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Новини Зустріч Зеленського та Путіна
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Шанси на зустріч Зеленського і Путіна зростають. Терпець Трампа щодо війни уривається, - Кислиця

Кислиця прокоментував можливу зустріч Зеленського і Путіна

Шанси на зустріч Володимира Зеленського та Володимира Путіна з метою припинення війни зростають, оскільки президент США Дональд Трамп відкрито висловлює своє невдоволення затягуванням Росією переговорного процесу.

Про це заявив перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця у коментарі Укрінформу, інформує Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що не може коментувати слова міністра закордонних справ Туреччини Хакана Фідана про можливу зустріч президентів України та Росії, оскільки не знає всього контексту, в якому вони були сказані, "а це дуже важливо".

"У мене немає першоджерела його слів, можливо, він має на увазі користь від трьох проведених зустрічей у Стамбулі. Можливо, він відчуває, що шанс на таку зустріч зростає. І він дійсно, хочеться вірити, зростає, тому що Москва усвідомлює, що у Вашингтона уривається терпець. Розумієте, можна гратися з друзями, можна гратися з колегами, але гратися з президентом Сполучених Штатів у такі ігри не можна", - сказав Кислиця.

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Дипломат також зазначив, що питання саміту лідерів обговорювалося ще під час першої зустрічі делегацій у Стамбулі.

За його словами, російська сторона не відкидала можливість такої зустрічі, але вимагала від України виконати їхні вимоги.

Кислиця наголосив, що Росія намагається спотворювати логіку переговорів, вважаючи, що "президенти мають лише схвалювати щось, що зробили експерти".

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"Але тут має бути інша логіка. Тут мусить бути логіка, що правитель Кремля має чітко сказати всім своїм підлеглим, що вони мають оформити принципові домовленості лідерів, а не навпаки. Інакше ми будемо так ще роками зустрічатися. І це те, що потрібно російській стороні", - зауважив перший заступник міністра.

Він додав, що російська сторона замість реального вирішення питання завершення війни намагається вибудувати "інфраструктуру безкінечних розмов" і запропонувати це Трампу.

Автор: 

Зеленський Володимир (24900) путін володимир (24349) Трамп Дональд (6553) Кислиця Сергій (216)


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Топ коментарі
+8
Куда в этот раз Янелох собирается смотреть }{уйлу "в поисках там мира"?
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28.07.2025 22:37 Відповісти
+4
зустріч - А навіщо ? ***** знов будет казати бімбіли Бімбасс, НАТО у кордонів сосії, та іншу херню .

Але ця зустріч може бути тільки для того щоб показати Трампу, що ***** не хоче миру.
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28.07.2025 22:38 Відповісти
+4
***** та ********* будуть домовлятися, як непаливно продовжити війну.
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28.07.2025 22:40 Відповісти
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Куда в этот раз Янелох собирается смотреть }{уйлу "в поисках там мира"?
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28.07.2025 22:37 Відповісти
Мабуть, проведе повне анатомічне обстеження в пошуках.
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28.07.2025 22:40 Відповісти
Он ещё и проктолог, а не только роялист?
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28.07.2025 22:41 Відповісти
Я проктолог-рояліст
Замість миру знайду глист.
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28.07.2025 22:45 Відповісти
зустріч - А навіщо ? ***** знов будет казати бімбіли Бімбасс, НАТО у кордонів сосії, та іншу херню .

Але ця зустріч може бути тільки для того щоб показати Трампу, що ***** не хоче миру.
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28.07.2025 22:38 Відповісти
Факан Кідан - не обдурить )))

