Путин готов к встрече с Зеленским, нужна подготовительная работа, - Песков
Российский диктатор Владимир Путин готов встретиться с президентом Владимиром Зеленским, однако нужна подготовительная работа на экспертном уровне.
Об этом в комментарии российским пропагандистам сообщил пресс-секретарь Дмитрий Песков, информирует Цензор.НЕТ.
"Путин готов к встрече с Зеленским после подготовительной работы на экспертном уровне", - отметил он.
Также Кремле не исключают возможности проведения встречи Путина и Уиткоффа на этой неделе.
Напомним, ранее Зеленский предложил России перейти от обмена заявлениями и встреч на техническом уровне до уровня разговора лидеров.
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+25 andriy niki1
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+24 Ivanna Myroslavska
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+23 CrossFirenko
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ось його першочергове , оманське завдання!
Після розмови з Оманською Гнидою - пуйло зрозуміло що кращого шансу не буде і напало
із Зе , тільки невідомо для чого і коли ,
щоби Трамп не вводив санкцій , а
Трампа вся ця тяганина влаштовує 😡
Санкції, яких фуйло сильно боїться, будуть відкладені, але якщо це знову лише для того щоб потягнути час - то тоді Трамп обов'язково про них оголосить.
Зробимо Америку знову потужно сильною!
.Це вже якісь граблі чи що ?