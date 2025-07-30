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Новини Зустріч Зеленського та Путіна
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Зеленський пропонує очну зустріч з Путіним, але РФ блокує ініціативу, - Джелял

джелял

Президент України Володимир Зеленський виступає за особисту зустріч з російським диктатором Володимиром Путіним, проте Москва не підтримує таку ідею.

Про це повідомляє посол України в Туреччині Нарімана Джеляла, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За словами Джеляла, українська сторона запропонувала провести саміт лідерів, на якому окреслити рамки майбутніх домовленостей, а далі передати роботу переговорним групам. Натомість РФ вимагає, щоб спершу експерти погодили ключові позиції, і лише тоді - можлива розмова президентів.

"Ми пропонуємо припинити вбивства на час розмови, вони хочуть вбивати, поки не будуть узгоджені позиції до зустрічі президентів", - заявив посол.

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Автор: 

Зеленський Володимир (24917) путін володимир (24353) Джелял Наріман (53)


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Топ коментарі
+4
Таке враження, що якщо Зе зустрінеться з Пуйлом, то і війна заккінчитьсяґ нашою перемогою? А як на мене, то все, що робить Зе йде чомусь тільки на шкоду України. Якби на переговори поїхав Порошенко, то було б відчуття чогось нормального рішення, а Зе вселяє очікування тільки здачі і капітуляції.
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30.07.2025 10:48 Відповісти
+3
И какой смысл,кварталист расскажет свежие шуточки?
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30.07.2025 10:56 Відповісти
+2
Обоє звіздять і ніхто не бажає початку переговорів.
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30.07.2025 10:39 Відповісти
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Обоє звіздять і ніхто не бажає початку переговорів.
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30.07.2025 10:39 Відповісти
джелял!
ти не достатньо віддано та глибоко встромляєш язика у сраку зе!лідара.
вчись у стефанішиної та свириденко!
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30.07.2025 10:41 Відповісти
Та нах **** нужен ****?!
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30.07.2025 10:41 Відповісти
При Пети этому талантливому народу даже Бессарабкой командовать не доверяли!
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30.07.2025 10:43 Відповісти
На що розраховує цей абсолютно некомпетентний балабол? Це ж не гундосики записувати по завчасно підготовленому розумними людьми тексту. Це й не стадіон, де можна було "грати на публіку", поливаючи брудом опонента. Чи може він розраховує побикувати, як в оральному кабінеті у Трампа? Це триндець...
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30.07.2025 10:45 Відповісти
Воно розраховує, що у зустрічі відмовлять і воно зможе ще висмоктати з України для СЕБЕ ЛЮБИМОГО.
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30.07.2025 10:53 Відповісти
Та воно зовсім втратило зв'язок з реальністю, оте обдовбане, вважає себе неперевершеним переговорником. З ким оте тупе створіння збирається розмовляти? Той царьок мордовський, по-перше, пройшов школу КДБ, а це гімно квартальне, яке без папірця до двох слів третє не притулить так, щоб було щось скоже на думку, у якого досвід стрибати без штанів по корпоративах та морду тупу корчити, зачитуюючи чужі тексти, хоче переграти спецслужбовця, у якого, до речі, у радниках фахівці, а не шістки кавказьких бандитів-ригів. На мою думку, Єрмак свою болонку надрочує, щоб та таки зазирнула в очі путіну, щоб становище України стало ще гірше.
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30.07.2025 11:29 Відповісти
Очну зустріч? 🤔Цікаааво! Я думав, вона відбудеться після війни, у Гаазькому трибуналі, аьо на стадії розслідування їхніх зв'язків при допиті у прокурорів.
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30.07.2025 10:46 Відповісти
Таке враження, що якщо Зе зустрінеться з Пуйлом, то і війна заккінчитьсяґ нашою перемогою? А як на мене, то все, що робить Зе йде чомусь тільки на шкоду України. Якби на переговори поїхав Порошенко, то було б відчуття чогось нормального рішення, а Зе вселяє очікування тільки здачі і капітуляції.
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30.07.2025 10:48 Відповісти
Ніякого рішення там немає,хто б туди не поїхав
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30.07.2025 11:04 Відповісти
куйло відмовляється.він "зепоцріота" вважає "нелигітимним зезедентом"
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30.07.2025 10:50 Відповісти
***** - старий пирдун, він ледва свої копита прерставляє І ще хйло - паталогічний боягуз і боїться, шо ЗЕля дасть йому звіздюлін.
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30.07.2025 10:52 Відповісти
И какой смысл,кварталист расскажет свежие шуточки?
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30.07.2025 10:56 Відповісти
>> українська сторона запропонувала провести саміт лідерів, на якому окреслити рамки майбутніх домовленостей

Для початку, йухло не лідор, а міжнародний терорист. Звідки у Зєлі таке патологічне бажання зустрічатися з терористом №1?

І про що мають бути ті "майбутні домовленості"? За задумом Зєлі, доля держави має вирішуватися на "сходняку" терориста і випускника Криворізького юрфаку?
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30.07.2025 10:57 Відповісти
Додайте, що ЛИПОВОГО випускника.
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30.07.2025 11:30 Відповісти
На чийому боці сила той і диктує умови. Татарин цього не доганяє? Дипломат бл....
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30.07.2025 11:00 Відповісти
А чего он рассчитывает на этой встрече добиться, что он так на неё рвётся? Убежища будет просить?
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30.07.2025 11:06 Відповісти
Клован згадав як виступав у ***** на корпоративах?)
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30.07.2025 11:06 Відповісти
Мегатурнір: КВН проти ФСБ.
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30.07.2025 11:16 Відповісти
знову хоче побачити мир в йог очах
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30.07.2025 11:17 Відповісти
Чой-то Пуйло селфі в колекцію не цікавить... Зеленскій он, десятиліттями колекціонує.
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30.07.2025 11:28 Відповісти
 
 