вір йому, Сергійко Кислиця, як собі
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28.07.2025 22:39 Відповісти
***** та ********* будуть домовлятися, як непаливно продовжити війну.
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28.07.2025 22:40 Відповісти
А сенс? Для прикладу, під час Другої світової війни СРСР з 22 червня 1941 по 8 травня 1945 за неповні 4 рок втратив за мінімальними оцінками 26,6 мільйонів, тобто щодня гинуло по 19 тисяч осіб. В Афганістані радянські війська втратили 15-18 тисяч, а вбили 2-3 мільйона афганців з 13 мільйонів тогочасного населення, тобто вбили кожного пятого громадянина Афганістану. В Секторі Гази, який в 2-3 рази менший площею за Київ за півтора роки з 2,2 мільйонів палестинців ізраїльтяни знищили понад 70 тисяч арабів. Тобто в Україні немає навіть і тисячної долі тих втрат, які понесли на справжніх війнах. А тому з одного боку Росії продовжуватиме обстріли тилу і таким чином намагатиметься нащупати прошарок безхребетних українців, які будуть з середини підштовхувати капітулювати ЗСУ, бо очевидно, що війна триватиме не один рік, і як би кожен військовозобовязаний військовопридатний не ховався рано чи пізно він попадеться, питання лише часу, але ж всім сцикотно. З другого боку, сам Зеленський чудово розуміє патовість ситуації, і те що йому ніколи не стати українським Манергеймом, а тому для нього це ідеальна нагода скинути відповідальність на народ і виправдати поступки нібито під тиском обставин, так би мовити запит українців скласти зброю перевершив запит захищатися
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28.07.2025 23:11 Відповісти
Про Газу дуже сподобалося.
Можна було б додати, що виключно вагітних жінок, дітей та старих.
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28.07.2025 23:20 Відповісти
Англомовна вікіпедія пише, що діти та жінки становлять дві третини загиблих, гадаєш брешуть?
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28.07.2025 23:24 Відповісти
Впевнений.

За чиїми джерелами? Не мінздраву Хамас та підрозділу ООН у Газі, який був розформований за сприяння терористичній двяльності?

А ще є свіжі фоточки голодуючих дітей Гази 10-річної давнини з Ємену.
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28.07.2025 23:32 Відповісти
Трамп вже на Пуйла забив. А Зеля все мріє на коліна впасти "Прастітє мєня..."?
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28.07.2025 22:41 Відповісти
Нема там шансiв, i Трумп тут нi до чого
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28.07.2025 22:41 Відповісти
Стаття про заяву шановного Сергія Кислиці, а на світлині - хрін зна хто.
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28.07.2025 22:42 Відповісти
Зате в іншому в нас дуже великі шанси. дякувати кловунам з кварталу95 і вумному наріду.

Європейська комісія пригрозила припинити будь-яку фінансову допомогу Україні, пише Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Депутатка Верховної Ради України та колишня віцепрем'єр-міністерка з європейських справ Іванна Климпуш-Цинцадзе підтвердила виданню, що відповідний сигнал від ЄС дійсно надійшов. За її словами, у документі наголошується, "що фінансова допомога через ЄС буде заморожена, якщо ситуація з антикорупційними органами не буде вирішена". Ми говоримо про весь наступний платіж, а не лише про його частину».

Фінансова допомога в рамках Фонду допомоги Україні має становити 50 млрд євро до 2027 року і переважно надходитиме безпосередньо до державного бюджету України.
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28.07.2025 22:44 Відповісти
Зустрітися, щоб що? От навіть впертий Трамп з пуциним зустрічатися не хоче. А слабенькому у розмові і схильному до піддавків Зєлєнскому так зустріч взагалі протипоказана. Хіба що він вирішив пуцина задушити голими руками? 🤔
Жартую! 😊
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28.07.2025 22:44 Відповісти
Бовдур прям марить ще раз ***** в очі заглянути
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28.07.2025 22:46 Відповісти
Що мають обговорювати Зеля та ***** в такому рандеву?
Капітуляцію України?
Чи капітуляцію НАТО з колонізацією України *****м??? - адже саме такі вимоги ***** висуває в своїх ультиматумах з грудня 2021 року!
То в такому випадку поруч з ЕрЗе мають сидіти Макрон+Стармер+Мерц+Туск! І про саме такий скалад переговорників Сибіга має наголошувати!
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28.07.2025 22:49 Відповісти
Та не,Європейці не будуть брати учвсть у капітуляції,це ж не перемогу ділити.
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28.07.2025 22:53 Відповісти
чому ***** з великої літери ?
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28.07.2025 23:30 Відповісти
Якась дурня… Нащо? Чтоби что?
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28.07.2025 23:13 Відповісти
Ці два окурка вже зустрічалися. Це був перший крок до повномасштабного вторгнення.
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28.07.2025 23:25 Відповісти
 
 