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Зеленський про ультиматум Трампа Путіну: Україна залишається відданою миру

Президент Володимир Зеленський, коментуючи останні заяви лідера США Дональда Трампа щодо диктатора РФ Володимира Путіна, наголосив, що Україна віддана миру.

Про це голова держави написав у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.

Зеленський заявив, що Трамп висловив "чітку позицію та рішучість". Він подякував президенту США за "його зосередженість на порятунку життів та припиненні цієї жахливої війни".

"Саме вчасно, коли багато чого може змінитися завдяки силі справжнього миру. Україна залишається відданою миру і буде невтомно працювати разом із США, щоб зробити наші країни безпечнішими, сильнішими та процвітаючими", - додав він.

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Зеленський прокоментував заяву Трампа про ультиматум Путіну

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп заявив, що планує зменшити 50-денний термін, який дав диктатору РФ Володимиру Путіну на досягнення домовленостей з Україною для врегулювання війни, бо "дуже розчарований" ним.

Згодом Трамп скоротив цей термін до 10-12 днів.

Автор: 

Зеленський Володимир (24900) ультиматум (31) Трамп Дональд (6553) війна в Україні (5430)


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Давай зеля, почеши рыжей псине фабержешки
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28.07.2025 21:24 Відповісти
Трамп роздухарився - невже підтримає Україну?
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28.07.2025 21:24 Відповісти
Зроби народу України безкоштовну послугу-згинь
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28.07.2025 21:25 Відповісти
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28.07.2025 21:27 Відповісти
Що значить-"віддвна миру"?Цей дятел може чіткіше думку висловлювати а ге масштабувати маячню?
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28.07.2025 21:28 Відповісти
Шо він готовий здатися, як тільки отримає відмашку. А потім будуть "то не я , то все Трамп". Так оце із законом про набу, де крайніми виявилися депутати.
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28.07.2025 22:21 Відповісти
шо віддав Україну то віддав Україну - навіть баба Юля двічі це опротестувала колонізацію України,спочатку голосуючи ЗА Генпрокуроство Кравченка , а потім ЗА знищення колоніального впливу партнерів .під наглядом того ж Кравченка ..
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28.07.2025 21:28 Відповісти
 
 