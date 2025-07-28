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Новости Мирный план Трампа
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Путин серьезно просчитался в отношении Трампа, - Грэм о новом дедлайне для России

Грэм о новом дедлайне для РФ

Диктатор РФ Владимир Путин серьезно просчитался с президентом США Дональдом Трампом.

Об этом в соцсети Х заявил сенатор-республиканец Линдси Грэм, комментируя новый дедлайн, который президент Трамп установил России для прекращения огня, сообщает Цензор.НЕТ.

Грэм сказал, что он полностью понимает разочарование Трампа относительно постоянных атак России на Украину. По словам сенатора, такие действия РФ свидетельствуют об отсутствии реального желания сесть за стол мирных переговоров.

"Путин серьезно просчитался с президентом Трампом. Я надеюсь, что такие страны, как Китай, Индия и Бразилия, которые поддерживают военную машину Путина, вскоре заплатят давно назревшую цену", - заявил Грэм.

Американский законодатель добавил, что Конгресс в подавляющем большинстве двухпартийный, готов помочь "Трампу в его усилиях по привлечению сторон к мирным переговорам".

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что планирует уменьшить 50-дневный срок, который дал диктатору РФ Владимиру Путину на достижение договоренностей с Украиной для урегулирования войны, потому что "очень разочарован" им. Трамп сократил этот срок до 10-12 дней.

Читайте также: Новый дедлайн для РФ на мир с Украиной - 10-12 дней с сегодняшнего дня, - Трамп

Автор: 

путин владимир (31761) россия (96709) Трамп Дональд (6052) Линдси Грэм (101)


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Топ комментарии
+12
Да ладно, ложило пуйло на того Трумпа с самого начала и продолжает
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28.07.2025 18:55 Ответить
+11
Давайте подождём сильно радоваться. У Трампона уже было 24 часа, потом много раз по 2 недели, потом 50 дней, теперь 10-12 дней. Трампон- просто генератор случайных чисел.
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28.07.2025 18:59 Ответить
+8
Путін серйозно прорахувався щодо Трампа, - Грем

Не пиззи.
На жаль, ні.
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28.07.2025 18:57 Ответить
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Да ладно, ложило пуйло на того Трумпа с самого начала и продолжает
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28.07.2025 18:55 Ответить
рудому не сподобається коли на нього кладуть
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28.07.2025 18:57 Ответить
на то воно і х..ло, але воно не всемогутнє, воно х...ло, переоцінило себе
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28.07.2025 22:10 Ответить
у рудого 7 понеділків на тижні
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28.07.2025 18:55 Ответить
Путін серйозно прорахувався щодо Трампа, - Грем

Не пиззи.
На жаль, ні.
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28.07.2025 18:57 Ответить
Тампон хазяїн свого слова😀Сьогодні дав слово а завтра забрав своє слово😀
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28.07.2025 18:58 Ответить
Давайте подождём сильно радоваться. У Трампона уже было 24 часа, потом много раз по 2 недели, потом 50 дней, теперь 10-12 дней. Трампон- просто генератор случайных чисел.
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28.07.2025 18:59 Ответить
путин, он же *****, сильно просчитался появившись на свет...
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28.07.2025 19:00 Ответить
Трамп путлєру рога позшибає - може
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28.07.2025 19:01 Ответить
Гремові- скажи нарешті ГОП коли Трамп перескочить , а то повірю нарешті Задорову- НУТУПИИИИЙЄ? ТА НІ , ПРОСТО ПРИСТОСУВАНЦІ Хйові
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28.07.2025 19:05 Ответить
У х@йла компромат на рудого..... Так що ні ...😡
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28.07.2025 19:13 Ответить
та не новий там "дедлайн", там просто новий "пісьтьож"
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28.07.2025 19:16 Ответить
Грем,ну це лиш допоки слова)
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28.07.2025 19:20 Ответить
тупін як скажений пес - лікуванню не піддається. Єдиний спосіб йому допомогти - прикінчити.
Сподіваюсь у США це залишилися бомби GBU-57 )
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28.07.2025 19:23 Ответить
це схоже на вихваляння старих імпотентів у публічному домі: розмов багато, але як до справи, то винні усі, крім них)))
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28.07.2025 19:29 Ответить
Побачимо ! Поки все йде по Путлерівському плану !
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28.07.2025 19:55 Ответить
 
 