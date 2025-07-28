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Новости Встреча Зеленского и Путина
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Шансы на встречу Зеленского и Путина растут. Терпение Трампа в отношении войны на исходе, - Кислица

Кислица прокомментировал возможную встречу Зеленского и Путина

Шансы на встречу Владимира Зеленского и Владимира Путина с целью прекращения войны растут, поскольку президент США Дональд Трамп открыто выражает свое недовольство затягиванием Россией переговорного процесса.

Об этом заявил первый заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица в комментарии Укринформу, информирует Цензор.НЕТ.

Он отметил, что не может комментировать слова министра иностранных дел Турции Хакана Фидана о возможной встрече президентов Украины и России, поскольку не знает всего контекста, в котором они были сказаны, "а это очень важно".

"У меня нет первоисточника его слов, возможно, он имеет в виду пользу от трех проведенных встреч в Стамбуле. Возможно, он чувствует, что шанс на такую встречу растет. И он действительно, хочется верить, растет, потому что Москва осознает, что у Вашингтона лопается терпение. Понимаете, можно играть с друзьями, можно играть с коллегами, но играть с президентом Соединенных Штатов в такие игры нельзя", - сказал Кислица.

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Дипломат также отметил, что вопрос саммита лидеров обсуждался еще во время первой встречи делегаций в Стамбуле.

По его словам, российская сторона не исключала возможность такой встречи, но требовала от Украины выполнить их требования.

Кислица отметил, что Россия пытается искажать логику переговоров, считая, что "президенты должны только одобрять то, что сделали эксперты".

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"Но здесь должна быть другая логика. Здесь должна быть логика, что правитель Кремля должен четко сказать всем своим подчиненным, что они должны оформить принципиальные договоренности лидеров, а не наоборот. Иначе мы будем так еще годами встречаться. И это то, что нужно российской стороне", - отметил первый заместитель министра.

Он добавил, что российская сторона вместо реального решения вопроса завершения войны пытается выстроить "инфраструктуру бесконечных разговоров" и предложить это Трампу.

Автор: 

Зеленский Владимир (21376) путин владимир (31761) Трамп Дональд (6066) Кислица Сергей (180)


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Топ комментарии
+9
Куда в этот раз Янелох собирается смотреть }{уйлу "в поисках там мира"?
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28.07.2025 22:37 Ответить
+4
зустріч - А навіщо ? ***** знов будет казати бімбіли Бімбасс, НАТО у кордонів сосії, та іншу херню .

Але ця зустріч може бути тільки для того щоб показати Трампу, що ***** не хоче миру.
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28.07.2025 22:38 Ответить
+4
***** та ********* будуть домовлятися, як непаливно продовжити війну.
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28.07.2025 22:40 Ответить
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Куда в этот раз Янелох собирается смотреть }{уйлу "в поисках там мира"?
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28.07.2025 22:37 Ответить
Мабуть, проведе повне анатомічне обстеження в пошуках.
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28.07.2025 22:40 Ответить
Он ещё и проктолог, а не только роялист?
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28.07.2025 22:41 Ответить
Я проктолог-рояліст
Замість миру знайду глист.
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28.07.2025 22:45 Ответить
зустріч - А навіщо ? ***** знов будет казати бімбіли Бімбасс, НАТО у кордонів сосії, та іншу херню .

Але ця зустріч може бути тільки для того щоб показати Трампу, що ***** не хоче миру.
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28.07.2025 22:38 Ответить
Факан Кідан - не обдурить )))

