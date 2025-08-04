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Новости Встреча Зеленского и Путина
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Путин готов к встрече с Зеленским, нужна подготовительная работа, - Песков

Путин готов встретиться с Зеленским в Кремле назвали условие

Российский диктатор Владимир Путин готов встретиться с президентом Владимиром Зеленским, однако нужна подготовительная работа на экспертном уровне.

Об этом в комментарии российским пропагандистам сообщил пресс-секретарь Дмитрий Песков, информирует Цензор.НЕТ.

"Путин готов к встрече с Зеленским после подготовительной работы на экспертном уровне", - отметил он.

Также Кремле не исключают возможности проведения встречи Путина и Уиткоффа на этой неделе.

Напомним, ранее Зеленский предложил России перейти от обмена заявлениями и встреч на техническом уровне до уровня разговора лидеров.

Читайте: Зеленский предлагает очную встречу с Путиным, но РФ блокирует инициативу, - Джелял

Автор: 

Зеленский Владимир (21425) Песков Дмитрий (1979) путин владимир (31780) россия (96771)


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Топ комментарии
+25
Знову Трампу мозок пудрять щоб санкції не вводив
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04.08.2025 12:24 Ответить
+24
очевидно сьогодні три тривоги зранку з кінжалами це і є підготовча робота...
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04.08.2025 12:24 Ответить
+23
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04.08.2025 12:22 Ответить
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04.08.2025 12:22 Ответить
Він збирається капітулювати і йти на вибори ,
ось його першочергове , оманське завдання!
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04.08.2025 12:47 Ответить
просто агент "Буратіно" хоче особисто зустрітися з куратором..
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04.08.2025 12:48 Ответить
"Я уверен, что он меня понял, очень прозрачно понял. Кажется, что когда такой контакт, глаза в глаза, ты сразу понимаешь, кто перед тобой, что за человек. Вопреки всем данным разведки, мне кажется, что он меня понял. И он понимает, что надо закончить эту войну", - ответил Зеленский на вопрос корреспондента Интерфакса.

Після розмови з Оманською Гнидою - пуйло зрозуміло що кращого шансу не буде і напало

