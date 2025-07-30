Зеленский предлагает очную встречу с Путиным, но РФ блокирует инициативу, - Джелял

Президент Украины Владимир Зеленский выступает за личную встречу с российским диктатором Владимиром Путиным, однако Москва не поддерживает такую идею.

Об этом сообщает посол Украины в Турции Наримана Джеляла, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По словам Джеляла, украинская сторона предложила провести саммит лидеров, на котором очертить рамки будущих договоренностей, а дальше передать работу переговорным группам. Зато РФ требует, чтобы сначала эксперты согласовали ключевые позиции, и только тогда - возможен разговор президентов.

"Мы предлагаем прекратить убийства на время разговора, они хотят убивать, пока не будут согласованы позиции до встречи президентов", - заявил посол.

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