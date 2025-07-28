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Путін серйозно прорахувався щодо Трампа, - Грем про новий дедлайн для Росії

Грем про новий дедлайн для рф

Диктатор РФ Володимир Путін серйозно прорахувався з президентом США Дональдом Трампом.

Про це в соцмережі Х заявив сенатор-республіканець Ліндсі Грем, коментуючи новий дедлайн, який президент Трамп встановив Росії для припинення вогню, повідомляє Цензор.НЕТ.

Грем сказав, що він повністю розуміє розчарування Трампа щодо постійних атак Росії на Україну. За словами сенатора, такі дії РФ свідчать про відсутність реального бажання сісти за стіл мирних переговорів.

"Путін серйозно прорахувався з президентом Трампом. Я сподіваюся, що такі країни, як Китай, Індія та Бразилія, які підтримують військову машину Путіна, незабаром заплатять давно назрілу ціну", - заявив Грем.

Американський законодавець додав, що Конгрес у переважній більшості двопартійний, готовий допомогти "Трампу в його зусиллях із залучення сторін до мирних переговорів".

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп заявив, що планує зменшити 50-денний термін, який дав диктатору РФ Володимиру Путіну на досягнення домовленостей з Україною для врегулювання війни, бо "дуже розчарований" ним. Трамп скоротив цей термін до 10-12 днів.

Читайте також: Новий дедлайн для РФ на мир з Україною – 10-12 днів відсьогодні, - Трамп

Автор: 

путін володимир (24345) росія (66879) Трамп Дональд (6538) Грем Ліндсі (109)


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Да ладно, ложило пуйло на того Трумпа с самого начала и продолжает
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28.07.2025 18:55 Відповісти
рудому не сподобається коли на нього кладуть
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28.07.2025 18:57 Відповісти
у рудого 7 понеділків на тижні
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28.07.2025 18:55 Відповісти
Путін серйозно прорахувався щодо Трампа, - Грем

Не пиззи.
На жаль, ні.
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28.07.2025 18:57 Відповісти
Тампон хазяїн свого слова😀Сьогодні дав слово а завтра забрав своє слово😀
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28.07.2025 18:58 Відповісти
Давайте подождём сильно радоваться. У Трампона уже было 24 часа, потом много раз по 2 недели, потом 50 дней, теперь 10-12 дней. Трампон- просто генератор случайных чисел.
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28.07.2025 18:59 Відповісти
путин, он же *****, сильно просчитался появившись на свет...
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28.07.2025 19:00 Відповісти
Трамп путлєру рога позшибає - може
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28.07.2025 19:01 Відповісти
Гремові- скажи нарешті ГОП коли Трамп перескочить , а то повірю нарешті Задорову- НУТУПИИИИЙЄ? ТА НІ , ПРОСТО ПРИСТОСУВАНЦІ Хйові
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28.07.2025 19:05 Відповісти
У х@йла компромат на рудого..... Так що ні ...😡
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28.07.2025 19:13 Відповісти
та не новий там "дедлайн", там просто новий "пісьтьож"
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28.07.2025 19:16 Відповісти
 
 