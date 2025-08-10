Німеччина сподівається, що Зеленський буде залучений до зустрічі Трампа й Путіна, - Мерц

Німеччина очікує на те, що президент України Володимир Зеленський відвідає зустріч між президентом США Дональдом Трампом та диктатором РФ Володимиром Путіним, яка запланована на п’ятницю, 15 серпня.

Про це заявив канцлер ФРН Фрідріх Мерц в ефірі телеканалу ARD, передає DW, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми сподіваємося і припускаємо, що уряд України, що президент Зеленський буде залучений до цієї зустрічі",- заявив Мерц.

Він назвав неприйнятним те, коли "за спинами європейців, за спинами українців обговорюються або навіть вирішуються територіальні питання між Росією та Америкою".

Також канцлр Німеччини розповів, що у неділю, 10 серпня, він проведе телефонну розмову з Трампом.

Мерц висловив сподівання на те, що під час зустрічі вдасться досягнути прориву, насамперед щодо припинення вогню та мирних перемовин.

Раніше повідомлялося, що зустріч президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна відбудеться 15 серпня в американському штаті Аляска.

ЗМІ пишуть, що президент України Володимир Зеленський може долучитися до зустрічі американського лідера Дональда Трампа із російським диктатором Володимиром Путіним, яка запланована на 15 серпня на Алясці.

