США працюють над організацією зустрічі Зеленського та Путіна,- Венс

США працюють над тим, щоб організувати зустріч президента України Володимира Зеленського та російського диктатора Володимира Путіна.

Про це в ефірі Fox News заявив віцепрезидент США Джей Ді Венс, повідомляє Цензор.НЕТ.

За його словами, США перебувають у процесі узгодження, коли Зеленський і Путін зможуть сісти та обговорити завершення війни.

Водночас Венс сказав, що не вважає "продуктивним", щоб Путін сідав за стіл перемовин із Зеленським перед зустріччю з Трампом.

"Ми зберігатимемо відкритий діалог з Україною та Зеленським",- сказав Венс.

Він також додав, що вважає дипломатичним проривом майбутню зустріч Трампа і Путіна.

"Путін сказав, що він ніколи не сяде за стіл переговорів із Зеленським, тепер це має змінитися, ми зараз знаходимося в точці, де ми намагаємося з'ясувати, відверто кажучи, розклад і тому подібні речі, коли троє лідерів могли б сісти за стіл переговорів і обговорити припинення цього конфлікту", - сказав віцепрезидент США.

Раніше повідомлялося, що зустріч президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна відбудеться 15 серпня в американському штаті Аляска.

ЗМІ пишуть, що президент України Володимир Зеленський може долучитися до зустрічі американського лідера Дональда Трампа із російським диктатором Володимиром Путіним, яка запланована на 15 серпня на Алясці.

