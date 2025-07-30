Зеленський пропонує очну зустріч з Путіним, але РФ блокує ініціативу, - Джелял
Президент України Володимир Зеленський виступає за особисту зустріч з російським диктатором Володимиром Путіним, проте Москва не підтримує таку ідею.
Про це повідомляє посол України в Туреччині Нарімана Джеляла, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
За словами Джеляла, українська сторона запропонувала провести саміт лідерів, на якому окреслити рамки майбутніх домовленостей, а далі передати роботу переговорним групам. Натомість РФ вимагає, щоб спершу експерти погодили ключові позиції, і лише тоді - можлива розмова президентів.
"Ми пропонуємо припинити вбивства на час розмови, вони хочуть вбивати, поки не будуть узгоджені позиції до зустрічі президентів", - заявив посол.
Топ коментарі
+4 Поділля16
показати весь коментар30.07.2025 10:48 Відповісти Посилання
+3 Don King
показати весь коментар30.07.2025 10:56 Відповісти Посилання
+2 Василь Довганенко #609187
показати весь коментар30.07.2025 10:39 Відповісти Посилання
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ти не достатньо віддано та глибоко встромляєш язика у сраку зе!лідара.
вчись у стефанішиної та свириденко!
Для початку, йухло не лідор, а міжнародний терорист. Звідки у Зєлі таке патологічне бажання зустрічатися з терористом №1?
І про що мають бути ті "майбутні домовленості"? За задумом Зєлі, доля держави має вирішуватися на "сходняку" терориста і випускника Криворізького юрфаку?