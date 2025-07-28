Зеленский об ультиматуме Трампа Путину: Украина остается преданной миру

Президент Владимир Зеленский, комментируя последние заявления лидера США Дональда Трампа в отношении диктатора РФ Владимира Путина, подчеркнул, что Украина преданна миру.

Об этом глава государства написал в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.

Зеленский заявил, что Трамп выразил "четкую позицию и решимость". Он поблагодарил президента США за "его сосредоточенность на спасении жизней и прекращении этой ужасной войны".

"Именно вовремя, когда многое может измениться благодаря силе настоящего мира. Украина остается преданной миру и будет неутомимо работать вместе с США, чтобы сделать наши страны более безопасными, сильными и процветающими", - добавил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Путин серьезно просчитался насчет Трампа, - Грэм о новом дедлайне для России

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что планирует уменьшить 50-дневный срок, который дал диктатору РФ Владимиру Путину на достижение договоренностей с Украиной для урегулирования войны, потому что "очень разочарован" им.

Впоследствии Трамп сократил этот срок до 10-12 дней.