Шансы на встречу Зеленского и Путина растут. Терпение Трампа в отношении войны на исходе, - Кислица

Шансы на встречу Владимира Зеленского и Владимира Путина с целью прекращения войны растут, поскольку президент США Дональд Трамп открыто выражает свое недовольство затягиванием Россией переговорного процесса.

Об этом заявил первый заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица в комментарии Укринформу, информирует Цензор.НЕТ.

Он отметил, что не может комментировать слова министра иностранных дел Турции Хакана Фидана о возможной встрече президентов Украины и России, поскольку не знает всего контекста, в котором они были сказаны, "а это очень важно".

"У меня нет первоисточника его слов, возможно, он имеет в виду пользу от трех проведенных встреч в Стамбуле. Возможно, он чувствует, что шанс на такую встречу растет. И он действительно, хочется верить, растет, потому что Москва осознает, что у Вашингтона лопается терпение. Понимаете, можно играть с друзьями, можно играть с коллегами, но играть с президентом Соединенных Штатов в такие игры нельзя", - сказал Кислица.

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Дипломат также отметил, что вопрос саммита лидеров обсуждался еще во время первой встречи делегаций в Стамбуле.

По его словам, российская сторона не исключала возможность такой встречи, но требовала от Украины выполнить их требования.

Кислица отметил, что Россия пытается искажать логику переговоров, считая, что "президенты должны только одобрять то, что сделали эксперты".

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"Но здесь должна быть другая логика. Здесь должна быть логика, что правитель Кремля должен четко сказать всем своим подчиненным, что они должны оформить принципиальные договоренности лидеров, а не наоборот. Иначе мы будем так еще годами встречаться. И это то, что нужно российской стороне", - отметил первый заместитель министра.

Он добавил, что российская сторона вместо реального решения вопроса завершения войны пытается выстроить "инфраструктуру бесконечных разговоров" и предложить это Трампу.