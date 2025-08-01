Зеленський: Україна пропонує РФ перейти до рівня розмови лідерів
Президент Володимир Зеленський запропонував Росії перейти від обміну заявами та зустрічей на технічному рівні до рівня розмови лідерів.
Про це глава держави повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.
"Ми бачимо та підтримуємо зусилля Президента Трампа для закінчення російської війни, усіх вбивств та для досягнення достойного і тривалого миру. Ми вдячні всім у світі, хто підтримує роботу заради миру та допомагає нам захищати життя.
Ми чуємо заяви з Росії, і якщо це сигнал про їхню серйозну готовність закінчити війну достойно й встановити дійсно тривалий мир, а не просто намагання виграти ще час для війни та відстрочку санкцій, то Україна ще раз підтверджує свою готовність до зустрічі на рівні лідерів у будь-який час", - йдеться в повідомленні.
За словами Зеленського, Україна розуміє, хто ухвалює рішення в Росії та хто повинен закінчити цю війну.
"Увесь світ це теж розуміє. Україна пропонує перейти від обміну заявами та зустрічей на технічному рівні до рівня розмови лідерів. Америка це пропонувала. Україна це підтримувала. Потрібна готовність Росії", - підсумував президент.
Нагадаємо, 1 серпня Путін заявив, що озвучені ним у червні 2024 року цілі та умови Росії для завершення війни залишаються актуальними.
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"КВАРТАЛ крепчает", як сказав би вчитель Вована Криворізького - Саша Масляков ... нехай він себе гарно почуває на концерті Кабздона!
міжнародний терорист №1, а не лідор
військовий злочинець планетарного масштабу, а не лідор
вбивця тисяч мирних українців, а не лідор
особа, яка захопила владу у ерефії через незаконні "вибори", а не лідор
Зеленський, випускник юридичного факультету, цього не розуміє. Це все дуже сумно.
Глаза напротив... !"
Вова, прокинься, ти НЕ Кашперовський!
Ти - 🤡 клоун !
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у очкоу вічі і мир побачити.
тому і «оргазмує»..
Цікаво, воно зараз так само думає, чи хоть трошки порозумнішало?
У якому юридичному акті України взагалі прописано, ким є хйло з точки зору держави Україна??
Єрмак додав, що написав це звернення з бункера в Києві.
Він уточнив, що в цей момент поруч з ним перебував президент Володимир Зеленський
https://www.rbc.ua/ukr/news/ermak-ukraina-poydet-poklon-putin-sozhzhet-1646423471.html
https://www.radiosvoboda.org/a/30576487.html
Девятого декабря 2019 года президент Владимир Зеленский на встрече «нормандской четверки» в Париже сказал, что ДАЕТ СЕБЕ год на то, чтобы закончить войну на Донбассе.
https://babel.ua/ru/texts/56134-vladimir-zelenskiy-obeshchal-zakonchit-voynu-na-donbasse-za-god-do-konca-2020-go-voyna-prodolzhaetsya-no-koe-chto-sdelat-udalos-vot-korotkiy-spisok
в. а. Яжнелохович 43 годика
встретиться с ****** - Чтобы что ?
25 ФЕВРАЛЯ 2022!!!
ОН заявил, что страны НАТО не гарантируют Киеву вступление в альянс, поэтому ОН ГОТОВ обсуждать с Россией нейтральный статус Украины.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя это заявление, сказал, что КРЕМЛЬ "ПРИНЯЛ [ЭТО] К СВЕДЕНИЮ". "
https://www.bbc.com/russian/news-60525339
Сумно...