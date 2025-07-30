Зеленський пропонує очну зустріч з Путіним, але РФ блокує ініціативу, - Джелял

Президент України Володимир Зеленський виступає за особисту зустріч з російським диктатором Володимиром Путіним, проте Москва не підтримує таку ідею.

Про це повідомляє посол України в Туреччині Нарімана Джеляла, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За словами Джеляла, українська сторона запропонувала провести саміт лідерів, на якому окреслити рамки майбутніх домовленостей, а далі передати роботу переговорним групам. Натомість РФ вимагає, щоб спершу експерти погодили ключові позиції, і лише тоді - можлива розмова президентів.

"Ми пропонуємо припинити вбивства на час розмови, вони хочуть вбивати, поки не будуть узгоджені позиції до зустрічі президентів", - заявив посол.

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