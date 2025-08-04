Путин готов к встрече с Зеленским, нужна подготовительная работа, - Песков

Российский диктатор Владимир Путин готов встретиться с президентом Владимиром Зеленским, однако нужна подготовительная работа на экспертном уровне.

Об этом в комментарии российским пропагандистам сообщил пресс-секретарь Дмитрий Песков, информирует Цензор.НЕТ.

"Путин готов к встрече с Зеленским после подготовительной работы на экспертном уровне", - отметил он.

Также Кремле не исключают возможности проведения встречи Путина и Уиткоффа на этой неделе.

Напомним, ранее Зеленский предложил России перейти от обмена заявлениями и встреч на техническом уровне до уровня разговора лидеров.

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