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04.08.2025 12:56 Ответить
цікавий час - ідіота від російського бота відрізнити майже неможливо
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04.08.2025 13:23 Ответить
Знову Трампу мозок пудрять щоб санкції не вводив
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04.08.2025 12:24 Ответить
Відчайдушна спроба затягнути час від Йоршика.
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04.08.2025 13:03 Ответить
очевидно сьогодні три тривоги зранку з кінжалами це і є підготовча робота...
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04.08.2025 12:24 Ответить
Трамп знову відкладе санкції
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04.08.2025 12:27 Ответить
Не терпить вже зустрітися зі своїми куратором..
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04.08.2025 12:28 Ответить
Ну от і накрилися Тампонові дедлайни і санкції. ***** так ще рік буде водити Тампону по губам
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04.08.2025 12:28 Ответить
Хто зна.
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04.08.2025 12:29 Ответить
А Зе підіграв, прям засвербіло Зєльцу зустрітися, не міг 11 діб почекати!!!
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04.08.2025 12:30 Ответить
та нема чого перейматися ,кремль допомагає трампу ...
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04.08.2025 12:29 Ответить
Скоріш зє-зрадник доплмогає )(уйлу
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04.08.2025 12:54 Ответить
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04.08.2025 12:30 Ответить
ПІСЬКОВ....Ще та гнида!
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04.08.2025 12:39 Ответить
В Омані вже стільці розставляють ...
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04.08.2025 12:40 Ответить
Дивна гра виходить. Рижий типу свої "дедлайни" скоротив. А наш НЕлох з кожного кутка якраз останній тиждень про особисту зустріч з ****** горланив. От і йоршика випустили в кремлі. Зараз в Білому Домі дадуть ще 12568545 днів для підготовки "рівня розмови лідерів". В ОПі не могли просто два тижні посидіти спокійно і не п...здіти?
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04.08.2025 12:42 Ответить
Якщо Зеля візьме на зустріч парабелум і обнулить там *****, то йому багато чого можна буде пробачить!!! Але він того не зробить, та і обшукають його мабуть
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04.08.2025 12:42 Ответить
Кремлівська гопота знову розповідає про якісь зустрічі
із Зе , тільки невідомо для чого і коли ,
щоби Трамп не вводив санкцій , а
Трампа вся ця тяганина влаштовує 😡
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04.08.2025 12:43 Ответить
Трамп піде на зустріч мирним ініціативам фуйла. Залишилось тільки узгодити деякі питання, написати розклад, про що будуть балакати.
Санкції, яких фуйло сильно боїться, будуть відкладені, але якщо це знову лише для того щоб потягнути час - то тоді Трамп обов'язково про них оголосить.
Зробимо Америку знову потужно сильною!
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04.08.2025 12:43 Ответить
Він зможе пуйла розсмішити до смерті .
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04.08.2025 12:44 Ответить
знов хоче побачити мир у очах путлєра, смисл?
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04.08.2025 12:44 Ответить
В перекладі на звичайну мову це означає, що ***** готовий зустрітися з Зеленський тільки для того, щоб підписати капітуляцію України. Зрозуміло, що це неможливо. Отже зустрічі не буде
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04.08.2025 12:45 Ответить
Земляни готові до зустрічі з інопланетянами ...Але потрібна підготовча робота по винаходу вічного двигуна...
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04.08.2025 12:47 Ответить
Усатый таракан хоть сам в это верит?
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04.08.2025 12:59 Ответить
Чергова маячня рашиських виродків що б Трамп не вводив санкції ,на жаль недоумковата влада сама почала просувати зустріч проросійського клоуна з найкривавішим терористом ,нічого нового рашиська мерзота не пропонує окрім капітуляції України ,але хіба в нашої влади є якась стратегія окрім збереження своєї д-пи .
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04.08.2025 13:00 Ответить
Так готовий, що потрібна підготовча робота...
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04.08.2025 13:00 Ответить
старі надписи у ***** піськов постирає та нові понашкрябує, шоб було шо зєлі почитать, коли зазирати почне ))
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04.08.2025 13:09 Ответить
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04.08.2025 13:14 Ответить
Не зустрічатися, поки путін не вивчить українську мову.
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04.08.2025 13:18 Ответить
Хтось дуже зацікавлений , з ОП , з корінням з кремля , нашептав у зелені вуха про якусь там чергову стамбульську маячню з переговорами....А поки що летять Іскандери ,..... летять удосконалені Шахеди .....І в підсумку : Ви там дєржитєсь .....будєт "подготовітєльная работа" ....*** ....шахедами і іскандерами.....
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04.08.2025 13:43 Ответить
Підозрюю що Зє знову хоче в очі заглянути
.Це вже якісь граблі чи що ?
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04.08.2025 13:46 Ответить
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04.08.2025 13:46 Ответить
«Переговори з окупантами на твоїй землі можуть тривати не довше автоматної черги». Василь Кук
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04.08.2025 14:01 Ответить
Идиот гундосый не мог помолчать еще неделю. Не будет санкций - Доня с Вовой играют клоуна как хотят.
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04.08.2025 14:05 Ответить
Будуть готуватися до тих пір поки не захоплять пів країни, або років 3 переговірників збірати та змінювати вимоги…Тобто час затягувати та Трампа в дурнях тримати!
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04.08.2025 14:10 Ответить
А чи такий дурний дійсно Трамп?
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04.08.2025 14:19 Ответить
Нічого нового не сказав. По суті, повторив вже сказане і ним, і самим ******. Тіпа, його величність нікуди не поїде, поки його челядь не підготує всі папірці. А воно має з'явитися лише для його підписання.
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04.08.2025 14:20 Ответить
 
 