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Новини Зустріч Зеленського та Путіна
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Зеленський: Україна пропонує РФ перейти до рівня розмови лідерів

Зеленський запропонував РФ перейти до розмов лідерів

Президент Володимир Зеленський запропонував Росії перейти від обміну заявами та зустрічей на технічному рівні до рівня розмови лідерів.

Про це глава держави повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми бачимо та підтримуємо зусилля Президента Трампа для закінчення російської війни, усіх вбивств та для досягнення достойного і тривалого миру. Ми вдячні всім у світі, хто підтримує роботу заради миру та допомагає нам захищати життя.

Ми чуємо заяви з Росії, і якщо це сигнал про їхню серйозну готовність закінчити війну достойно й встановити дійсно тривалий мир, а не просто намагання виграти ще час для війни та відстрочку санкцій, то Україна ще раз підтверджує свою готовність до зустрічі на рівні лідерів у будь-який час", - йдеться в повідомленні.

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За словами Зеленського, Україна розуміє, хто ухвалює рішення в Росії та хто повинен закінчити цю війну.

"Увесь світ це теж розуміє. Україна пропонує перейти від обміну заявами та зустрічей на технічному рівні до рівня розмови лідерів. Америка це пропонувала. Україна це підтримувала. Потрібна готовність Росії", - підсумував президент.

Нагадаємо, 1 серпня Путін заявив, що озвучені ним у червні 2024 року цілі та умови Росії для завершення війни залишаються актуальними.

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Зеленський запропонував РФ перейти до розмов лідерів

Автор: 

Зеленський Володимир (24932) росія (66969) Трамп Дональд (6583) війна в Україні (5477)


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Топ коментарі
+13
йхло, а не лідор

міжнародний терорист №1, а не лідор

військовий злочинець планетарного масштабу, а не лідор

вбивця тисяч мирних українців, а не лідор

особа, яка захопила владу у ерефії через незаконні "вибори", а не лідор

Зеленський, випускник юридичного факультету, цього не розуміє. Це все дуже сумно.
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01.08.2025 15:30 Відповісти
+11
розпустило соплі, аж гидко... ти вже зустрічався з Трампом.
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01.08.2025 15:25 Відповісти
+10
Ну відбудеться зустріч - Путлер заявить - "забирайтесь з півдня України"! Зеленський - не підемо! І що далі? Путлеру в принципі вигідні любі перемовини, які ні на що не впливають...
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01.08.2025 15:32 Відповісти
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розпустило соплі, аж гидко... ти вже зустрічався з Трампом.
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01.08.2025 15:25 Відповісти
Цікаве інше - ВОНО і себе , і Путла вважає ЛІДОРАМИ !
"КВАРТАЛ крепчает", як сказав би вчитель Вована Криворізького - Саша Масляков ... нехай він себе гарно почуває на концерті Кабздона!
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01.08.2025 16:02 Відповісти
йхло, а не лідор

міжнародний терорист №1, а не лідор

військовий злочинець планетарного масштабу, а не лідор

вбивця тисяч мирних українців, а не лідор

особа, яка захопила владу у ерефії через незаконні "вибори", а не лідор

Зеленський, випускник юридичного факультету, цього не розуміє. Це все дуже сумно.
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01.08.2025 15:30 Відповісти
"Ах, эти путькины глаза!
Глаза напротив... !"

Вова, прокинься, ти НЕ Кашперовський!
Ти - 🤡 клоун !

.
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01.08.2025 16:05 Відповісти
Что и даже уже матюков не будет в ответ как раньше? Видимо зеля уже тоже устал
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01.08.2025 15:31 Відповісти
Ну відбудеться зустріч - Путлер заявить - "забирайтесь з півдня України"! Зеленський - не підемо! І що далі? Путлеру в принципі вигідні любі перемовини, які ні на що не впливають...
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01.08.2025 15:32 Відповісти
А якщо віддасть південь ? Влада все- таки більш важлива ніж территоріїї.
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01.08.2025 15:46 Відповісти
От подивиться в баньки ********* *************, і той одразу піде на поступки.
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01.08.2025 15:33 Відповісти
Знову хоче зазирнути у очко у вічі і мир побачити.
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01.08.2025 15:49 Відповісти
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01.08.2025 15:36 Відповісти
Та грохнути ту огидну жабу лису та й усе. Воно ж оргазмує від того, що його всі благають та вмовляють.
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01.08.2025 15:36 Відповісти
воно кончене,...
тому і «оргазмує»..
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01.08.2025 15:45 Відповісти
Маніяк з кловуном розмовляти не буде..різні всесвіти
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01.08.2025 15:37 Відповісти
Дибіл.І що ти скажеш *****?В очі заглянеш?Яке ж ти жалюгідне
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01.08.2025 15:38 Відповісти
спросит, болодья, а в ростове вакантные места еще есть? Не для себя, так , друг интересуется
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01.08.2025 15:40 Відповісти
Це які лідери , проросійський клоун з терористом воєним злочинцем ? так нічого і не зрозумів хоч вже 7 й рік при владі.
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01.08.2025 15:40 Відповісти
Зе,заглядував ***** в очко,то про що він може розмовляти.
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01.08.2025 15:41 Відповісти
Якби Україну представляв Порошенко, то якось на душі було б спокійно, а Зе- недовіряю.
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01.08.2025 15:41 Відповісти
як можна довіряти психічнохворій людині?
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01.08.2025 15:51 Відповісти
Пишаюсь Боневтіком. Справжній Лідор. Хазяїн слова - дав, забрав.
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01.08.2025 15:43 Відповісти
Шо там бубочка кукурікав для своїх ЗЕбанутих прихильників, які іж плакали до соплів : мы встретимся где-то посредине...
Цікаво, воно зараз так само думає, чи хоть трошки порозумнішало?
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01.08.2025 15:43 Відповісти
поспішає падло зелене ...театр перед капітуляцією...бо під ним крісло захиталося , молодь картонками налякала , серливе 🤡 чмо
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01.08.2025 15:44 Відповісти
Україна ще раз підтверджує свою готовність до зустрічі на рівні лідерів у будь-який час", - йдеться в повідомленні. З ЧИМ ТИ ЗІБРАВСЯ ЗУСТРІЧАТИСЯ З РАШИСТСЬКИМ СКАЖЕНИМ ПСОМ.КОТРИЙ СВОЄЮ ОКРОВАВЛЕНОЮ ПАЩЕЮ ТРИМАЄ УКРАЇНУ В ЗУБАХ,А ТИ НАВІТЬ НЕ МАЄШ ПАЛКИ,ЩОБ В..ЇБАТИ РАШИСТСЬКОГО ПСА ПО ЦІЙ ПАЩІ...???
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01.08.2025 15:44 Відповісти
Зеленський чим далі тим стає все жалюгідніший,та подай вже у відставку і не муч людей.Україні потрібен лідер,а не корупціонер
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01.08.2025 15:45 Відповісти
Він не може в відставку. Кабміндічі не дозволяють, сказали "рипнешся - здохнеш"
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01.08.2025 15:53 Відповісти
Ні на шо путлєр зараз не піде
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01.08.2025 15:46 Відповісти
Один раз- ще не лідор...
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01.08.2025 15:46 Відповісти
це ж було ж вже
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01.08.2025 15:47 Відповісти
Залишилось знайти лідера в Україні, та ще обрати його президентом. Бо от хриплого неголеного довбня вже навіть союзники тікають
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01.08.2025 15:47 Відповісти
А хо в нас лідер??? Всі ж ПРЕЗИДЕНТИ.!
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01.08.2025 15:51 Відповісти
Яеий ти лідор , нелох , нетряпка, найсяючий ,бонопард , кім чен зе ,клоун і мародер на крові
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01.08.2025 15:52 Відповісти
До речі, була хоч одна заява від ВРУ про те, що вона визнає громадянина йухла "президентом раісі" за підсумками так званих "виборів" 2024-го року?

