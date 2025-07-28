Путин серьезно просчитался в отношении Трампа, - Грэм о новом дедлайне для России

Диктатор РФ Владимир Путин серьезно просчитался с президентом США Дональдом Трампом.

Об этом в соцсети Х заявил сенатор-республиканец Линдси Грэм, комментируя новый дедлайн, который президент Трамп установил России для прекращения огня, сообщает Цензор.НЕТ.

Грэм сказал, что он полностью понимает разочарование Трампа относительно постоянных атак России на Украину. По словам сенатора, такие действия РФ свидетельствуют об отсутствии реального желания сесть за стол мирных переговоров.

"Путин серьезно просчитался с президентом Трампом. Я надеюсь, что такие страны, как Китай, Индия и Бразилия, которые поддерживают военную машину Путина, вскоре заплатят давно назревшую цену", - заявил Грэм.

Американский законодатель добавил, что Конгресс в подавляющем большинстве двухпартийный, готов помочь "Трампу в его усилиях по привлечению сторон к мирным переговорам".

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что планирует уменьшить 50-дневный срок, который дал диктатору РФ Владимиру Путину на достижение договоренностей с Украиной для урегулирования войны, потому что "очень разочарован" им. Трамп сократил этот срок до 10-12 дней.

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