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Новости Видео Обращение Зеленского
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Вбросы о Часовом Яре – это российская дезинформация. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский в видеообращении подчеркнул, что "вбросы" россиян о захвате Часова Яра - это дезинформация.

Как информирует Цензор.НЕТ, видео было опубликовано в телеграм-канале главы государства.

"Был сегодня доклад Главкома Сырского. Фронт, особенно Покровское направление - позиции наши подразделения все держат. Покровск, Доброполье - именно там наибольшая интенсивность боев. Важно, что наши воины уничтожают российские ДРГ, малые группы, которые пытаются постоянно прорваться в город, постоянно хотят там закрепиться. Это российская тактика, и наш на нее ответ - уничтожение оккупанта.

Были сегодня российские вбросы о Часовом Яре - это российская дезинформация. Украинские подразделения защищают наши позиции, и каждую российскую попытку продвигаться - в Донецкой, Сумской, Харьковской областях - в конце концов мы отражаем. И это непросто, но это защита самого права украинцев на жизнь. Каждое такое направление - очень важно", - подчеркнул Зеленский.

Читайте: Россияне не оккупировали Часов Яр, провели лишь "флаговтик" в тылу Сил обороны, - DeepState

Автор: 

Зеленский Владимир (21405) обращение (790) Донецкая область (10358) Часов Яр (386) Бахмутский район (559) война в Украине (5440)


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Топ комментарии
+4
А як щодо твоїх вкидів про 3000 далекобійних ракет за 2025-рік?
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31.07.2025 20:33 Ответить
+3
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31.07.2025 20:43 Ответить
+3
Якщо ЦЕ вилізло спростовувати, то точно щось трапилося.
Він же Потужний, усі геть навкруги довіряють
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31.07.2025 20:50 Ответить
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А як щодо твоїх вкидів про 3000 далекобійних ракет за 2025-рік?
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31.07.2025 20:33 Ответить
Геть мудака брехливого!
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31.07.2025 20:35 Ответить
Нюхнув
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31.07.2025 20:42 Ответить
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31.07.2025 20:43 Ответить
вова а що в тебе із зіницями?
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31.07.2025 20:49 Ответить
У Часовому Ярі воює 24 бригада ім. короля Данила. Всі бригади з Заходу України показують дивовижну стійкість в обороні.
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31.07.2025 21:43 Ответить
BBC

За даними українського OSINT-проєкту DeepState, російським військам вдалося зайняти більшу частину міста зі східної та північної сторін, але західні та південно-західні окраїни залишаються під контролем ЗСУ.

Якщо повідомлення про повне захоплення російськими військами Часова Яра підтвердяться, наступною метою російського наступу на цьому ділянці з великою ймовірністю стане Константинівка - важливий опорний пункт ЗСУ, через який проходить траса на Краматорськ і Слов'янськ.
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31.07.2025 20:50 Ответить
Брехня. Діп стейт про таке не писав
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31.07.2025 20:58 Ответить
Якщо ЦЕ вилізло спростовувати, то точно щось трапилося.
Він же Потужний, усі геть навкруги довіряють
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31.07.2025 20:50 Ответить
Довбню, у вас там постоянно одні і ті ж граблі - звіздьож у доповідях, а потім падають цілі сектора. Коли ви вже навчитеся, шо брехня - вбиває!
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31.07.2025 20:51 Ответить
А хто знає ,він вже фотографувався на фоні напису "Часів яр" ?
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31.07.2025 21:09 Ответить
 
 