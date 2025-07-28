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Новости Заявления о мире Мирный план Трампа
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Зеленский об ультиматуме Трампа Путину: Украина остается преданной миру

Президент Владимир Зеленский, комментируя последние заявления лидера США Дональда Трампа в отношении диктатора РФ Владимира Путина, подчеркнул, что Украина преданна миру.

Об этом глава государства написал в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.

Зеленский заявил, что Трамп выразил "четкую позицию и решимость". Он поблагодарил президента США за "его сосредоточенность на спасении жизней и прекращении этой ужасной войны".

"Именно вовремя, когда многое может измениться благодаря силе настоящего мира. Украина остается преданной миру и будет неутомимо работать вместе с США, чтобы сделать наши страны более безопасными, сильными и процветающими", - добавил он.

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Зеленский прокомментировал заявление Трампа об ультиматуме Путину

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что планирует уменьшить 50-дневный срок, который дал диктатору РФ Владимиру Путину на достижение договоренностей с Украиной для урегулирования войны, потому что "очень разочарован" им.

Впоследствии Трамп сократил этот срок до 10-12 дней.

Автор: 

Зеленский Владимир (21376) ультиматум (68) Трамп Дональд (6052) война в Украине (5392)


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Давай зеля, почеши рыжей псине фабержешки
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28.07.2025 21:24 Ответить
Трамп роздухарився - невже підтримає Україну?
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28.07.2025 21:24 Ответить
Зроби народу України безкоштовну послугу-згинь
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28.07.2025 21:25 Ответить
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28.07.2025 21:27 Ответить
Що значить-"віддвна миру"?Цей дятел може чіткіше думку висловлювати а ге масштабувати маячню?
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28.07.2025 21:28 Ответить
Шо він готовий здатися, як тільки отримає відмашку. А потім будуть "то не я , то все Трамп". Так оце із законом про набу, де крайніми виявилися депутати.
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28.07.2025 22:21 Ответить
шо віддав Україну то віддав Україну - навіть баба Юля двічі це опротестувала колонізацію України,спочатку голосуючи ЗА Генпрокуроство Кравченка , а потім ЗА знищення колоніального впливу партнерів .під наглядом того ж Кравченка ..
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28.07.2025 21:28 Ответить
 
 