Зеленський: Україна пропонує РФ перейти до рівня розмови лідерів

Президент Володимир Зеленський запропонував Росії перейти від обміну заявами та зустрічей на технічному рівні до рівня розмови лідерів.

Про це глава держави повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми бачимо та підтримуємо зусилля Президента Трампа для закінчення російської війни, усіх вбивств та для досягнення достойного і тривалого миру. Ми вдячні всім у світі, хто підтримує роботу заради миру та допомагає нам захищати життя.



Ми чуємо заяви з Росії, і якщо це сигнал про їхню серйозну готовність закінчити війну достойно й встановити дійсно тривалий мир, а не просто намагання виграти ще час для війни та відстрочку санкцій, то Україна ще раз підтверджує свою готовність до зустрічі на рівні лідерів у будь-який час", - йдеться в повідомленні.

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За словами Зеленського, Україна розуміє, хто ухвалює рішення в Росії та хто повинен закінчити цю війну.

"Увесь світ це теж розуміє. Україна пропонує перейти від обміну заявами та зустрічей на технічному рівні до рівня розмови лідерів. Америка це пропонувала. Україна це підтримувала. Потрібна готовність Росії", - підсумував президент.

Нагадаємо, 1 серпня Путін заявив, що озвучені ним у червні 2024 року цілі та умови Росії для завершення війни залишаються актуальними.

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