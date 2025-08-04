Путін готовий до зустрічі із Зеленським, потрібна підготовча робота, - Пєсков

Російський диктатор Володимир Путін готовий зустрітися із президентом Володимиром Зеленським, проте потрібна підготовча робота на експертному рівні.

Про це у коментарі російським пропагандистам повідомив речник Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ.

"Путін готовий до зустрічі із Зеленським після підготовчої роботи на експертному рівні", - зазначив він.

Також Кремлі не відкидають можливості проведення зустрічі Путіна та Віткоффа цього тижня.

Нагадаємо, раніше Зеленський запропонував Росії перейти від обміну заявами та зустрічей на технічному рівні до рівня розмови лідерів.

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