США працюють над організацією зустрічі Зеленського та Путіна,- Венс

США працюють над тим, щоб організувати зустріч президента України Володимира Зеленського та російського диктатора Володимира Путіна.

Про це в ефірі Fox News заявив віцепрезидент США Джей Ді Венс, повідомляє Цензор.НЕТ.

За його словами, США перебувають у процесі узгодження, коли Зеленський і Путін зможуть сісти та обговорити завершення війни.

Водночас Венс сказав, що не вважає "продуктивним", щоб Путін сідав за стіл перемовин із Зеленським перед зустріччю з Трампом.

"Ми зберігатимемо відкритий діалог з Україною та Зеленським",- сказав Венс.

Він також додав, що вважає дипломатичним проривом майбутню зустріч Трампа і Путіна.

"Путін сказав, що він ніколи не сяде за стіл переговорів із Зеленським, тепер це має змінитися, ми зараз знаходимося в точці, де ми намагаємося з'ясувати, відверто кажучи, розклад і тому подібні речі, коли троє лідерів могли б сісти за стіл переговорів і обговорити припинення цього конфлікту", - сказав віцепрезидент США. 

Раніше повідомлялося, що зустріч президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна відбудеться 15 серпня в американському штаті Аляска.

ЗМІ пишуть, що президент України Володимир Зеленський може долучитися до зустрічі американського лідера Дональда Трампа із російським диктатором Володимиром Путіним, яка запланована на 15 серпня на Алясці.

Зеленський Володимир Трамп Дональд Джей Ді Венс


10.08.2025 18:18
+8
ПОВНА ДЕОКУПАЦІЯ УКРАЇНИ,ТА ЗГОДА НА ВИПЛАТУ РЕПАРАЦІЙ - УКРАЇНСЬКА УМОВА ЗУСТРІЧІ З КУЙЛОМ
10.08.2025 18:21
+8
Для чого зустрічатися Зелі з пуйлом?
Щоб зеля на зустрічі підписав капітуляцію?
Бо пуйло своїх вимог не змінює.
То нах... таку зустріч.
10.08.2025 18:22
10.08.2025 18:18
10.08.2025 18:21
10.08.2025 19:18
Свого часу віцепрезидентка США Харріс, як рояль з кущів вийшла на арену політичних тусовок ВСЕРЕДІНІ ВИБОРЧОГО процесу країни .

А чому ВЕНС зайнявся справами РУБІО ? Тому що пару днів тому Трамп назвав його наступним презом?
10.08.2025 18:21
За Гейлі уже всі забули. Я, дурень, тоді так вірив, що вона переможе...
Якщо згадати, що від України там був завхоз... це просто ганьба ганебна.
10.08.2025 18:22
10.08.2025 18:22
Вони роблять Мюнхем - де так само все вирішили за Чехословаччину, вона вивела свої війська з Судетів, де теж були Украплення як і на Донбасі.

Відповідь на таке може бути одна - ВЕНС ИДИ ПОСМОКЧИ У СВОГО БАТІ

Відповідь на таке може бути одна - ВЕНС ИДИ ПОСМОКЧИ У СВОГО БАТІ
10.08.2025 18:25
Хвуйла потигнуло на звуки піаніни??
Щож, Зе майстер гри на піаніні
Венс такого ще не бачів
Яка ще зустрiч, де санкцii ????
КоМандА Тампона ,збіговисько аморальних дегенератів.ФУ ОГИДНІ ПОТВОРИ.
Ше один - "ума палата"
Переговори зєлі і путлєра - youtube.com/watch?v=MXqMcHAZwU8 - ось такі от переговори - коротко і нічого зайвого .
Ми зберігатимемо відкритий діалог з Україною та Зеленським",- сказав Венс … Тут обмовка по Фрейду. Так говорять про країну, з якою важко тримати діалог або й неможливо- тобто ворожу країну. Про союзників так не говорять, про ворогів чи конкурентів-саме так.
венс працює?
я вже знаю результат його напрацювалова.
ГНИДА РІДКІСНА!
венс - абсолютно ручний трампівський тобік.
він без слова "go" і з місця не ворухнеться....
Як кажуть єврейські військові, наша задача забезпечити зустріч ворога з Богом.
Шось мене бентежать висери цього блазня Венса з рідкою борідкою, як на жіночій піхві. Морда ліца в нього, як у трамвайного кишенькового злодія
Шановні диванні ура-патріоти - Венсу ваша думка про нього до одного місця ,так що не старайтесь один поперед іншого вистрибнути з штанів.
"владімір владіміровіч забєрітє мєня за долгі !"
Ішак хіба-що може підписати капітуляцію. Обкурене чмо більше нінащо не здатне . Підтверджено шістьма роками т. з. його "президенства".
Як попередній Папа Римський, запряг українку та московитку разом, давайте, мірьтся, ви ж тіпа сестри. П.С. Шобла гітлерюгенда Трампа тягнуть час замість санкцій. І завжи тянули, то му що обидва старі педофіли-рюрікі.
Дії США свідчать про атаку на суверенітет і територіальну цілісність України, навіщо Зеленському їхати в заручники до ворога? Те, що Європа негайно відреагувала на неадекватні заяви Трампа і його гандонів, якими він себе оточив, все ж вселяє впевненість. що вона не полишить підтримувати Україну навіть під тиском божевільного, якого американці обрали президентом.
Це, навіть, на відмазки не схоже. Якесь недолуге белькотіння.
Що можна чекати від людини у котрої замість імʼя дві літери? Страшно уявити як би його маму ще й звали Ріма.
