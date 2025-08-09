1 766 25
Зеленський може долучитися до зустрічі Трампа і Путіна на Алясці, - ЗМІ
Президент України Володимир Зеленський може долучитися до зустрічі американського лідера Дональда Трампа із російським диктатором Володимиром Путіним, яка запланована на 15 серпня на Алясці.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє CBS News.
Один високопоставлений чиновник Білого дому повідомив, що організація саміту, який має відбутися наступної п’ятниці, ще триває. За його словами, існує ймовірність, що президент України Володимир Зеленський у тій чи іншій формі може взяти участь у заході.
Нагадаємо, зустріч президента США Дональда Трампа та диктатора РФ Володимира Путіна пройде на Алясці, оскільки там "перетинаються економічні інтереси РФ і США".
Тоді як Україну змусять:
- відмовитися від важливого фортечного поясу;
- перейти на невигідні позиції;
- терміново залучати інвестиції для будівництва нової оборони.
За оцінками ISW: росія ймовірніше порушить будь-яку майбутню мирну угоду.
обравши скомороха, україна зробила суїцид.
звісно, тоді це не так виглядало, але скрізь час все стало на свої міста.
зе!гніда, котрого фсб руками ворюги коломойського, завершила чергову спробу україни бути незалежною державою.
грушевський винниченко петлюра ..... не дадуть збрехати.
сьогодні ми підпишемо капітуляцію імені трампа/зеленського/путіна.
завтра відміна воєнного стану та демобілізація.
післязавтра майдан вибори.
після післязавтра україну залишать всі хто тільки зможе.
років через десять, черговий кацапський сцарь маршем пройде україну, бо захищати буде нікому.
чемберлен/гітлер ..... на дадуть збрехати.
відкривається скриня пандори. тепер кожний, хто сильніший і захоче, може нападати вбивати відбирати. ласкаво просимо, диктатори всіх окрасів.
китай не дасть збрехати.