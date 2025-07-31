Вкиди про Часів Яр – це російська дезінформація.. ВIДЕО
Президент Володимир Зеленський у відеозверненні наголосив, що "вкиди" росіян про захоплення Часового Яру це дезінформація.
Як інформує Цензор.НЕТ, відео було опубліковане в телеграм-каналі глави держави.
"Була сьогодні доповідь Головкома Сирського. Фронт, особливо Покровський напрямок – позиції наші підрозділи все тримають. Покровськ, Добропілля – саме там найбільша інтенсивність боїв. Важливо, що наші воїни знищують російські ДРГ, малі групи, які намагаються постійно прорватись у місто, постійно хочуть там закріпитись. Це російська тактика, і наша на неї відповідь – знищення окупанта.
Були сьогодні російські вкиди про Часів Яр – це російська дезінформація. Українські підрозділи захищають наші позиції, і кожну російську спробу просуватись – на Донеччині, на Сумщині, на Харківщині – зрештою ми відбиваємо. І це непросто, але це захист самого права українців на життя. Кожен такий напрямок – дуже важливий", - підкреслив Зеленський.
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За даними українського OSINT-проєкту DeepState, російським військам вдалося зайняти більшу частину міста зі східної та північної сторін, але західні та південно-західні окраїни залишаються під контролем ЗСУ.
Якщо повідомлення про повне захоплення російськими військами Часова Яра підтвердяться, наступною метою російського наступу на цьому ділянці з великою ймовірністю стане Константинівка - важливий опорний пункт ЗСУ, через який проходить траса на Краматорськ і Слов'янськ.
Він же Потужний, усі геть навкруги довіряють