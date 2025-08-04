Путін готовий до зустрічі із Зеленським, потрібна підготовча робота, - Пєсков
Російський диктатор Володимир Путін готовий зустрітися із президентом Володимиром Зеленським, проте потрібна підготовча робота на експертному рівні.
Про це у коментарі російським пропагандистам повідомив речник Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ.
"Путін готовий до зустрічі із Зеленським після підготовчої роботи на експертному рівні", - зазначив він.
Також Кремлі не відкидають можливості проведення зустрічі Путіна та Віткоффа цього тижня.
Нагадаємо, раніше Зеленський запропонував Росії перейти від обміну заявами та зустрічей на технічному рівні до рівня розмови лідерів.
Топ коментарі
+23 andriy niki1
показати весь коментар04.08.2025 12:24 Відповісти Посилання
+23 Ivanna Myroslavska
показати весь коментар04.08.2025 12:24 Відповісти Посилання
+22 CrossFirenko
показати весь коментар04.08.2025 12:22 Відповісти Посилання
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ось його першочергове , оманське завдання!
Після розмови з Оманською Гнидою - пуйло зрозуміло що кращого шансу не буде і напало
із Зе , тільки невідомо для чого і коли ,
щоби Трамп не вводив санкцій , а
Трампа вся ця тяганина влаштовує 😡
Санкції, яких фуйло сильно боїться, будуть відкладені, але якщо це знову лише для того щоб потягнути час - то тоді Трамп обов'язково про них оголосить.
Зробимо Америку знову потужно сильною!
.Це вже якісь граблі чи що ?