У якому юридичному акті України взагалі прописано, ким є хйло з точки зору держави Україна??
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01.08.2025 15:53 Відповісти
Куди зібрався, у тебе немає карт: ні крилатих, ні балістичних, ні гуперзвукових. ні навіть, у вигляді бпла в великої кількості (1000+ на міс).
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01.08.2025 15:53 Відповісти
Дайте почитати цьому недоумку останню заяву .уйла про захоплення територій України какЦапстаном. Гидко мати такого національного лі3,14дора, а ще гидко за 73 відсотки Какая разніца.
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01.08.2025 15:54 Відповісти
а від України хто буде?
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01.08.2025 15:57 Відповісти
ЄРМАК: Україна або піде на уклін, або Путін спалить все дотла - ТРЕТЬОГО ВАРІАНТУ НЕМАЄ

Єрмак додав, що написав це звернення з бункера в Києві.

Він уточнив, що в цей момент поруч з ним перебував президент Володимир Зеленський

https://www.rbc.ua/ukr/news/ermak-ukraina-poydet-poklon-putin-sozhzhet-1646423471.html
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01.08.2025 16:02 Відповісти
Владимир Зеленский https://www.radiosvoboda.org/a/news-zelensky-donbas/30570561.html ПООБЕЩАЛ закончить войну на Донбассе к декабрю 2020 года - в фильме о годовщине своего президентства.

https://www.radiosvoboda.org/a/30576487.html

Девятого декабря 2019 года президент Владимир Зеленский на встрече «нормандской четверки» в Париже сказал, что ДАЕТ СЕБЕ год на то, чтобы закончить войну на Донбассе.

https://babel.ua/ru/texts/56134-vladimir-zelenskiy-obeshchal-zakonchit-voynu-na-donbasse-za-god-do-konca-2020-go-voyna-prodolzhaetsya-no-koe-chto-sdelat-udalos-vot-korotkiy-spisok
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01.08.2025 16:03 Відповісти
Я вам ничего не должен.

в. а. Яжнелохович 43 годика
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01.08.2025 16:06 Відповісти
А смысл встречаться с тем кто рассказывает что он возвращает свое и требует выйти из захваченных территорий ?

встретиться с ****** - Чтобы что ?

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01.08.2025 16:05 Відповісти
2 уйла лідора
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01.08.2025 16:05 Відповісти
ЗЕЛЕНСКИЙ ПРЕДЛОЖИЛ ПУТИНУ ПЕРЕГОВОРЫ.

25 ФЕВРАЛЯ 2022!!!

ОН заявил, что страны НАТО не гарантируют Киеву вступление в альянс, поэтому ОН ГОТОВ обсуждать с Россией нейтральный статус Украины.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя это заявление, сказал, что КРЕМЛЬ "ПРИНЯЛ [ЭТО] К СВЕДЕНИЮ". "

https://www.bbc.com/russian/news-60525339
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01.08.2025 16:05 Відповісти
А в нас же й досі мудрий нарід не перевівся...
Сумно...
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01.08.2025 16:07 Відповісти
Це явна капітуляція. Рузькі прислали два рази план капітуляції під назвою «Мірний мємарандум». Такі запросини до перемовин відтягують санкції трампа. Вони нам тільки шкодять.
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01.08.2025 16:08 Відповісти
Лидеры? В чем они *** лидеры?
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01.08.2025 16:08 Відповісти
Не серед орків, не серед українців таких нема.
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01.08.2025 16:11 Відповісти
 
 