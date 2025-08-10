Німеччина сподівається, що Зеленський буде залучений до зустрічі Трампа й Путіна, - Мерц
Німеччина очікує на те, що президент України Володимир Зеленський відвідає зустріч між президентом США Дональдом Трампом та диктатором РФ Володимиром Путіним, яка запланована на п’ятницю, 15 серпня.
Про це заявив канцлер ФРН Фрідріх Мерц в ефірі телеканалу ARD, передає DW, інформує Цензор.НЕТ.
"Ми сподіваємося і припускаємо, що уряд України, що президент Зеленський буде залучений до цієї зустрічі",- заявив Мерц.
Він назвав неприйнятним те, коли "за спинами європейців, за спинами українців обговорюються або навіть вирішуються територіальні питання між Росією та Америкою".
Також канцлр Німеччини розповів, що у неділю, 10 серпня, він проведе телефонну розмову з Трампом.
Мерц висловив сподівання на те, що під час зустрічі вдасться досягнути прориву, насамперед щодо припинення вогню та мирних перемовин.
Раніше повідомлялося, що зустріч президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна відбудеться 15 серпня в американському штаті Аляска.
ЗМІ пишуть, що президент України Володимир Зеленський може долучитися до зустрічі американського лідера Дональда Трампа із російським диктатором Володимиром Путіним, яка запланована на 15 серпня на Алясці.
Після того як були взяті Судети вся Чехословаччина взята за пару місяців без бою - бо нема укріплень.
заводи Чехословаччини починають виробляти танки - до 30% танків вироблено там
також грузовики, транспорт і стрілкову зброю
потім падає Польща - Англія і Франція все ще мовчать хоча і уже обʼявили війну
Потім падає Бенілюкс
Потім Франція,
Потім Англія в блокаді і на межі голоду
.....а потім США змушене втрутитись і робити 4 роки на війну і жити по картковій системі бо якби пала Англія то з її верфями десант в США був би питанням часу
Рівно через 100 років МАГА і Венс ідеї яких тримаються на нацизмі думають провернути той же фокус що з Судетами - віддати укріплення і промисловість.
1. представители чехословацкой делегации подписали готовый документ.
2. Чехословакия была окружена странами, участвовавшими в мюнхенском сговоре (очень скоро поляки прочувствовали карму в действии)
3. Население Чехословакии, в 1938 году - основном сельское (большинство образованных - этнические немцы) и насчитывало менее 15 млн. человек.
4. Ещё несколько десятков важных отличий, в том числе, - Германия даже в 1938 году - это не рф в любом году.
і ви йому продовжили каденцію..