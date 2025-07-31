Вбросы о Часовом Яре – это российская дезинформация. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский в видеообращении подчеркнул, что "вбросы" россиян о захвате Часова Яра - это дезинформация.

Как информирует Цензор.НЕТ, видео было опубликовано в телеграм-канале главы государства.

"Был сегодня доклад Главкома Сырского. Фронт, особенно Покровское направление - позиции наши подразделения все держат. Покровск, Доброполье - именно там наибольшая интенсивность боев. Важно, что наши воины уничтожают российские ДРГ, малые группы, которые пытаются постоянно прорваться в город, постоянно хотят там закрепиться. Это российская тактика, и наш на нее ответ - уничтожение оккупанта.

Были сегодня российские вбросы о Часовом Яре - это российская дезинформация. Украинские подразделения защищают наши позиции, и каждую российскую попытку продвигаться - в Донецкой, Сумской, Харьковской областях - в конце концов мы отражаем. И это непросто, но это защита самого права украинцев на жизнь. Каждое такое направление - очень важно", - подчеркнул Зеленский.

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