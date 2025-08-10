США работают над организацией встречи Зеленского и Путина, - Вэнс
США работают над тем, чтобы организовать встречу президента Украины Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина.
Об этом в эфире Fox News заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс, сообщает Цензор.НЕТ.
По его словам, США находятся в процессе согласования, когда Зеленский и Путин смогут сесть и обсудить завершение войны.
В то же время Вэнс сказал, что не считает "продуктивным", чтобы Путин садился за стол переговоров с Зеленским перед встречей с Трампом.
"Мы будем сохранять открытый диалог с Украиной и Зеленским",- сказал Вэнс.
Он также добавил, что считает дипломатическим прорывом предстоящую встречу Трампа и Путина.
"Путин сказал, что он никогда не сядет за стол переговоров с Зеленским, теперь это должно измениться, мы сейчас находимся в точке, где мы пытаемся выяснить, откровенно говоря, расклад и тому подобные вещи, когда трое лидеров могли бы сесть за стол переговоров и обсудить прекращение этого конфликта", - сказал вице-президент США.
Ранее сообщалось, что встреча президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина состоится 15 августа в американском штате Аляска.
СМИ пишут, что президент Украины Владимир Зеленский может присоединиться к встрече американского лидера Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным, которая запланирована на 15 августа на Аляске.
А чому ВЕНС зайнявся справами РУБІО ? Тому що пару днів тому Трамп назвав його наступним презом?
Щоб зеля на зустрічі підписав капітуляцію?
Бо пуйло своїх вимог не змінює.
То нах... таку зустріч.
Відповідь на таке може бути одна - ВЕНС ИДИ ПОСМОКЧИ У СВОГО БАТІ
Щож, Зе майстер гри на піаніні
Венс такого ще не бачів
я вже знаю результат його напрацювалова.
він без слова "go" і з місця не ворухнеться....