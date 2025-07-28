Зеленський про ультиматум Трампа Путіну: Україна залишається відданою миру

Президент Володимир Зеленський, коментуючи останні заяви лідера США Дональда Трампа щодо диктатора РФ Володимира Путіна, наголосив, що Україна віддана миру.

Про це голова держави написав у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.

Зеленський заявив, що Трамп висловив "чітку позицію та рішучість". Він подякував президенту США за "його зосередженість на порятунку життів та припиненні цієї жахливої війни".

"Саме вчасно, коли багато чого може змінитися завдяки силі справжнього миру. Україна залишається відданою миру і буде невтомно працювати разом із США, щоб зробити наші країни безпечнішими, сильнішими та процвітаючими", - додав він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Путін серйозно прорахувався щодо Трампа, - Грем про новий дедлайн для Росії

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп заявив, що планує зменшити 50-денний термін, який дав диктатору РФ Володимиру Путіну на досягнення домовленостей з Україною для врегулювання війни, бо "дуже розчарований" ним.

Згодом Трамп скоротив цей термін до 10-12 днів.