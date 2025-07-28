Шансы на встречу Зеленского и Путина растут. Терпение Трампа в отношении войны на исходе, - Кислица
Шансы на встречу Владимира Зеленского и Владимира Путина с целью прекращения войны растут, поскольку президент США Дональд Трамп открыто выражает свое недовольство затягиванием Россией переговорного процесса.
Об этом заявил первый заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица в комментарии Укринформу, информирует Цензор.НЕТ.
Он отметил, что не может комментировать слова министра иностранных дел Турции Хакана Фидана о возможной встрече президентов Украины и России, поскольку не знает всего контекста, в котором они были сказаны, "а это очень важно".
"У меня нет первоисточника его слов, возможно, он имеет в виду пользу от трех проведенных встреч в Стамбуле. Возможно, он чувствует, что шанс на такую встречу растет. И он действительно, хочется верить, растет, потому что Москва осознает, что у Вашингтона лопается терпение. Понимаете, можно играть с друзьями, можно играть с коллегами, но играть с президентом Соединенных Штатов в такие игры нельзя", - сказал Кислица.
Дипломат также отметил, что вопрос саммита лидеров обсуждался еще во время первой встречи делегаций в Стамбуле.
По его словам, российская сторона не исключала возможность такой встречи, но требовала от Украины выполнить их требования.
Кислица отметил, что Россия пытается искажать логику переговоров, считая, что "президенты должны только одобрять то, что сделали эксперты".
"Но здесь должна быть другая логика. Здесь должна быть логика, что правитель Кремля должен четко сказать всем своим подчиненным, что они должны оформить принципиальные договоренности лидеров, а не наоборот. Иначе мы будем так еще годами встречаться. И это то, что нужно российской стороне", - отметил первый заместитель министра.
Он добавил, что российская сторона вместо реального решения вопроса завершения войны пытается выстроить "инфраструктуру бесконечных разговоров" и предложить это Трампу.
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Замість миру знайду глист.
Але ця зустріч може бути тільки для того щоб показати Трампу, що ***** не хоче миру.
вір йому, Сергійко Кислиця, як собі
Можна було б додати, що виключно вагітних жінок, дітей та старих.
За чиїми джерелами? Не мінздраву Хамас та підрозділу ООН у Газі, який був розформований за сприяння терористичній двяльності?
А ще є свіжі фоточки голодуючих дітей Гази 10-річної давнини з Ємену.
Європейська комісія пригрозила припинити будь-яку фінансову допомогу Україні, пише Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Депутатка Верховної Ради України та колишня віцепрем'єр-міністерка з європейських справ Іванна Климпуш-Цинцадзе підтвердила виданню, що відповідний сигнал від ЄС дійсно надійшов. За її словами, у документі наголошується, "що фінансова допомога через ЄС буде заморожена, якщо ситуація з антикорупційними органами не буде вирішена". Ми говоримо про весь наступний платіж, а не лише про його частину».
Фінансова допомога в рамках Фонду допомоги Україні має становити 50 млрд євро до 2027 року і переважно надходитиме безпосередньо до державного бюджету України.
Жартую! 😊
Капітуляцію України?
Чи капітуляцію НАТО з колонізацією України *****м??? - адже саме такі вимоги ***** висуває в своїх ультиматумах з грудня 2021 року!
То в такому випадку поруч з ЕрЗе мають сидіти Макрон+Стармер+Мерц+Туск! І про саме такий скалад переговорників Сибіга має наголошувати!