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Новости Встреча Зеленского и Путина
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Зеленский предлагает очную встречу с Путиным, но РФ блокирует инициативу, - Джелял

джелял

Президент Украины Владимир Зеленский выступает за личную встречу с российским диктатором Владимиром Путиным, однако Москва не поддерживает такую идею.

Об этом сообщает посол Украины в Турции Наримана Джеляла, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По словам Джеляла, украинская сторона предложила провести саммит лидеров, на котором очертить рамки будущих договоренностей, а дальше передать работу переговорным группам. Зато РФ требует, чтобы сначала эксперты согласовали ключевые позиции, и только тогда - возможен разговор президентов.

"Мы предлагаем прекратить убийства на время разговора, они хотят убивать, пока не будут согласованы позиции до встречи президентов", - заявил посол.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Шансы на встречу Зеленского и Путина растут. Терпение Трампа по войне лопнуло, - Кислица

Автор: 

Зеленский Владимир (21393) путин владимир (31766) Джелял Нариман (52)


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Топ комментарии
+6
Таке враження, що якщо Зе зустрінеться з Пуйлом, то і війна заккінчитьсяґ нашою перемогою? А як на мене, то все, що робить Зе йде чомусь тільки на шкоду України. Якби на переговори поїхав Порошенко, то було б відчуття чогось нормального рішення, а Зе вселяє очікування тільки здачі і капітуляції.
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30.07.2025 10:48 Ответить
+4
На що розраховує цей абсолютно некомпетентний балабол? Це ж не гундосики записувати по завчасно підготовленому розумними людьми тексту. Це й не стадіон, де можна було "грати на публіку", поливаючи брудом опонента. Чи може він розраховує побикувати, як в оральному кабінеті у Трампа? Це триндець...
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30.07.2025 10:45 Ответить
+4
И какой смысл,кварталист расскажет свежие шуточки?
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30.07.2025 10:56 Ответить
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Обоє звіздять і ніхто не бажає початку переговорів.
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30.07.2025 10:39 Ответить
джелял!
ти не достатньо віддано та глибоко встромляєш язика у сраку зе!лідара.
вчись у стефанішиної та свириденко!
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30.07.2025 10:41 Ответить
Та нах **** нужен ****?!
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30.07.2025 10:41 Ответить
При Пети этому талантливому народу даже Бессарабкой командовать не доверяли!
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30.07.2025 10:43 Ответить
На що розраховує цей абсолютно некомпетентний балабол? Це ж не гундосики записувати по завчасно підготовленому розумними людьми тексту. Це й не стадіон, де можна було "грати на публіку", поливаючи брудом опонента. Чи може він розраховує побикувати, як в оральному кабінеті у Трампа? Це триндець...
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30.07.2025 10:45 Ответить
Воно розраховує, що у зустрічі відмовлять і воно зможе ще висмоктати з України для СЕБЕ ЛЮБИМОГО.
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30.07.2025 10:53 Ответить
Та воно зовсім втратило зв'язок з реальністю, оте обдовбане, вважає себе неперевершеним переговорником. З ким оте тупе створіння збирається розмовляти? Той царьок мордовський, по-перше, пройшов школу КДБ, а це гімно квартальне, яке без папірця до двох слів третє не притулить так, щоб було щось скоже на думку, у якого досвід стрибати без штанів по корпоративах та морду тупу корчити, зачитуюючи чужі тексти, хоче переграти спецслужбовця, у якого, до речі, у радниках фахівці, а не шістки кавказьких бандитів-ригів. На мою думку, Єрмак свою болонку надрочує, щоб та таки зазирнула в очі путіну, щоб становище України стало ще гірше.
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30.07.2025 11:29 Ответить
Очну зустріч? 🤔Цікаааво! Я думав, вона відбудеться після війни, у Гаазькому трибуналі, аьо на стадії розслідування їхніх зв'язків при допиті у прокурорів.
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30.07.2025 10:46 Ответить
Таке враження, що якщо Зе зустрінеться з Пуйлом, то і війна заккінчитьсяґ нашою перемогою? А як на мене, то все, що робить Зе йде чомусь тільки на шкоду України. Якби на переговори поїхав Порошенко, то було б відчуття чогось нормального рішення, а Зе вселяє очікування тільки здачі і капітуляції.
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30.07.2025 10:48 Ответить
Ніякого рішення там немає,хто б туди не поїхав
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30.07.2025 11:04 Ответить
куйло відмовляється.він "зепоцріота" вважає "нелигітимним зезедентом"
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30.07.2025 10:50 Ответить
***** - старий пирдун, він ледва свої копита прерставляє І ще хйло - паталогічний боягуз і боїться, шо ЗЕля дасть йому звіздюлін.
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30.07.2025 10:52 Ответить
И какой смысл,кварталист расскажет свежие шуточки?
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30.07.2025 10:56 Ответить
>> українська сторона запропонувала провести саміт лідерів, на якому окреслити рамки майбутніх домовленостей

Для початку, йухло не лідор, а міжнародний терорист. Звідки у Зєлі таке патологічне бажання зустрічатися з терористом №1?

І про що мають бути ті "майбутні домовленості"? За задумом Зєлі, доля держави має вирішуватися на "сходняку" терориста і випускника Криворізького юрфаку?
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30.07.2025 10:57 Ответить
Додайте, що ЛИПОВОГО випускника.
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30.07.2025 11:30 Ответить
На чийому боці сила той і диктує умови. Татарин цього не доганяє? Дипломат бл....
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30.07.2025 11:00 Ответить
А чего он рассчитывает на этой встрече добиться, что он так на неё рвётся? Убежища будет просить?
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30.07.2025 11:06 Ответить
Клован згадав як виступав у ***** на корпоративах?)
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30.07.2025 11:06 Ответить
Мегатурнір: КВН проти ФСБ.
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30.07.2025 11:16 Ответить
знову хоче побачити мир в йог очах
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30.07.2025 11:17 Ответить
Мабуть в іншому місті шукатиме, бо в очах не знайшов
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30.07.2025 11:40 Ответить
Чой-то Пуйло селфі в колекцію не цікавить... Зеленскій он, десятиліттями колекціонує.
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30.07.2025 11:28 Ответить
 
 