вір йому, Сергійко Кислиця, як собі
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28.07.2025 22:39 Ответить
***** та ********* будуть домовлятися, як непаливно продовжити війну.
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28.07.2025 22:40 Ответить
А сенс? Для прикладу, під час Другої світової війни СРСР з 22 червня 1941 по 8 травня 1945 за неповні 4 рок втратив за мінімальними оцінками 26,6 мільйонів, тобто щодня гинуло по 19 тисяч осіб. В Афганістані радянські війська втратили 15-18 тисяч, а вбили 2-3 мільйона афганців з 13 мільйонів тогочасного населення, тобто вбили кожного пятого громадянина Афганістану. В Секторі Гази, який в 2-3 рази менший площею за Київ за півтора роки з 2,2 мільйонів палестинців ізраїльтяни знищили понад 70 тисяч арабів. Тобто в Україні немає навіть і тисячної долі тих втрат, які понесли на справжніх війнах. А тому з одного боку Росії продовжуватиме обстріли тилу і таким чином намагатиметься нащупати прошарок безхребетних українців, які будуть з середини підштовхувати капітулювати ЗСУ, бо очевидно, що війна триватиме не один рік, і як би кожен військовозобовязаний військовопридатний не ховався рано чи пізно він попадеться, питання лише часу, але ж всім сцикотно. З другого боку, сам Зеленський чудово розуміє патовість ситуації, і те що йому ніколи не стати українським Манергеймом, а тому для нього це ідеальна нагода скинути відповідальність на народ і виправдати поступки нібито під тиском обставин, так би мовити запит українців скласти зброю перевершив запит захищатися
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28.07.2025 23:11 Ответить
Про Газу дуже сподобалося.
Можна було б додати, що виключно вагітних жінок, дітей та старих.
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28.07.2025 23:20 Ответить
Англомовна вікіпедія пише, що діти та жінки становлять дві третини загиблих, гадаєш брешуть?
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28.07.2025 23:24 Ответить
Впевнений.

За чиїми джерелами? Не мінздраву Хамас та підрозділу ООН у Газі, який був розформований за сприяння терористичній двяльності?

А ще є свіжі фоточки голодуючих дітей Гази 10-річної давнини з Ємену.
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28.07.2025 23:32 Ответить
Трамп вже на Пуйла забив. А Зеля все мріє на коліна впасти "Прастітє мєня..."?
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28.07.2025 22:41 Ответить
Нема там шансiв, i Трумп тут нi до чого
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28.07.2025 22:41 Ответить
Стаття про заяву шановного Сергія Кислиці, а на світлині - хрін зна хто.
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28.07.2025 22:42 Ответить
Зате в іншому в нас дуже великі шанси. дякувати кловунам з кварталу95 і вумному наріду.

Європейська комісія пригрозила припинити будь-яку фінансову допомогу Україні, пише Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Депутатка Верховної Ради України та колишня віцепрем'єр-міністерка з європейських справ Іванна Климпуш-Цинцадзе підтвердила виданню, що відповідний сигнал від ЄС дійсно надійшов. За її словами, у документі наголошується, "що фінансова допомога через ЄС буде заморожена, якщо ситуація з антикорупційними органами не буде вирішена". Ми говоримо про весь наступний платіж, а не лише про його частину».

Фінансова допомога в рамках Фонду допомоги Україні має становити 50 млрд євро до 2027 року і переважно надходитиме безпосередньо до державного бюджету України.
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28.07.2025 22:44 Ответить
Зустрітися, щоб що? От навіть впертий Трамп з пуциним зустрічатися не хоче. А слабенькому у розмові і схильному до піддавків Зєлєнскому так зустріч взагалі протипоказана. Хіба що він вирішив пуцина задушити голими руками? 🤔
Жартую! 😊
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28.07.2025 22:44 Ответить
Бовдур прям марить ще раз ***** в очі заглянути
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28.07.2025 22:46 Ответить
Що мають обговорювати Зеля та ***** в такому рандеву?
Капітуляцію України?
Чи капітуляцію НАТО з колонізацією України *****м??? - адже саме такі вимоги ***** висуває в своїх ультиматумах з грудня 2021 року!
То в такому випадку поруч з ЕрЗе мають сидіти Макрон+Стармер+Мерц+Туск! І про саме такий скалад переговорників Сибіга має наголошувати!
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28.07.2025 22:49 Ответить
Та не,Європейці не будуть брати учвсть у капітуляції,це ж не перемогу ділити.
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28.07.2025 22:53 Ответить
чому ***** з великої літери ?
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28.07.2025 23:30 Ответить
Якась дурня… Нащо? Чтоби что?
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28.07.2025 23:13 Ответить
Ці два окурка вже зустрічалися. Це був перший крок до повномасштабного вторгнення.
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28.07.2025 23:25 Ответить
зезрадник" буде спасати шкіру куйла,здачею українських територій
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28.07.2025 23:45 Ответить
 
 