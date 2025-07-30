Зеленский предлагает очную встречу с Путиным, но РФ блокирует инициативу, - Джелял
Президент Украины Владимир Зеленский выступает за личную встречу с российским диктатором Владимиром Путиным, однако Москва не поддерживает такую идею.
Об этом сообщает посол Украины в Турции Наримана Джеляла, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
По словам Джеляла, украинская сторона предложила провести саммит лидеров, на котором очертить рамки будущих договоренностей, а дальше передать работу переговорным группам. Зато РФ требует, чтобы сначала эксперты согласовали ключевые позиции, и только тогда - возможен разговор президентов.
"Мы предлагаем прекратить убийства на время разговора, они хотят убивать, пока не будут согласованы позиции до встречи президентов", - заявил посол.
Топ комментарии
+6 Поділля16
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+4 Ярослав Кийко
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+4 Don King
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ти не достатньо віддано та глибоко встромляєш язика у сраку зе!лідара.
вчись у стефанішиної та свириденко!
Для початку, йухло не лідор, а міжнародний терорист. Звідки у Зєлі таке патологічне бажання зустрічатися з терористом №1?
І про що мають бути ті "майбутні домовленості"? За задумом Зєлі, доля держави має вирішуватися на "сходняку" терориста і випускника Криворізького юрфаку?