США работают над организацией встречи Зеленского и Путина, - Вэнс

США работают над тем, чтобы организовать встречу президента Украины Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина.

Об этом в эфире Fox News заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс, сообщает Цензор.НЕТ.

По его словам, США находятся в процессе согласования, когда Зеленский и Путин смогут сесть и обсудить завершение войны.

В то же время Вэнс сказал, что не считает "продуктивным", чтобы Путин садился за стол переговоров с Зеленским перед встречей с Трампом.

"Мы будем сохранять открытый диалог с Украиной и Зеленским",- сказал Вэнс.

Он также добавил, что считает дипломатическим прорывом предстоящую встречу Трампа и Путина.

"Путин сказал, что он никогда не сядет за стол переговоров с Зеленским, теперь это должно измениться, мы сейчас находимся в точке, где мы пытаемся выяснить, откровенно говоря, расклад и тому подобные вещи, когда трое лидеров могли бы сесть за стол переговоров и обсудить прекращение этого конфликта", - сказал вице-президент США.

Ранее сообщалось, что встреча президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина состоится 15 августа в американском штате Аляска.

СМИ пишут, что президент Украины Владимир Зеленский может присоединиться к встрече американского лидера Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным, которая запланирована на 15 августа на Аляске.

Читайте также: Путин готов к встрече с Зеленским, нужна подготовительная работа, - Песков

