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Новини Відео Звернення Зеленського
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Вкиди про Часів Яр – це російська дезінформація.. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський у відеозверненні наголосив, що "вкиди" росіян про захоплення Часового Яру це дезінформація.

Як інформує Цензор.НЕТ, відео було опубліковане в телеграм-каналі глави держави.

"Була сьогодні доповідь Головкома Сирського. Фронт, особливо Покровський напрямок – позиції наші підрозділи все тримають. Покровськ, Добропілля – саме там найбільша інтенсивність боїв. Важливо, що наші воїни знищують російські ДРГ, малі групи, які намагаються постійно прорватись у місто, постійно хочуть там закріпитись. Це російська тактика, і наша на неї відповідь – знищення окупанта.

Були сьогодні російські вкиди про Часів Яр – це російська дезінформація. Українські підрозділи захищають наші позиції, і кожну російську спробу просуватись – на Донеччині, на Сумщині, на Харківщині – зрештою ми відбиваємо. І це непросто, але це захист самого права українців на життя. Кожен такий напрямок – дуже важливий", - підкреслив Зеленський.

Читайте: Росіяни не окупували Часів Яр, провели лише "флаговтик" в тилу Сил оборони, - DeepState

Автор: 

Зеленський Володимир (24932) звернення (646) Донецька область (9176) Часів Яр (389) Бахмутський район (568) війна в Україні (5477)


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Топ коментарі
+4
А як щодо твоїх вкидів про 3000 далекобійних ракет за 2025-рік?
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31.07.2025 20:33 Відповісти
+3
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31.07.2025 20:43 Відповісти
+3
Якщо ЦЕ вилізло спростовувати, то точно щось трапилося.
Він же Потужний, усі геть навкруги довіряють
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31.07.2025 20:50 Відповісти
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А як щодо твоїх вкидів про 3000 далекобійних ракет за 2025-рік?
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31.07.2025 20:33 Відповісти
Геть мудака брехливого!
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31.07.2025 20:35 Відповісти
Нюхнув
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31.07.2025 20:42 Відповісти
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31.07.2025 20:43 Відповісти
вова а що в тебе із зіницями?
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31.07.2025 20:49 Відповісти
У Часовому Ярі воює 24 бригада ім. короля Данила. Всі бригади з Заходу України показують дивовижну стійкість в обороні.
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31.07.2025 21:43 Відповісти
BBC

За даними українського OSINT-проєкту DeepState, російським військам вдалося зайняти більшу частину міста зі східної та північної сторін, але західні та південно-західні окраїни залишаються під контролем ЗСУ.

Якщо повідомлення про повне захоплення російськими військами Часова Яра підтвердяться, наступною метою російського наступу на цьому ділянці з великою ймовірністю стане Константинівка - важливий опорний пункт ЗСУ, через який проходить траса на Краматорськ і Слов'янськ.
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31.07.2025 20:50 Відповісти
Брехня. Діп стейт про таке не писав
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31.07.2025 20:58 Відповісти
Якщо ЦЕ вилізло спростовувати, то точно щось трапилося.
Він же Потужний, усі геть навкруги довіряють
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31.07.2025 20:50 Відповісти
Довбню, у вас там постоянно одні і ті ж граблі - звіздьож у доповідях, а потім падають цілі сектора. Коли ви вже навчитеся, шо брехня - вбиває!
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31.07.2025 20:51 Відповісти
А хто знає ,він вже фотографувався на фоні напису "Часів яр" ?
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31.07.2025 21:09 Відповісти
 
 