Шанси на зустріч Зеленського і Путіна зростають. Терпець Трампа щодо війни уривається, - Кислиця

Шанси на зустріч Володимира Зеленського та Володимира Путіна з метою припинення війни зростають, оскільки президент США Дональд Трамп відкрито висловлює своє невдоволення затягуванням Росією переговорного процесу.

Про це заявив перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця у коментарі Укрінформу, інформує Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що не може коментувати слова міністра закордонних справ Туреччини Хакана Фідана про можливу зустріч президентів України та Росії, оскільки не знає всього контексту, в якому вони були сказані, "а це дуже важливо".

"У мене немає першоджерела його слів, можливо, він має на увазі користь від трьох проведених зустрічей у Стамбулі. Можливо, він відчуває, що шанс на таку зустріч зростає. І він дійсно, хочеться вірити, зростає, тому що Москва усвідомлює, що у Вашингтона уривається терпець. Розумієте, можна гратися з друзями, можна гратися з колегами, але гратися з президентом Сполучених Штатів у такі ігри не можна", - сказав Кислиця.

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Дипломат також зазначив, що питання саміту лідерів обговорювалося ще під час першої зустрічі делегацій у Стамбулі.

За його словами, російська сторона не відкидала можливість такої зустрічі, але вимагала від України виконати їхні вимоги.

Кислиця наголосив, що Росія намагається спотворювати логіку переговорів, вважаючи, що "президенти мають лише схвалювати щось, що зробили експерти".

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"Але тут має бути інша логіка. Тут мусить бути логіка, що правитель Кремля має чітко сказати всім своїм підлеглим, що вони мають оформити принципові домовленості лідерів, а не навпаки. Інакше ми будемо так ще роками зустрічатися. І це те, що потрібно російській стороні", - зауважив перший заступник міністра.

Він додав, що російська сторона замість реального вирішення питання завершення війни намагається вибудувати "інфраструктуру безкінечних розмов" і запропонувати це Трампу.