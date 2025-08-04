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Новини Зустріч Зеленського та Путіна
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Путін готовий до зустрічі із Зеленським, потрібна підготовча робота, - Пєсков

Путін готовий зустрісь із Зеленським в Кремлі назвали умову

Російський диктатор Володимир Путін готовий зустрітися із президентом Володимиром Зеленським, проте потрібна підготовча робота на експертному рівні.

Про це у коментарі російським пропагандистам повідомив речник Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ.

"Путін готовий до зустрічі із Зеленським після підготовчої роботи на експертному рівні", - зазначив він.

Також Кремлі не відкидають можливості проведення зустрічі Путіна та Віткоффа цього тижня.

Нагадаємо, раніше Зеленський запропонував Росії перейти від обміну заявами та зустрічей на технічному рівні до рівня розмови лідерів.

Читайте: Зеленський пропонує очну зустріч з Путіним, але РФ блокує ініціативу, - Джелял

Автор: 

Зеленський Володимир (24954) Пєсков Дмитро (1731) путін володимир (24371) росія (67005)


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Топ коментарі
+23
Знову Трампу мозок пудрять щоб санкції не вводив
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04.08.2025 12:24 Відповісти
+23
очевидно сьогодні три тривоги зранку з кінжалами це і є підготовча робота...
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04.08.2025 12:24 Відповісти
+22
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04.08.2025 12:22 Відповісти
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04.08.2025 12:22 Відповісти
Він збирається капітулювати і йти на вибори ,
ось його першочергове , оманське завдання!
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04.08.2025 12:47 Відповісти
просто агент "Буратіно" хоче особисто зустрітися з куратором..
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04.08.2025 12:48 Відповісти
"Я уверен, что он меня понял, очень прозрачно понял. Кажется, что когда такой контакт, глаза в глаза, ты сразу понимаешь, кто перед тобой, что за человек. Вопреки всем данным разведки, мне кажется, что он меня понял. И он понимает, что надо закончить эту войну", - ответил Зеленский на вопрос корреспондента Интерфакса.

Після розмови з Оманською Гнидою - пуйло зрозуміло що кращого шансу не буде і напало

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04.08.2025 12:56 Відповісти
цікавий час - ідіота від російського бота відрізнити майже неможливо
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04.08.2025 13:23 Відповісти
Знову Трампу мозок пудрять щоб санкції не вводив
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04.08.2025 12:24 Відповісти
Відчайдушна спроба затягнути час від Йоршика.
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04.08.2025 13:03 Відповісти
очевидно сьогодні три тривоги зранку з кінжалами це і є підготовча робота...
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04.08.2025 12:24 Відповісти
Трамп знову відкладе санкції
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04.08.2025 12:27 Відповісти
Не терпить вже зустрітися зі своїми куратором..
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04.08.2025 12:28 Відповісти
Ну от і накрилися Тампонові дедлайни і санкції. ***** так ще рік буде водити Тампону по губам
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04.08.2025 12:28 Відповісти
Хто зна.
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04.08.2025 12:29 Відповісти
А Зе підіграв, прям засвербіло Зєльцу зустрітися, не міг 11 діб почекати!!!
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04.08.2025 12:30 Відповісти
та нема чого перейматися ,кремль допомагає трампу ...
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04.08.2025 12:29 Відповісти
Скоріш зє-зрадник доплмогає )(уйлу
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04.08.2025 12:54 Відповісти
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04.08.2025 12:30 Відповісти
ПІСЬКОВ....Ще та гнида!
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04.08.2025 12:39 Відповісти
В Омані вже стільці розставляють ...
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04.08.2025 12:40 Відповісти
Дивна гра виходить. Рижий типу свої "дедлайни" скоротив. А наш НЕлох з кожного кутка якраз останній тиждень про особисту зустріч з ****** горланив. От і йоршика випустили в кремлі. Зараз в Білому Домі дадуть ще 12568545 днів для підготовки "рівня розмови лідерів". В ОПі не могли просто два тижні посидіти спокійно і не п...здіти?
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04.08.2025 12:42 Відповісти
Якщо Зеля візьме на зустріч парабелум і обнулить там *****, то йому багато чого можна буде пробачить!!! Але він того не зробить, та і обшукають його мабуть
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04.08.2025 12:42 Відповісти
Кремлівська гопота знову розповідає про якісь зустрічі
із Зе , тільки невідомо для чого і коли ,
щоби Трамп не вводив санкцій , а
Трампа вся ця тяганина влаштовує 😡
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04.08.2025 12:43 Відповісти
Трамп піде на зустріч мирним ініціативам фуйла. Залишилось тільки узгодити деякі питання, написати розклад, про що будуть балакати.
Санкції, яких фуйло сильно боїться, будуть відкладені, але якщо це знову лише для того щоб потягнути час - то тоді Трамп обов'язково про них оголосить.
Зробимо Америку знову потужно сильною!
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04.08.2025 12:43 Відповісти
Він зможе пуйла розсмішити до смерті .
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04.08.2025 12:44 Відповісти
знов хоче побачити мир у очах путлєра, смисл?
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04.08.2025 12:44 Відповісти
В перекладі на звичайну мову це означає, що ***** готовий зустрітися з Зеленський тільки для того, щоб підписати капітуляцію України. Зрозуміло, що це неможливо. Отже зустрічі не буде
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04.08.2025 12:45 Відповісти
Земляни готові до зустрічі з інопланетянами ...Але потрібна підготовча робота по винаходу вічного двигуна...
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04.08.2025 12:47 Відповісти
Усатый таракан хоть сам в это верит?
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04.08.2025 12:59 Відповісти
Чергова маячня рашиських виродків що б Трамп не вводив санкції ,на жаль недоумковата влада сама почала просувати зустріч проросійського клоуна з найкривавішим терористом ,нічого нового рашиська мерзота не пропонує окрім капітуляції України ,але хіба в нашої влади є якась стратегія окрім збереження своєї д-пи .
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04.08.2025 13:00 Відповісти
Так готовий, що потрібна підготовча робота...
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04.08.2025 13:00 Відповісти
старі надписи у ***** піськов постирає та нові понашкрябує, шоб було шо зєлі почитать, коли зазирати почне ))
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04.08.2025 13:09 Відповісти
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04.08.2025 13:14 Відповісти
Не зустрічатися, поки путін не вивчить українську мову.
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04.08.2025 13:18 Відповісти
Хтось дуже зацікавлений , з ОП , з корінням з кремля , нашептав у зелені вуха про якусь там чергову стамбульську маячню з переговорами....А поки що летять Іскандери ,..... летять удосконалені Шахеди .....І в підсумку : Ви там дєржитєсь .....будєт "подготовітєльная работа" ....*** ....шахедами і іскандерами.....
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04.08.2025 13:43 Відповісти
Підозрюю що Зє знову хоче в очі заглянути
.Це вже якісь граблі чи що ?
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04.08.2025 13:46 Відповісти
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04.08.2025 13:46 Відповісти
«Переговори з окупантами на твоїй землі можуть тривати не довше автоматної черги». Василь Кук
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04.08.2025 14:01 Відповісти
Идиот гундосый не мог помолчать еще неделю. Не будет санкций - Доня с Вовой играют клоуна как хотят.
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04.08.2025 14:05 Відповісти
Будуть готуватися до тих пір поки не захоплять пів країни, або років 3 переговірників збірати та змінювати вимоги…Тобто час затягувати та Трампа в дурнях тримати!
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04.08.2025 14:10 Відповісти
 
 