю
показати весь коментар
09.08.2025 08:27 Відповісти
Зіграє їм хєром на роялі і запише для зебіляток потужний відносин гундосик
показати весь коментар
09.08.2025 08:28 Відповісти
Все как он хотел, наш великий организатор планов победы в Швейцарии. Хотел встречу? Вот тебе встреча, там из тебя сделают главного агрессора в мире
показати весь коментар
09.08.2025 08:32 Відповісти
обравши махрового комуняку, україна відкрито показала свою нікчемність та неспроможність.
обравши скомороха, україна зробила суїцид.
звісно, тоді це не так виглядало, але скрізь час все стало на свої міста.
зе!гніда, котрого фсб руками ворюги коломойського, завершила чергову спробу україни бути незалежною державою.
грушевський винниченко петлюра ..... не дадуть збрехати.

сьогодні ми підпишемо капітуляцію імені трампа/зеленського/путіна.
завтра відміна воєнного стану та демобілізація.
післязавтра майдан вибори.
після післязавтра україну залишать всі хто тільки зможе.
років через десять, черговий кацапський сцарь маршем пройде україну, бо захищати буде нікому.
чемберлен/гітлер ..... на дадуть збрехати.

відкривається скриня пандори. тепер кожний, хто сильніший і захоче, може нападати вбивати відбирати. ласкаво просимо, диктатори всіх окрасів.
китай не дасть збрехати.
показати весь коментар
09.08.2025 08:34 Відповісти
Цікаво би було послухати думки хлопців з окопів,що до Донбасу та Луганської області,які давно втрачені...Але їм ніколи. Вони своїми життями захищають Україну,в не жирують у тилу та не викладають думки про зраду...."Видишь,там на Горе, возвышается Крест....повиси ка на нем...А когда надоест - возвращайся ....гулять по воде .."
показати весь коментар
09.08.2025 08:35 Відповісти
Тобто 500 000 трупів покладені "просто так"? В Україні є хоч один не сліпий снайпер щоб забезпечити кілька трупів слуг?
показати весь коментар
09.08.2025 08:36 Відповісти
Ну це вже буде о@уїтельним прогресом! Бо колись, коли у Мюнхені Даладьє з Чемберленом ділили та здавали гітлеру Чехословатчину - президента Бенеша при цьому взагалі не було!
показати весь коментар
09.08.2025 08:45 Відповісти
А навіщо він там ? Це називається антиукраїнська коаліція , кого він зібрався там представляти.
показати весь коментар
09.08.2025 08:48 Відповісти
В якості блазня чи зрадника?
показати весь коментар
09.08.2025 08:54 Відповісти
На роялі їм сиграє !
показати весь коментар
09.08.2025 09:01 Відповісти
Нехай міняє на Аляску! 👍👍
показати весь коментар
09.08.2025 08:58 Відповісти
В нехай вдвох домовляються. Вони ще багато років будуть це робити. Тільки коли ЄС запросіть, тоді і президент може йти . Сподіваюсь що на той час ми буде мати іншого президента.
показати весь коментар
09.08.2025 09:00 Відповісти
Хай Віслюк їде на самокаті, в один кінець. А нам своє робити.
показати весь коментар
09.08.2025 09:01 Відповісти
Хіба путін не повинен бути заарештований, чи Трмп демонструє, що він клав на МКС
показати весь коментар
09.08.2025 09:01 Відповісти
Даремно він його на Аляску запросив, путіну сподобається Аляска - наш!
показати весь коментар
09.08.2025 09:17 Відповісти
 
 