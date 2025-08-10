УКР
Зустріч Трампа та Путіна
Німеччина сподівається, що Зеленський буде залучений до зустрічі Трампа й Путіна, - Мерц

Мерц

Німеччина очікує на те, що президент України Володимир Зеленський відвідає зустріч між президентом США Дональдом Трампом та диктатором РФ Володимиром Путіним, яка запланована на п’ятницю, 15 серпня.

Про це заявив канцлер ФРН Фрідріх Мерц в ефірі телеканалу ARD, передає DW, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми сподіваємося і припускаємо, що уряд України, що президент Зеленський буде залучений до цієї зустрічі",- заявив Мерц.

Він назвав неприйнятним те, коли "за спинами європейців, за спинами українців обговорюються або навіть вирішуються територіальні питання між Росією та Америкою".

Також канцлр Німеччини розповів, що у неділю, 10 серпня, він проведе телефонну розмову з Трампом.

Мерц висловив сподівання на те, що під час зустрічі вдасться досягнути прориву, насамперед щодо припинення вогню та мирних перемовин.

Раніше повідомлялося, що зустріч президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна відбудеться 15 серпня в американському штаті Аляска.

ЗМІ пишуть, що президент України Володимир Зеленський може долучитися до зустрічі американського лідера Дональда Трампа із російським диктатором Володимиром Путіним, яка запланована на 15 серпня на Алясці.

Й сам крутезний до нещодавно Мерц якось десь в тіні...
Рятувати Трампу обличчя, звісно путін не піде на компроміси і тоді весь негатив рудий перекине на Україну.
1938 рік Англія і Німеччина домовились що Чехословаччина виведе свої війська з Судетів де доречі були укріплення і багато промисловості. В той час лідер Чехословаччини сидить в коридорі і йому лише донесли всю позицію.

Після того як були взяті Судети вся Чехословаччина взята за пару місяців без бою - бо нема укріплень.

заводи Чехословаччини починають виробляти танки - до 30% танків вироблено там

також грузовики, транспорт і стрілкову зброю

потім падає Польща - Англія і Франція все ще мовчать хоча і уже обʼявили війну

Потім падає Бенілюкс

Потім Франція,

Потім Англія в блокаді і на межі голоду

.....а потім США змушене втрутитись і робити 4 роки на війну і жити по картковій системі бо якби пала Англія то з її верфями десант в США був би питанням часу

Рівно через 100 років МАГА і Венс ідеї яких тримаються на нацизмі думають провернути той же фокус що з Судетами - віддати укріплення і промисловість.
Вы забываете:
1. представители чехословацкой делегации подписали готовый документ.
2. Чехословакия была окружена странами, участвовавшими в мюнхенском сговоре (очень скоро поляки прочувствовали карму в действии)
3. Население Чехословакии, в 1938 году - основном сельское (большинство образованных - этнические немцы) и насчитывало менее 15 млн. человек.
4. Ещё несколько десятков важных отличий, в том числе, - Германия даже в 1938 году - это не рф в любом году.
Навiщо, ця пуста балаканина нi про що може пройти i без нього
Велика Німеччина просить милостині в рижих п.дорів. Бісмарк перевернувся б в гробу.
А смысл ? ***** будет рассказывать про половцев и печенегов ? чтобы ***** отдали области Украины, что там ущемляют узкоизЫчных и прочее
Точно так. Тим паче Зелька не печенег, ні русіч, та навіть не вікінг.
Расскажет америкосам, как козломордые отвоевали Аляску у злобных алеутов и потом подарили штатам за 3 бакса.
і якось зникли всі базари за тауруси Україні...
Й сам крутезний до нещодавно Мерц якось десь в тіні...
Рішається доля України і хто буде рішати? - Зеля вбивця і розводящий
хлопці, от тут вже нема на кого кивати - ви його відбулабили
і ви йому продовжили каденцію..
здається назріває " Оман 2 ", тільки результати будуть ще страшніші !! .. і чій літак паде жертвою на цей раз ..
Не сци, кацап, все буде Україна !!
В цих танцях нічого немає окрім легітимізації путіні і через це війна перейде в якусь тягучу, напівзамерзлу фазу, коли Захід перестає серйозно допомагати і втручатись. Зеленського якщо й запросять, то буде як варіант Чехії (коли вялікіє міра сєго домовлялись, а чешський представник чекав у коридорі і після змови інших його ніяково запросили до зали),Брати участь у змові двох злочинців небезпечно для самого існування 7ашої країни. Тим більше на підозрілій території. Це закінчиться сумно.
Рятувати Трампу обличчя, звісно путін не піде на компроміси і тоді весь негатив рудий перекине на Україну.
Так ви ж нічого для перемовин і не робили. Тільки воюйте воюйте воюйте,а коли вдруг перемовини то за спинами европейців. Ай яй яй мама міа
Що це дасть?Хуйло скине пару квадратних кілометрів?(((Зустріч вже виглядає примарною навіть двох дідуганів((Дідугани хочуть Україну покласти в позу Грузії : території анексувати,поставити своїх в український уряд.((((((((((((((
ВІЙНА НЕ ЗАКІНЧИТЬСЯ ДО ТИХ ПІР ПОКИ СВІТОВА СПІЛЬНОТА ХОРОМ НЕ СКАЖЕ КУЙЛУ-"ЗАБИРАЙ СВОЇХ ВБИВЦЬ І ЗБРОЮ З УКРАЇНИ"
На піаніні бринчати
х-ло прилетит на Аляску - сомнительно.
цирк крокує планетою
Зелю, якщо і позвуть, то щоб посидіти в приймальні, поки кореша будуть домовлятись. Позорисько буде, ще те !!
Не допусти, Боже. Воно й так дурне, а на Алясці ще й інстинкт самозбереження відморозить і підпише все що підеропіндоси підсунуть.
Мерц хоче, щоб Зеленський опинився у пастці Трампона і Х-уйла, зустріч цих двох тарганів для України не має ніякого позитивного наративу, зустрічаються злочинець і божевільний, нехай і обговорюють суто свої справи, що стосується позиції України на агресію Москоащини, то вона відома їм обом, і приїзд Зеленського її не змінив би, тому їхати туди не треба.
