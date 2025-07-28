Путін серйозно прорахувався щодо Трампа, - Грем про новий дедлайн для Росії

Диктатор РФ Володимир Путін серйозно прорахувався з президентом США Дональдом Трампом.

Про це в соцмережі Х заявив сенатор-республіканець Ліндсі Грем, коментуючи новий дедлайн, який президент Трамп встановив Росії для припинення вогню, повідомляє Цензор.НЕТ.

Грем сказав, що він повністю розуміє розчарування Трампа щодо постійних атак Росії на Україну. За словами сенатора, такі дії РФ свідчать про відсутність реального бажання сісти за стіл мирних переговорів.

"Путін серйозно прорахувався з президентом Трампом. Я сподіваюся, що такі країни, як Китай, Індія та Бразилія, які підтримують військову машину Путіна, незабаром заплатять давно назрілу ціну", - заявив Грем.

Американський законодавець додав, що Конгрес у переважній більшості двопартійний, готовий допомогти "Трампу в його зусиллях із залучення сторін до мирних переговорів".

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп заявив, що планує зменшити 50-денний термін, який дав диктатору РФ Володимиру Путіну на досягнення домовленостей з Україною для врегулювання війни, бо "дуже розчарований" ним. Трамп скоротив цей термін до 10-12 днів.

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